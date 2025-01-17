Nispetiye böyle kalabalık görmedi... Beşiktaş’ı ‘kavga’ bekliyor

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Gelelim çekişmelere; Büyükşehir Belediye Başkanları otobüsün üstüne tek tek anons edilerek çağrıldı, en büyük alkışı Mansur Yavaş aldı. Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi konuşmak istediği halde kendisine bu izin çıkmadı, o da bir köşede tepkisizce durdu. Bir ara otobüsün üzerine çıkmayacaktı. Özel’in ricası üzerine otobüse çıktı. Ekrem İmamoğlu partililerin deyimi ile ‘partiler üstü’ bir kişi olduğu için genel başkanından partinin yetkili organlarından karar çıkmadan adaylığını açıkladı. “Gelin mertçe yarışalım” dedi. Özgür Özel konuşmasında 11 büyükşehir belediye başkanı olmasına rağmen sadece Ekrem İmamoğlu’nun İBB’de yaptığı hizmetleri anlattı. Diğer belediye başkanlarının adını anmadı. Beşiktaş Belediyesi’nin meclis üyeleri ayrı ayrı odalardaydı. Neredeyse her odada bir belediye başkan adayı vardı. Ekrem İmamoğlu’nun Ulus’ta vekaleti olduğu bir imar dosyasında İmar Komisyonu üyesi olarak imzası bulunan muameleci Sebahattin Öztürk’ü desteklediği ortaya çıktı. Ne de olsa her dediğini yapıyor, ancak Rıza Akpolat ve ekibi kesinlikle İmamoğlu’nun müdahil olmasına karşı. Herhangi bir olumsuz durumda Rıza Akpolat’ın adayı, beraber CHP İl yönetiminde yöneticilik yaptıkları İlker Uluer. Diğer adayı ise Ömer Rasim Şişman. Rıza Akpolat kesinlikle İmamoğlu’nun müdahalesine karşı olduğunu kendisini ziyaret edenlere söyledi. Rıza Akpolat ile ilgili bir görevden alma, tutuklanma olursa büyük bir siyasi kavga Beşiktaş’ı bekliyor. Yeni belediye başkanını İmamoğlu mu atayacak Rıza Akpolat mı?

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GÜNÜN SÖZÜ

“Yağmur komünisttir çünkü herkese eşit yağar. Rüzgâr ise kapitalisttir, zayıf olanı yıkar.”

Che Guevara

BİLİYOR MUSUNUZ

- ULUDAĞ’da otel fiyatlarının yılbaşına oranla yüzde 50 düşürüldüğünü...

- BEŞİKTAŞ’taki tutuklamalarla ilgili olarak suç örgütü soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlıklarına el konulduğunu...

- ‘SAĞLIĞI Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesinin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellendiğini ve ünlü bir market zincirinin peynirinde ‘natamisin’ tespit edildiğini...

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- BEŞİR Ayvazoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı ‘Bir tarihçinin şair olarak portresi: İsmail Hami Danişmend’ söyleşisinin 23 Ocak’ta 17.00’de İ.Ü. Merkez Kütüphane Büyük Salon’da yapılacağını...

SAHTE İÇKİ KONUSU KİMİ İLGİLENDİRİYOR

BU KADAR CANA YAZIK

SADECE son üç günde ve yine sadece İstanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 31 olmuş. Olmuş da ne olmuş! Hiçbir şey. Alkollü içkilere zam yapıldıkça ilginçtir ölüm olayları artıyor. Peki ama Sağlık Bakanlığı ya da Ticaret Bakanlığı neredeler mesela? Can verenler bu ülkenin yurttaşları, onları öldüren konuya tüm açılardan el atmak sizin sorumluluğunuzda değil mi?

Yüksek vergilerin kaçak içki üretiminin nedeni olduğunu Uğur Emek gibi kıdemli iktisatçılar söylüyor. Maliye Bakanlığı bu yüksek vergi politikasının yol açtığı kaçak içki meselesine neden ilgi duymaz o zaman. Onlar da içmesin diyorsanız, siz de o kadar yüksek vergi almayın da ölümcül kaçak içki üretimin önüne geçilsin, diyen çıkar ama... İçkiye ve içki içen vatandaşlara bu kadar da düşmanlık hiçbir uygar ülkede olmuyor. Bu satırları, 12 yıldır bir gram içki içmemiş bir yurttaş olarak yazıyorum.

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Yaşar ALTINTARTI

SOYLU: SİYASETİ BIRAKIYORUM

“CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’ndeki iki dönem kuralını yanlış buluyorum. Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi için canhıraş mücadele ortaya koyacağım. Bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakıyorum.”

KARS’TA ÇAPAN OTELİ AÇILDI

ESENYURT’un kurucu Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan tarafından Kars’ın tarihi ve kültürel mirasına kapılarını aralayan Otel 1924’ün açılışı geçen hafta yapıldı. Dr. Çapan, Türk Ocağı binasının anısını yaşatmak ve Kars’ın tarihi ve kültürel mirasına katkı sunmak amacıyla binayı yeniden inşa ettirerek Kars turizmine kazandırdı. Yapımı iki yıl süren yeni bina, Kars’ın tarihi ve mimari dokunuşuna uygun şekilde Ani Antik Kenti’nde kullanılın tüf taşından ve Rus dönemi mimarisine sadık kalınarak inşa edildiği bildirildi. Zengin bir menü ile yapılan açılışa Çapan ailesi, çevre protokolü ve Karslı vatandaşlar katıldı.

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GÜNEŞİN PARTİSİ

- AYLARDIR sosyal medyada yurtdışından ‘Cumhuriyet Güneşi Partisi’ kuracağını açıklayan, her gün onlarca “Atatürk’ün yolunda yürümeye devam edeceğiz. Tarih olmaya değil tarih yazmaya geliyoruz” yollu mesajlar yayınlayan Av. Okan Gündüz, iktidara geldiklerinde ‘Emekli Emekçiler Bakanlığı’ ile ‘Hayvancılık Bakanlığı’ kuracaklarını duyurdu.

- ZAFER Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, ‘Mehmetçik katillerine af yok’ başlıklı Antalya mitingini Konyaaltı kent meydanında pazar günü 15.00’de yapacak.

YUNANİSTAN’DA NEDEN 40 METRE

KOMŞUMUZ Yunanistan’da balık neden bol; çünkü bütün gelişmiş ülkeler aptal, biz ileri zekâlı olduğumuz için. Çünkü Yunanistan’da 40 metre derinlik sınırı var. 39 metrede balık avlayamazsınız kanunen. 40 metre derinliğe kadar güneş ışığı ulaşıyor, ‘Posidonia’ tabir edilen deniz çayırları fotosentez yapıyor, balıklar bu deniz çayırlarında hem besleniyor hem ürüyor. 40 metre yasağıyla işte bu üreme alanları koruma altına alınıyor. Deniz çayırında balık avlarsan sadece o balığı değil, o balığın gelecek nesillerini de yok etmiş oluyorsun. Peki bizde sınır ne? 24 metre! 25 metrede balık avlayabilir misin? Şakır şakır avlarsın! Avrupa Birliği üyesi oldukları için kafalarına göre avlanma yapamıyorlar, çünkü yönetmelik var. Herkes kurallara uyuyor. Türkiye, AB müzakerelerinde ‘balıkçılık faslı’ ne zaman açıldı; 2006 yılında. Müzakerelerde bir milim ilerleme var mı?

Yok!