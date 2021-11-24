7 yaşındaki çocuğun kilosu kaç olmalı? 7 yaş erkek ve kız çocukların ortalama kiloları..

7 yaşına giren çocukların kendi yaş evrelerine göre bir takım gelişimleri tamamlaması gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi de kilo olan gelişim takipleridir. Her türlü fiziksel ve motorsal gelişimleri takip edilen çocukların sağlık açısından bir problemi erken teşhis edilebilmektedir.

7 Yaşındaki Çocuğun Kilosu Kaç Olmalı?

7 yaşına basan çocuklar genel olarak ilköğretimlerine başlayan çocuklardır. Öğrenim ve eğitim hayatı başlayan bu çocukların bazı fiziksel özelliklerinin takibi önem arz etmektedir. Bu çocukların akranlarına göre olması gereken ortalama kiloları 22 kg ve 23 kg olarak bilinmektedir.

7 Yaş Erkek ve Kız Çocukların Ortalama Kiloları

7 yaşında olan kız ve erkek çocuklarının ortalama kiloları birbirinden faklıdır. Erkek çocuklarında 23 kg olan bu ortalama kız çocukların 22 kg olarak görülmektedir. Kilolarının yanı sıra boyları da farklı olan bu çocukların boyları erkeklerde 123 cm, kızlarda 121 cm olarak ölçülmektedir. Kilo bay oranının da takibi söz konusu olduğundan her iki değerin birbiri ile olan ilişkisi takip edilmelidir.