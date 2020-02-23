Gündem tekrar Suriye

Dış borsalarda zorlaşan gündem ile birlikte görülen yorgunluk emarelerine karşılık, iç piyasalarda temkinli görünüm sürüyor. Ancak iç piyasaların seyri Suriye kaynaklı gelişmelere bağlı olacak. Piyasalar üzeride ABD-Çin ve ABD-İran arasında yaşananların etkisi devam ederken, buna bir de Suriye eklenmiş oldu.
Piyasalar son dönemde jeopolitik gelişmelerin etkisinde. Geçen yıl ekim ayında Suriye ile başlayan süreç; ABD-Çin ticaret savaşı, ABD-İran gerilimi sonrasında daha koronavirüsün etkileri geçmeden tekrar Suriye kaynaklı gelişmelerin etkisine girdi. Türkiye’nin Suriye İdlib’teki operasyonunun çatışmaya dönüşmesi piyasaları oldukça gerdi. Diplomatik çabalar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin ile görüşmesi gerginliği biraz yumuşatsa da tedirginlik korunuyor. Bu gelişmeleri zirve seviyelerine yakın bir noktada karşılayan borsa sert düşerken, döviz kurlarında ve gösterge tahvil faiz oranlarında yükseliş görüldü. Ayrıca borsada hisse senetleri ve tahvil bonoda devam eden yabancı satışlarına dikkat çekmek gerekecek. Piyasalardan sıcak para çıkışı sürüyor. Bu görünüm borsadaki düşüş ve gösterge faiz oranındaki yükselişi izah ediyor.
TOPARLANMAYA KATKI
Merkez Bankası’nın geçen hafta 50 baz puan faiz indirimi yapmasına rağmen gösterge tahvil faizindeki yükseliş kayda değer. Döviz kurlarındaki yükseliş ise biraz daha sınırlı kaldı. Döviz kurlarındaki yükselişi destekleyen gelişmelere baktığımızda; ABD dolarının dış piyasalarda değer kazanması, Merkez Bankası faiz indirimi, bankalardaki yabancı para mevduatında artış eğiliminin korunması, belki bir parça borsada satıcı olan yabancı yatırımcının talebi ve ekonomideki toparlanma ile tekrar cari açığın gündeme gelmesi sayılabilir. Ancak son dönemde kamu bankalarının satış yaptığı haberleri dövizdeki yükselişi belli ölçüde sınırlayan bir gelişme olarak kabul ediliyor. Enflasyon hedefine ulaşmada düşük faiz kadar kur geçişkenliği nedeniyle döviz kurlarının seyri de önemli görülüyor. Merkez Bankası geçen hafta adımları küçülmekle birlikte 2020 yılı yüzde 8.2 enflasyon hedefine uygun olarak önden yüklemeli faiz indirimlerine devam etti ve 10.75 seviyesine çekti. Negatif faiz bandını 1.4 puana kadar arttırdı. Enflasyonu yüzde 12.15 ile çift haneye yerleşti. Faiz için en önemli referanslardan birinin enflasyon olduğunu dikkate alırsak bu indirimin ekonomideki toparlanmaya katkı amacı taşıdığı görülüyor. Zaten toplantı sonrası Merkez Bankası duyurusunda bu yönde ifadeler mevcut.
KÜRESEL YAVAŞLAMA
Önümüzdeki cuma açıklanacak 2019’un 4. çeyrek büyümesi yüzde 5 civarında bekleniyor. Dış piyasalarda ise koronavirüs ilk gündem maddesi olmaya devam ederken borsalar üzerindeki etkisi pek hissedilmiyor. Ancak ABD doları ve özellikle altın üzerinde ‘güvenli liman’ ihtiyacına binaen yükseliş olarak etkileri sürüyor. Yaygınlığını koruyan koronavirüse bağlı olarak Apple’ın ikinci çeyrek hedeflerini tutturamayacağı, teknoloji şirketlerinin tedarik kanallarının olumsuz etkileneceği, Çin’in ilk çeyrek büyümesinin yüzde 3.5’e kadar düşebileceği, Çin rafinerilerinin yüzde 25 daha az petrol işlediği gibi bir çok haber art arda geldi. Ekonomiler yavaşlarken borsalar nasıl yükselişine devam edecek? Düşük faiz daha ne kadar borsaları besleyecek? Bu durumda akla gelen ilk sorular bunlar. Küresel ekonomideki yavaşlama bahanesiyle bu dönem ara verilen faiz indirimleriyle yeni bir düşüş dalgası gelir mi? Bunları zamanla göreceğiz. Ancak global ekonominin üç dört motorundan bir olan Çin’de bir tekleme olursa bunun tüm sistemi ve borsaları olumsuz etkilemesi olasıdır. Zaten Apple’nin son açıklamaları da bunu gösteriyor. İç gündeme dönersek Borsa İstanbul’da endeksten iki sıfır atılması açıklaması dikkat çekti. Borsaya etkileri açısından ise ilk akla gelen nokta ‘ucuzluk algısı’ olacaktır. Zorlaşan gündem ile birlikte dış borsalarda görülen yorgunluk emarelerine karşılık temkinli görünümünü sürdüren iç piyasaların seyri Suriye kaynaklı gelişmelere bağlı olacak. Dalgala bir hafta bizi bekliyor.
