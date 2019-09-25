Dünya bir ev olsa mutfağı Gaziantep olurdu... İşte Gaziantep'ten nefis yemek tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Makarna, salata ve patates kızartmalarının olmazsa olmazlarından olan mayonez dünya mutfağından Türk mutfağına girerek yer edindi. Her marketin rafında bulunan bu enfes sos, paket gıdalarda yer alan koruyucu maddeler dolayısıyla bazı kişiler tarafından tercih edilmiyor. Şüphesiz ki evde hazırlayacağınız mayonez de hazır mayonezlerden daha lezzetli olacaktır. Peki, mayonez nasıl yapılır? İşte, evde mayonez yapımı ve tarifi.
Glovo, Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği bünyesinde kurulan Down Cafe Şişli ile yeni bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, bugüne dek paket servis hizmeti veremeyen Down Cafe Şişli’nin paket servis teslimatlarını Glovo üstlenecek. Sağlanan destek ile Down Cafe’de “anne elinden çıkan” yemekler daha fazla kişiye ulaşacak. Bu sayede Down Cafe’de çalışan down sendromlu gençlere daha fazla maddi kaynak sağlanabilecek.