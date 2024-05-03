Gürer: Et için doğru politikalar geliştirilmeli

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CHP Niğde Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, 2024 yılının ilk 3 ayında 87 bin ton tavuk eti ve dondurulmuş tavuk eti ihracatı yapıldığını, kalan 8 aylık süreçte ise ihracatın toplamda 80 bin tonla sınırlandığını belirtti.

Gürer, Ticaret Bakanlığı tarafından bütün ve parça dahil tavuk eti ihracatına getirilen sınırlamayı değerlendirerek, “Kırmızı et fiyatı artar, ithalat yapalım; tavuk fiyatı artar, ihracata sınırlama koyalım. Anlık uygulamalarla bu sorunlar çözülemez. Uygulanan yanlış politikalar bu sonuçları yaratmaktadır. Önce ülkeyi yöneten ve karar vericiler, kentten köye kesilmiş tavuk gidiyorsa, bu sürecin yanlışlığının farkına varıp gerekli düzenlemeleri sağlamalıdır” dedi.

2023’TE 381 BİN TON İHRACAT

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CHP’li Gürer, “2023 yılında 381 bin 320 ton tavuk eti ihracatı yapıldı. 2024 yılının ilk 3 ayında ise 86 bin 633 ton dondurulmuş ve 2 bin 54 ton tavuk eti ihracatı yapıldı. Bu süreçte tavuk eti fiyatları hızla arttı. Tamamı kapalı alanda ve yemlerinin önemli bölümü ithal olan tavuklar 40-50 gün geçince kesime gidiyor. Ortalama 50 gün bakımı var. En önemli gider yem. Döviz ve yemdeki fiyat artışları tavuk fiyatlarını etkiyor” diye konuştu.

TAVUK ETTEN PAHALI

Gürer, “Tavuk eti ihracatının sınırlanmasının kısmi olarak fiyatlar üzerinde olumlu yansıması olacaktır. Bu konuda devamlılık ve sürdürebilirliği sağlayacak düzenlemelere gidilmelidir. Kırsalda tavuk yetiştiriciliği özendirilmelidir. Beyaz ve kırmızı et için fiyatların düşmesi giderlerin azalması ile olasıdır. Hayvancılıkta yem sorununa çözüm üretilmeden üretim maliyetinin artması önlenemez. Yem içinde ithal yerine yerli üretim artırılması sağlanmalıdır. 30 üzerinde GDO’lu yem ithal edeceğimize kırsalda küçük aile tipi işletmeciliğe özendirip mera hayvancılığı ve gezen tavuk üreticiliği yaygınlaştırılmalıdır” dedi.

GÜNÜN SÖZÜ

“Hayatta en acıklı şey, bir insanın problemin kendinden kaynaklandığını görememesidir.”

Carl Gustav Jung

İSTANBUL’DA BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

İSTANBUL’un verimli tarım toprakları uzun yıllardan beri kar görmeden cemreyi görüyor artık. Bu durum, bu coğrafyada felaketlerin en önemli habercisidir. Kardan vazgeçtik çoğu zaman yağmur da yağmıyor ne yazık ki... Şehirde görülmemiş büyük kuraklıklara ve susuzluğa son yıllarda sık sık tanıklık ediyor olduk. Korkarım ki çok yakın bir gelecekte havasızlığı ve çamur yağmurunu da konuşacağız.

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Aşırı betonlaşma ve insan kalabalıklarıyla ne yazık ki İstanbul’u büyük bir ısı adasına dönüştürdük. İstanbul’da artan nüfus ve betonlaşma karşısında ormanlık alanlar ne yazık ki olması gerekenin çok gerisinde kaldı.

İstanbul’da bıçak kemiğe dayanmış durumdadır. Bugüne kadar İstanbul’un yaşamını olumsuz etkileyen çoğu sorunun en önemli nedeni de bu durumdur. Bundan böyle hiçbir gerekçeyle İstanbul’a yıllardır nefes olmuş ormanlara ve su havzalarına asla zarar vermemeliyiz. İstanbul’un yaşamı için söz konusu alanları gözbebeğimiz gibi korumak ve orman alanlarını hızla artırmak zorundayız.

