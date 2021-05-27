Çiftçi hububatta yeniden referans fiyat istiyor

İBB’de 26 ihtisas komisyonu var; her komisyonda sekiz üye bulunuyor. Dağılım 5 AKP, 3 CHP oranında.

Bunları ne için yazıyoruz.

CHP’nin komisyonlardaki toplam üye sayısı 78. Bir önceki dönem sandıklarda adaylar yarışır, yoğun tartışmalar olurdu. Üç yıldır ise seçim yok.

Bu dönem seçim iki dakika sürdü, bu siyasette bir rekordur.

Geçen hafta bu manzara CHP’li üyelerce tepki ile karşılandı. CHP’li iki dönem Meclis üyeliği yapan Hüseyin Sağ bu konuda bir açıklama yaptı. Anlattıkları şöyle:

“Beni bu dönem üye yapmadılar. Takip ettiğim kadarıyla, grup seçimine Kaftancıoğlu ve İmamoğlu katıldı.

Seçime geçilmeden Kaftancıoğlu grup üyelerine ‘Biz eski arkadaşlarla devam etme kararı aldık. Seçim yok’ diyor. Tüzükte ise kapalı oy açık tasnif yapılması hükmü yer alıyor. İl Başkanı verdiği demeçlerde AKP’nin antidemokratik yönetim şeklinden söz edip kendisinin ‘demokrat’ olduğunu ileri sürüyor. Ne yazık ki, tek bir Meclis üyesi de ‘seçim yapılsın’ demiyor. İnsan tüzüğü hatırlatmaz mı? AKP’de seçim nasıl oluyor? Önceden üyeler aranıyor, aday olur musun diye soruluyor. CHP bunun bile gerisinde kaldı. Seçim yapmıyoruz ne demektir! CHP’ye değil siyasete yazık. “Yerel yönetimde böyle davranılırsa ülke yönetiminde sen ne yapacaksın?” diye sorarlar adama. Hem yazık, hep ayıp demek durumundayız.

Sonuç itibarıyla CHP Meclis üyeleri olarak yapılmayan seçime itiraz etmiyorsun, sonra dışarıda AKP’nin davranışları antidemokratik diyorsun. Tam bir çifte standartlık değil midir bu!”

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