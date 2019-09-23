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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Çorba Tarifleri>Börek çorbası tarifi
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Börek çorbası tarifi

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Börek çorbası tarifi

Soğuklar kapıya dayanmışken sıcak bir çorba içimizi ısıtmak için ihtiyaç duyduğumuz yemeklerin başında gelir. İşte bu çorba da onlardan bir tanesi. Gaziantep'e özgü börek çorbası hem içinizi ısıtacak hem de içindeki hamur sayesinde karnınızı kolayca doyuracak. Mutlaka denemelisiniz. İşte börek çorbası tarifi....

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 750 gram un
  • Tuz
  • Aldığı kadar su 

İç harcı için: 

  • 300 gram yağsız kıyma
  • 1 adet soğan 
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ 

Çorbası için:

  • 500 gram kuşbaşı et 
  • 1 su bardağı nohut 
  • 3 kilogram yoğurt 
  • 2 adet soğan 
  • 1 adet yumurta 
  • Nane 
  • Tuz 
  • Sıvı yağ 

Hazırlanışı

Derin bir kabın içine hamur için malzemeleri koyup yoğurun.

Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek yaklaşık 1 saat dinlendirin.

Kıymayı yemeklik doğranmış soğan ve 1 kaşık sıvı yağ ile kavurarak soğumaya bırakın.

Hamuru yufkadan biraz kalın olacak şekilde açın.

İçine kavurduğunuz kıymayı koyup hamuru ikiye katlayın, bıçakla 1 santimetre eninde şeritler kesin.

Sonra 5-6 tane şeridi üst üste koyarak tavla zarı büyüklüğünde kesin ve uçlarını yapıştırın.

Hamurları kesmeyi bitirdikten sonra bir tepsiye yayarak kurutun. (Arzu ederseniz kuruttuğunuz hamurları yağda kızartabilirsiniz.) 

Bu arada soğanları yemeklik doğrayın.

Et ile nohudu üzerini geçecek kadar suyla pişirin.

Doğradığınız soğanları da içine ekleyin.

Yemeğin yoğurdunu hazırlamaya başlayın.

Yoğurdu süzüp kesilmemesi için içine bir yumurta kırın ve bir kaşık soda ekleyerek hafif ateşte kaynatın.

Yoğurdu etin bulunduğu tencereye boşaltın.

Yaklaşık 5 dakika kaynattıktan sonra kuruttuğunuz hamurları ekleyin.

Hamurlar pişince çorbayı ocaktan alın ve üzerine sıvı yağ ve nane dökerek servis yapın.

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Fotoğraf: Alamy
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