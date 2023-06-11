Atamalar tamam sıra icraatta

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BORSA İstanbul’da iyimserlik rüzgârı eserken yüksek hacimli çıkış rallisi sürüyor. Seçim sonrası beklendiği üzere Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından TCMB’nin başına Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesi, piyasalarda olumlu yankı buldu. İlk refleks sonrası piyasalar şimdi icraatlara odaklandı. Bu çerçevede yeni ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar yakından takip edilecek. Ancak 22 Haziran’daki TCMB toplantısı ve faiz kararı, ekonomi politikasında olası bir değişimin ilk eşiği olarak görülüyor. Beklentiler, faiz artırımlarının başlayacağı yönünde. Mehmet Şimşek’in sıkça bütçe disiplini, uluslararası normlara dönüş, istikrar ve şeffaflık vurguları yeni politika açısından bir sinyal veriyor. Ama piyasa bu adımları ve gerçekleşmeleri görmek istiyor. Borsa İstanbul ve tahvil faiz oranlarındaki sert yükselişle beklentiler fiyatlandı. Döviz kurlarındaki politikanın ise rekabetçi ve gerçekçi kur kapsamında müdahale edilmemesi yönünde olduğu anlaşılıyor.

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KURDA BEKLENTİ

TCMB tarafından yapılan döviz satışlarıyla döviz kurları baskı altına alınırken özellikle ihracatçıların yakınmaları haber akışlarının içinde yer almıştı. Ayrıca yabancı yatırım bankalarının raporlarında kurlarda yukarı hedefler veren değerlendirmelere sıkça rastlamıştık. Piyasaların kur artışıyla ilgili beklentileri bu meyanda karşılanmış oldu. Yeni yönetim, ikiz açıklar (cari ve bütçe) gibi ciddi bir sorunla işe başlayacak. TCMB rezervlerinin durumu malum. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, zammı takip eden sabit gelirli ve emekliler gibi başkaca çözüm bekleyen noktalar mevcut. Şartların ve sorumluluklarının ağır olduğunu Mehmet Şimşek biliyor ve bunu açıkça dillendirmişti. Halktan yeni güven oyu alan bir hükümet yanında olacak. Bu açıdan piyasa şartlarının ve ekonomi biliminin gereklerinin uygulanması konusunda desteği var. İç ve dış piyasalar da ilk tepkilere göre bir kredi tanımış durumda. Atamalar sonrası, ekonomi programının hazırlanmasıyla uygulama aşamasına geçilmesi bekleniyor. Olumlu seyrini sürdüren Borsa İstanbul, beklentileri önemli ölçüde fiyatlarken sonraki adımları ve uygulamaları görerek daha seçici bir yol izleyebilir.

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YABANCI KATILIMI HENÜZ ZAYIF

Borsa İstanbul’a seçim sonrası yabancı ilgisi henüz başlamadı. Onlar da gerçekleşmeleri bekliyor olabilir. Hisse senetlerinde yabancı takas oranı cuma günü itibarıyla halen yüzde 28’in altında seyrediyor. 2 Haziran’da yüzde 27.40 seviyesindeydi. Hafif bir yükseliş var ama 15 Mayıs günü bu oran yüzde 30’un üzerindeydi. TCMB verilerine göre 8 Haziran ile biten haftada, yani seçim sonrası; yabancı yatırımcılar son aylardaki satışlarına devam ederek 52 milyon dolarlık hisse senedi satarken 15 milyon dolarlık tahvil bono aldılar. Borsadaki yüksek işlem hacmi ve son 2-3 haftada yüzde 25’i aşan primler, daha çok yerli yatırımcının katkısıyla gerçekleşmiş durumda.

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PAHALI BORSA UZAK

Son günlerdeki sert yükseliş ciddi bir primi ihtiva ediyor. Ama fiyat kazanç gibi bilanço değerleme kriterleri açısından halen çok pahalı bir borsadan söz etmek zor. Bu görünümden primli ama pahalı değil gibi bir sonuç çıkıyor. BIST100 hisseleri fiyat kazanç oranı 5.6 seviyesinde seyrediyor. Fiyat kazanç piyasa değerlemesi için tek kriter değil elbette. Ama çok kullanılan bir ölçek. Bu arada 03/2023 dönem bilanço performanslarının geçtiğimiz dönemlere göre çok zayıf kaldığını, özellikle kârlılık rakamlarının gerilediğini dip not olarak verelim. Bununla birlikte yüksek enflasyona karşı getiri arayışında hisse senetleri halen önemli bir seçenek. Olası bir faiz yükselişinin borsaya gelecekte rakip olması olasılığı da var. Henüz faiz artışının boyutlarını bilmediğimiz için söylediklerimizin mevcut parametrelere göre olduğu hususunu hatırlatalım.

