Altın yumurtlayan ‘tavuklar’ kesiliyor

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RAHMETLİ Kadir Topbaş, İGDAŞ özelleştirmesini gündeme getirdiğinde yıl 2009 idi. İBB Meclisi’nde büyük tartışmalar yapıldı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun CHP’li Meclis üyesi, söz konusu iki şirketin satışının finansman ihtiyacı ve ekonomik kriz bahane edilerek gündeme getirildiğini savundu. İki şirketin hangi gerekçeyle özelleştirilmek istendiğini anlamadıklarını söyledi. Saadet Partili üye meclisin ‘noter’ gibi çalıştırıldığını belirtti. Konuşmaların ardından CHP’nin ‘özelleştirme’ teklifinin tekrar komisyona gönderilmesi yönündeki önergesi oylama sonucu reddedildi. Kamuoyunda büyük bir muhalefet oluştu. Topbaş, hükümet ile aynı partiden olmasına karşın cesaret edemedi, dosyayı hayata geçiremedi.

Yıl 2024... İBB Meclis çoğunluğu CHP’ye geçti. CHP’nin ilk icraatını, İBB Mali İşler Daire Başkanı açıkladı: İGDAŞ!... İGDAŞ satılıyor, ancak yetmiyor masada Hamidiye Su, Halk Ekmek, İSPARK dosyaları da var. Halk CHP’ye oy verirken, “Altın yumurtlayan tavukları kesin” mi dedi? Yani böyle bir izin vermedi ki, nereden çıktı bunlar! Yüksek kârlılık oranı olan bu şirketler satıldığında, yüzlerce işçinin işten atılacağı, alan firmanın İGDAŞ hizmetlerine fahiş zam yapacağı açık değil mi?

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Bu zam kimin cebinden çıkacak? Ekrem İmamoğlu’na oy veren ya da vermeyen İstanbul halkının cebinden çıkmayacak mı?

İSPARK otopark hizmetleri daha da kazık olmayacak mı?

İstanbul halkı ucuza ekmeği nereden alacak, söyleyin. Halkçı belediyecilik örneği bu mudur?

Topbaş döneminde İGDAŞ satışına karşı gelen CHP’li siyasetçiler şimdi ne diyecekler? Özgür Özel ne diyecek, itiraz edecek mi?

Bize bu bilgileri veren siyasetçiler “Meclis üyesi olarak bize soran yok, yakında İSKİ-İETT satılırsa şaşırmayacağız” diyor.

Lütfen sizlerin hiç hata yapma hem şansınız hem de hakkınız yok. Sakın bunu aklınızdan çıkarmayın.

Yani CHP’li Meclis üyeleri Kadir Topbaş’a sattırmamak için o gün direnirken, bugün ‘bayram’ mı yapacak! Çok ayıp...

ŞİMDİ AK PARTİ SATTIRMAYACAK

Bugün roller değişti... İBB Meclisi toplantısında AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Ekrem İmamoğlu’nun cevaplaması için Meclis başkanlığına bu satışlar ile ilgili soru önergesi verdi. AK Parti bu işin peşini bırakmayacak gibi görünüyor.

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GÜNÜN SÖZÜ



“Bağımsızlık, gelecek, hürriyet, her şey adaletle ayaktadır.” Mustafa Kemal Atatürk

AĞBABA, DIŞİŞLERİ İÇİN DİYOR Kİ



CHP Malatya Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu üyesi Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerindeki konuşmasında “Burada adeta Dışişleri Bakanlığımıza sanki alternatif bir teşkilat kurulmaya çalışılıyor” dedi ve şöyle konuştu: “Bu ‘paralel’ lafını biliyorsunuz, size aittir. Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasına dair kanun teklifi görüşmelerinde Dışişleri’nin görevi emlakçılık mı, inşaatçılık mı diye sormak istiyorum.”

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL SAMSUN’DA



CHP Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerle Samsun’da bir araya geliyor. Özel 19 Mayıs programında CHP MYK ile Gençlik Kolları MYK toplantılarına katılacak.

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FUTBOL VE ŞENLİK

19 Mayıs Pazar günü bayram ve GS-FB maçı sonucu itibariyle heyecan yaratıyor. Fener alayları ve konserlerle hangi takım olursa olsun kazanma coşkusunun bir arada olması ciddi güvenlik tedbirleri gerektirmiyor mu?

MESAJ PANOSU

BUCA’DA İSTANBUL MODELİ



* BUCA Belediye Başkanı Görkem Duman, açıldığı günden bu yana 40 bin kişiye hizmet veren Belediye Lokantası’nda, 4 çeşit yemeğin yalnızca öğrencilere değil herkese tek fiyatla 45 liradan satışa sunulmaya başladığını söyledi.

* BUGÜNE kadar kendine otokontrol uygulayıp tasarruf etmemiş olanların, tasarrufu kanunla, genelgeyle zorlamaya yapacaklarına inanmak saflık olur. Bu durumlar için “Atı alan Üsküdar’ı geçti” denir. Bu önlemler, at Üsküdar’ı geçmeden alınmalıydı!

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* ANKARA 6. İdare Mahkemesi, yüzde 2 barajı döneminde ödenmeyen toplu sözleşme ikramiyelerinin geçmişe dönük olarak ödenmesine hükmetti.

* 41. Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüş ve Festivali 18 Mayıs Cumartesi günü Madison Aveneu ve 38. Street köşesinde yapılacak (Rafet El Roman, Anadolu Ateşi, Pınar Ayhan ve Mehteran Takımı).

* 15. Türkan Saylan Anma Töreni ile 14. Bilim ve Sanat Ödülleri gecesi cumartesi 19.00’da İş Sanat Kültür Merkezi-Levent’te gerçekleştirilecek (Ayşe Yüksel’in açış konuşması, Bir Bilim Kadınının Öyküsü, sanat ödüllerinin takdimi, Aysun ve Ali Kocatepe Konseri, Çağdaş Yaşam Gençlik Orkestrası).

* TEKİRDAĞ Büyükşehir Başkanı Dr. Candan Yüceer, 19 Mayıs Gençlik Festivali’nde sanatçılar Ziynet Sali ve Edis’in konserleri dışında çeşitli etkinliklerin yer aldığını açıkladı.