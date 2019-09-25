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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
25 Eylül 2019 - 13:00,

Dünya bir ev olsa mutfağı Gaziantep olurdu... İşte Gaziantep'ten nefis yemek tarifleri

Türkiye'de yemek denince akla ilk gelen şehirdir Gaziantep. Haksız da değildir bu tanınmışlık çünkü Gaziantep'te yiyeceğiniz her şey birer lezzet deposudur. Sizin için Gaziantep mutfağından enfes tarifler derledik. Afiyet olsun...

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1Beyran tarifi

Beyran tarifi

Beyran birçok yörede yapılan ve sevilen bir tarif. Ancak Gaziantep'in tescilli lezzeti olarak biliniyor. Biz de sizin için Gaziantep usulü beyran tarifi hazırladık. Oldukça lezzetli ve doyurucu bu yemeği evde de denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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2Yoğurtlu patates tarifi

Yoğurtlu patates tarifi

Basit olduğu kadar doyurucu bir tarif var sırada: Gaziantep mutfağına özgü yoğurtlu patates tarifi. İçinde sadece patates yok aynı zamanda et ve nohut da var. Çok seveceğiniz bu tarifi denemenizi tavsiye ederiz. İşte yoğurtlu patatesin malzemeleri ve tarifi...

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3Börek çorbası tarifi

Börek çorbası tarifi

Soğuklar kapıya dayanmışken sıcak bir çorba içimizi ısıtmak için ihtiyaç duyduğumuz yemeklerin başında gelir. İşte bu çorba da onlardan bir tanesi. Gaziantep'e özgü börek çorbası hem içinizi ısıtacak hem de içindeki hamur sayesinde karnınızı kolayca doyuracak. Mutlaka denemelisiniz. İşte börek çorbası tarifi....

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4Cağırtlak kebabı tarifi

Cağırtlak kebabı tarifi

Gaziantep deyince aklımıza birçok yemek gelir ama et yemeklerini özellikle kebapları es geçemeyiz. Halk arasında cartlak kebabı diye de bilinen cağırtlak kebabı evde yapabileceğiniz kadar kolay ve lezzetli bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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5Ekşili ufak köfte tarifi

Ekşili ufak köfte tarifi

Et sevenler için harika bir tarifimiz var. İçinde hem köfte hem de etin bulunduğu aynı zamanda nohut da olan ekşi bir tarif. Gaziantep'e özgü bu yemeğin yapımı meşakkatli olsa da buna değecek bir lezzet ortaya çıkıyor. Mutlaka denemelisiniz. İşte ekşili ufak köfte tarifi...

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6Kabaklama tarifi

Kabaklama tarifi

Gaziantepliler yaptıkları birçok yemeğin içine et koymadan o yemeğe yemek demezler. O yemeklerden bir tanesi de kabaklamadır. Hem sebze hem de eti bir arada bulunduran bu tarif aynı zamanda çok doyurucu. Denemenizi tavsiye ederiz. Şimdiden afiyet olsun.

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7Köy kahkesi tarifi

Köy kahkesi tarifi

Çayın yanında harika giden bir tarifimiz var. Gaziantep'e özgü bu tarif aynı zaman da tescillenmiş bir lezzet. Uzun süre saklansa bile bayatlamaması da sevilen bir özelliği. İşte nefis köy kahkesi tarifi... Şimdiden afiyet olsun.

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8Katmer tarifi

Katmer tarifi

Gaziantep deyince aklımıza gelen ilk tatlı baklavadır ama katmerin de yeri ayrıdır. Hem çok hafif hem de çok lezzetli bir tatlıdır katmer. Her yerde güzel yapanı bulamazsınız. İçine gerçek Antep fıstığı da kondu mu tadından yenmez. Bu lezzeti evde de denemeniz için size bu tarifi hazırladık. Şimdiden afiyet olsun.

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9Pirpirim aşı tarifi

Pirpirim aşı tarifi

Hem et hem de sebze sevenlere özel bir yemek var sırada... Gaziantep yöresine ait pirpirim aşı içinde bir çok sebzeyi barındırdığı için oldukça sağlıklı bir yemek haline geliyor aynı zamanda içinde et oluşu doyurucu bir yemek yapıyor.

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10Şiveydiz tarifi

Şiveydiz tarifi

Gaziantep mutfağına özgü harika bir tariftir şiveydiz. Genellikle ilkbahar mevsiminde özellikle de nisan ve mayıs aylarında sıkça yapılır. İçinde bulunan soğan ve sarımsak doğal antibiyotik etkisi yaratır. Yapımı zor olsa da buna değecek olan bir lezzettir. İşte nefis şiveydiz tarifimiz....

