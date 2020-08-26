Kızılağaç ve kestane ağaçlarını korumadık

Her aşırı yağmurdan sonra Karadeniz’de sel ve su baskını felaketi yaşanıyor. Dereler taşıyor, şehir merkezlerini su ve çamur basıyor. Binlerce yılda oluşan verimli topraklar gözümüzün önünde yağmur sularıyla yok olup gidiyor. İnsanlarımız çamur altında can veriyor. Dünyanın en güzel coğrafyası heyelanlardan dolayı ne yazık ki can çekişiyor.
Mesleğime başladığım 1987’den beri yaklaşık 33 yıldır katıldığım hem bilimsel hem de konuyla ilgili tüm toplantılarda Karadeniz’in dik yamaçlarını binlerce yıl sellere karşı koruyan sahipli kızılağaç ve kestane ormanlarının yok edilmesine engel olamadığımızı, bilimsel gerçeklere aykırı olan uygulamalarla da doğal yapıyı olağanüstü tahrip ettiğimizi ve bundan dolayı da ‘sel ve su baskını’ felaketlerinin Karadeniz’in en büyük sorunu olduğunu bıkmadan, usanmadan ısrarla dile getirdim. Ne yazık ki sorunu gündeme sokamadım. Ne yazık ki bugün kaçınılmaz olan bedelini ödüyoruz.
Yıllardır dengesini bozduğumuz doğal yapıyı iyileştirmek, koruyamadığımız ormanları sahipleri adına tekrar geriye kazandırmak ve orman varlığını arttırabilmek için bu güne kadar kayda değer hiçbir şey yapamadık.
Üstelik sel ve su baskınlarıyla mücadele adına dereleri beton kanallara hapsederek de heyelan riskinin daha da artmasına neden olduk. Artık bıçak kemiğe dayanmış durumdadır.
(Orman yüksek mühendisi, Kürem-Der Genel Başkanı Faruk Çebi’nin görüşlerine devam edeceğiz.)
‘MÜJDEYE 5 MİLYAR DOLAR YATIRIM GEREKECEKTİR’
MAKİNE ve petrol yüksek mühendisi Aslan Özmen’in dünkü ‘Doğalgazın keşfinden sonra neler yapılmalı’ yazısına devam ediyoruz. Özmen geçmiş tecrübesiyle bir maliyet hesabı yapmış, şu değerleri koyuyor: “İlave sondajlar: 600 milyon dolar. Platform inşası: 1000 milyon dolar. 200 km denizaltı boruları: 500 milyon dolar. Doğalgaz terminali: 2 milyon dolar. 40 inçX200 km boru hattı yapımı: 500 milyon dolar. Mühendislik: 400 milyon dolar. Yani toplam ortalama 5 milyar dolar.”
Özmen, bu yatırım 5 milyar dolara çıkarılırsa bunun iyi bir rakam olduğunu söylüyor.
“Finansman: BP yıllardan beri Azerbaycan ve Türkiye’nin dostudur. Bence bu işi bir Türk firması yapamaz. Genellikle işin yüzde 30’unu BP cepten verir. Geriye kalan yüzde 70 miktarı da Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Japonların kredisiyle karşılanabilir. Sanırım BP bu işi organize ve finanse eder. Alman kimya sanayisinin gazı nasıl tasarruflu yaktığını incelemeliler. Bu kadar kıymetli bir gaz, popülist politikaya alet edilmemelidir. Küçük yerleşim yerlerinde kömür, fuel oil, ısı pompası, elektrikle çalışan sistemler kullanılabilir. Daha az gaz ithal edip kendi imkânlarımızla ısınabiliriz.”
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
“BİLDİĞİNİZ ve hiç de şaşırmadığınız gibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarını yasakladılar. 30 Ağustos pazar günü, ne nedenle olursa olsun, evden dışarı adımınızı attığınızda elinizde Türk bayrağı olsun.” Atilla KIYAT
Avşa’da denizden 6 bin ton su üretilecek
ADALARDA NASIL YAŞANIYOR?
BUNDAN bir süre önce Avşa ve Marmara Adası ile ilgili şikâyetleri köşemizde dile getirmiştik: Adalara yoğun araç taşınması ve su sıkıntısı... Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AKP’den iki dönemdir belediye başkanlığı yapıyor. Jeoloji mühendisi olarak Marmara’ya gelmiş, Trabzon Sürmenelili. Mermerci bir ailenin çocuğu, 26 yıldır adalı sayıyor kendisini. Çin’in son olimpiyatlarda Marmara Adası’nın mermeriyle süslendiğini anlatıyor.
Aslında Çin’in Türk mermerciliğine sevdası ayrı bir yazı konusu olmalı.
