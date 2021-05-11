Adet gecikmesinin birçok nedeni olabilir. Hormonal faktörler, üreme organları ile ilgili hastalıklar, stres gibi yaşam koşulları, ağır egzersiz veya aşırı kilo alıp verme adet gecikmesine neden olabilir.

Op. Dr. Işık, adet gecikmesinin nedenleri arasında en sık görülenin yumurtanın geliştiği folikülün çatlamaması olduğu söyleyerek şu bilgileri paylaştı:

Adet gecikmesinde ilk olarak akla gelmesi gereken şey gebeliktir. Adet gecikmesi fizyolojik olan bu durumlar dışında yumurtalıklarda gelişebilecek endometriozis kistleri, yumurtalıkların iyi ve kötü huylu tümörleri gibi patolojik kistik oluşumlarda da görülebilir. Bazı hormonal denge bozukluklarında da ilk belirti adet gecikmesi şeklinde olabilir. Bu grup hastalıklar çok çeşitlidir ve karmaşık bir yapı içerisinde olabilirler.

Polikistik over sendromuna dikkat!

Bunlar içerisinde en sık rastlananları ise polikistik over sendromu, tiroit bezi fonksiyon bozuklukları ve süt hormonu olarak bilinen prolaktin hormonu salgı bozukluklarıdır. Bu hormon bozuklukları arasında adet düzensizliklerine en sık yol açan durumu ise polikistik over sendromu oluşturuyor.

Adet gecikmesine aslında evde doğal yollarla geçici çözümler bulabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin, paylaşıyoruz…

Adet gecikmesi neden olur, adet gecikmesine ne iyi gelir?

Soğan suyu

Soğan suyu son dönemlerde en çok aranan adet gecikmesine iyi gelen bitkisel çözümlerdendir. Ancak soğan suyunu iki haftadan fazla kullanmamalı ve doğru yöntemle hazırlamalısınız. Bunun için; bir soğanı kabuklarını soyup bir bardak suda kaynatın, ılıyınca tüketin. Ancak çok sık kullanılmamalıdır.

Zedeçal

Yemeklerde veya salatalarda da sıkça kullanılmasına önem göstermeliyiz. Zerdeçal iyi bir adet söktürücü olup bitkisel tedavi yöntemlerinin arasında yer almaktadır.

Civan perçemi

Civan perçemi ve çörek otu da birlikte kaynatılarak içildiğinde adet gecikmesi şikayetine iyi gelir. Bu karışım, kısırlık sorunu olan kadınlar için de fayda sağlar.

Çörekotu

Çörek otunu balla karıştırarak yerseniz, adet söktürücü olarak bir çözüm daha üretmiş olursunuz.

Dereotu

Salatalarda, cacıklarda, poğaçalarda, sebze ve et yemeklerinde sıkça ve sevilerek kullanılan dereotu da, oldukça etkili bir adet söktürücüdür. 2 çay kaşığı dereotunu dövüp, kaynatıp içerseniz, adet söktürdüğüne tanık olabilirsiniz.

Hatmi çiçeği ve civan perçemi

Adet Gecikmesi durumunda en çok kullanılan karışımlardan biridir. Bir cezvenin içine eşit miktarda koyulan bitkiler iki bardak su ile kaynatılarak içilir.

Kekik

Balla tatlandırılmış, kaynatılmış kekik de günde 3 kez içilebilir. Adet gecikmesine kekik çayı iyi gelir.

Papatya ve biberiye

Adet gecikmesi yaşandığında papatya ve biberiye bitkisini çay şeklinde demleyerek içmek, adet söktüren yöntemlerdendir.

NOT: Tüm bu yöntemler doktor kontrolünde uygulanmalı ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde mutlaka bir uzman tarafından tedavi edilmeli.