Adana Kozan, Ordu’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük arı ve bal işleme bölgesi... Arı varsa hayat var

Haberin Devamı

Arı varsa hayat var. Arının olmadığı bir hayatı yaşamının olanağı yok. Tarımsal üretimimizi bir arıya borçluyuz. Ünlü arı yazarı Cenk Özdemir, “Arıyı yeterince tanımıyoruz, yeterince tanımadığımız bu canlıya da yeterli saygıyı göstermiyoruz” diyor.

Temelleri 1995 yılında Adana Kozan’da atılan Anavarza Bal için ‘Dünya Arı Günü’nde bölgedeki bal hasadında bir grup gazeteci ile birlikteydik. Yıllık 8 bin 500 tonluk bal kavanozlama kapasitesiyle sektörün iki büyük oyuncusundan biri olduklarını söyleyen Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, “2023 yılı ciromuz yaklaşık 235 milyon TL’ydi. İnovatif ürünlerimizle büyümemizi sürdürüyoruz. Krem baldan sonra toz balı yakında tüketicilerle buluşturacağız” dedi.

TÜRKİYE DÜNYANIN 2’NCİSİ

Türkiye 115 bin tonluk bal üretimi ile Çin’den sonra dünyanın 2’nci büyük arıcı ülkesi konumunda. Yaklaşık 100 bin arıcı ailesi bu işten geçimini sağlıyor. Bu alanda faaliyet gösteren, Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıtlı şirket sayısı irili ufaklı 500 civarında. Anavarza Bal, sektörün önde gelen oyuncuları arasında. 20 Mayıs’ta kutlanan ‘Dünya Arı Günü’ kapsamında Türkiye’nin en çok bal üreten ilçesi Kozan’daki bal hasadında basın mensuplarıyla bir araya gelen Anavarza Bal Genel Müdürü Sezen, Albert Einstein’ın “Eğer arıların tamamı ölürse insan nesli 4 sene sonra fire vermeye başlayacak” sözünü hatırlattı.

Haberin Devamı

ADINI ANTİK KENTTEN ALDI

Babası Süleyman Sezen’in ticari hayatına 1979 yılında başladığını belirten Can Sezen “Biz Adana Kozanlı’yız, dedelerimiz de burada yaşıyordu. 1995’te Anavarza Bal markası ile Türkiye’nin en fazla bal üretilen ilçesi olan Kozan’da bal ambalajlama ve paketleme sürecine başladık. Türkiye’nin iki büyük markasından birisiyiz. 2023 yılı ciromuz yaklaşık 235 milyon TL’dir. Bir önceki yıla oranla yüzde 100 civarı bir büyüme gerçekleştirdik TL olarak. Tonaj olarak yüzde 30 gibi bir büyüme gerçekleşmiş oldu. Yüzde 5’lik bir ihracatımız var, bu rakamı da büyütmeyi öngörüyoruz” dedi.

BAL 100’E YAKIN ANALİZDEN GEÇİYOR

Süleyman Sezen’in ilk gıda işletmeleri için aldığı yer olan 500 metrekarelik alanda başlayan üretim yolculuğuna bugün aynı yerde 15 bin metrekare olarak devam eden Anavarza Bal, yıllık 8 bin 500 tonluk bal kavanozlama gerçekleştiriyor. Tesis olarak gerek altyapısı gerek kapasitesi gerekse laboratuvar olanakları bakımından dünyanın ‘ilk 10’ tesisinden biri olduklarını vurgu yapan Sezen, ürünlerinin 100’e yakın testten geçtiğini bildirdi.

Haberin Devamı

TOZ BAL GELİYOR

Ürün gamında 20 çeşit ürün bulunan Anavarza Bal’ın kaymak baldan sonra toz bal üretimine geçeceği ve çay ile kahveye şeker yerine yüzde 100 doğal toz bal kullanılabileceği belirtiliyor.

GÜNÜN SÖZÜ

“Arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece 4 yıl ömrü kalır. Arı olmazsa, döllenme, bitki, hayvan ve insan olmaz.”

(Albert Einstein)

VERMEDİKLERİ BİR FAHRETTİN ASLAN ÖDÜLÜ KALDI

CHP 19 MAYIS’TA NE HARCADI

CHP’li belediyeler, parti yönetiminin ‘israf ve kayırmacılık’ genelgesini çabuk unutmuşlar.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında trilyonluk para alan bazı sanatçıların etkinlik bedelleri karşısında neler ödedikleri tartışılmaya başlandı.