Adalıların eleştirisini görünce bize bir açıklama gönderdi, başlığına da ‘Adalarda nasıl yaşanır?’ demiş... Diyor ki:
“Lamı cimi yok, bu süreçte çok çalıştık, her zamankinden de çok. Hep diyoruz, hizmet belediyeciliği yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile ilk günden beri hizmet odaklı ‘Halka hizmet, Hakka hizmettir’ şiarıyla hareket ediyoruz. Evde kalmak zorunda olan vatandaşların taleplerini eksiksiz yerine getiriyoruz.”
EKİNLİK’E GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALI
9 bin 870 nüfusa sahip üç ada (Marmara, Avşa ve Ekinlik), pandemi ile bahar aylarından itibaren ‘yazlıkçılar’ denilen ‘ada sevdalıların’ yoğun ilgisiyle karşılaşmış. İlçe kaymakamının koordinasyonunu, İçişleri Bakanlığı’nın genelgelerini hatırlatmak gereği duyuyor. 1705 vatandaşa alışveriş, ilaç, banka işlemleri konusunda ne gibi yardımlar yapmışlar, açıklıyor: “Çınarlı-Marmara, Marmara-Saraylar karayolu asfaltlama çalışmalarını tamamladık. Avşa iskele meydanında bulunan Atatürk heykelinin bakım-onarımı yapılarak çevre düzenlemesi gerçekleştirilen park alanına yerleştirildi. Meydan araç trafiği rahatlatıldı. Ekinlik’te dev bir güneş enerjisi santralı yapımına başladık. Marmara merkezde bulunan tarihi yapının müze olarak kullanılması için hazırlıklara başladık. Ayrıca, mevcut ilkokul yıkılarak yerine 18 derslikli bir okul yapımı için imzalar atıldı; 6.8 milyon TL’ye mal olacak.
Adaların öngörülemeyen bir yoğunlukla karşılaştığını anlatırken, Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı ile su sıkıntısını gündeme aldık ve Avşa’daki içme suyu arıtma tesisisin kapasitesi oranını yüzde 50 oranında arttırmak için dün ihale yaptık. 7.6 milyon artı KDV’ye mal oluyor. Bu projeyi yaş günümde imzaladığım için çok mutluyum.”
Başkan, önümüzdeki sezonda su sıkıntısı olmayacağını da müjdeliyor.
Kızılağaç ve kestane ağaçlarını korumadık
Her aşırı yağmurdan sonra Karadeniz’de sel ve su baskını felaketi yaşanıyor. Dereler taşıyor, şehir merkezlerini su ve çamur basıyor. Binlerce yılda oluşan verimli topraklar gözümüzün önünde yağmur sularıyla yok olup gidiyor. İnsanlarımız çamur altında can veriyor. Dünyanın en güzel coğrafyası heyelanlardan dolayı ne yazık ki can çekişiyor.
Mesleğime başladığım 1987’den beri yaklaşık 33 yıldır katıldığım hem bilimsel hem de konuyla ilgili tüm toplantılarda Karadeniz’in dik yamaçlarını binlerce yıl sellere karşı koruyan sahipli kızılağaç ve kestane ormanlarının yok edilmesine engel olamadığımızı, bilimsel gerçeklere aykırı olan uygulamalarla da doğal yapıyı olağanüstü tahrip ettiğimizi ve bundan dolayı da ‘sel ve su baskını’ felaketlerinin Karadeniz’in en büyük sorunu olduğunu bıkmadan, usanmadan ısrarla dile getirdim. Ne yazık ki sorunu gündeme sokamadım. Ne yazık ki bugün kaçınılmaz olan bedelini ödüyoruz.
Yıllardır dengesini bozduğumuz doğal yapıyı iyileştirmek, koruyamadığımız ormanları sahipleri adına tekrar geriye kazandırmak ve orman varlığını arttırabilmek için bu güne kadar kayda değer hiçbir şey yapamadık.
Üstelik sel ve su baskınlarıyla mücadele adına dereleri beton kanallara hapsederek de heyelan riskinin daha da artmasına neden olduk. Artık bıçak kemiğe dayanmış durumdadır.
(Orman yüksek mühendisi, Kürem-Der Genel Başkanı Faruk Çebi’nin görüşlerine devam edeceğiz.)
