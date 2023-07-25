‘Bagaj’ sözü istifayı getirmez mi?

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CHP, yaşanan risk ve gerilimi nasıl aşacak? Ayrıca şu örgüt sorunları ve lafazanlıklar ne zaman bitecek? Tepede bir ‘abi’ olmadığı için aday kavgasının getireceği zararlar aklıselim sahibi partilileri üzüyor. CHP eski Milletvekili Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak “Parti ilkelerine bağlı, temiz bir insan olsa Genel Başkanlığı bırakırım, dediğiniz sözlerinize inanamadım. Yalanlamanızı bekledim, ama siz susmakla yetindiniz. Genel Başkan seçildiğiniz kurultayın başkanıydım. Size hakkımı helal etmiyorum” açıklamasını yaptı. CHP’de işler kızışıyor. Yaşananları tabii yazacağız; ders almaları için...

Zoom ve Belediye Başkanlarının toplantılarından önce, 20 Temmuz’da yapılan İBB Belediye Başkanları ve Meclis üyeleri toplantısına bakmak istiyoruz. Toplantı, Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun imzaları ile Şişli Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde seçim değerlendirmeleri için yapılacaktı. İki önderden çağrı var ama katılım olmuyor nedense. Mazeret olarak ‘programları çatışıyor’ diye gösteriliyor. Sonuçta, 14 belediye başkanından hiçbiri katılmamış; 127 meclis üyesinden katılan üye sayısı da ancak 50’yi bulmuş, yaklaşık 16 meclis üyesi söz alıp konuşmuş. Ağırlıklı olarak Ekrem İmamoğlu eleştirilmiş. Konuşanlar arasında en ağır eleştirileri İmamoğlu’nun eski Başkan Vekilleri Hüseyin Aksu ve Selçuk Sarıyar yapmış. Yine Doğan Tekel, Hasan Gökpınar, Ali Haydar Kahraman, Zoom toplantısının gizli yapılmasını doğru bulmamışlar. En önemli eleştiri de İmamoğlu’nun üstlerine ‘amir’ gibi davranması yönünde olmuş.

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Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı “Genel Başkan’ı seviyorum ancak değişim şart” demiş. Beylikdüzü Meclisi üyesi ve İmar Komisyonu üyesi Erkan Erdoğan, Canan Kaftancıoğlu’nu eleştirmiş. Beylikdüzü meclis üyeleri dışında İmamoğlu’nu pek destekleyen üye çıkmamış.

Bir meclis üyesine göre, toplantı sonucunda ‘ayrışma’ daha net ortaya çıkmış, CHP içindeki bazı üyeler, İmamoğlu’nun İBB Meclis Grubu’na bundan sonra asla hâkim olamayacağı yorumlarını ilginç bulunmuşlar.

BAGAJ TARTIŞMASI

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Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun önceki gün “CHP’yi bilen ve bagajı olmayan birini getirin, hemen istifa ederim” biçimindeki sözleri örgütü biraz hareketlendirmiş. Muhalif kesimlerde CHP’li bazı başkanlar ve belediye meclis üyelerinin bu eleştiriler karşısında biraz akıllarının yerine gelmesine dönük olumsuz sözler duyduk. CHP’li bir üyenin “İstanbul İl Merkezi’nden başlayarak örgütlere ve seçilmiş belediyecilere kadar uzanan bir sessizlik ve tembellik var” demesi dikkatimizi çekti.

Ve dedi ki: “Genel Başkan’ın bu sözü çok ağır, bundan siyasi ders almamız lazım gerekir.” Yani ‘istifa’dan söz etmek istedi.

“Siyasette utanma olmaz mı? Adı hırsızlıklara, yolsuzluklara, muameleciliğe karışan o kadar isim var ki, bir tanesi istifa etmez mi? Bunu sadece İstanbul değil, büyükşehirleri ve ilçelerini de katarak söylüyoruz. Ya da birisi “Genel Başkan’ım, ben utandım, görevimden ve partiden istifa ediyorum” demez mi?

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Ona da ‘siyasi ahlak’ ödülü vermek gerekir ama nerede?

ANADOL: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

En son Kemal Anadol patladı ve yukarıdaki sözlerinden başka “Bu partide çok ahlaklı üyeler var” dedi ve şöyle ekledi:

“CHP ilkelerine bağlı, geçmişi temiz binlerce insan, Atatürk’ün koltuğunu bir an önce bırakmanızı istiyor.”

‘BEN KEMAL GİDİYORUM!’

CÜNEYT Arkın’ın o repliğini ilk kez -seçimlere üç ay kala- CHP grup toplantısında kullanmıştı. Gergin, ateşli bir konuşmadan sonra yüz hatları gevşemiş ve ne o konuşmanın ciddiyetiyle ne de ülkedeki gerçeklikle hiç uyuşmayan o saçma repliği okumuştu:

“Ben Kemal, geliyorum!”

Akıl daneleri gibi parti grubu da çok mutlu oldular; hepsi gülücük ve alkışlarla ayağa fırlamıştı. Seçimlerde başarı; halka, iktidarı değiştirebilecek gücün var olduğuna ve devlet krizinin üstesinden geleceklerine ilişkin ‘gücün’ verilebilmesine bağlıydı. Bunun için de samimi bir birliktelik sergilenmesi, ‘ben’ yerine ‘biz’in öne çıkarılması ve popülizmden -halk dalkavukluğundan- uzak durulması gerekiyordu. Tam aksi yapıldı!

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Buradan öteye gidilecek hiçbir yer kalmamıştır. Kılıçdaroğlu kendi siyasi hayatını kendisi bitirdi, artık gerçeklikle yüzleşmelidir. Haldun SOLMAZTÜRK

GÜNÜN SÖZÜ

YAŞASIN ÖZGÜR BASIN

“MUSTAFA Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfus altında tutulamaz.”

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlu olsun! Recep ÇALI

MÜHENDİSLER VE ASGARİ ÜCRET

ÜCRETLİ çalışan meslektaşlarının haklarını korumak için her yıl belirlenen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Asgari Ücreti hakkında verilen yargı kararına ilişkin TMMOB ve bağlı odalarının YK Başkanları tarafından 24 Temmuz tarihinde ortak bir basın açıklaması yapıldı. “Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının haklarını savunmaya, insanca yaşanacak bir gelir düzeyi için mücadale etmeye devam edeceğiz” denildi.

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(Uzun tepki açıklamasında, TMMOB, bilgisayar, çevre, elektrik, fizik, gemi ve gemi mühendisleri, gıda harita-kadastro, içmimarlar, inşaat, jeofizik, jeoloji, kimya, maden, makine, metalurji, meteoroloji, petrol, peyzaj, şehir plancıları, tekstil ve ziraat mühendisleri oda başkanlarının imzaları yer alıyor.)

BİLİYOR MUSUNUZ?

- KARADENİZ Çepnilerinin, Giresun-Trabzon sınırında bulunan Sis Dağı yaylasında 202. şenliklerini keyifle kutladıklarını açıkladıklarını....

CEPSEL VAZİYET

- CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’in, 2003 yılından bu yana 100 liranın kül olduğunu, 2009’da tedavüle çıkan 200 liranın pula döndüğünü vurgulayarak, artık nefes alamaz hale gelen milleti kimsenin umursamadığını söylediğini...

MESAJ PANOSU

- NAZMİ Altınal diyor ki: “En düşük memur maaşı 22.000 TL olacaksa en düşük emekli maaşı da en az 20.000 TL olsun. Sosyal medyada herkes paylaşsın.”