Ada çayının faydaları nelerdir? Ada çayı nasıl hazırlanır?

İşte ada çayının faydaları…

Ciltteki yaşlanma belirtilerini geciktirir.

Antibakteriyel etkisiyle egzama, sedef hastalığı ve akne gibi hastalıklara karşı bir savunma hattı oluşturur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sindirimi kolaylaştırır. Haftada 2 3 bardak tüketilmesi sindirimi kolaylaştırır.

İltihap önleyici etkisi vardır. Uzmanlar özellikle solunum yolları enfeksiyonları için ada çayını öneriyor.

Sakinleştirici etkisiyle depresyona iyi gelir.

Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir. Diş beyazlatma özelliği vardır.

Kas gerginliğini azaltır.

Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Hastalık sonrası halsizlik durumlarında kullanılabilir.

İçinde bulunan K vitamini sayesinde kemik sağlığını korur.

Ada çayı tip 2 diyabetin oluşmasının önüne geçebilir. İnsülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olur.

Ada çayı, mide rahatsızlıklarına iyi gelen bitkiler arasındadır.

Ada çayı nasıl hazırlanır?

Ada çayı demlenerek çay olarak tüketilebilir. Kuru ve taze olan yaprakları demlenebilir. 3 fincan olacak şekilde ada çayı hazırlamak için 8 yaprak yeterli olacaktır. Daha fazla yapacaksanız adaçayı yaprağını artırabilirsiniz. İlk olarak suyu kaynatın. Su iyice kaynadıktan sonra ada çayı yapraklarını ekleyin. Yaklaşık 7 dakika demlenmesini bekleyin. Demleme bittikten sonra bir süzgeç yardımıyla yapraklarından ayırdığınız çayı servis edebilirsiniz.

Çok içildiğinde kan basıncının yükselmesi gibi etkileri olabileceğinden fazla tüketilmemesinde fayda vardır. Kronik rahatsızlığı olanların uzmana danışması uygun olacaktır.