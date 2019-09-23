Soğuklar kapıya dayanmışken sıcak bir çorba içimizi ısıtmak için ihtiyaç duyduğumuz yemeklerin başında gelir. İşte bu çorba da onlardan bir tanesi. Gaziantep'e özgü börek çorbası hem içinizi ısıtacak hem de içindeki hamur sayesinde karnınızı kolayca doyuracak. Mutlaka denemelisiniz. İşte börek çorbası tarifi....
Hamuru için:
İç harcı için:
Çorbası için:
Derin bir kabın içine hamur için malzemeleri koyup yoğurun.
Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek yaklaşık 1 saat dinlendirin.
Kıymayı yemeklik doğranmış soğan ve 1 kaşık sıvı yağ ile kavurarak soğumaya bırakın.
Hamuru yufkadan biraz kalın olacak şekilde açın.
İçine kavurduğunuz kıymayı koyup hamuru ikiye katlayın, bıçakla 1 santimetre eninde şeritler kesin.
Sonra 5-6 tane şeridi üst üste koyarak tavla zarı büyüklüğünde kesin ve uçlarını yapıştırın.
Hamurları kesmeyi bitirdikten sonra bir tepsiye yayarak kurutun. (Arzu ederseniz kuruttuğunuz hamurları yağda kızartabilirsiniz.)
Bu arada soğanları yemeklik doğrayın.
Et ile nohudu üzerini geçecek kadar suyla pişirin.
Doğradığınız soğanları da içine ekleyin.
Yemeğin yoğurdunu hazırlamaya başlayın.
Yoğurdu süzüp kesilmemesi için içine bir yumurta kırın ve bir kaşık soda ekleyerek hafif ateşte kaynatın.
Yoğurdu etin bulunduğu tencereye boşaltın.
Yaklaşık 5 dakika kaynattıktan sonra kuruttuğunuz hamurları ekleyin.
Hamurlar pişince çorbayı ocaktan alın ve üzerine sıvı yağ ve nane dökerek servis yapın.