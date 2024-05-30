Kılıçdaroğlu ateşi iyice yaktı

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KEMAL Kılıçdaroğlu’nun Karkamış ve Nizip’te üç günlük notlarını aktarırken ‘Kılıçdaroğlu sahaya indi’ başlığını kullanmıştık. (23 Mayıs Perşembe) Yazımız büyük yankı uyandırmış, kulisler hareketlenmişti. Kılıçdaroğlu’nun pazartesi akşamı KRT’deki konuşmasında artık ateşi yaktığı iyice ortaya çıkmıştı. Herkes Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından yeniden genel başkanlık için aday olacağını söylüyor ama gerçek biraz daha farklı mı? Kılıçdaroğlu, CHP’nin 31 Mart seçim zaferinin yolunu kendisinin açtığını düşünüyor demek ki...

CHP’nin bütün toplum kesimleri ile kucaklaşma siyasetiyle halkçı bir kimlik kazandığını söylüyor. Helalleşme politikasıyla toplumun CHP’ye oy vermeyen ve CHP konusunda katı önyargıları olan kesimleriyle CHP arasındaki barikatı yıktığını düşünmüyor değil. Ayrıca Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçiminde de kendini başarılı buluyor, daha da önemlisi bugünkü başarıyı da o seçimde açtığı yola bağlıyor.

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Her şeyden daha önemlisi ise “Ben adaylığımı dayatmadım, CHP MYK’sı, Parti Meclisi, Meclis Grubu beni aday olmaya zorladı” demesi de dikkati çekiyor. Kılıçdaroğlu “Dün bana ‘aday olmak zorundasınız’ diyenler bugün ‘niye aday oldun’ diye eleştiri yapıyor” diye ekliyor.

Kılıçdaroğlu, Kurultay’da yaptığı konuşmayı sürdürmeye devam ederken “Beni arkamdan hançerlediler” diyebiliyor. Yeni dönem için de “Elinde hançer olanlar arkama geçsinler” diyerek tepkisini sürdürdü. “Yeniden genel başkan adayı olur musunuz?” sorusuna “Delegeler böyle bir taleple gelirse en cesurlar öne çıksın deriz” diyerek kapıyı açık bıraktı.

Herkes İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş mı cumhurbaşkanı adayı olacak diye konuşurken Kılıçdaroğlu da “Ben varım, buradayım” dedi.

Kılıçdaroğlu, yeniden cumhurbaşkanı adaylığı için ilk ateşi yakmış oldu. Aslında bugün için CHP’de de Kılıçdaroğlu’ndan daha ‘şanslı’ kimse de yok. Çünkü mevcut yasalara göre cumhurbaşkanlığı için ya 100 bin imza ya da Meclis grubu kararı gerekiyor, eğer bugün CHP Meclis grubunda bir oylama yapılırsa ‘Kılıçdaroğlu açık ara birinci çıkar’ görüşü konuşuluyor; bu Meclis grubundan ne Özgür Özel ne Ekrem İmamoğlu ne de Mansur Yavaş çıkmaz iddiasında bulunuluyor.

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Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel arasında saray ile mücadele üzerinden politik bir ayrılık inşa etmek için ilk adımı attı. Görünen o ki bunun arkası gelecek. CHP’yi büyük ve aynı zamanda çok sert bir iç mücadele bekliyor. Kılıçdaroğlu, konuşmasında bunun ipuçlarını verdi. Haydi hayırlısı. (Kılıçdaroğlu’nun çalışmalarında yanındaki en büyük yardımcısı, eski Aydın Milletvekili ve Deniz Baykal’ın yakın ekibinde bulunmuş olan Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar. Baydar, Edirne’de Selahattin Demirtaş ziyaretinde de vardı.)

GÜNÜN SÖZÜ



“Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildir.” Abraham LİNCOLN

ALTIN VE GÜMÜŞ ‘COİN’LER HEDİYE OLUYOR



COIN madeni para anlamına geliyor. Kripto paraların simgesi olan Bitcoin’de de madeni para amblemi tercih edildiği için ülkemizde coin denilince akla ilk gelen kripto paralar oluyor. Ancak benim bahsedeceğim coin, kripto parayla ilgili değil, kıymetli madenlerden yani altın ve gümüşten üretilen coin’lerle ilgili; yani sikke altın ve gümüşler.

