Ne Menemen-Kubilay, ne de Şeyh Sait saklanıyor artık

“Milli Eğitim’de müfredat değişikliği sonrası Atatürk, Atatürkçülük ve diğer konularla ilgili ders kitaplarının son hali için ‘Gayrimilli Eğitim’ kitabımı inceleyebilirsiniz” diyor eğitimci Mustafa Solak.
Dün yerimizin darlığından sosyal bilgiler 4. ve 5. sınıf kitaplarına yer verememiştik. Mustafa Solak “Burada Atatürk, sıradan birisi gibi gösterilmeye çalışılıyor” diyor ve şunları anlatıyor:
“Milli mücadele kahramanları Fevzi Çakmak, ‘Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa’, ‘Fevzi Paşa’; İsmet İnönü ‘İsmet İnönü’, ‘İsmet Paşa’ veya ‘İsmet Bey’, Kazım Karabekir, ad ve soyadı veya ‘Kazım Karabekir Paşa’ Ali Fuat Cebesoy, ‘Ali Fuat Paşa’ diye yazılırken Atatürk için ‘Paşa’, ‘Bey’; ‘Atatürk’, ‘Mustafa Kemal Atatürk’ hitabı neredeyse yoktur. Kitabın yazarı bugünden seslenerek sorduğu için ‘soyadı kanunu olmadığından böyle hitap edildiği’ savunusu yapılamaz.
- ve 12. sınıf ‘T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük’ ders kitaplarında ne var:
- Şeyh Said’in Cumhuriyet yıkıcısı rolü gizlendi.
- Padişahın teslimiyetçi, işbirlikçi tutumu saklandı.
- Halife Abdülmecid’in TBMM’ye karşı tavrı çıkarıldı.
- Menemen ve Kubilay olayları kaldırıldı.
- ‘Atatürk, Vahdettin tarafından vatanı kurtarması için Samsun’a yollandı’ algısı yaratıldı.
ATATÜRK’Ü UNUTMAYIZ
Atatürk’ü çıkararak veya azaltarak emperyalizme karşı milli birliği sağlamak mümkün değildir. Atatürk’ün önemi ve Atatürk ilkelerinin ülkemizin ihtiyacı olduğu, zorunlulukların sonucu ortaya çıktığı vurgulanarak anlatılmalıdır. Sendika, dernek, kitle örgütleri, partiler, yazarlar, aydınlar bunun mücadelesini vermelidir.”
ÇERKEZKÖY’DEN SONRA KIRKLARELİ TERMİK SANTRAL PROJESİ DE İPTAL
TRAKYA halkının ortak mücadelesiyle Kırklareli Dokuzhöyük kömürlü termik santral projesi iptal edildi. Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO)’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açtığı davada Danıştay 6. Dairesi, Trakya çevre düzeni planlardaki değişiklikle yapılmak istenen kömürlü termik santrala ilişkin bakanlığa ‘dur’ dedi.
Kırklareli halkı, köylüsü, işçisi, esnafı, gençleri, STK’lar ve önemlisi kadınları ile yaşamlarını karartacak termik santrala karşı mücadele verdiler. Aynı Çerkezköy- Silvri’de olduğu gibi...
CHP’li Vecdi Gündoğdu verdiği önergeyle konuyu TBMM’ye taşımış, “Kırklareli termik santral istemiyor” demişti.
Emeği geçen çevreci kuruluşlardan Greenpeace kararı “Başardık... Yerel halkın kararlı itirazları ve imza kampanyamıza katılan 75 bin kişinin desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kırklareli’de yapılması planlanan termik santral projelerini iptal etti” şeklinde duyurdu.
GÜNÜN SÖZÜ
“CİDDİ ve acil önlemler alınamazsa, reel kaynak yaratılmazsa salgınla baş edilemez.”
Prof .Dr. Ahmet SALTIK
ALBAYRAK: ‘AVRUPA KENTLERİYLE YARIŞIYORUZ’
TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ‘Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin anketinde, birçok başarılı ve önemli büyükşehri geride bırakarak 30 büyükşehir belediyesi arasında yüzde 59.9 oy oranı ile 5. sırada yer aldı.
