Kılıçdaroğlu’nun karizmasını Sabri Ergül çizdi

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BU sözü söylemek kolay değil, ama biz biliyoruz, ona dönük yaptığı eleştirileri ve kurultaydaki iki konuşması ile çarpıcı veriler ortaya koydu. Bu iddialar, Kemal Bey’i yaraladı. Bir delegeyi de ikna ettiği savunuldu.

CHP kendine yeni yol ‘ararken’, seçim ve parti hukuku konusunda tam bir uzman olan eski CHP İzmir Milletvekili Sabri Ergül ortaya çıktı ve ağzını açtı; bütün bildiklerini ve gördüklerini açık bir dille anlattı. Daha önce de Baykal döneminde tüzük ve programla ilgili olarak çarpıcı uyarılar yaptığı biliniyor.

Özetle Sabri Ergül şöyle konuştu:

“Adıgüzel’in beş anketle ilgili araştırması, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun anketlerde Tayyip Bey’i geçmesi konusunda yanlış söylenmesi, tüzük konusundaki gereksiz söylemleri ve 39 milletvekilinin dağılımı konusunda bir sürü açmazı oldu Kemal Bey’in. Bizi kandırdı ama sonunda hem kendi hem partisi hem de Türkiye kaybetti. Her şeyi kendine göre ayarladı, tek başına karar verdi. Ne tüzük, ne program dinledi, ‘tek adam’ olarak her şeyi yaptı; ama halktan oy alamadınız, ayrılmanız gerekir Sayın Kılıçdaroğlu. Ne yazık ki artık söyleyecek yeni bir şeyiniz yok.”

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Ergül’ün anlattığı doğrular genç delegeler üzerinde olumlu yankı uyandırdı.

Tecrübeli siyasetçi, daha sonra şöyle devam etti:

“Partinin ve gençliğin önünü açın, Türkiye’nin önünü açın, çok sesli bir yapı oluşturmaya ön ayak olun. Gençlik sizi iyi anımsar. Size bir şey hatırlatmak isterim. Ben 50 yıl içinde -büyük İnönü’den Deniz Baykal’a kadar- CHP Genel Başkanları hep halka açık konuşurlardı. Bizi kandırabilirsiniz ama halkı kandıramazsınız; halkın ve partinin önünden çekilin.”

Ergül’ün uyarılarında gündeme getirdiği konular kurultayda karşısına çıktı; ama dinleyen kimdi? Lider dinlemez mi hiç...

LİDERLİK YAPMADI

Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘karizmasını çizen adam’ demek gerekiyor kendisine.

Kılıçdaroğlu doğruları açıklamalıydı, yalan söylememeliydi, 38 milletvekili ve tüzük konusunda gerçekleri anlatmalıydı; Özgür Özel’in yolunu engellemeseydi, kesmeseydi.

Av. Sabri Ergül daha önce de partiler ve seçimler hukuku konusunda birçok lidere haksızlıkları önleyen ‘görüşler’ vermişti. Dinleyen dinledi, dinlemeyen sahneden düştü.

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Evet, ne oldu? Kısaca CHP kaybetti.

Algı oluşturmak insanı batağa sürükler; gözlerini karartır, yanlışlar yaptırır ve sonunda bir daha kendini toparlayamaz.

Salonda ilk turdan sonra bu kalabalık ve coşku karşısında kimsenin direnme gücü ve hakkı yoktur. Kılıçdaroğlu bunu baştan görmeli ve bilinen kararını vermeliydi.

Kadrosundaki bazı isimlerin kulağını çekmekte geç kaldığı da söylenebilir. Bazı belediye başkanlarını uyarabilmeliydi, eteğinden çekmemeleri için liderlik gösterip onları engellemeliydi.

Niye bu acı tabloyu hesaplayamadı. Aslında siyasi terbiyesi ve mesleki birikimi buna yeterliydi; bunlara karşı nasıl ve neden önlem almadı?

Olmadı işte.



Hiç kızmamalı ve tepki göstermemelidir Kemal Kılıçdaroğlu.

