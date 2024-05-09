Yörüklerin dumanı

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Doğaseverdirler çünkü doğaya daima ihtiyaç duyarlar ve de doğayı ihtiyaçları kadar tüketirler. Biz çocukluğumuzda atık suları sokağa değil, ağaç diplerine dökmeyi öğrendik. Mesela yörükler otları kökünden değil filizinden koparırlar ki tekrar filiz versin diye. Guguk kuşu ötünce bahar gelmiştir ve bu yayla göçünün sinyalidir. Keçilerin bir günde kıllarının dibinden üşümemeleri için hışır denen tüyler çıkar ki bu havanın soğuyacağı anlamına gelir ve yayladan sahile dönüş başlar. Vücuttan hışır dökülünce de havalar ısınıyor demektir ve yayla göçü başlar.

Yörükler, dağları savaş için değil üretim için kullanırlar. Bir aile yüzlerce keçi yetiştirir, ülke ekonomisine katkı sağlar.Göç sırasında hayvanları bazen köylülerin bahçesine girer. Onlar mahkemeyle ya da kavgayla zaman kaybetmek istemez, zararı tazmin eder geçerler. Çünkü mevsimi kaçırmadan yollarına devam etmeleri gerekir hayvanlarını otlatmak için göçe devam ederler. Yani refleks olarak barışseverdirler.

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ATATÜRK DEMİŞTİR Kİ...

Yörük göçünün başında kadın vardır. Kadın çok değerlidir. Doğurgan, üretken ve özgürdür. Çadırın ortasındaki çadırı ayakta tutan direk, erkeği temsil eder. Çadırın iç düzenini kadın sağlar ve yerine göre tek başına dağda davar güder. Çadıra mahkum değildir. Göçer toplum oldukları için enstrümanları da cura, sipsi, kaval, ıklığ gibi taşınabilir küçüklüktedir.

Yukarıda bahsettiğim gibi barışseverdirler ama yurt savunmasında en önde yer alan yiğitlerdir. Onun için Mustafa Kemal Atatürk “Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları’na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez” demiştir. Babasının da Karaman’dan Manastır’a oradan Selanik’e yerleşen Yörüklerden olduğu bilinmektedir.

Bu kültür dansları ve müzikleri ile dejenere edilmeden yaşatılması gereken değerlere sahiptir. Halkın kültürü olan bu farkındalık öncelikle yerel yöneticilerce desteklenmelidir. Çünkü yerel hizmetler sadece yol, kanalizasyon vb değildir. Aynı zamanda halkının kendi kültürünü en iyi şekilde yaşatmaktır. Su boruları tamir edilir ama kültür bir kere kaybolursa geri gelmez. Sümer EZGÜ-Sanatçı

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CUMHURİYET GAZETESİ 100 YAŞINA BASTI



CUMHURİYET Gazetesi’nin önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser salonundaki kutlamasında çok sayıda siyasetçi, yazar, gazeteci, akademisyen, sanatçı, okur ve yurttaşlar vardı. Etkinlikte belgesel gösterimi, dinletiler, yazar usta sanatçı Müjdat Gezen’in sahnelediği tek kişilik tiyatro oyunu, Cumhuriyet ve Fazıl Say’ın ve Erdal Erzincan’ın konserleri dikkati çekti. Etkinliğe 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, önceki dönem CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen (Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu mazeret bildirdi), eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Bakanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile belediye başkanları Cemal Tugay, Ahmet Akın katıldı. Ömer İnönü etkinliği izledi. Rahmi ve Ali Koç, Bülent Eczacıbaşı, Ali Ülker ile Ahmet Necdet Sezer mesaj gönderdi.

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GÜNÜN HABERİ

‘ŞAHİN’ TOPUMUZ DA GELDİ



“İHA’larımız pek yakında sadece havada, karada, denizde her yerde olacak. Şimdi Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği ‘Şahin’ adlı döner tamburalı 22 mm’lik topumuz da geliyor. Kötü komşularımız bizi silah ihracatçısı yaptı. Ülkenin savunma sanayiindeki bu başarısı sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda dünyanın da dikkatini çekiyor. Türkiye artık NATO’nun ucuz askeri deposu değil.” ENDERUS Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp ANLAŞ

KARADENİZ’DE DEMİRYOLU HEYECANI



SAMSUN, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’deki STK’ların bir araya gelerek Samsun-Sarp Demiryolu Projesi için ortak hareket etme kararı almalarının yankıları sürüyor. Ordu Olay gazetesinin uzun süredir gündemde tuttuğu, demiryolu projesi ortak hareketin bütün bir Karadeniz’in gelişmesine olumlu etki yapacağını belirten başkanlar, bu tavrın zamanla diğer alanlara da yansıyacağını ifade ediyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığında pazartesi günü bir araya gelen oda ve borsa başkanları ortak bir deklarasyon yayınlayarak “Önceliğimiz Samsun-Sarp demiryolu” dediler.

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UTANMIYORLAR MI



* CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman’ı atadı. Eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun kardeşi Mutlu Kerimoğlu, Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı oldu. CHP’li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı yeğenini belediye başkan yardımcısı yaptı.

ÇORLU TREN DAVASI SONUÇLANDI AMA MADEN KAZALARI UZUYOR DA UZUYOR



ÖNCE facia davalarının ne olduğunu soralım: 301 canın yitirildiği Soma maden faciasında kusuru ve ihmali olan kamu görevlileri hakkında ancak 10 yıl sonra dava açıldığını biliyor musunuz? Daha da kötüsü benzeri ‘ihmal’ ve ‘kusurdan’ kaynaklı onlarca facia hakkında ise soruşturma ve dava olmadığını biliyor musunuz? Amasra’da 43 madencinin ölümünden sorumlu tutuklu 3 kamu görevlisinin tahliye edildiğini biliyor musunuz?

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Yaşanan birçok benzer facialarda ‘cezasızlık’ yaşandığını biliyor musunuz?

Soru şudur: Neden sorumlu kamu görevlileri hakkında soruşturma açılmaz? Neden ihmali ve kusuru bulunan kamu görevlileri cezalandırılmaz?

‘CESUR YARGIÇLAR’

Neden Çorlu tren faciasındaki mahkeme heyeti gibi ‘cesur yargıçlar’ gereğini yapmaz? Çorlu tren faciası davası kapsamında ilk kez kusuru ve ihmali olan kamu görevlilerinin daha iki hafta önce ceza aldığını biliyor musunuz?

Eğer Soma’da ve Amasra’da ve benzeri davalarda adalet sağlanamazsa benzer ihmaller ve kusurların devam edeceğinin farkında olmamız gerekir.

Facia davalarından Soma’nın 12 Eylül’e, Amasra davasının da 6 Ağustos’a bırakıldığını bilelim.

Eğer ihmali ve kusuru olan kamu görevlileri cezalandırılmazsa bunun yeni facialara davetiye olduğunu farkında mıyız acaba?