COVID-19 dönemini de kapsayan araştırmada hizmet ve projeleriyle dikkat çeken Albayrak, büyükşehir belediyesi olarak kentin potansiyelini değerlendirip Tekirdağ’ı Avrupa’nın önemli şehirleriyle yarışır bir şehir haline getirmek istediklerini belirterek, “Bizlere güvenen halkımıza bir mesaj vermek istiyorum: Birlikte başardık. Tekirdağ ve Tekirdağlılar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
‘TÜRK GİTTİK, TÜRK DÖNDÜK’
AKP milletvekili diyor ki:
“Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleştirilmiştir.”
Balkan, Rumeli ve Trakyalılar isyanda. Bırakın böyle ayrışmayı, Facebook’ta bir yanıt her şeyi anlatıyor:
“Türk gittik, Türk döndük.”
Cübbeli için soruşturma başlatan savcı, böyle bir ayrımcılık yapan milletvekiline de soruşturma açmalıdır.
BİLİYOR MUSUNUZ?
İŞÇİLER BAKIRKÖY’E KARŞI
TÜM BEL-SEN İstanbul 1 No’lu şubesi mensuplarının, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’na karşı bir açıklama yaparak “Emekçilere ‘Ya istediğim noktaya gelirsiniz ya da sözleşmeyi imzalamam’ tehdidiyle yaklaşmanızı çok yakışıksız buluyoruz. Çalışma barışını yok eden Kerimoğlu’nu emekçilerin yıllarca mücadele ederek kazandıkları haklarına saygı duymaya ve bir an önce sözleşmemizi imzalamaya davet ediyoruz. Yarın (bugün) 12.00’de CHP Bakırköy ilçe binasından Özgürlük Meydanı’na kadar yürüyeceğiz ve bir açıklama yapacağız. Haklarımızı alana kadar kesintisiz mücadeleye devam edeceğiz. Grevsiz toplusözleşme, toplusözleşmesiz sendika olmaz!” dediklerini...
AVCILAR Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) ile kadınların sosyal ve siyasal yaşamdaki yerini güvence altına alan ‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği’ protokolünü imzaladığını...
TÜRKİYE Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’in, Doğu Anadolu’nun zengin meralarının daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini bildirerek, “Bölgedeki 14 il, ülke mera toplamının yüzde 37.1’ine sahip. Buna karşın koyun sayısında payı yüzde 26.8’de, keçide yüzde 14.1’te kalıyor. Mera alanları ve verimi arttırılır, ülke küçükbaş hayvan varlığı 90 milyona çıkarsa Doğu Anadolu’nun küçükbaş hayvan varlığı rahatlıkla 30 milyonu geçer” dediğini...
Ne Menemen-Kubilay, ne de Şeyh Sait saklanıyor artık
“Milli Eğitim’de müfredat değişikliği sonrası Atatürk, Atatürkçülük ve diğer konularla ilgili ders kitaplarının son hali için ‘Gayrimilli Eğitim’ kitabımı inceleyebilirsiniz” diyor eğitimci Mustafa Solak.
Dün yerimizin darlığından sosyal bilgiler 4. ve 5. sınıf kitaplarına yer verememiştik. Mustafa Solak “Burada Atatürk, sıradan birisi gibi gösterilmeye çalışılıyor” diyor ve şunları anlatıyor:
“Milli mücadele kahramanları Fevzi Çakmak, ‘Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa’, ‘Fevzi Paşa’; İsmet İnönü ‘İsmet İnönü’, ‘İsmet Paşa’ veya ‘İsmet Bey’, Kazım Karabekir, ad ve soyadı veya ‘Kazım Karabekir Paşa’ Ali Fuat Cebesoy, ‘Ali Fuat Paşa’ diye yazılırken Atatürk için ‘Paşa’, ‘Bey’; ‘Atatürk’, ‘Mustafa Kemal Atatürk’ hitabı neredeyse yoktur. Kitabın yazarı bugünden seslenerek sorduğu için ‘soyadı kanunu olmadığından böyle hitap edildiği’ savunusu yapılamaz.
ATATÜRK’Ü UNUTMAYIZ
Atatürk’ü çıkararak veya azaltarak emperyalizme karşı milli birliği sağlamak mümkün değildir. Atatürk’ün önemi ve Atatürk ilkelerinin ülkemizin ihtiyacı olduğu, zorunlulukların sonucu ortaya çıktığı vurgulanarak anlatılmalıdır. Sendika, dernek, kitle örgütleri, partiler, yazarlar, aydınlar bunun mücadelesini vermelidir.”