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Biliyorsunuz altın ekonomi literatüründe güvenli liman olarak anılıyor. Savaş, kaos gibi çeşitli nedenlerle dünyada ne zaman işler sarpa sarsa herkes parasını altına yatırıp, varlıklarını koruma telaşına düşüyor.

Bugünlerde gümüşte de benzer bir hareketlilik yaşanıyor. Zaten yıllardır altınla gümüş arasındaki denge belli bir aralıkta ilerliyor.

Peki sadece zor günlerde mi insanların aklına altın geliyor? Tabii ki hayır. Düğün, doğum gibi özel günlerde de hediye niyetine altın takılıyor. Gerçi bu ekonomik koşullarda doğumda ve düğünlerde altın takmak artık zor gibi görünse de yine de bir gelenek olarak sürüyor.

Çeyrek, gram altın derken, şimdi de altın ve gümüş coin’ler hediye olarak takılacak gibi görünüyor. Bu coin’lerin yani sikkelerin hediye olarak kullanılabileceğine ilk kez önceki gün düzenlenen Aleks Metal Rafineri’nin toplantısında şahit oldum. Hediyelik olarak takılacağı için genelde gümüş sikkelerin tercih edileceğini düşünüyorum. Çünkü altın sikkeler hediye değil, yatırım aracı olarak düşünülebilir gibi görünüyor.

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Sikkeler bir ons ağırlığında, o da 31 grama denk geliyor. Her an değişiyor ama ben bu hesabı yaptığımda gümüşün onsu 31.89 dolardı, o da kaba taslak bin 20 lira civarında bir bedele denk geliyor. Üzerine çizilen modellemeler bir işçilik becerisi gerektirdiğinden işçiliğine göre 1.300-1.500 lira arasında bir fiyata gümüş sikke almak mümkün gibi görünüyor. Detaylandırılmış bir işçilikle bu fiyat çok daha yükseklere çıkabilir tabii ki.



Yarın: Aleks Metal ne için kuruldu?

BEŞİKTAŞ RÜŞVET DAVASINDA BİLİRKİŞİ SUÇ İSNADI YOK DEDİ



BEŞİKTAŞ Belediyesi’nde önceki dönem yapılan rüşvet ve irtikap yolsuzluk operasyonu ile ilgili açılan davada tutuklanan eski Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar ile eski Belediye Meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi önceki duruşmada serbest bırakılmıştı.

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İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün yapılan yargılamada bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, Murat Hazinedar ve Hüseyin Avni Sipahi başta olmak üzere 17 sanık hakkında hiçbir suç isnadı bulunmadığı belirtildi. Yani bilirkişi raporu yargılanan kişilerin yargılanmalarına gerek olmadığı yönünde görüş verdi. Sanıklar mahkemede beraatlerini istedi. Mahkeme bilirkişi raporunu esas alırsa, ki almak zorunda, sanıkların tamamı beraat etmiş olacak. Duruşma 24.10.2024 tarihine bırakıldı.

BU GÜRÜLTÜ ÇEKİLMEZ



* HERİF, arabasındaki müzik sisteminin sesini o kadar açmış ki kesinlikle sağır olacak. Bunlara beyin protezi lazım! Murat SEVGİ

* BODRUM’da gürültü denetimleri başladı. 157 işletme denetlendi, 13 işletmenin sesinin çok çıktığı belirlendi, şimdilik 3 milyon 638 bin lira ceza kesildi.

(Bodrum zabıta ekiplerinin ellerinde desibel ölçer cihazları var; Çorlu’nun yok mu?)



BİLİYOR MUSUNUZ?



* AKDENİZ Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçilen Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 2021 yılından bu yana yapılmayan Antalya Şehircilik ve Teknoloji Fuarı’nı yeniden hayata geçireceklerini bildirdiğini...

* MEMLEKET Partisi Tarsus İlçe Başkanı Ömer Yalçın ve YK’nın partiden topluca istifa ettiklerini...