Henüz imara açılmamış tüm askeri alanları ve su havzalarını yapılaşmaya karşı anayasal güvence altına almalıyız. Bu bir tercih değil, İstanbul’un yaşamı için vazgeçilemez bir zorunluluktur. İstanbul için son şanstır.

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Faruk ÇEBİ-İstanbul Eski Orman Bölge Müdürü

VAKIFLARIN KİRALARI KORKUTUYOR

- CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün yasal sınırın çok üstüne çıkarak yaptığı yüzde 200’lük kira zamlarını soru önergesi ile TBMM gündemine taşımıştı. Meriç, Vakıflar’dan gelen cevap için “Vakıflara kira ekspertizi, vatandaşa kira sınırı çifte standarttır” dedi. Bölge Müdürlüğü kira artış oranını ekspertiz raporuna göre artırdığı, vatandaşa ise yüzde 25 dayatıldığını söyledi.

- MUĞLA Milletvekili Cumhur Uzun, 1 Mayıs 2024’te sona eren konut, ibadethane ve cemevlerinin kullandığı ücretsiz 25 m3 doğalgazın 1 Mayıs 2025’e kadar uzatılması için kanun teklifi verdi.

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KIDEM TAZMİNATI NE OLACAK?

KIDEM tazminatında reform isteyen patronlara, işçi ‘genel grev’ resti ile karşılık verdi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da katıldığı Meclis toplantısında mevcut kıdem tazminatı sisteminin hem işçiyi hem de işvereni fazlasıyla mağdur ettiğini belirterek, kıdem tazminatı konusunun gözden geçirilerek reform yapılmasını istedi. Patronlar bu yöndeki görüş ve önerilerini çeşitli zamanlarda dile getiriyor. İşverenler mevcut sistemin gereksinimleri karşılamaktan ırak kaldığı, emekçinin ancak yüzde 15’inin kıdem tazminatından yararlanabildiği savunusu ile fon oluşturulmasını yıllardır duyuruyor. Bu talepler doğrultusunda belirli aralıklarla kıdem tazminatı fonu oluşturulmasına yönelik birçok yasa taslağı gündeme gelse de işçi sendikalarının “genel greve gideriz” tepkisi karşısında taslaklar rafa kalktı. İSO Başkanı’nın açıklaması ile kıdem tazminatı yeniden gündeme geldi. Şükrü KARAMAN

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‘81 İLDE 81 ORMAN’

TOPLUMDA çevre bilincini geliştirmek amacıyla 2008 yılında TEMA Vakfı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğince hayata geçirilen ’81 ilde 81 orman’ projesi İş Bankası’nın 100. yılında yeniden başlatılıyor. Projenin açılış toplantısı İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve TEMA Vakfı YK Başkanı Deniz Ataç’ın katılımıyla İş Kuleleri’nde 8 Mayıs Çarşamba 09.30’da yapılacak.

E. BÜYÜKELÇİ ŞÜKRÜ TUFAN’IN CENAZESİ BUGÜN KALDIRILIYOR

BATI Trakya-Gümülcine kökenli emekli Büyükelçi Şükrü Tufan (82) önceki gün Bodrum’daki evinde vefat etti. Galatasaray Lisesi ve SBF’yi bitiren Tufan, Dışişleri’ne girdikten sonra 1971’de Beyrut Büyükelçiliği ile göreve başladı. Daha sonra Berlin Başkonsolosu, Paris Büyükelçiliği Müsteşarı, Gümülcine Başkonsolos oldu, Bosna Hersek Savaşı sırasında Türkiye’nin ilk büyükelçisi olarak görev yaptı. Fas ve Arjantin Büyükelçiliklerinde bulundu. Bu arada Teftiş Heyeti’nde görev yaptı. Emekli olduktan sonra İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’nun kabine şefliğinde bulundu. Dilşan ve Şükrü Tufan çiftinin oğlu Korkut Tufan da büyükelçi olarak görev yapıyor. Şükrü Tufan’ın cenazesi bugün Bitez Camisi’nde ikindi namazından sonra aynı adı taşıyan mezarlığında toprağa verilecek. Tufan’ın babası 1950’lerde CHP Çorlu İlçe Başkanlığı’nı yürütmüş, kendisi de 1971’de Tekirdağ CHP’den milletvekili adayı olmuştu.