4 yaşındaki çocuğun kilosu kaç olmalı? 4 yaş erkek ve kız çocukların ortalama kiloları..

4 yaş, çocuklar için gelişim döneminin hızla devam ettiği bir evredir. Bu yüzden ebeveynler, çocuklarının kilolarının doğru seviyede olup olmadığını sürekli merak ederler ve zayıf olmalarını asla istemezler. 4 yaşında çocuk sahibi bir kimsenin ortalama kilosu hakkında bilgi edinmesinde fayda vardır.

4 Yaşındaki Çocuğun Kilosu Kaç Olmalı?

4 yaşındaki bir çocuğun kilosu, aile, gen, beslenme ve doğum kilosuna göre farklı olarak koşullansa da her çocuk için ideal olan ortalama kilo sınırı vardır. 4 yaşındaki bir çocuğun kilosu ise 16 ile 16.5 arası olmalıdır.

4 Yaş Erkek ve Kız Çocukların Ortalama Kiloları

Kız ve erkek çocukları birbirinden farklı gelişim göstermektedir. Bu yüzden erkek çocuk kilosu ile kız çocuk kilosunu kıyaslamak doğru değildir. Mutlaka ayrı ayrı ele alınması gerekir. 4 yaş erkek çocuğu kilosu ortalama 16.7 olmalıdır. En düşük 12.3 ve en yüksek kilo sınırı ise 21.2 olmalıdır. 4 yaş kız çocuk ortalama kilosu ise 16 kilodur. En düşük 11.6 ve en yüksek 22.1 olması gerekmektedir.