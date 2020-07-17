Aşı için 170 firma yarışıyor

Covid-19 virüsüne karşı etkili bir aşı geliştirme çalışmaları da dünyanın dört bir yanında hummalı şekilde devam ediyor.
Dünya Sağlık Teşkilatı’na göre, Sars-CoV-2 virüsüne karşı 170’i aşkın aşı geliştirme çalışması var. Türkiye de bu yarışa dahil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre, çalışmalar Rusya ile ortaklaşa yürütülüyor. Dünyada 170’i aşkın çalışma var ama bunların 10-15 kadarı önde gidiyor. Nefes nefese bir yarış var bu alanda. Bu belki de bugüne kadar görülmemiş bir yarış. Çünkü aşının bulunmasıyla sadece insanlığa hizmet edilmiş olunmayacak, milyarlarca dolarların döndüğü bir sektörde en önde olunacak. Salı günü bu konuda umut verici yeni bir haber yayıldı dünyaya. ABD’de biyoteknoloji firması Moderna, geliştirdiği aşının bir ve ikinci adımlarda etkin sonuçlar alındığını duyurdu. Temmuz sonunda 30 bin gönüllü ile üçüncü adıma geçileceğini açıkladı. Moderna test sonuçlarını dünyanın en önemli ve saygın tıp dergilerinden ‘New England Journal of Medicine’de yayınladı. İngilizce bilenler, doktorlar, meraklılar ‘An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2—Preliminary Report’ başlığıyla 14 Temmuz’daki araştırmayı tüm detaylarıyla okuyabilirler.
Moderna’nın geliştirdiği ‘mRNA-1273’ isimli aşı adayı, önce 18-55 yaş arası sağlıklı 45 kişide 25, 100 ve 250 mikrogram dozlarda denenmiş. 2’nci fazda 600 kişi üzerinde 50 ve 100 mikrogram dozda deneniyor. Temmuz sonundan itibaren ise 30 bin kişi üzerinde denenmeye başlanacak. Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşinin kurucusu olduğu BionTech ile Amerikan Pfizer’de ‘BNT162b1’ adını verdikleri aşı adayını ABD’de deniyorlar. 1 ve 2’nci adımda umut verici sonuçlar almışlar. MedRxiv.org isimli sitede yayınladılar aldıkları sonuçları. Onlar da temmuz sonundan itibaren 3’üncü adıma geçecekler. Türkiye’nin de ortaklaşa çalıştığı Rusya’daki aşı çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiği belirtiliyor. Oxford Üniversitesi’nin ilaç firması AstraZeneca ile ayrıca Çinli Sinovac firmasının çalışmalarının da olumlu yönde ilerlediğini, kısa süre içinde 3’ncü adıma geçecekleri duyuruldu. Tüm bu gelişmeler en azından koronavirüsünün insanların hayatını altüst günlerde yüreklere su serpiyor sanırız.
GÜNÜN SÖZÜ
“DÜNYANIN en meşhur iki cümlesi: ‘I love you’ ve ‘Made in China’. İkisinin de garantisi yok!”H. KARAMAN
CHP, hukuk, demokrasi ama...
İNATLAŞMA KURULTAYI SAKATLAR
25-26 Temmuz’da yapılacak CHP kurultayı ile ilgili medyada da yer bulan tartışmalı konuları ve hukuki durumu siyasi partiler ve seçim hukuku uzmanı olan ve CHP milletvekilliği de yapmış Sabri Ergül’e sormak gerekiyor. Kılıçdaroğlu’nun tavrını nasıl değerlendiriyor? İlginç tespitler yapıyor Ergül:
“Millet ittifakının kurulması ve güçlendirilerek sürdürülmesi Türkiye için, iç barışımız, huzurumuz ve demokrasimiz için yaşamsal önemdedir. Bu konuda katkısı olan başta Kılıçdaroğlu olmak üzere genel başkanları, partilerin yöneticilerini kutlamak gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun nötr lisan-ı hali, ketumiyeti, dar kadroculuğu bu olayda işe yaramıştır denilebilir. Kabulde zorlansak da Türkiye’de siyasi partiler ‘tek adam’ partileri olmuştur ve maalesef CHP’de bu klasmandadır!”
