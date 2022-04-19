Cindoruk’tan üç soruya yanıtlar

TBMM 17. Dönem Başkanı ve DYP eski Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Ruhat Mengi ile yaptığı söyleşide üç noktaya değindi.
“Suriye’de Ruslarla devriye geziyorduk, ne oldu, devriye! Dışişleri Bakanlığı’nın Türk dışişlerine el koymasını tavsiye ediyorum, çok değerli büyükelçiler var.
Muhalefet partilerinin, Diyanet Akademisi’ne karşı çıkması gerekiyordu. Bu akademideki öğrencilerin askere gitmemesi anlaşılır değil, askerlik bir mükellefiyettir. Aksine din adamlarının daha fazla askeri gitmesi gerekir, şehitliğin ne kadar mukaddes olduğunu kendileri söylüyorlar.
Şimdiden cumhurbaşkanı adayının ismi açıklanmaz. Söylenecek tek şey var; bizim cumhurbaşkanı adayımız Çankaya Köşkü’nde oturacak, devleti oradan temsil edecek, adayımız budur. İsmi önemli değil, bizim kurumsal olarak yapacağımız şey şu, cumhurbaşkanı adayımız Cumhuriyet’in temel niteliğini temsil edecek biri olacak ve Çankaya Köşkü’ne çıkacak. Atatürk, İnönü, Özal, Demirel ve önceki diğer cumhurbaşkanlarının hepsi orada oturdular. Şimdiden aday gösterilmez, gösterirseniz aklına esen kendi kafasına göre konuşur, başka aday gösterir, bunlara hiç gerek yok.”
GÜNÜN SÖZÜ
“GÜCÜN bütün çekiciliği alçakgönüllülüktedir.”Louisa May Alcott
BAYRAMA 12 GÜN VAR, EMEKLİ İKRAMİYELERİ HÂLÂ AÇIKLANMADI
BİLMECEYE dönüşen bayram ikramiyesi ne zaman açıklanacak? 13 milyon 623 bin emekli, dul ve yetim, ikramiyenin yeni tutarının bir an önce açıklanmasını istiyor. 2 Mayıs’tan itibaren bayram üç gün sürecek ve genel beklenti en az 2.500 lira.
Ramazan Bayramı’na yaklaşık 12 gün kalmasına karşın ikramiye tutarının hâlâ belirlenmemesi emeklinin kafasını karıştırıyor. Her gün medyada yer alan ve bilmeceye dönüşen çok farklı tutarlar bilgi kirliliğine yol açıyor. Öyle ki “Bu yıl bayram ikramiyesi ödenmeyecek” türünden gerçeğe dayanmayan haberler bile kulaktan kulağa yayılıyor. Emekli, bu söylemleri ciddiye almayarak, ‘Devlet Baba’nın zor günlerinde kendilerini sahipsiz bırakmayacağına inanıyor.
Emekliler, içinden çıkılmaz durumlarına dikkat çekmek, siyasi iradeye seslerini daha yakından duyurabilmek amacıyla geçen cumartesi günü Anıtkabir’in yanı başındaki Anıtpark’ta miting gerçekleştirdi. Ak saçlı emekli grubu düşük aylıklarının iyileştirilmesini, yılda 4 aylık tutarında ikramiye ödenmesini ve sağlık hizmetinden alınan katkı paylarının sonlandırılmasını istedi.
OLİGARKLAR HALKINI SOYMUŞ İNSANLARDIR
BU oligarklar kimdir? Ve bu büyük servetlerinin kaynağı nedir? Bunlar, Sovyetler Birliği’nin çöküş yıllarında maaşlarının karşılığı birkaç yüz doları aşmayan, yönetiminde bulundukları işletmeleri kendi çıkarları için kullanmış üst düzey bürokratlardır. Bu bürokratlar kendi anayasalarındaki ‘sosyalist mülkiyetin, kişisel kazanç amacıyla kullanılması’nı yasaklayan hükmü pervasızca çiğneyerek ‘halkını soymuş’ insanlardır. ‘İyi ahlak sahibi’ nitelemesine kesinlikle uymazlar.
Bu konuda üzerinde durulacaklar sadece Rus oligarklar değildir. Petrol zengini Arap devletlerinden gelen, olağanüstü servet sahibi insanlar gibi başkaları da vardır.
Rus oligarklara vatandaşlık verilmesi, hem Türk vatandaşlığının saygınlığına gölge düşürecek hem de sorunlara sorun ekleyecektir.