ÇERKEZKÖY’DEN SONRA KIRKLARELİ TERMİK SANTRAL PROJESİ DE İPTAL
TRAKYA halkının ortak mücadelesiyle Kırklareli Dokuzhöyük kömürlü termik santral projesi iptal edildi. Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO)’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açtığı davada Danıştay 6. Dairesi, Trakya çevre düzeni planlardaki değişiklikle yapılmak istenen kömürlü termik santrala ilişkin bakanlığa ‘dur’ dedi.
Kırklareli halkı, köylüsü, işçisi, esnafı, gençleri, STK’lar ve önemlisi kadınları ile yaşamlarını karartacak termik santrala karşı mücadele verdiler. Aynı Çerkezköy- Silvri’de olduğu gibi...
CHP’li Vecdi Gündoğdu verdiği önergeyle konuyu TBMM’ye taşımış, “Kırklareli termik santral istemiyor” demişti.
Emeği geçen çevreci kuruluşlardan Greenpeace kararı “Başardık... Yerel halkın kararlı itirazları ve imza kampanyamıza katılan 75 bin kişinin desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kırklareli’de yapılması planlanan termik santral projelerini iptal etti” şeklinde duyurdu.
GÜNÜN SÖZÜ
“CİDDİ ve acil önlemler alınamazsa, reel kaynak yaratılmazsa salgınla baş edilemez.”
Prof .Dr. Ahmet SALTIK
ALBAYRAK: ‘AVRUPA KENTLERİYLE YARIŞIYORUZ’
TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ‘Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin anketinde, birçok başarılı ve önemli büyükşehri geride bırakarak 30 büyükşehir belediyesi arasında yüzde 59.9 oy oranı ile 5. sırada yer aldı.
COVID-19 dönemini de kapsayan araştırmada hizmet ve projeleriyle dikkat çeken Albayrak, büyükşehir belediyesi olarak kentin potansiyelini değerlendirip Tekirdağ’ı Avrupa’nın önemli şehirleriyle yarışır bir şehir haline getirmek istediklerini belirterek, “Bizlere güvenen halkımıza bir mesaj vermek istiyorum: Birlikte başardık. Tekirdağ ve Tekirdağlılar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
‘TÜRK GİTTİK, TÜRK DÖNDÜK’
AKP milletvekili diyor ki:
“Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleştirilmiştir.”
Balkan, Rumeli ve Trakyalılar isyanda. Bırakın böyle ayrışmayı, Facebook’ta bir yanıt her şeyi anlatıyor:
“Türk gittik, Türk döndük.”
Cübbeli için soruşturma başlatan savcı, böyle bir ayrımcılık yapan milletvekiline de soruşturma açmalıdır.
BİLİYOR MUSUNUZ?
İŞÇİLER BAKIRKÖY’E KARŞI
TÜM BEL-SEN İstanbul 1 No’lu şubesi mensuplarının, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’na karşı bir açıklama yaparak “Emekçilere ‘Ya istediğim noktaya gelirsiniz ya da sözleşmeyi imzalamam’ tehdidiyle yaklaşmanızı çok yakışıksız buluyoruz. Çalışma barışını yok eden Kerimoğlu’nu emekçilerin yıllarca mücadele ederek kazandıkları haklarına saygı duymaya ve bir an önce sözleşmemizi imzalamaya davet ediyoruz. Yarın (bugün) 12.00’de CHP Bakırköy ilçe binasından Özgürlük Meydanı’na kadar yürüyeceğiz ve bir açıklama yapacağız. Haklarımızı alana kadar kesintisiz mücadeleye devam edeceğiz. Grevsiz toplusözleşme, toplusözleşmesiz sendika olmaz!” dediklerini...
AVCILAR Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) ile kadınların sosyal ve siyasal yaşamdaki yerini güvence altına alan ‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği’ protokolünü imzaladığını...
TÜRKİYE Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’in, Doğu Anadolu’nun zengin meralarının daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini bildirerek, “Bölgedeki 14 il, ülke mera toplamının yüzde 37.1’ine sahip. Buna karşın koyun sayısında payı yüzde 26.8’de, keçide yüzde 14.1’te kalıyor. Mera alanları ve verimi arttırılır, ülke küçükbaş hayvan varlığı 90 milyona çıkarsa Doğu Anadolu’nun küçükbaş hayvan varlığı rahatlıkla 30 milyonu geçer” dediğini...