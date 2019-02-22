Yöresel lezzetlere yönelik ilgili son dönemde iyice arttı. Çorbalardan köftelere birçok yöresel lezzet, sofralarımızda yerini aldı. Bunlardan biri de Gaziantep yöresine ait öcce. Un, yumurta, soğan ve baharatlarla yapılan öcce kahvaltılarda da diğer öğünlerde de yenebilir. İşte basit ve pratik öcce tarifi…
Yumurta ile unu tuz ve baharatlarla birlikte çırpın.
Kıyılmış taze soğan, maydanoz ve taze sarımsakları ince kıyın.
Yumurtalı karışıma ilave edin.
Ayçiçeği yağını ısıtın.
Hazırladığınız karışımdan birer kaşık kızdırılmış yağa aktarıp her iki tarafını da kızartın.
Sıcak servis yapın.