Prof. Dr. Rona AYBAY
BİZ HİÇ YANILMADIK
“ATATÜRK’ten sonraki dönemde laikliği gerektiği gibi savunan bir iktidarımız ne yazık ki olmadı. 1945’te Demokrat Parti kuruldu. Daha muhalefetteyken bile bu parti biz Atatürkçü laiklerde güven uyandırmamıştı. İktidar olduklarında hiç yanılmadığımızı anladık.” Prof. Dr. Coşkun ÖZDEMİR
MESAJ PANOSU
TEZ Mİ MAKALE Mİ
BİR akademisyenin en önemli basamağı ‘doktora’dır. Dünyada her koşulda geçerli olan tek unvandır. YÖK’ün uhdesinde yapılan bir çalıştayın raporunda, ‘tez yerine makale’ önerisinin resmi sayfadan duyurulması büyük bir yanlıştır. Doktora önemlidir. Akademisyenin ruhudur!Dr. Vahdet ÖZKOÇ
187 kayıtsız sığınmacıyı Bulgaristan geri itmiş, Kırklareli’de yakalanmışlar. Soru şu: Bu kadar kayıtsız, kimliksiz adam İran veya Suriye sınırından kaçak girip Türkiye’yi boydan boya yakalanmadan nasıl geçebiliyor? Sorumlu kim, bilin bakalım? Y. B.
DİYANET İşleri Başkanı Erbaş diyor ki: “2022 yılı haccına ülkemizden 37.770 kardeşimiz gidecek.”
- 2. DÜNYA Savaşı’nın bittiğine bir türlü inanmayıp 50 sene ormanda saklanan Japonlar gibi, pandeminin bittiğine inanmayan bilimadamları da var.
Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA
BİLİYOR MUSUNUZ?
ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERİLDİ
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun, Türkiye’de kayıtdışı çalışan geri dönüşüm işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, yaşadıkları sorunların ve kaynaklarının tüm boyutlarıyla araştırılması, Türkiye’deki çevre politikaları ve geri dönüşüm sisteminde iyileştirmeler yapılarak verimliliğin arttırılması ve buna dayalı yeni bir işkolu oluşturulması amacıyla TBMM Genel Kurulu’na araştırma önergesi sunduğunu...
SİYASET HALİ
ANAP eski Milletvekili Süleyman Yağcıoğlu’nun kurduğu İLK Parti’nin başına geçip adını ‘TEK Parti’ye (Teknoloji Kalkınma Partisi) çeviren Ahmet Özal’ın, ittifak partilerinin liderleriyle görüştüğünü belirtirken “Biz kendi yolumuzda devam edeceğiz, ancak şunu söylemek isterim, ittifakların anlamı kalmadı” dediğini...
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Adana’da “İttifak için daha çok şey konuşmamız lazım” dediğini...
Cindoruk’tan üç soruya yanıtlar
TBMM 17. Dönem Başkanı ve DYP eski Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Ruhat Mengi ile yaptığı söyleşide üç noktaya değindi.
“Suriye’de Ruslarla devriye geziyorduk, ne oldu, devriye! Dışişleri Bakanlığı’nın Türk dışişlerine el koymasını tavsiye ediyorum, çok değerli büyükelçiler var.
Muhalefet partilerinin, Diyanet Akademisi’ne karşı çıkması gerekiyordu. Bu akademideki öğrencilerin askere gitmemesi anlaşılır değil, askerlik bir mükellefiyettir. Aksine din adamlarının daha fazla askeri gitmesi gerekir, şehitliğin ne kadar mukaddes olduğunu kendileri söylüyorlar.
Şimdiden cumhurbaşkanı adayının ismi açıklanmaz. Söylenecek tek şey var; bizim cumhurbaşkanı adayımız Çankaya Köşkü’nde oturacak, devleti oradan temsil edecek, adayımız budur. İsmi önemli değil, bizim kurumsal olarak yapacağımız şey şu, cumhurbaşkanı adayımız Cumhuriyet’in temel niteliğini temsil edecek biri olacak ve Çankaya Köşkü’ne çıkacak. Atatürk, İnönü, Özal, Demirel ve önceki diğer cumhurbaşkanlarının hepsi orada oturdular. Şimdiden aday gösterilmez, gösterirseniz aklına esen kendi kafasına göre konuşur, başka aday gösterir, bunlara hiç gerek yok.”
GÜNÜN SÖZÜ
“GÜCÜN bütün çekiciliği alçakgönüllülüktedir.”Louisa May Alcott
BAYRAMA 12 GÜN VAR, EMEKLİ İKRAMİYELERİ HÂLÂ AÇIKLANMADI
BİLMECEYE dönüşen bayram ikramiyesi ne zaman açıklanacak? 13 milyon 623 bin emekli, dul ve yetim, ikramiyenin yeni tutarının bir an önce açıklanmasını istiyor. 2 Mayıs’tan itibaren bayram üç gün sürecek ve genel beklenti en az 2.500 lira.
