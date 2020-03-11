“Biz, ‘Pembe Hanım Kanser Hastaları ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’ olarak, 10 yıldır bir kanser politikası oluşturulması için çaba harcıyoruz. Bu bakımdan köşenizde 21 Şubat’ta yayınlanan ‘Kanserde ciddi politikaya ihtiyaç var’ başlıklı yazınız bilgilendirme açısından çok yararlıydı.
Avrupa Birliği sağlık politikaları çerçevesinde hasta savunuculuğu yapan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Hasta odaklı proje ve etkinliklerle 10. yılımızı doldurduk. Uluslararası tüm güncel kanser bilgi ve çalışmalarına katılarak deneyimimizi ülkemize aktardık. Kanser tüm dünyada artan bir halk sağlığı sorunudur. Gündemi işgal eden koronavirüs de bağışıklık sistemi düşük bünyeye hücum ediyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak, beslenme sistemi ve gıda güvenliği ile yakından ilgilidir.
Biz dernek olarak, çocukluk döneminden başlayarak beslenmenin önemine inanıyoruz.
Kanserden korunmanın yollarını öğrenmek, erken dönemde başlar. Bunu topluma anlatmamız şart.
Gerek kamu kurumlarıyla, gerek destekleyecek tüm kurumlarla kamuoyu oluşturmak çok önemli. Çağrımız: “Toplumun sağlığı bireyin sağlığıdır.”
GÜNÜN SÖZÜ
“ALİ Babacan AKP ile ittifak yapıyor olmasın. Aslında Babacan çok konuşuyor, hiçbir şey söylemiyor.”
(Sosyal medyadan)
TÜRK EDEBİYAT VAKFI’NIN ESERLERİ ‘MİLLET KÜTÜPHANESİ’NE BAĞIŞLANDI
ÜYELERİ arasında Celâl Bayar, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Ahmet Aydın Bolak, Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim gibi ülkemizin değerli şahsiyetlerinin yer aldığı Türk Edebiyatı Vakfı, Ahmet Kabaklı’nın girişimiyle 1978 yılında kuruldu.
Vakıf, Türk Edebiyatı Cemiyeti çatısı altında 1972’de Ahmet Kabaklı tarafından çıkarılmaya başlanan ve o günden bugüne kadar 48 yıldır her ay muntazaman yayınlanan Türk Edebiyatı dergisinin desteklenmesi ve edebiyatımızın önemli eserlerinin neşredilmesi için faaliyete geçirildi. Günümüzde adını duyurmuş birçok şair, romancı, fikir ve bilim adamına Türk Edebiyatı dergisi rehberlik etti, onların seslerini duyurdu ve onları geniş kesimlere tanıttı. Vakfın ‘Çarşamba Sohbetleri’ 1978’den beri, 42 yıldır devam ediyor. Önemli yazar, fikir, bilim veya sanat adamı dinleyicileriyle sohbet ediyor. İlk sohbete Celal Bayar konuk oldu; Necip Fazıl, Mehmet Kaplan, Tahsin Banguoğlu, Süleyman Demirel, Rauf Denktaş, Necmettin Erbakan, Deniz Baykal ve Alparslan Türkeş de konuşmacı oldu. Kırgız yazar Cengiz Aymatov da Kabaklı’nın vefatından sonra vakıf başkanlığı görevini üstlenen gazeteci-yazar Servet Kabaklı’nın organize ettiği ‘15. Hazar Şiir Akşamları’nda onur konuğu oldu.
Servet Kabaklı’nın vefatından sonra vakıf başkanlığını üstlenen Serhat Kabaklı ise ünlü bir şair. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sık sık okuduğu ‘Bil Oğlum’ adlı destan şiirin de yazarı olan Serhat Kabaklı döneminde, Türk dünyası edebiyat eserlerinin yayımlanması amacıyla vakıf bünyesinde ‘Turay Yayınları’ kuruldu. TÜRKSOY ve TİKA gibi kurumlarla Türk dünyası sanatçılarına ait 20’den fazla kitap yayınladı. Vakfın, Türk dünyasına yönelik ‘Yaşayan Dede Korkut’ ödülü var. Osmanlıca, tezhip, hat, minyatür ve tiyatro dersleri, halk müziği dersleri veriyor. Ahmet Kabaklı’nın 5. ciltlik Türk Edebiyatı Ansiklopedisi başta olmak üzere Türk Edebiyatı Vakfı Yayınlarından 800’e yakın eser edebiyat dünyasına kazandırıldı.
Bu ayrıntıyı niye verdik? ‘Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’, Türk Edebiyatı Vakfı’nın 800 eserinin ve 47 yıldır aralıksız yayınlanan Türk Edebiyat Dergisi’nin dijital arşivini bağışlanmasını kabul ettiği için... Önümüzdeki aylarda bu konuda bir tören yapılacak.
‘KAÇAK BİNA MI, KAÇAK KAT MI?’