‘MÜJDEYE 5 MİLYAR DOLAR YATIRIM GEREKECEKTİR’
MAKİNE ve petrol yüksek mühendisi Aslan Özmen’in dünkü ‘Doğalgazın keşfinden sonra neler yapılmalı’ yazısına devam ediyoruz. Özmen geçmiş tecrübesiyle bir maliyet hesabı yapmış, şu değerleri koyuyor: “İlave sondajlar: 600 milyon dolar. Platform inşası: 1000 milyon dolar. 200 km denizaltı boruları: 500 milyon dolar. Doğalgaz terminali: 2 milyon dolar. 40 inçX200 km boru hattı yapımı: 500 milyon dolar. Mühendislik: 400 milyon dolar. Yani toplam ortalama 5 milyar dolar.”
Özmen, bu yatırım 5 milyar dolara çıkarılırsa bunun iyi bir rakam olduğunu söylüyor.
“Finansman: BP yıllardan beri Azerbaycan ve Türkiye’nin dostudur. Bence bu işi bir Türk firması yapamaz. Genellikle işin yüzde 30’unu BP cepten verir. Geriye kalan yüzde 70 miktarı da Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Japonların kredisiyle karşılanabilir. Sanırım BP bu işi organize ve finanse eder. Alman kimya sanayisinin gazı nasıl tasarruflu yaktığını incelemeliler. Bu kadar kıymetli bir gaz, popülist politikaya alet edilmemelidir. Küçük yerleşim yerlerinde kömür, fuel oil, ısı pompası, elektrikle çalışan sistemler kullanılabilir. Daha az gaz ithal edip kendi imkânlarımızla ısınabiliriz.”
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
“BİLDİĞİNİZ ve hiç de şaşırmadığınız gibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarını yasakladılar. 30 Ağustos pazar günü, ne nedenle olursa olsun, evden dışarı adımınızı attığınızda elinizde Türk bayrağı olsun.” Atilla KIYAT
Avşa’da denizden 6 bin ton su üretilecek
ADALARDA NASIL YAŞANIYOR?
BUNDAN bir süre önce Avşa ve Marmara Adası ile ilgili şikâyetleri köşemizde dile getirmiştik: Adalara yoğun araç taşınması ve su sıkıntısı... Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AKP’den iki dönemdir belediye başkanlığı yapıyor. Jeoloji mühendisi olarak Marmara’ya gelmiş, Trabzon Sürmenelili. Mermerci bir ailenin çocuğu, 26 yıldır adalı sayıyor kendisini. Çin’in son olimpiyatlarda Marmara Adası’nın mermeriyle süslendiğini anlatıyor.
Aslında Çin’in Türk mermerciliğine sevdası ayrı bir yazı konusu olmalı.
Adalıların eleştirisini görünce bize bir açıklama gönderdi, başlığına da ‘Adalarda nasıl yaşanır?’ demiş... Diyor ki:
“Lamı cimi yok, bu süreçte çok çalıştık, her zamankinden de çok. Hep diyoruz, hizmet belediyeciliği yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile ilk günden beri hizmet odaklı ‘Halka hizmet, Hakka hizmettir’ şiarıyla hareket ediyoruz. Evde kalmak zorunda olan vatandaşların taleplerini eksiksiz yerine getiriyoruz.”
EKİNLİK’E GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALI
9 bin 870 nüfusa sahip üç ada (Marmara, Avşa ve Ekinlik), pandemi ile bahar aylarından itibaren ‘yazlıkçılar’ denilen ‘ada sevdalıların’ yoğun ilgisiyle karşılaşmış. İlçe kaymakamının koordinasyonunu, İçişleri Bakanlığı’nın genelgelerini hatırlatmak gereği duyuyor. 1705 vatandaşa alışveriş, ilaç, banka işlemleri konusunda ne gibi yardımlar yapmışlar, açıklıyor: “Çınarlı-Marmara, Marmara-Saraylar karayolu asfaltlama çalışmalarını tamamladık. Avşa iskele meydanında bulunan Atatürk heykelinin bakım-onarımı yapılarak çevre düzenlemesi gerçekleştirilen park alanına yerleştirildi. Meydan araç trafiği rahatlatıldı. Ekinlik’te dev bir güneş enerjisi santralı yapımına başladık. Marmara merkezde bulunan tarihi yapının müze olarak kullanılması için hazırlıklara başladık. Ayrıca, mevcut ilkokul yıkılarak yerine 18 derslikli bir okul yapımı için imzalar atıldı; 6.8 milyon TL’ye mal olacak.
Adaların öngörülemeyen bir yoğunlukla karşılaştığını anlatırken, Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı ile su sıkıntısını gündeme aldık ve Avşa’daki içme suyu arıtma tesisisin kapasitesi oranını yüzde 50 oranında arttırmak için dün ihale yaptık. 7.6 milyon artı KDV’ye mal oluyor. Bu projeyi yaş günümde imzaladığım için çok mutluyum.”
Başkan, önümüzdeki sezonda su sıkıntısı olmayacağını da müjdeliyor.