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11Öcce tarifi

Öcce tarifi

Un, yumurta, soğan ve baharatlarla yapılan öcce için bir nevi mücver desek yanlış olmaz herhalde. Üstelik çok hafif olduğu için öcce kahvaltılarda da diğer öğünlerde de yenebilir. İşte basit ve pratik öcce tarifi…

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12Alaca çorba tarifi

Alaca çorba tarifi

Buğday, nohut ve mercimeğin tarhun otunun enfes aromasıyla buluştuğu leziz bir çorba, alaca çorba. Gaziantep’in zengin mutfağından çıkan alaca çorba o kadar doyurucu ki yalnızca bu çorbayla bir öğünü geçirmeniz mümkün. Hazırlanması oldukça pratik olan alaca çorbayı denemek isterseniz, tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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13Şileki (Şilke) tarifi

Şileki (Şilke) tarifi

Şileki ya da şilke, Gaziantep’ten Hakkari’ye geniş bir coğrafyada yapılan ve zevkle tüketilen bir tür hamur tatlısı. Pekmezle yapılan bir şerbete bulanmış kreplerden oluşan bu tatlıyı siz de evinizde kolayca yapabilir, zevkle ve sağlıkla tüketebilirsiniz. Mutlaka denemeniz gereken şileki tatlısının tarifini aşağı bırakıyoruz. Şimdiden elinize sağlık!

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14Zeytinli börek tarifi

Zeytinli börek tarifi

Gaziantep mutfağına ait nefis bir yöresel lezzet olan zeytinli börek tadına bir kez varınca, yemeye doyamayacağınız yemeklerden. İçindeki taze soğanı ve taze sarımsağıyla tam bir ilkbahar lezzeti olan zeytinli börek çok da besleyici ve doyurucu. Farklı bir börek tarifi arayanların mutlaka denemesi gereken zeytinli böreğin tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz…

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15Nohut dürümü tarifi

Nohut dürümü tarifi

Türkiye'nin lezzet başkenti Gaziantep'in kebapları kadar meşhur olan ve çok sevilen lezzeti nohut dürümü, et yemeyenlerin dürüm keyfi yapması için en uygun lezzetlerden. Haşlanmış nohut, yeşillikler ve baharatlarla yapılan nohut dürümü bir sokak lezzeti olarak bilinse de evde de kolayca yapılabilir. İşte nefis nohut dürümünün tarifi...

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16Şıhıl mahşi (Kabak mıhşısı) tarifi

Şıhıl mahşi (Kabak mıhşısı) tarifi

Görüntüsü bildiğiniz kabak dolmasına benziyor ama lezzeti çok farklı. Hatay, Kilis, Gaziantep gibi güneydoğu illerimizin mutfaklarında çok sık karşımıza çıkan şıhıl mahşi ya da bir diğer adıyla kabak mıhşısı, farkını kabakların çiğden değil, kızartılarak doldurulmasıyla yaratıyor. İç malzemeleri de klasik kabak dolmasından farklı olan şıhıl mahşi tarifimiz aşağıda…

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17Simit kebabı tarifi

Simit kebabı tarifi

Simit kebabı Gaziantep'in en sevilen, en benzersiz lezzetlerinden biri. Bu lezzetin içindeki sarımsağa borçlu olan simit kebabı, evde kolayca hazırlanıp fırında pişirilebilir. Simit kebabının bir diğer özelliği de şişte şekillendirilmesi ama şişin üzerinde pişirilmemesi. Bu kadar anlatımdan sonra tadına bakmazsanız olmaz, değil mi? Haydi siz de deneyin.

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Mayonez nasıl yapılır? İşte evde mayonez yapımı ve tarifi

Makarna, salata ve patates kızartmalarının olmazsa olmazlarından olan mayonez dünya mutfağından Türk mutfağına girerek yer edindi. Her marketin rafında bulunan bu enfes sos, paket gıdalarda yer alan koruyucu maddeler dolayısıyla bazı kişiler tarafından tercih edilmiyor. Şüphesiz ki evde hazırlayacağınız mayonez de hazır mayonezlerden daha lezzetli olacaktır. Peki, mayonez nasıl yapılır? İşte, evde mayonez yapımı ve tarifi.

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Down Cafe Glovo ile teslimat özelliğine kavuştu

Glovo, Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği bünyesinde kurulan Down Cafe Şişli ile yeni bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, bugüne dek paket servis hizmeti veremeyen Down Cafe Şişli’nin paket servis teslimatlarını Glovo üstlenecek. Sağlanan destek ile Down Cafe’de “anne elinden çıkan” yemekler daha fazla kişiye ulaşacak. Bu sayede Down Cafe’de çalışan down sendromlu gençlere daha fazla maddi kaynak sağlanabilecek.

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Batonette

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