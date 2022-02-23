Mühendis Özmen’e dikkat edin

Dünya siyaseti ile yakından ilgilenmeyenler Zbigniew Kazimierz Brzezinski adını duymamış olabilir; Polonya asıllı ABD’li siyaset bilimci, devlet adamı, stratejist. 2017’de 89 yaşında hayatını kaybetti. Adı dünyanın en önemli stratejistleri arasında geçer. Pek çok kitabı var; bunlardan biri de 1997’de yayınladığı ‘The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives’dir. Türkçeye de ‘Büyük Satranç Tahtası-Amerika’nın Küresel Üstünlüğü ve Bunun Jeostratejik Gereklilikleri’ adıyla çevrilip yayınlandı. Kitabında ‘Ukrayna olmadan Rusya, Avrasya’da İmparatorluk olamaz’ der.

Avrasya, Avrupa ile Asya kelimelerinden yani ‘Avr’ ile ‘Asya’nın bileşimi. Bu kavramı ilk kez, Prusyalı doğabilimci Alexander von Humboldt 1849’da ‘Kosmos’ adlı kitabında yayımlamış. Avrupa ve Asya’nın tüm coğrafyasını tanımlamış. Dünya nüfusunun yüzde 75’i, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının çoğu burada. Hitler ve Stalin’in ‘Avrasya’ya hükmeden, dünyaya hükmeder’ dedikleri söyleniyor. Samuel Huntington’ın ‘Medeniyetler Çatışması’ adlı kitabını duymayan yoktur sanırım. Kitapta, Ukrayna’nın Avrupa ve Rusya arasında bir çatışma alanı olduğuna işaret edilir.

Bunları yazıyorum çünkü Ukrayna krizi ile Avrasya kavramının sıkı sıkıya ilişkili olduğu görünüyor. Rusya, Ukrayna’yı Batı’ya kaptırdığında kendi coğrafyasına sıkıştırılacağının farkında. Rusya, Avrupa ve Asya’da yani Avrasya’da büyük bir güç olmak istiyor. Stratejist Brzezinski’nin kitabında dediği gibi Ukrayna’nın bu konuda kilit rol oynadığı gayet açık. Bu konuya 1780’den beri yayınlanan Neue Zürcher Zeitung gazetesinin yayın yönetmeni gazeteci Eric Gujer de dikkat çekmiş. Berlin ve Moskova’da görev yapan meslektaşım, ‘Putin’in büyük bir jeopolitik planı var. Rusya, Avrupa ve Asya’da büyük bir güç olmak istiyor. Ukrayna bu konuda kilit rol oynuyor’ diyor.

HİBRİT SAVAŞ!

Gujer diyor ki: ‘Avrasya daha da önemli hale geldi. Beş milyar insan burada yaşıyor ve küresel gayrisafi hasılanın üçte ikisini üretiyor. Rusya, Polonya sınırından Sibirya’nın en uç noktasına kadar tüm Avrasya’yı kapsayan tek ülke. Putin bu gerçeği kendi yararına kullanmaya kararlı görünüyor. Putin’in Rusya’yı ABD ve Çin’in yanında büyük bir güç yapmak istediğine şüphe yok.

‘Rusya, Ukrayna’yı işgal etmese bile, temel sorun çözülmemiş durumda’ diyor meslektaşım. Buna gerekçe olarak da, Moskova’nın büyük bir Avrasya gücü olduğunu göstermek için Kiev’i nüfuz alanı içine almak istediğini öne sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin’in amacına ulaşmadığı sürece hibrit savaşı azaltmayacağını, Ukrayna’nın iyi ilişkiler altında vesayeti kabul edene kadar durmayacağını savunuyor.

Şu anki durum sanki İrlandalı yazar Samuel Beckett’in ünlü eseri ‘Godot’yu Beklerken’ gibi. 22 Aralık 1989’da Paris’te ölen yazarın eseri insanların ‘Godot’ adında ne olduğu bilinmeyen bir kimse veya ‘şeyi’ beklemelerini konu alır. Şimdi dünya nefesini tutmuş, Putin’in atacağı adımı bekliyor.

Halit ÇELİKBUDAK

Gazeteci-ALMANYA