Ramazan Bayramı’na yaklaşık 12 gün kalmasına karşın ikramiye tutarının hâlâ belirlenmemesi emeklinin kafasını karıştırıyor. Her gün medyada yer alan ve bilmeceye dönüşen çok farklı tutarlar bilgi kirliliğine yol açıyor. Öyle ki “Bu yıl bayram ikramiyesi ödenmeyecek” türünden gerçeğe dayanmayan haberler bile kulaktan kulağa yayılıyor. Emekli, bu söylemleri ciddiye almayarak, ‘Devlet Baba’nın zor günlerinde kendilerini sahipsiz bırakmayacağına inanıyor.
Emekliler, içinden çıkılmaz durumlarına dikkat çekmek, siyasi iradeye seslerini daha yakından duyurabilmek amacıyla geçen cumartesi günü Anıtkabir’in yanı başındaki Anıtpark’ta miting gerçekleştirdi. Ak saçlı emekli grubu düşük aylıklarının iyileştirilmesini, yılda 4 aylık tutarında ikramiye ödenmesini ve sağlık hizmetinden alınan katkı paylarının sonlandırılmasını istedi.
OLİGARKLAR HALKINI SOYMUŞ İNSANLARDIR
BU oligarklar kimdir? Ve bu büyük servetlerinin kaynağı nedir? Bunlar, Sovyetler Birliği’nin çöküş yıllarında maaşlarının karşılığı birkaç yüz doları aşmayan, yönetiminde bulundukları işletmeleri kendi çıkarları için kullanmış üst düzey bürokratlardır. Bu bürokratlar kendi anayasalarındaki ‘sosyalist mülkiyetin, kişisel kazanç amacıyla kullanılması’nı yasaklayan hükmü pervasızca çiğneyerek ‘halkını soymuş’ insanlardır. ‘İyi ahlak sahibi’ nitelemesine kesinlikle uymazlar.
Bu konuda üzerinde durulacaklar sadece Rus oligarklar değildir. Petrol zengini Arap devletlerinden gelen, olağanüstü servet sahibi insanlar gibi başkaları da vardır.
Rus oligarklara vatandaşlık verilmesi, hem Türk vatandaşlığının saygınlığına gölge düşürecek hem de sorunlara sorun ekleyecektir.
Prof. Dr. Rona AYBAY
BİZ HİÇ YANILMADIK
“ATATÜRK’ten sonraki dönemde laikliği gerektiği gibi savunan bir iktidarımız ne yazık ki olmadı. 1945’te Demokrat Parti kuruldu. Daha muhalefetteyken bile bu parti biz Atatürkçü laiklerde güven uyandırmamıştı. İktidar olduklarında hiç yanılmadığımızı anladık.” Prof. Dr. Coşkun ÖZDEMİR
MESAJ PANOSU
TEZ Mİ MAKALE Mİ
BİR akademisyenin en önemli basamağı ‘doktora’dır. Dünyada her koşulda geçerli olan tek unvandır. YÖK’ün uhdesinde yapılan bir çalıştayın raporunda, ‘tez yerine makale’ önerisinin resmi sayfadan duyurulması büyük bir yanlıştır. Doktora önemlidir. Akademisyenin ruhudur!Dr. Vahdet ÖZKOÇ
187 kayıtsız sığınmacıyı Bulgaristan geri itmiş, Kırklareli’de yakalanmışlar. Soru şu: Bu kadar kayıtsız, kimliksiz adam İran veya Suriye sınırından kaçak girip Türkiye’yi boydan boya yakalanmadan nasıl geçebiliyor? Sorumlu kim, bilin bakalım? Y. B.
DİYANET İşleri Başkanı Erbaş diyor ki: “2022 yılı haccına ülkemizden 37.770 kardeşimiz gidecek.”
- 2. DÜNYA Savaşı’nın bittiğine bir türlü inanmayıp 50 sene ormanda saklanan Japonlar gibi, pandeminin bittiğine inanmayan bilimadamları da var.
Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA
BİLİYOR MUSUNUZ?
ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERİLDİ
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun, Türkiye’de kayıtdışı çalışan geri dönüşüm işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, yaşadıkları sorunların ve kaynaklarının tüm boyutlarıyla araştırılması, Türkiye’deki çevre politikaları ve geri dönüşüm sisteminde iyileştirmeler yapılarak verimliliğin arttırılması ve buna dayalı yeni bir işkolu oluşturulması amacıyla TBMM Genel Kurulu’na araştırma önergesi sunduğunu...
SİYASET HALİ
ANAP eski Milletvekili Süleyman Yağcıoğlu’nun kurduğu İLK Parti’nin başına geçip adını ‘TEK Parti’ye (Teknoloji Kalkınma Partisi) çeviren Ahmet Özal’ın, ittifak partilerinin liderleriyle görüştüğünü belirtirken “Biz kendi yolumuzda devam edeceğiz, ancak şunu söylemek isterim, ittifakların anlamı kalmadı” dediğini...
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Adana’da “İttifak için daha çok şey konuşmamız lazım” dediğini...