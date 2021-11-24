5 yaşındaki çocuğun kilosu kaç olmalı? 5 yaş erkek ve kız çocukların ortalama kiloları..

Çocukların sağlıklı bir gelişim süreci geçirebilmesi için boy ve kilo ortalaması önemli bir yer tutmaktadır. Tabii bu süreç içerisinde çocuklar farklı yaş kriterlerine göre belli bir kiloya sahip olurlar. Anne ile babaların görevi ise çocukların bu kilolarını korunmasına destek vermektir.

5 Yaşındaki Çocuğun Kilosu Kaç Olmalı?

5 yaşındaki kız ve erkek çocukların kiloları değişkenlik göstermektedir. Onların vücut yapılarına bağlı olarak farklı miktarlar bu konuda ön plana çıkmaktadır. Sonuçta fizyolojik açıdan kız ve erkekler bu konuda farklılık yaratmaktadır.

5 Yaş Erkek Çocukların Ortalama Kiloları

5 yaşındaki erkek çocukların ortalama kilosu 18,3 kilogram olarak belirlenmiştir. Aşağı yukarı çocukların 5 yaşında olması ile beraber bu kilosu korunmalıdır. Standart bir yapı altında çocuğun sağlıklı bir gelişim sağlamasına bu kilosu olanak vermektedir.

5 Yaş Kız Çocukların Ortalama Kiloları

Erkek çocukları ile beraber 5 yaşındaki kız çocuklarının da ortalama kiloları bulunmaktadır. Bu kilo uzmanlar tarafından belirli standartlar doğrultusunda ele alınarak sunulmaktadır. Böylece 5 yaşında olan kız çocukları için ortalama kilo 18,2 olarak ifade edilmektedir.