- Peki, hukuki durum nedir?
“Genel başkan ve/veya PM’nin kurultayı kamuoyuna, izleyici ve medyaya ‘kapalı’ yapma yetkisi hukuken yoktur. Kurultay yönetmeliğinin 13. maddesine göre, ‘Kurultay oturumları açıktır.’ Kurultayın kapalı yapılması ancak kurultay genel kurulunun vereceği karar sonrası mümkündür. Divan seçiminden sonra ‘kapalı’ önergesi üzerinde lehte-aleyhte konuşulur; oylamada ‘evet’ çıkarsa divan başkanı izleyicileri ve medyayı salon dışına davet eder ve kapalı oturuma geçilebilir. TBMM’de de aynı usul geçerlidir. SPY 14. madde ile tüzüğün 46. maddesi kurultayın kimlerden oluşacağını hükme bağlamıştır. Kurultay doğal üyeler, il kongresince seçilen üyeler ve onur üyelerinin katılımı ile toplanır ve kararlarını alır. Aksine bir uygulama kurultayı hukuken sakatlar, mahkemelere düşürür. İçişleri Bakanı’nın emrindeki polisin salona girecek ve girmeyecekleri denetleme gibi bir görevi ve yetkisi yoktur.”
NOT: Sabri Ergül, “PM üye adayı önermede sayı sınırlaması var mıdır? Blok liste ile seçimde tek liste riski nedir” gibi soruları da salı günü yanıtlayacak.
İBB VE ÖRGÜT ‘HAİN’ ARIYOR
İBB’de organ seçimini anlattığımız dünkü ‘Sandıksız adaysız demokrasi olur mu’ başlıklı yazımız CHP örgütünden çok Kaftancıoğlu ile İmamoğlu’nu rahatsız etmiş. Toplantıya katılanlar içinden bu bilgileri kimlerin sızdırdığı tartışılırken ‘hain’ arandı. Halbuki demokratik davranılırsa, CHP tüzüğüne uyulsa hiç hain aramaya gerek kalmayacak, böyle haberler de çıkmayacak.
PEKİ BU HABERE NE DİYELİM?
Güngören Belediye Başkanlığı Kesin Hesap Komisyon Raporu görüşülmeden önce CHP ilçe meclis üyeleri grup toplantısı yaptı. CHP’li Meclis üyesi İbrahim Akkabak, grup olarak ret kararı aldıklarını açıkladı. Her ne olduysa Grup Başkanvekili Alaettin Aktay beklenmedik şekilde ‘evet’ oyu kullandı. Kafalarda soru işareti oluştu. Peki böylelerine ne demek gerekiyor?
MESAJ PANOSU
MENGÜ VE YARMAN
BEN partimiz CHP’nin kurultay günü kurultay alanına gideceğim, tüzükten kaynaklanan hakkımı kullanacağım. Oraya beni sokmayacak adamlarda biraz yürek, biraz bilek isterim.
Av. Şahin MENGÜ
CHP Kurultay onur üyesi Prof.Dr. Tolga Yarman, Beykoz nöbetçi mahkemesine başvurarak ‘kurultayın onur üyelerinin dışarıda bırakılması hakkında ‘icranın ihtiyat tedbiri konularak durdurulması’ talebinde bulundu.
BİLİYOR MUSUNUZ?
TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti’nin 1989’dan bu yana verdiği ‘Basın Özgürlüğü Ödülü’nün bu yıl kişi dalında Evrensel Gazetesi Genel Yayın Müdürü Fatih Polat’a verildiğini, kurum dalında da ‘işsiz gazeteciler’i ödüle layık görüldüklerinin açıklandığını...
TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın, her yıl eğitim-öğretim yılı başında ödenen ‘eğitim-öğretime hazırlık ödeneği’nin hizmet sınıfı ayrımı yapılmadan tüm eğitim çalışanlarına verilmesini talep ettiğini...
