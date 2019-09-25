Cağırtlak kebabı tarifi

Gaziantep deyince aklımıza birçok yemek gelir ama et yemeklerini özellikle kebapları es geçemeyiz. Halk arasında cartlak kebabı diye de bilinen cağırtlak kebabı evde yapabileceğiniz kadar kolay ve lezzetli bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Piyaz malzemesi:
Yapılışta kullanılan malzeme:
Ciğeri, kuşbaşı büyüklüğünde parçalara ayırın.
Ciğer çözünü de aynı büyüklükte parçalara bölün.
Kuşbaşı büyüklüğündeki 5 tike ciğer ve 1 çözü; her şişe iki tike ciğer, 1 tike çöz, 3 tike ciğer olacak şekilde saplayın.
Şişlere geçirilmiş ciğerleri harı geçmiş kömür ateşinde yakmadan çevire çevire pişirin.
Pişerken üzerine damak zevkinize göre tuz, biber, kimyon atın.
Pişen ciğerleri servis tabağına koyup, üzerine bir miktar karabiber atın.
Kuru soğanı ince ince doğrayıp, sumak ekşisiyle karıştırın.
Maydanozları da ince bir şekilde doğrayarak karıştırın.
Hazırladığınız piyazı tabaktaki ciğerin yanına limon, yeşil biber, turp ve mevsimine göre yeşillikle birlikte konarak servise sunun. Afiyet olsun...