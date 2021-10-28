1 Bar kaç Psi eder? Bar Psi hesaplama ve çeviri işlemi nasıl yapılır?

kPa basınç biriminden basınç ölçüm birimleri arasında çok kolay bir şekilde dönüşüm olabilmektedir. kPa-psi ve kilopaskal-bar birimleri birbirlerine sabit bilinen sayılar ile dönüştürülebilir.

1 Bar Kaç Psi Eder?

Katı, sıvı ve gazların ağırlıkları sebebiyle üstlerindeki yüzeye uyguladıkları kuvvet basınç olarak adlandırılır. Kuvvet, kuvvet kaynağından bağımsız bir şekilde cismin yüzeyine dik olarak etki eder. Cismin tüm yüzeye dik olarak etki eden kuvvete (F) basınç (P), denir.

Atmosfere açık bir sistemde hesaplanan basınç, gerçek basınç değildir. Mutlak basınca ulaşabilmek için hesaplamaya atmosfer basıncının da eklenmesi gerekir. Atmosfer basıncının sıfır olarak kabul edilip hesaba katılması durumlarda ise elde edilen değer efektif basınç olarak adlandırılmaktadır.

1 kPa = 0,145037738007235 psi'dir.

1 psi = 6.8947572799992 kPa'dır.

Verilen çevirilerde kullanılan birimler ve kısaltmalar ile birlikte kilopaskal-bar ve psi-kilopaskal çevrimleri hesaplaması yapılmıştır.

Bar PSİ Hesaplama ve Çeviri İşlemi Nasıl Yapılır?

Barometreler atmosfer basıncı değerini gösteren cihazlardır. Çoğunlukla kuyu tipi ve cıva içeren çeşitleri ile iki tip üretilmektedir.

Dönüştürme ve hesaplamalarda net ve doğru bilgiye ulaşmak için akademik ölçü birimi çevirme hesaplama programlarının, bilimsel cetvellerin ve hesap makinelerinin kullanılması daha doğrudur.

1 bar PSİ = Basınç 14,5 psi'dir.

1 PSİ = 0,068 b'dir.

Bu çeviri hesaplamasında kullanılan birimler şunlardır: kaç psi, kaç bar ve kaç atmosfer şeklindedir. Bu çeviride kullanılan kısaltmalar şunlardır: ATM'nin kısaltması atmosferdir, Bar'ın kısaltması b'dir ve PSİ'nin kısaltması psi'dir.