Aşı için 170 firma yarışıyor
Covid-19 virüsüne karşı etkili bir aşı geliştirme çalışmaları da dünyanın dört bir yanında hummalı şekilde devam ediyor.
Dünya Sağlık Teşkilatı’na göre, Sars-CoV-2 virüsüne karşı 170’i aşkın aşı geliştirme çalışması var. Türkiye de bu yarışa dahil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre, çalışmalar Rusya ile ortaklaşa yürütülüyor. Dünyada 170’i aşkın çalışma var ama bunların 10-15 kadarı önde gidiyor. Nefes nefese bir yarış var bu alanda. Bu belki de bugüne kadar görülmemiş bir yarış. Çünkü aşının bulunmasıyla sadece insanlığa hizmet edilmiş olunmayacak, milyarlarca dolarların döndüğü bir sektörde en önde olunacak. Salı günü bu konuda umut verici yeni bir haber yayıldı dünyaya. ABD’de biyoteknoloji firması Moderna, geliştirdiği aşının bir ve ikinci adımlarda etkin sonuçlar alındığını duyurdu. Temmuz sonunda 30 bin gönüllü ile üçüncü adıma geçileceğini açıkladı. Moderna test sonuçlarını dünyanın en önemli ve saygın tıp dergilerinden ‘New England Journal of Medicine’de yayınladı. İngilizce bilenler, doktorlar, meraklılar ‘An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2—Preliminary Report’ başlığıyla 14 Temmuz’daki araştırmayı tüm detaylarıyla okuyabilirler.
Moderna’nın geliştirdiği ‘mRNA-1273’ isimli aşı adayı, önce 18-55 yaş arası sağlıklı 45 kişide 25, 100 ve 250 mikrogram dozlarda denenmiş. 2’nci fazda 600 kişi üzerinde 50 ve 100 mikrogram dozda deneniyor. Temmuz sonundan itibaren ise 30 bin kişi üzerinde denenmeye başlanacak. Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşinin kurucusu olduğu BionTech ile Amerikan Pfizer’de ‘BNT162b1’ adını verdikleri aşı adayını ABD’de deniyorlar. 1 ve 2’nci adımda umut verici sonuçlar almışlar. MedRxiv.org isimli sitede yayınladılar aldıkları sonuçları. Onlar da temmuz sonundan itibaren 3’üncü adıma geçecekler. Türkiye’nin de ortaklaşa çalıştığı Rusya’daki aşı çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiği belirtiliyor. Oxford Üniversitesi’nin ilaç firması AstraZeneca ile ayrıca Çinli Sinovac firmasının çalışmalarının da olumlu yönde ilerlediğini, kısa süre içinde 3’ncü adıma geçecekleri duyuruldu. Tüm bu gelişmeler en azından koronavirüsünün insanların hayatını altüst günlerde yüreklere su serpiyor sanırız.
GÜNÜN SÖZÜ
“DÜNYANIN en meşhur iki cümlesi: ‘I love you’ ve ‘Made in China’. İkisinin de garantisi yok!”H. KARAMAN
CHP, hukuk, demokrasi ama...
İNATLAŞMA KURULTAYI SAKATLAR
25-26 Temmuz’da yapılacak CHP kurultayı ile ilgili medyada da yer bulan tartışmalı konuları ve hukuki durumu siyasi partiler ve seçim hukuku uzmanı olan ve CHP milletvekilliği de yapmış Sabri Ergül’e sormak gerekiyor. Kılıçdaroğlu’nun tavrını nasıl değerlendiriyor? İlginç tespitler yapıyor Ergül:
“Millet ittifakının kurulması ve güçlendirilerek sürdürülmesi Türkiye için, iç barışımız, huzurumuz ve demokrasimiz için yaşamsal önemdedir. Bu konuda katkısı olan başta Kılıçdaroğlu olmak üzere genel başkanları, partilerin yöneticilerini kutlamak gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun nötr lisan-ı hali, ketumiyeti, dar kadroculuğu bu olayda işe yaramıştır denilebilir. Kabulde zorlansak da Türkiye’de siyasi partiler ‘tek adam’ partileri olmuştur ve maalesef CHP’de bu klasmandadır!”
