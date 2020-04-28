Adamlar - Koca Yaşlı Şişko Dünya akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Adamlar'nın sevilen şarkısı Koca Yaşlı Şişko Dünya'nın nota, ritim ve akorları karşınızda!
Em Am Em Am Em D C B Em
Em Am
Yükünü bırak yamacıma çömel
Em Am
Üstün başın yara bere, gülüşün özel
Em D
Biz bizi iyi biliriz, aynı yolda eskimişiz
C B Em
Suretimiz benzer
Em Am
Kiminin babası padişah, sorunu çözer
Em Am
Kiminin babası fotoğraftan gülümser
Em D
Kimi gider uzaya öbürü bi odada
C B Em
Müebbet komada
Em Am
Her sabah yeni bi filme başladım
Em Am
Farklı sonlar istesem de hep aynı finalle bitti
Em D
Sonra birden dank etti dünyayı anladım
C B Em C B Em
Aldım onu karşıma anlatmaya başladım
D C Em
Koca yaşlı şişko dünya;
D C Em
Koca yaşlı şişko dünya;
D C Em
Ben dağıttım evini sen erittin beynimi
D C Em
Gel anlaşalım senle ver gözümün ferini geri
Em Am Em Am Em D C B Em
Em Am
Açtım bazen ağzımı, çöp kutusu kapağı
Em Am
Sevdim kızdım delirdim, dikkatsizler piriydim
Em D
Işıkları kapadım sabaha geri saydım
C B Em
İnceden aydım
Em Am
İpte laf cambazları cebinde cımbızları
Em Am
Ne söylesek varmıyor doğru adrese
Em D
Onunkinden banane, onikiden vurmak şart değil
C B Em
Yeteriz biz bize
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