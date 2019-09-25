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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Cağırtlak kebabı tarifi
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Cağırtlak kebabı tarifi

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Cağırtlak kebabı tarifi

Gaziantep deyince aklımıza birçok yemek gelir ama et yemeklerini özellikle kebapları es geçemeyiz. Halk arasında cartlak kebabı diye de bilinen cağırtlak kebabı evde yapabileceğiniz kadar kolay ve lezzetli bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

  • Izgarada
  • 2 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 150 gram kuzu ciğeri (4 şiş)
  • 30 gram ciğer çözü (ciğer yağı) 

Piyaz malzemesi: 

  • 1 tutam maydanoz
  • Sumak ekşisi 
  • 1 adet kuru soğan

Yapılışta kullanılan malzeme: 

  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Kırmızı pul biber

Hazırlanışı

Ciğeri, kuşbaşı büyüklüğünde parçalara ayırın. 

Ciğer çözünü de aynı büyüklükte parçalara bölün. 

Kuşbaşı büyüklüğündeki 5 tike ciğer ve 1 çözü; her şişe iki tike ciğer, 1 tike çöz, 3 tike ciğer olacak şekilde saplayın.

Şişlere geçirilmiş ciğerleri harı geçmiş kömür ateşinde yakmadan çevire çevire pişirin.

Pişerken üzerine damak zevkinize göre tuz, biber, kimyon atın.

Pişen ciğerleri servis tabağına koyup, üzerine bir miktar karabiber atın.

Kuru soğanı ince ince doğrayıp, sumak ekşisiyle karıştırın.

Maydanozları da ince bir şekilde doğrayarak karıştırın.

Hazırladığınız piyazı tabaktaki ciğerin yanına limon, yeşil biber, turp ve mevsimine göre yeşillikle birlikte konarak servise sunun. Afiyet olsun...

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Fotoğraf: Alamy
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