‘İBB’de CHP’nin eli zayıflıyor’ başlıklı dünkü yazımızda sözü edilen Acıbadem TİBAŞ Parkı ile ilgili semt gönüllüleri Twitter’dan bir açıklama yaparak, İmamoğlu’nun sözlerini tepkiyle karşıladılar. Konu, Mahmut Hüdai Vakfı’na Acıbadem Tibaş Parkı’nda, Üsküdar Belediyesi’ne belediye hizmet alanı ve park yapılması şartıyla terk edilen kamusal alan üzerinde yapılan kaçak bina ile ilgili. Mahallelinin 16 yıldır kamusal alanı korumak için nasıl mücadele ettiği anlatılıyor. İmamoğlu’nun kendileriyle konuşmadan açıklama yaptığı savunuluyor. “Tek yönlü bilgilendirme ile konunun anlaşılması mümkün değildir. Eğer anlaşılmış olsaydı konunun sadece ‘kaçak bina değil, kaçak kat’ gibi dar bir alana sıkıştırılabilecek bir konu olmadığı görülürdü” deniliyor. “Hak gaspı ve hukuk ihlali kim tarafından yapılırsa yapılsın karşısında olacağız. Tüm kurum ve belediyeleri hukuka uymaya davet ediyoruz” denilen açıklamanın tümü sosyal medyada okunursa mahallenin neden tepki gösterdiği daha iyi anlaşılıyor.
BİLİYOR MUSUNUZ?
ELEKTRİK Mühendisleri Odası’nın (EMO) sekretaryasını yürüttüğü, birçok meslek odası sendika ve dernek temsilcileri ile aktivistlerin bileşen olarak içerisinde yer aldığı ‘Nükleer Karşıtı Platform Kongresi’nin (NKP) 22 Mart pazar EMO hizmet binasında (İzmir Caddesi, Ihlamur Sokak, No: 10/3 Kızılay-Ankara) yapılacağını...
ÖZGE Günaydın’ın ‘Rhinos Back in Town’ isimli kişisel sergisinin Maslak Masterpiece Hall’de 20 Mart-20 Nisan tarihleri arasında izlenebileceğini...
MESAJ PANOSU
İRAN, Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya getirmeyi başardı.
Hasan OKTAY
ESAD ile bir şekilde çözüm yoluna gidilmeli.
Örsan ÖYMEN
SURİYEDE halka dayalı bir iktidar yok. Menfaat ilişkileri var.
Dr. İsmail SARI
‘Toplumun sağlığı bireyin sağlığıdır’
“Biz, ‘Pembe Hanım Kanser Hastaları ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’ olarak, 10 yıldır bir kanser politikası oluşturulması için çaba harcıyoruz. Bu bakımdan köşenizde 21 Şubat’ta yayınlanan ‘Kanserde ciddi politikaya ihtiyaç var’ başlıklı yazınız bilgilendirme açısından çok yararlıydı.
Avrupa Birliği sağlık politikaları çerçevesinde hasta savunuculuğu yapan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Hasta odaklı proje ve etkinliklerle 10. yılımızı doldurduk. Uluslararası tüm güncel kanser bilgi ve çalışmalarına katılarak deneyimimizi ülkemize aktardık. Kanser tüm dünyada artan bir halk sağlığı sorunudur. Gündemi işgal eden koronavirüs de bağışıklık sistemi düşük bünyeye hücum ediyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak, beslenme sistemi ve gıda güvenliği ile yakından ilgilidir.
Biz dernek olarak, çocukluk döneminden başlayarak beslenmenin önemine inanıyoruz.
Kanserden korunmanın yollarını öğrenmek, erken dönemde başlar. Bunu topluma anlatmamız şart.
Gerek kamu kurumlarıyla, gerek destekleyecek tüm kurumlarla kamuoyu oluşturmak çok önemli. Çağrımız: “Toplumun sağlığı bireyin sağlığıdır.”
GÜNÜN SÖZÜ
“ALİ Babacan AKP ile ittifak yapıyor olmasın. Aslında Babacan çok konuşuyor, hiçbir şey söylemiyor.”
(Sosyal medyadan)
TÜRK EDEBİYAT VAKFI’NIN ESERLERİ ‘MİLLET KÜTÜPHANESİ’NE BAĞIŞLANDI
ÜYELERİ arasında Celâl Bayar, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Ahmet Aydın Bolak, Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim gibi ülkemizin değerli şahsiyetlerinin yer aldığı Türk Edebiyatı Vakfı, Ahmet Kabaklı’nın girişimiyle 1978 yılında kuruldu.