- Peki, hukuki durum nedir?
“Genel başkan ve/veya PM’nin kurultayı kamuoyuna, izleyici ve medyaya ‘kapalı’ yapma yetkisi hukuken yoktur. Kurultay yönetmeliğinin 13. maddesine göre, ‘Kurultay oturumları açıktır.’ Kurultayın kapalı yapılması ancak kurultay genel kurulunun vereceği karar sonrası mümkündür. Divan seçiminden sonra ‘kapalı’ önergesi üzerinde lehte-aleyhte konuşulur; oylamada ‘evet’ çıkarsa divan başkanı izleyicileri ve medyayı salon dışına davet eder ve kapalı oturuma geçilebilir. TBMM’de de aynı usul geçerlidir. SPY 14. madde ile tüzüğün 46. maddesi kurultayın kimlerden oluşacağını hükme bağlamıştır. Kurultay doğal üyeler, il kongresince seçilen üyeler ve onur üyelerinin katılımı ile toplanır ve kararlarını alır. Aksine bir uygulama kurultayı hukuken sakatlar, mahkemelere düşürür. İçişleri Bakanı’nın emrindeki polisin salona girecek ve girmeyecekleri denetleme gibi bir görevi ve yetkisi yoktur.”
NOT: Sabri Ergül, “PM üye adayı önermede sayı sınırlaması var mıdır? Blok liste ile seçimde tek liste riski nedir” gibi soruları da salı günü yanıtlayacak.
İBB VE ÖRGÜT ‘HAİN’ ARIYOR
İBB’de organ seçimini anlattığımız dünkü ‘Sandıksız adaysız demokrasi olur mu’ başlıklı yazımız CHP örgütünden çok Kaftancıoğlu ile İmamoğlu’nu rahatsız etmiş. Toplantıya katılanlar içinden bu bilgileri kimlerin sızdırdığı tartışılırken ‘hain’ arandı. Halbuki demokratik davranılırsa, CHP tüzüğüne uyulsa hiç hain aramaya gerek kalmayacak, böyle haberler de çıkmayacak.
PEKİ BU HABERE NE DİYELİM?
Güngören Belediye Başkanlığı Kesin Hesap Komisyon Raporu görüşülmeden önce CHP ilçe meclis üyeleri grup toplantısı yaptı. CHP’li Meclis üyesi İbrahim Akkabak, grup olarak ret kararı aldıklarını açıkladı. Her ne olduysa Grup Başkanvekili Alaettin Aktay beklenmedik şekilde ‘evet’ oyu kullandı. Kafalarda soru işareti oluştu. Peki böylelerine ne demek gerekiyor?
MESAJ PANOSU
MENGÜ VE YARMAN
BEN partimiz CHP’nin kurultay günü kurultay alanına gideceğim, tüzükten kaynaklanan hakkımı kullanacağım. Oraya beni sokmayacak adamlarda biraz yürek, biraz bilek isterim.
Av. Şahin MENGÜ
CHP Kurultay onur üyesi Prof.Dr. Tolga Yarman, Beykoz nöbetçi mahkemesine başvurarak ‘kurultayın onur üyelerinin dışarıda bırakılması hakkında ‘icranın ihtiyat tedbiri konularak durdurulması’ talebinde bulundu.
BİLİYOR MUSUNUZ?
TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti’nin 1989’dan bu yana verdiği ‘Basın Özgürlüğü Ödülü’nün bu yıl kişi dalında Evrensel Gazetesi Genel Yayın Müdürü Fatih Polat’a verildiğini, kurum dalında da ‘işsiz gazeteciler’i ödüle layık görüldüklerinin açıklandığını...
TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın, her yıl eğitim-öğretim yılı başında ödenen ‘eğitim-öğretime hazırlık ödeneği’nin hizmet sınıfı ayrımı yapılmadan tüm eğitim çalışanlarına verilmesini talep ettiğini...