Dünya bir ev olsa mutfağı Gaziantep olurdu... İşte Gaziantep'ten nefis yemek tarifleri

Down Cafe Glovo ile teslimat özelliğine kavuştu

Glovo, Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği bünyesinde kurulan Down Cafe Şişli ile yeni bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, bugüne dek paket servis hizmeti veremeyen Down Cafe Şişli’nin paket servis teslimatlarını Glovo üstlenecek. Sağlanan destek ile Down Cafe’de “anne elinden çıkan” yemekler daha fazla kişiye ulaşacak. Bu sayede Down Cafe’de çalışan down sendromlu gençlere daha fazla maddi kaynak sağlanabilecek.