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Yalçın Bayer

Yalçın Bayer

ybayer@hurriyet.com.tr

İnce 15 Eylül’de partisini kuruyor

31 Temmuz 2020

CHP’den cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kurultaydaki gelişmelerden sonra arkadaşlarıyla bir durum değerlendirmesi yaptığı, bunun sonucunda ‘esas’ CHP ilkelerine bağlı bir parti kurulması kararı aldıkları öğrenildi. İnce’ye yakın bir isim ‘partinin kuruluşunun 15 Eylül’de açıklanacağını’ söyledi. Partinin kuruluşunun Hakkâri’de ilan edileceği de bir başka bilgi olarak belirtiliyor.

CHP’den ‘dışlanmış, küstürülmüş, tepkili’ bazı isimlerin parti kuruluşunda yer alacağı belirtilirken, geçmişte İnce’nin yanında yer alan bazı isimlerin de İnce ile hareket edeceği açık açık ifade ediliyor.

“Nasıl bir parti” sorusuna şu cevap verildi: “Atatürkçü, laik, ortanın solu, milli değerlere bağlı bir parti... CHP’nin yapamadıklarını yapacak bir parti... Üç-beş oy için kendi ideolojisinden ödün vermeyen Atatürkçü bir parti...”

Halkın talebi konusunda bir çalışma var mı? “Halktan bir talep gelmeseydi, böyle bir çalışma yapılmazdı. Yapıldı ki ilk ankette oy oranı 12.4 çıktı. O nedenle Hakkâri’den Edirne’ye herkesle kucaklaşacaklarını söylüyor Sayın İnce.”

‘Ulusal parti’ adını sordum. “Bunları Sayın İnce açıklayacak” cevabını aldık.

GÜNÜN SÖZÜ

“SORUM şu: Ayasofya cami idiyse, Fatih Sultan Mehmed Han burayı vakfettiyse, torunu Sultan Ahmed neden Sultanahmet Camisi’ni Ayasofya’ya karşı yaptırdı, ondan daha ihtişamlı ve büyük olmasını sağladı?”
Adil Serdar SAÇAN

İSVİÇRE VATANDAŞINA ‘TÜRKİYE’YE GİTME’ DİYOR

ZÜRİH’ten gazeteci dostumuz Erdinç Ispartalı aradı: “Yalçın, işler kötü gidiyor. Koronavirüs için kötü haberim var” dedi. İsviçre dünden itibaren, yeni virüs vakaları nedeniyle Türkiye’ye giden vatandaşlarına dönüşte kontrol edilme ve raporu pozitif çıkanlar için 15 gün karantina şartları getirmiş. Bu arada o kişinin işvereni de kendisini işten çıkarma hakkına sahip olabilecek. Ayrıca bu uygulamalara karşı gelenlere 10 bin İsviçre Frangı ceza kesilecekmiş. Ispartalı şunları anlatıyor: “Onun için kimsenin ülkesinden ayrılmasını istemiyorlar. ‘Tatilinizi burada yapın’ demek istiyorlar. Yani, İsviçre salgına yakalanmama sorumluluğunu vatandaşa yüklüyor. Hükümet ayrıca gece kulüplerini kapatıyor, iki kantonda da maske takma mecburiyeti getiriyor.”

AB’nin bu sertleşmesi ne anlama geliyor, düşündünüz mü?

‘TURİZME KANAT GERENLER’ ÇIKTI

TÜRK turizmi konusunda en büyük emeği gösteren Nazmi ve Metin Kozak kardeşler, 10 ciltlik Türkiye ‘Turizm Tarihi’nden sonra bu kez de Osman Hamdi’den bugüne kadar turizme emeği geçenleri ‘Turizme Kanat Gerenler’ başlığı altında 6 ciltte topladı.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de turizm, ulaştırma, yeme-içme ve öğretim gibi alanlarda öncü ve farklı işlere imza atmış 262 kişinin biyografisi 6 cilt halinde yayımlandı. Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nazmi Kozak ile kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Kozak tarafından hazırlanan kitaplarda, 186 yazar 262 kişinin biyografileri yer aldı. 6 cilt ve 2869 sayfadan oluşan kitaplar Detay Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Araştırmacı, tarihçi, yazar Mehmet Emin Gerger’in yazdığı ‘Fethin Sembolü Ayasofya Camii’ adlı kitap, Gerger Yayınları tarafından yayımlandı.

Ekrem Hayri Peker’in, “Teşkilat-ı Mahsusa’yı en iyi anlatan başlığın yeni bir cihan imparatorluğu kurma mücadelesi olduğunu düşünüyorum” diye anlattığı ‘Yeni Bir Cihan İmparatorluğu Kurma Mücadelesi Teşkilat-ı Mahsusa’ kitabı Gece Kitaplığı’ndan çıktı.

GENE SES KİRLİLİĞİ

ESKİ Kültür Bakanı Ercan Karakaş, eşi Müjde Ar’dan sonra 30 semt sakini ile Belediye Başkanı Ahmet Aras’a bir mektup daha gönderdiklerini açıkladı. Mektup şöyle: “Site sakinleri olarak Gündoğan-Kızılburun’da bulunan Bosphorus otelinde yapılan müzikten son derece rahatsızız. Canlı müzik ruhsatları olmadığı halde 13.00’dan 01.00’e kadar çok yüksek seste konserler düzenlemeleri sebebi ile iç huzurumuz kalmamıştır. Bölge 2.12.2019 tarihinde belediye meclis kararı ile ‘sessiz bölge’ ilan edilmiştir. Gündoğan’ın en sakin koyu olan yerleşim bölgemizde başka hiçbir müzikli mekân-eğlence yeri yoktur. Gürültü kirliliğinin bir an önce sonlandırılması için gereğinin yapılmasını rica ederim.”

BİLİYOR MUSUNUZ?

Zor soru

 İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun’un, Aile Bakanı Zehra Selçuk’a “Faaliyetlerine tam gün olarak devam eden ve çalışanlarını kısa çalışma ödeneği kapsamında ücretlendirmeye devam eden işyerlerinin şimdiye kadar denetimi yapılmış mıdır? Çalışanlarını tam gün istihdam etmesine rağmen kısa çalışma ödeneği kapsamında gösteren işverenlere ne tür cezai müeyyideler uygulanmıştır?” diye sorduğunu...

MESAJ PANOSU

TANINMIŞ toplumbilimci Doç. Dr. Serdar Taşçı, 2011 yılında FETÖ kumpasına uğramış, buna dayanılarak İstanbul Üniversitesinden ayrılmıştı. Yıllar sonra Anayasa Mahkemesi kumpası bozdu ve hem bu süreci hem üniversite ve idari yargı kararlarını ciddi bir hak ihlali olarak karara bağladı. Yakında hoca yeni öğrencileriyle buluşabilecek.

İYİ BAYRAMLAR

BU bayram belki sevdiklerimize sarılamayacağız, büyüklerin ellerinden öpemeyeceğiz.

3 kuralı ihmal etmeyelim: Maske, hijyen, sosyal mesafe.

Gözlerimiz bize güzelliği ve saygıyı yeterince gösterir.

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