Vakıf, Türk Edebiyatı Cemiyeti çatısı altında 1972’de Ahmet Kabaklı tarafından çıkarılmaya başlanan ve o günden bugüne kadar 48 yıldır her ay muntazaman yayınlanan Türk Edebiyatı dergisinin desteklenmesi ve edebiyatımızın önemli eserlerinin neşredilmesi için faaliyete geçirildi. Günümüzde adını duyurmuş birçok şair, romancı, fikir ve bilim adamına Türk Edebiyatı dergisi rehberlik etti, onların seslerini duyurdu ve onları geniş kesimlere tanıttı. Vakfın ‘Çarşamba Sohbetleri’ 1978’den beri, 42 yıldır devam ediyor. Önemli yazar, fikir, bilim veya sanat adamı dinleyicileriyle sohbet ediyor. İlk sohbete Celal Bayar konuk oldu; Necip Fazıl, Mehmet Kaplan, Tahsin Banguoğlu, Süleyman Demirel, Rauf Denktaş, Necmettin Erbakan, Deniz Baykal ve Alparslan Türkeş de konuşmacı oldu. Kırgız yazar Cengiz Aymatov da Kabaklı’nın vefatından sonra vakıf başkanlığı görevini üstlenen gazeteci-yazar Servet Kabaklı’nın organize ettiği ‘15. Hazar Şiir Akşamları’nda onur konuğu oldu.
Servet Kabaklı’nın vefatından sonra vakıf başkanlığını üstlenen Serhat Kabaklı ise ünlü bir şair. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sık sık okuduğu ‘Bil Oğlum’ adlı destan şiirin de yazarı olan Serhat Kabaklı döneminde, Türk dünyası edebiyat eserlerinin yayımlanması amacıyla vakıf bünyesinde ‘Turay Yayınları’ kuruldu. TÜRKSOY ve TİKA gibi kurumlarla Türk dünyası sanatçılarına ait 20’den fazla kitap yayınladı. Vakfın, Türk dünyasına yönelik ‘Yaşayan Dede Korkut’ ödülü var. Osmanlıca, tezhip, hat, minyatür ve tiyatro dersleri, halk müziği dersleri veriyor. Ahmet Kabaklı’nın 5. ciltlik Türk Edebiyatı Ansiklopedisi başta olmak üzere Türk Edebiyatı Vakfı Yayınlarından 800’e yakın eser edebiyat dünyasına kazandırıldı.
Bu ayrıntıyı niye verdik? ‘Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’, Türk Edebiyatı Vakfı’nın 800 eserinin ve 47 yıldır aralıksız yayınlanan Türk Edebiyat Dergisi’nin dijital arşivini bağışlanmasını kabul ettiği için... Önümüzdeki aylarda bu konuda bir tören yapılacak.
‘KAÇAK BİNA MI, KAÇAK KAT MI?’
‘İBB’de CHP’nin eli zayıflıyor’ başlıklı dünkü yazımızda sözü edilen Acıbadem TİBAŞ Parkı ile ilgili semt gönüllüleri Twitter’dan bir açıklama yaparak, İmamoğlu’nun sözlerini tepkiyle karşıladılar. Konu, Mahmut Hüdai Vakfı’na Acıbadem Tibaş Parkı’nda, Üsküdar Belediyesi’ne belediye hizmet alanı ve park yapılması şartıyla terk edilen kamusal alan üzerinde yapılan kaçak bina ile ilgili. Mahallelinin 16 yıldır kamusal alanı korumak için nasıl mücadele ettiği anlatılıyor. İmamoğlu’nun kendileriyle konuşmadan açıklama yaptığı savunuluyor. “Tek yönlü bilgilendirme ile konunun anlaşılması mümkün değildir. Eğer anlaşılmış olsaydı konunun sadece ‘kaçak bina değil, kaçak kat’ gibi dar bir alana sıkıştırılabilecek bir konu olmadığı görülürdü” deniliyor. “Hak gaspı ve hukuk ihlali kim tarafından yapılırsa yapılsın karşısında olacağız. Tüm kurum ve belediyeleri hukuka uymaya davet ediyoruz” denilen açıklamanın tümü sosyal medyada okunursa mahallenin neden tepki gösterdiği daha iyi anlaşılıyor.
BİLİYOR MUSUNUZ?
ELEKTRİK Mühendisleri Odası’nın (EMO) sekretaryasını yürüttüğü, birçok meslek odası sendika ve dernek temsilcileri ile aktivistlerin bileşen olarak içerisinde yer aldığı ‘Nükleer Karşıtı Platform Kongresi’nin (NKP) 22 Mart pazar EMO hizmet binasında (İzmir Caddesi, Ihlamur Sokak, No: 10/3 Kızılay-Ankara) yapılacağını...
ÖZGE Günaydın’ın ‘Rhinos Back in Town’ isimli kişisel sergisinin Maslak Masterpiece Hall’de 20 Mart-20 Nisan tarihleri arasında izlenebileceğini...
MESAJ PANOSU
İRAN, Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya getirmeyi başardı.
Hasan OKTAY
ESAD ile bir şekilde çözüm yoluna gidilmeli.
Örsan ÖYMEN
SURİYEDE halka dayalı bir iktidar yok. Menfaat ilişkileri var.
Dr. İsmail SARI