TEPKİ ÇIKIŞI SÜRÜYOR
Dolar/TL kurunda tepki yükselişi devam ediyor. İlk dirençler 6.13-6.15 seviyelerinde. Bu seviyelerde satış denemeleri görülebilir. Çıkışın devamı için buranın geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 6.20-6.25’te bulunurken ilk destekler 6.08-6.05 seviyelerinde. Sonraki destekler 6.00-5.96. Tepki çıkışı gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde satış denemeleri görülebilir.
DERİNLİK KAZANDI
Borsada kâr satışları derinlik kazanarak çıkış trend desteğinin altına salınım gösterdi. 115.000-113.700 bandı destek olarak önemli. Bu seviyelerin üzerinde tepki alımları görülebilir. Sonraki destek noktaları 111.000-110.000. Olası tepki alımlarının dirençleri ise 118.500 ve 120.000 seviyelerinde. Endekste tekrar güç kazanımı için 120.000 seviyesinin üzerinde kalınması önemli olacak. Sonraki direnç 121.500 seviyesinde bulunuyor. Destek seviyelerinde tepki alımları görülse de satış baskısı korunabilir.
Gündem tekrar Suriye
Dış borsalarda zorlaşan gündem ile birlikte görülen yorgunluk emarelerine karşılık, iç piyasalarda temkinli görünüm sürüyor. Ancak iç piyasaların seyri Suriye kaynaklı gelişmelere bağlı olacak. Piyasalar üzeride ABD-Çin ve ABD-İran arasında yaşananların etkisi devam ederken, buna bir de Suriye eklenmiş oldu.
Piyasalar son dönemde jeopolitik gelişmelerin etkisinde. Geçen yıl ekim ayında Suriye ile başlayan süreç; ABD-Çin ticaret savaşı, ABD-İran gerilimi sonrasında daha koronavirüsün etkileri geçmeden tekrar Suriye kaynaklı gelişmelerin etkisine girdi. Türkiye’nin Suriye İdlib’teki operasyonunun çatışmaya dönüşmesi piyasaları oldukça gerdi. Diplomatik çabalar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin ile görüşmesi gerginliği biraz yumuşatsa da tedirginlik korunuyor. Bu gelişmeleri zirve seviyelerine yakın bir noktada karşılayan borsa sert düşerken, döviz kurlarında ve gösterge tahvil faiz oranlarında yükseliş görüldü. Ayrıca borsada hisse senetleri ve tahvil bonoda devam eden yabancı satışlarına dikkat çekmek gerekecek. Piyasalardan sıcak para çıkışı sürüyor. Bu görünüm borsadaki düşüş ve gösterge faiz oranındaki yükselişi izah ediyor.
