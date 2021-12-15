Addison hastalığı nedir, neden olur? Addison hastalığı belirtileri ve tedavisi

Vucudun gerekli hormonları üretememesinden kaynaklanan bir tür hormonel hastalık olan addisonun tedavisi ve belirtileri merak ediliyor. Hormon tedavisi gerektiren addison hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir? İşte addison hastalığı ile ilgili detaylı bilgiler...

Addison hastalığı nedir?

Böbrek üstü bezleri vücudunuzun normal işlevler için ihtiyaç duyduğu hormonların çoğunu üretir.

Addison hastalığı, adrenal korteks hasar gördüğünde ve adrenal bezler kortizol ve aldosteron steroid hormonlarını yeterince üretmediğinde ortaya çıkar.

Kortizol , vücudun stresli durumlara tepkisini düzenler. Aldosteron , sodyum ve potasyum düzenlemesine yardımcı olur. Adrenal korteks ayrıca seks hormonları (androjenler) üretir.

Addison hastalığı belirtileri nelerdir?

Addison hastalığı semptomları genellikle birkaç ay içinde yavaş yavaş gelişir. Çoğu zaman, hastalık o kadar yavaş ilerler ki, hastalık veya yaralanma gibi bir stres ortaya çıkana ve semptomları daha da kötüleştirene kadar semptomlar göz ardı edilir. İşaretler ve semptomlar şunları içerebilir:

Aşırı yorgunluk

Kilo kaybı ve iştah azalması

Cildinizin koyulaşması (hiperpigmentasyon)

Düşük tansiyon, hatta bayılma

Tuz iytiyacı duyma

Düşük kan şekeri (hipoglisemi)

Mide bulantısı, ishal veya kusma (gastrointestinal semptomlar)

Karın ağrısı

Kas veya eklem ağrıları

Sinirlilik

Depresyon veya diğer davranışsal belirtiler

Kadınlarda vücutta saç dökülmesi veya cinsel işlev bozukluğu

Ne zaman doktora görünmeli?

Addison hastalığının ortak belirtileri ve semptomları varsa doktorunuza görünün, örneğin:

Derinin koyulaşan bölgeleri (hiperpigmentasyon)

Şiddetli yorgunluk

İstenmeyen kilo kaybı

Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi gastrointestinal problemler

Baş dönmesi veya bayılma

Tuz istekleri

Kas veya eklem ağrıları

Addison hastalığı neden olur?

Addison hastalığına adrenal bezlerinizin zarar görmesi neden olur ve bu da yeterli kortizol hormonu ve sıklıkla yeterli aldosteron olmamasına neden olur. Adrenal bezleriniz endokrin sisteminizin bir parçasıdır. Vücudunuzdaki hemen hemen her organ ve dokuya talimat veren hormonlar üretirler.

Addison hastalığı tedavisi

Addison hastalığı hormon tedavisini gerektirir. Vücudunuzun üretmediği steroid hormonlarının seviyelerini düzeltmek için hormon replasman tedavisi verilecektir. Tedavi için bazı seçenekler, aşağıdakiler gibi oral kortikosteroidleri içerir:

Bu hormonlar, kortizol seviyelerinin normal 24 saatlik dalgalanmasına göre verilir.

Özellikle ağır egzersizler sırasında, hava sıcak olduğunda veya ishal gibi mide-bağırsak rahatsızlıklarınız varsa, diyetinize bol miktarda tuz (sodyum) almanız gerekecektir.

Vücudunuz bir ameliyat, enfeksiyon veya küçük bir hastalık gibi stresliyse, doktorunuz ayrıca ilaç dozunuzda geçici bir artış önerecektir. Kusma şikayetiniz varsa ve ağızdan alınan ilaçları azaltamıyorsanız, kortikosteroid enjeksiyonlarına ihtiyacınız olabilir.