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Diğer önemli alternatif de konut tabii ki. Geleneksel yatırım araçlarının başında geliyor. Ancak faiz artışları, kredi koşullarının zorlaşması, konut fiyatlarının yüksekliği ve deprem etkisi gibi bazı faktörleri dikkate aldığımızda, konutun geçtiğimiz yıllardaki kadar ilgiyi çekip çekemeyeceğini zamanla görebileceğiz. Döviz ve altın (gram/TL) tarafına bakıldığında ilk görünüm, yüksek prim olduğu. Özetle, çok seçici olmak kaydıyla hisse senetleri halen yatırımcılar için en önemli adreslerden biri olmaya devam ediyor.

FED’İN KARARI BEKLENİYOR

Önümüzdeki hafta dış piyasalarda çok yoğun ve önemli gündem var. ABD ve Avrupa Merkez Bankaları’nın (Fed, ECB) toplantılarıyla faiz kararları, ABD ve Euro Bölgesi enflasyon verileri piyasalar açısından yansımaları olabilecek veriler. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi sabit bırakması, Avrupa Merkez Bankası’nın ise 25 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor. Küresel ekonomiyle ilgili yavaşlama korkusu en yetkili ağızlardan telaffuz edilenbir durum. Geçtiğimiz perşembe günü açıklanan ABD haftalık işsizlik başvuruları 261 bin ile son 21 ayın en yükseğinde ulaşırken Fed’in faizi pas geçme olasılığını biraz daha artırdı. Bu durum doları zayıflatırken Euro’ya biraz değer kazandırmış durumda.

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VERİLERE YAKIN TAKİP

Dolar Endeksi 103 seviyesine geriledi, Euro/dolar paritesi tekrar 107’nin üzerine çıktı. ABD 10 yıllık bono faiz oranında ise yükseliş hareketi ivme kaybına uğradı. Bu durum altının ons fiyatına yükseliş olarak yansıdı ve 1.960 dolar seviyesi geçildi. Dış borsalarda ise hafif artılı-eksili bir görünüm hakim. Almanya’dan sonra geçen haftaki eksi büyüme (GSYH) verisiyle art arda iki dönem küçüldüğü için Euro Bölgesi de teknik resesyona girdi. ABD’de önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyondaki düşüş eğiliminin korunması bekleniyor. Beklentiler TÜFE’de aylık yüzde 0.3, yıllık 4.9 şeklinde. Geçen ayki TÜFE verisi yine yüzde 4.9’du. Ayrıca İngiltere büyüme verisi (GSYH) açıklanacak. Bir not da bizden ekleyecek olursak: Yarın ödemeler dengesi tablosu ve cari denge verileri var. Geçen hafta TCMB tarafından açıklanan verilere bakıldığında; TCMB brüt rezervleri ve bankalardaki döviz mevduatında gerilemenin sürüyor. Kur korumalı mevduata (KKM) ilgi biraz zayıflamış görülüyor. Haftalık artış 35 milyar TL ile önceki haftalardaki artışın oldukça gerisinde kaldı. Büyüklük olarak 2.5 trilyon TL’yi geçti. Mehmet Şimşek’in göreve gelmesiyle 500 seviyesinin altına hızlı bir iniş gerçekleştiren Türkiye’nin 5 yıllık risk primi (CDS) geçtiğimiz perşembe ani bir atakla tekrar bu seviyenin üzerine çıktı.

BORSA TARİHİ ZİRVELERİNİ TEST EDİYOR

Çıkış trendi sürerken 5.700 seviyesindeki tarihi zirvelere oldukça yaklaşılmış durumda. Bu seviyelerde kâr satış denemeleri görülebilir. Çıkışın devamı açısından bu seviyenin geçilmesi önemli olacak. Bu durumda 5.800-6.000 ve 6.500 sonraki direnç seviyeleri.

Geri çekilmelerde ise ilk destekler 5.500-5.450 seviyelerinde. Bu seviyelerin altında sonraki destek ve tutunma noktaları 5.200-5.150 ve 5.000 olarak görülüyor. Endekste direnç seviyelerinde kâr satışları görülse de çıkış hareketi gücünü koruyabilir.

Yukarıda yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, yatırımcı profilinize uymayabilir.