Haberin Devamı

Günün anlam ve önemine uygun etkinlikler yerine pop ağırlıklı konser düzenlenmesi büyük tepkiye neden oldu. Toplumda israfla mücadele ve tasarrufun konuşulduğu bir dönemde belediye kasalarından ödenecek yüksek ücretlere karşı cevap veren başkan olacak mı acaba?

Neler mi söyleniyor:

Ankara’nın haline bak, tek derdimiz hiçbir zaman anlamadığınız Aziz Atatürk’ü istismar etmek. 19 Mayıs anma gününde paneller, sempozyumlar neden yapılmıyor? Koro halinde, samimiyetsizce kamu harcamalarını eleştirenler, yönettikleri belediyeleri ‘gazino’ya çevirmişler! (Av. Mustafa Kemal Çiçek)

- CHP belediyeleri ‘Gazinocular Kralı’ Fahrettin Aslan’ı solladı; her yer gazino oldu. (Ali Gedikoğlu)

Haberin Devamı

- Borç listesi asıp güya kendilerini temize çıkarıyorlar ama candaş sanatçıları zengin etmek için hiçbir masraftan da kaçınmıyorlar. (Ünsal Akyürek)

- Tasarruf diye bağıran CHP’liler burada mı? (Tuncay Baş)

- Halk oyunları, türküler yapılsın, tiyatrolar, sempozyumlar, kültürel faaliyetler niye olmuyor? (Bükle)

- (Ankara) Medyada yer alan bilgiye göre, halk konserlerinde yer alan şarkıcıları şöyle:

Gülşen, Aleyna Tilki, Melek Mosso, Murat Boz, Mor ve Ötesi, Evrencen Gündüz, Nil Karaibrahimgil, Volkan Konak, Zakkum, Pinhani, Sebahat Akkiraz, Gökhan Kılıç, Zeynep Başkan, Manga, Sevcan Orhan, Burcu Güneş.

- (Beşiktaş) Hadise, Ozan Doğulu, Murda, Seda Erciyes, Sena Şener.

Haberin Devamı

Peki ücret alımında rekor kimdedir? Hadise’de mi, Gülşen’de mi, Aleyna Tilki’de mi, Melek Mosso’da mı yoksa Volkan Konak’ta mıdır?

GENEL BAŞKANA DÜŞÜK PROTOKOL OLUR MU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Mayıs günü Saraçhane‘de ‘Büyük Eğitim Mitingi’ düzenledi. Katılımın düşük olması gözlerden kaçmadı. Ancak miting öncesi Ekrem İmamoğlu protokol gereği Saraçhane Belediye Sarayı’nda bulunan makam odasında görüşmesi gerekirken, Özel’i Bakırköy’de İBB ek hizmet binasında ağırladı. Bu durum CHP’li siyasetçilerin gözünden kaçmamış. Bakırköy’deki ek hizmet binasını bir AVM önce kaçak yaptı. Daha sonra İBB Meclisi’nde Türkiye’de bir ilk olarak ‘yasal’ hale getirildi. CHP grubu ret oyu kullandı, 3 CHP’li Meclis üyesi cebinden para vererek dava açtı ve kazanıldı. Ancak İmamoğlu başkan olduktan sonra itiraz etti fakat reddedildi ve dosya kesinleşti. Bina kaçak hale geldi. Sedat Özkan başkanlığında İmar Komisyonu yeni bir plan yaptı. Aynı CHP grubu plan değişikliğine ‘Evet’ oyu kullandı. Daha önce dava açan CHP meclis üyeleri yeni plana dava açtılar ve bilirkişi raporu ranta karşı kamudan yana geldi. Bizi arayan üyeler soruyor: Belediye Sarayı dururken bu kadar şaibeli imar rantı ile anılan, basında defalarca manşet olan CHP’li meclis üyelerinin dava açtığı İBB ek hizmet binasına, yerel seçimlerden partisini birinci parti olarak çıkaran Özgür Özel’i götürmek siyaseten itibar kaybı ya da şaibeli bir binayı aklamaya yönelik olmuyor mu? Bu hata mı, yoksa bilerek mi yapıldı?

Cevap gerekmez mi?