Süleymancılar’ın lideri Denizolgun öldü mü öldürüldü mü

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Alihan Kuriş’le ilgili soruşturmanın bir yüzünde de Süleymancılar’ın lideri Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili iddialar yer alıyor. Arif Ahmet Denizolgun öldü mü, öldürüldü mü? Kardeşi Mehmet Denizolgun ile yeğeni eski milletvekili Fatih Denizolgun, Süleymancılar’ın liderinin öldürüldüğünü iddia ediyorlar. Ayrıca Denizolgun’un ölümüyle ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma bulunuyor.

ÖLÜMÜNDE KUŞKULAR VAR

Arif Ahmet Denizolgun bir dönem Refah Partisi’nden milletvekilliği yaptı. Meclis’te saygınlığı olan bir isimdi. Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Devleti de siyaseti de cemaatleri de tanıyan bir isimdi. Arif Ahmet Denizolgun’un hayatının son dönemlerinde Süleymancılar’ın finans sistemini yönetenlerin FETÖ’yle ilişkilerini tespit ettiği söyleniyor. Antalya’da yapılan toplantıda, “Siz bana ihanet ettiniz. Ben sizinle beraber değilim” diyerek toplantıyı terk edip Beykoz’daki evine döndüğü söyleniyor. Arif Ahmet Denizolgun’un hayattayken bir grup tarafından yerine Alihan Kuriş’i bıraktığı yönünde söylentiler çıkınca bundan rahatsız olduğu ve hayatının son deminde Alihan Kuriş’i yanından uzaklaştırdığı ifade ediliyor. Ahmet Denizolgun’un Beykoz’daki evinde öldüğü açıklandı. Her saniyesi cemaati ve sosyal çevresiyle iletişim halinde olan bir cemaat liderinin cenazesine 36 saat sonra ulaşıldı. Kayıtlara normal ölüm olarak geçti. Ama kardeşi ve yeğeni buna itiraz etti. Adli Tıp raporunu veren heyet içinde daha sonra FETÖ’cü olduğu tespit edilen doktorların olduğu ortaya çıktı.

KİME YARADI

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Cemaat liderinin cenazesi kaldırılmadan yeni lider olarak Alihan Kuriş ilan edildi. Bu süreçte Alihan Kuriş’in annesinin ve FETÖ’yle irtibatından kuşkulanan finansı yönetenlerin aktif olarak devrede olduğu söyleniyor. Ünlü MİT’çi Mahir Kaynak bu tür durumları izah etmek için, “Kime yaradı” diye sorardı. Kime yaramış? Alihan Kuriş’e yaramış. Cemaatlerin ve siyasi parti liderlerinin ortadan kaldırılmasından sonra eğer o yapının çizgisinde 180 derecelik bir değişiklik yaşandıysa ondan kuşkulanmak gerekiyor.

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Alihan Kuriş’in liderliğe geçmesiyle birlikte yapılanmanın Almanya’daki ve Londra’da külliye ve yurt binalarını yaptırdığı, İstanbul ve Sakarya’da tabela şirketler kurduğu ortaya çıkmış durumda. Önceden dini cemaatlerde takke, tespih, Kur’an-ı Kerim, peygamberimizin hayatı ve tefsirler çıkardı. Bunlarda ise külçe külçe altınlar, milyon dolarlık Eurolar, dolarlar ve silahlar çıktı.

Bunlar klasik bir dini cemaat değil. Zaten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin belirttiği gibi, zaten bu operasyon Kuran eğitimi veren Süleymancılar’a yönelik yapılmış bir operasyon değil. Alihan Kuriş suç örgütüne karşı yapılmış bir operasyon. Alihan Kuriş suç örgütünün, FETÖ’nün Baylock uygulaması gibi, üç kademe şifre ile girilen Glopper uygulamasını kullandığı tespit edildi.



İSTİHBARAT OPERASYONU



Bu işin özü ne?



FETÖ deşifre olunca İsrail-CIA bağlantılı Adnan Hocacılar devreye sokuldu. Kadınları kullanan casusluk teşkilatı gibiydi. Adnan Hocacılar erken deşifre oldular. Ama Amerikan ve Alman istihbaratı tek ata oynamaz. Eş zamanlı olarak Alihan Kuriş yapılanmasını devreye soktular. Ne demişler? Parayı bul, kadını takip et. Bunların birinde kadın, diğerinde para var. FETÖ’ye Pensilvanya’da çiftlik verdiler,

Alihan Kuriş’e Almanya’da 70 milyon Euroluk merkez kurdular.

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Bu operasyon, Türkiye’ye operasyon yapan uluslararası istihbarat servislerine verilmiş bir mesajdır. Adamını tanıyoruz, sobelendiniz, kulağından tuttuğumuz gibi içeri attık mesajıdır.

AKIN GÜRLEK’E ÇAĞRI

Tekrar yazımın başına dönüp Adalet Bakanı Akın Gürlek’e bir çağrı yapmak istiyorum. Sayın Bakan faili meçhul cinayetler konusundaki çabanızı destekliyorum. Faili tek tek çözüyorsunuz. Arif Ahmet Denizolgun, Meclis muhabirliğim sırasında kendisini tanıdığım bir milletvekiliydi. Devlet adamıydı. Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili kuşkuları yabana atmıyorum. Bu olayın üzerine gidildiğinde ilginç bağlantıların ortaya çıkacağından kuşkum yoktur. Yumağın ucunu tuttunuz sonuna kadar gidin, o zaman bir cemaat liderinin nasıl ortadan kaldırıldığını ve iplerin kimlerin eline geçtiğini öğrenmiş olacağız. İlginç parmak izlerine ulaşılacağından kuşkum yoktur.

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AMEDSPOR MAÇINA ALKIŞLAR



Milli takımın maçlarını takip ederim bir de bu sezon Amedspor’un maçlarını izleyeceğim.

Çünkü futbol sadece futbol değildir.

Amedspor maçları Terörsüz Türkiye süreci açısından önemli bir gösterge olacak.

Çünkü Terörsüz Türkiye sadece yasadan ibaret değil. Sadece PKK’nın silah bırakmasından da ibaret değil.

Terörsüz Türkiye anlayışının spordan, turizme kadar hayatın her aşamasına sinmesi gerekiyor.

Terörsüz Türkiye sürecinin kritik bir aşamaya geldiği bir dönemde Amedspor’un Süper ligdeki maçları da başladı. Bu hafta sahalarında Erzurumspor’u konuk ettiler. Maçı elim yüreğimde izledim. Çünkü yanlış bir slogan, yanlış bir uygulama sürece zarar verebilirdi. Ama tam aksi oldu.

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Diyarbakır halkının da Erzurumspor taraftarlarının da Terörsüz Türkiye’ye inandıkları ortaya çıktı.

TÜRKİYE KAZANDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da tribünlerden izlediği maçı Amedspor 3-0 kazandı. Ama bu maçın asıl kazananı Terörsüz Türkiye süreci oldu. Türkiye oldu. Kardeşliğimiz oldu.

Amedspor bu hafta Kocaelispor’la oynayacak. Ağustos ayının son maçında ise Trabzonspor’u konuk edecek. Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarının da Türkiye’nin huzuruna, güvenliğine, dostluğa, kardeşliğe ve centilmenliğe uygun bir şekilde geçmesini diliyorum.