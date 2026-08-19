Emekli yaşını beklemeden kıdem tazminatı almanın yolu

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Okuyuculardan kıdem tazminatı ile ilgili çokça soru alıyorum. Özellikle de emekli olamayanlar ile kendi isteği ile işten ayrılanlar tazminat alıp alamayacağı, alacaklarsa da şartlarını merak ediyor. Önce kıdem tazminatı ile ilgili bazı önemli hususların altını çizeyim, sonra okuyucuların merak ettiği konuya değineyim.

2026’nın ikinci yarısı için kıdem tazminatının üst sınırı, 73 bin 729 lira oldu. İşten ayrılan ya da işvereni tarafından işten çıkartılanların kıdem tazminatı, bu yılın sonuna kadar 73 bin 729 lira üzerinden hesaplanacak. Çalışanın kıdem tazminatı bu tutarı aşıyorsa da işveren 73 bin 729 lira üzerinden ödeme yapacak, aşan kısmını ödemeyecek.

Çalışanın kıdem tazminatını alabilmesi için işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor. Çalışan işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor. Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor. Erkekler askerlik, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabiliyor. Çalışan emekli olduğunda da kıdem tazminatına hak kazanıyor.

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BU ŞARTLARI YERİNE GETİRENLER ALABİLİR

Gelelim, okuyucuların merak ettiği sorunun cevabına. İşten kendi isteği ile ayrılanlar da kıdem tazminatını alabiliyorlar. Bunun da şartları var. Madde madde sıralayayım.

İlk kez sigortalı olduğu tarih, 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar 15 çalışma yılını doldurup, 3600 prim gün sayısını tamamladıklarında kendi istekleri ile işten ayrılıp, kıdem tazminatını alabiliyorlar.

İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında olanlar ya 25 yıl çalışıp, 4500 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabilirler ya da çalışma yılına bakılmaksınız 7000 prim günü doldurduklarında işyerinden kıdem tazminatı alıp, işten ayrılabilirler.

İlk sigortalı olduğu tarih 30 Nisan 2008 ile 31 Aralık 2008 tarihi arasında olanlar 4600 prim günü doldurduklarında kendi istekleri ile işten ayrılıp, tazminata hak kazanıyorlar.

İlk sigortalı olduğu tarih 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2015 tarihi arasında olanlar ise her yıl için 100 prim gün eklenmek kaydıyla 4600 ile 5300 arasında prim günü doldurduklarında kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyorlar.

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İlk sigortalı olduğu tarih 1 Ocak 2016 sonrası olanlar ise 5400 prim günü doldurduklarında kendi istekleri ile ayrılıp, tazminata hak kazanıyorlar.

KIDEM TAZMİNATI YAZISI İÇİN NE GEREKİR

Okuyucuların merak ettiği bir konu daha var; o da, yukarıda belirttiğim şartları yerine getirenlerin, işverene verebilmeleri için alacakları kıdem yazısı. Hatta kimi okuyucular, SGK’dan alınan bu yazıyı işverenlerin kabul etmediğinden yakınıyor.

Yaş dışında gerekli şartları sağlayıp, kendi isteği ile ayrılarak kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanın, SGK’dan, kıdem tazminatına esas yazı alması gerekiyor. SGK, çalışanın şartları yerine getirdiğine dair inceleme yapıp, kıdem tazminatı alabilir yazısını verir. Bu yazı işverene sunulduktan sonra işveren, çalışanın kıdem tazminatını ödemek durumunda; kanun böyle diyor. İşveren, “Ben kabul etmiyorum, tazminatı ödemiyorum” diyemez. Şunu da belirteyim, istifa ettikten sonra SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alınması yerine; önce SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alınıp, sonra işten ayrılmak daha doğru olur.

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ÇALIŞAN KAÇ KERE TAZMİNAT ALABİLİR?

Asıl konu, SGK’dan, kıdem tazminatına esas yazısının kaç kere alınacağı ve bu yazıyı alıp da ayrılanların yeniden işe başlamaları durumunda; yeni işyerinden tazminat talep edip edemeyeceği. Kimileri, SGK’nın sadece iki kere bu yazıyı verdiğini söylüyor. İşin doğrusu, uygulamada, SGK’nın, kıdem tazminatı esas yazısı vermesinin bir sınırı bulunmuyor.

Çalışan yeni bir işe başladığında, 1 yıl çalıştıktan sonra, yıl, prim gün sayısını tamamladığında yeni işyerinden ayrılarak, kıdem tazminatını talep edebilir. Bu konuda yasal bir sınır bulunmuyor. Yani, SGK’dan, kıdem tazminatı esas yazısı alınıp, işten ayrılarak, birkaç kez kıdem tazminatı alınabilir.