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SOLCU ÖZEL’İN LİDERLİĞİNE ‘SOKAK’ KARAR VERECEK



ÖZGÜR Özel’in, İzmir Anadolu Lisesi mezunu ve eczacı, meslek örgütünde Genel Sekreterlik yapmasının bugünlere gelmesinde önemli olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Analitik düşünceye sahip bir siyasetçi. Almanca’yı da çok iyi biliyor. İyi bir örgütçü esasında. CHP’den önce başlayan bu vasfı, CHP liderliği ile pekişti.

Başından beri hak, hukuk ve adaleti önemseyen bir aydın kişi. Ve doğru ve çalışkan bir evlat babası hepimiz gibi. Balkan kültürü ile yetişmiş özgür bir kişilik. Belki babası da ondan ‘Özgür’ adını vermiş kendisine. Özgür Özel’in sol kimliği, meslek örgütünde safını adil savunması ve ilaç endüstrisi değil yurttaşın sağlığını öncelemesi onun kişiliğini oluşturdu. Grizu patlamasında 301 kişinin kaybedilmesinde tepki gösterenlerin öncüsü olması nedeniyle CHP’liler ve toplum kendisini bağrına bastı.

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Özel’in Genel Başkanlığı’nda ise yurttaş onu daha çok sokakta gördüğünde ‘liderliğine’ karar verecektir. Yani ‘sokak karnesi’ o zaman yazılacaktır. Hele ön seçim kararı ile birlikte yapının kendi lehine gelişeceğini unutmamak gerekiyor.



GÜNÜN SÖZÜ



“CHP’de buyruk mu işleyecek, hukuk mu işleyecektir? Buna karar vereceğiz. Daha açık söylüyorum, vereceğiniz karar şudur: Demokratik bir partinin kanunlara saygılı özgür üyeleri mi olacağız, kapı kulları mı olacağız. Karar sizindir.” Prof. Dr. Bengi BAŞER

MALATYALI MUHTAR NE DEDİ KILIÇDAROĞLU NE CEVAP VERDİ



İSTANBUL Gerçeği Sitesinin Genel Yayın Yönetmeni İmam Bakır Üküş sosyal medyada günden olan “Adaylıktan çekilemezsin” sözleri üzerine şöyle konuştu:

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“Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda adaylıktan çekilmesine itiraz eden çok sayıda insandan birisiydim. Malatya’dan gelen depremzede, Kılıçdaroğlu’na dönerek ‘Ben çoluk çocuğumuzun nafakasını senin için, partim için harcadım’ dedi. ‘Ben çadırda yaşıyorum, senin için mücadele ediyorum, imza verdim, çekilemezsin, çekilirsen sana hakkımı helaletmiyorum’ dedi. Daha sonra Kılıçdaroğlu, muhtara ‘Sen merak etme, madem böyle diyorsanız, gidip oyumu kullanacağım. Hayırlı olsun’ dedi.”

Üküş, salonda bulunan bir partilinin bu görüntüyü daha sonra medyaya dağıttığını öğrendiğini söyledi.



BİLİYOR MUSUNUZ?



* ŞİŞLİ’de bazı belediye gayrimenkullerinin Sarıgül’ün Vakfı’na 1 TL bedelle devredilmesi nedeniyle eski Başkan Hayri İnönü’nün bu mülklerin yeniden belediyeye iadesi konusunda olumlu karar çıkması üzerine Belediye Başkanı Muammer Keskin’in çevresine “Belediye meclisi kararı alarak en kısa sürede, bu gayrimenkullerin belediyeye devrini gerçekleştireceğiz” dediğini...

* DENİZ Yavuzyılmaz’ın, hem Özgür Özel’in listesini hem Kılıçdaroğlu listesini delerek CHP Parti Meclisi’ne seçildiğini...

* KURULTAYDA Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumartesi sabahına doğru İstanbul’da İBB-İş Bankası’nın İstanbul Maratonu’na katılıp dönmesi konusunda nasıl izin aldığını, böyle bir durumun soruşturma konusu olabileceği iddiasına neden olduğunu...

TIKLAMA SAYILARI

Cumartesi günkü Sabri Ergül’ün konuşmasının 507 bin, Kılıçdaroğlu’nun ise 54 bin tıklama aldığını; bu tıklamanın yüzde 65’nin Sabri Ergül’e vatandaşlardan geldiğini...