TOPARLANMAYA KATKI
Merkez Bankası’nın geçen hafta 50 baz puan faiz indirimi yapmasına rağmen gösterge tahvil faizindeki yükseliş kayda değer. Döviz kurlarındaki yükseliş ise biraz daha sınırlı kaldı. Döviz kurlarındaki yükselişi destekleyen gelişmelere baktığımızda; ABD dolarının dış piyasalarda değer kazanması, Merkez Bankası faiz indirimi, bankalardaki yabancı para mevduatında artış eğiliminin korunması, belki bir parça borsada satıcı olan yabancı yatırımcının talebi ve ekonomideki toparlanma ile tekrar cari açığın gündeme gelmesi sayılabilir. Ancak son dönemde kamu bankalarının satış yaptığı haberleri dövizdeki yükselişi belli ölçüde sınırlayan bir gelişme olarak kabul ediliyor. Enflasyon hedefine ulaşmada düşük faiz kadar kur geçişkenliği nedeniyle döviz kurlarının seyri de önemli görülüyor. Merkez Bankası geçen hafta adımları küçülmekle birlikte 2020 yılı yüzde 8.2 enflasyon hedefine uygun olarak önden yüklemeli faiz indirimlerine devam etti ve 10.75 seviyesine çekti. Negatif faiz bandını 1.4 puana kadar arttırdı. Enflasyonu yüzde 12.15 ile çift haneye yerleşti. Faiz için en önemli referanslardan birinin enflasyon olduğunu dikkate alırsak bu indirimin ekonomideki toparlanmaya katkı amacı taşıdığı görülüyor. Zaten toplantı sonrası Merkez Bankası duyurusunda bu yönde ifadeler mevcut.
KÜRESEL YAVAŞLAMA
Önümüzdeki cuma açıklanacak 2019’un 4. çeyrek büyümesi yüzde 5 civarında bekleniyor. Dış piyasalarda ise koronavirüs ilk gündem maddesi olmaya devam ederken borsalar üzerindeki etkisi pek hissedilmiyor. Ancak ABD doları ve özellikle altın üzerinde ‘güvenli liman’ ihtiyacına binaen yükseliş olarak etkileri sürüyor. Yaygınlığını koruyan koronavirüse bağlı olarak Apple’ın ikinci çeyrek hedeflerini tutturamayacağı, teknoloji şirketlerinin tedarik kanallarının olumsuz etkileneceği, Çin’in ilk çeyrek büyümesinin yüzde 3.5’e kadar düşebileceği, Çin rafinerilerinin yüzde 25 daha az petrol işlediği gibi bir çok haber art arda geldi. Ekonomiler yavaşlarken borsalar nasıl yükselişine devam edecek? Düşük faiz daha ne kadar borsaları besleyecek? Bu durumda akla gelen ilk sorular bunlar. Küresel ekonomideki yavaşlama bahanesiyle bu dönem ara verilen faiz indirimleriyle yeni bir düşüş dalgası gelir mi? Bunları zamanla göreceğiz. Ancak global ekonominin üç dört motorundan bir olan Çin’de bir tekleme olursa bunun tüm sistemi ve borsaları olumsuz etkilemesi olasıdır. Zaten Apple’nin son açıklamaları da bunu gösteriyor. İç gündeme dönersek Borsa İstanbul’da endeksten iki sıfır atılması açıklaması dikkat çekti. Borsaya etkileri açısından ise ilk akla gelen nokta ‘ucuzluk algısı’ olacaktır. Zorlaşan gündem ile birlikte dış borsalarda görülen yorgunluk emarelerine karşılık temkinli görünümünü sürdüren iç piyasaların seyri Suriye kaynaklı gelişmelere bağlı olacak. Dalgala bir hafta bizi bekliyor.
TEPKİ ÇIKIŞI SÜRÜYOR
Dolar/TL kurunda tepki yükselişi devam ediyor. İlk dirençler 6.13-6.15 seviyelerinde. Bu seviyelerde satış denemeleri görülebilir. Çıkışın devamı için buranın geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 6.20-6.25’te bulunurken ilk destekler 6.08-6.05 seviyelerinde. Sonraki destekler 6.00-5.96. Tepki çıkışı gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde satış denemeleri görülebilir.
DERİNLİK KAZANDI
Borsada kâr satışları derinlik kazanarak çıkış trend desteğinin altına salınım gösterdi. 115.000-113.700 bandı destek olarak önemli. Bu seviyelerin üzerinde tepki alımları görülebilir. Sonraki destek noktaları 111.000-110.000. Olası tepki alımlarının dirençleri ise 118.500 ve 120.000 seviyelerinde. Endekste tekrar güç kazanımı için 120.000 seviyesinin üzerinde kalınması önemli olacak. Sonraki direnç 121.500 seviyesinde bulunuyor. Destek seviyelerinde tepki alımları görülse de satış baskısı korunabilir.