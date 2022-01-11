3600 ayrımcılık olmaz!

“TÜİK 0000 Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hane halkı yurtiçi ve yurtdışı turizm anketi için haneniz 0000 Ocak 2022 tarihleri arasında bölge müdürlüğümüz personeli tarafından ziyaret edilecek ya da hafta içi ve hafta sonu ALO 124 veya diğer kurumsal hatlarımızdan telefon aramaları yapılarak araştırma gerçekleştirilecektir. Bilgi için 00000 Dahili 151 veya 127 BOO1.”
Aralarda ‘0’lı şifreler var, ilk başta turizm araştırması deniliyor ama neyin araştırmak istendiği açıkça anlaşılmıyor.
Bu bir, seçim öncesi bir kamuoyu yoklaması olabilir mi?
TÜİK siyasi gelişmelere ilişkin böyle bir çalışma yapabilir mi?
Bir istatistik uzmanına sorduk: “Olabilir” dedi. Burada ilk sıfırlar araştırmanın yapıldığı ili; ikinci sıfırlar hangi tarihte ziyaretin yapılacağını, üçüncü sıfırlar da o bölgede ulaşılacak kişinin telefonunu içerdiğini söyledi.
Başka bir araştırma olasılığı nedeniyle niye şifre kullanıldığı sorusu akla geldiği için, araştırmanın turizm dışında bazı gelişmeleri tespit için yapılabileceği belirtiliyor haklı olarak. Gelişmeleri dikkatle izlemek gerekiyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“
Üniversitenin Türkiye Araştırmaları Grubu ile Global Akademi ortaklığında geliştirilen araştırmanın koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Bu çalışma ile Türkiye’nin sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel değişimleri ve halkın yaşam alışkanlıkları objektif bir şekilde ölçülüyor. Böyle bir araştırmayı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
EKONOMİ İLK SIRADA
İki yılın sonuçları karşılaştırıldığında, “Kendimi/ailemi geçindiremiyorum” diyenlerin oranı yüzde 51.1’den yüzde 57.2’ye ve “Ekonomik olarak daha kötü durumdayım” diyenlerin oranı yüzde 51.8’den yüzde 55.4’e yükselmiş gözüküyor.
Tasarrufta, ‘Altın alırım” (yüzde 54.6) ve ‘Döviz alırım’ (yüzde 38) ilk iki sırayı paylaşıyor.
Siyasi görüş açısından ‘muhafazakâr’ yanıtı önde görünüyor (yüzde 27.5). Bu tanımı ‘milliyetçi’ (yüzde 19.9), ‘Kemalist’ (yüzde 19.2) ‘siyasal İslamcı’ (yüzde 9), ‘sosyal demokrat’ (yüzde 13.9’dan yüzde 8.3’e düşmüş) izliyor. Buna karşılık kendisini ‘Kemalist’ olarak tanımlayanlar yüzde 10.3’ten yüzde 19.9’a yükselmiş gözüküyor. Muhafazakâr-siyasal İslamcılar yüzde 41-55 yaş arasında; milliyetçi veya Kemalist olarak tanımlayanlar ise 18-20 yaş arasında öne çıkıyor.
Katılımcıların yüzde 55.7’si Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tercih ederken, yüzde 44.3’ü Parlamenter Sistem’i benimsediğini belirtiyor. Bu oranların geçen yıla göre önemli bir değişiklik geçirmediği görülüyor.
Katılımcılar ‘Haziran 2023’te yapılması öngörülen seçimlerin öne alınmasına gerek var mı?’ sorusuna yüzde 64.5 oranında ‘Hayır’ yanıtını veriyor.
“İdeal bir cumhurbaşkanının sahip olması gerektiği düşünülen özellikler”
Eski sömürü ve tekelcilik alışkanlıkları, bugün yeni bir kıyafetle küreselleşme adı altında daha sert bir şekilde yeni bir geleneğe dönüşüyor.
Türkiye çok dikkatli olmalı ve bu yeni kuşatmacı zinciri kendi geleceği için liyakat ve vizyon ile kırmalı.
Katma değer üreten, sinerji yaratan yeni bir sosyokültürel toplumsal mücadeleye başlamalıyız.
Bunun için en önemli olan varlığımız halen mevcut:
Dünyada ülkemizin sahip olduğu en önemli değer ve varlık olarak yüksek sayıda gençlerimiz gösteriliyor.
Onlar için kalıcı/katılımcı/paylaşımcı, çok boyutlu ve çeşitli vizyoner projelerin altyapısını oluşturmakta bu ‘siyaseti meslek edinmiş eski ve verimsiz kafalı siyasetçiler’ yüzünden çok geç kalıyoruz. Günlük çirkin ve kavgacı siyaset geleneği, yeni fikir ve çözümleri devamlı geri itiyor.
Bu verimsiz yerel ve ulusal, çıkarcı, menfaatçi, rantçı, çapsız siyasiler ne kadar günah ve suç işlediklerinin farkında bile değiller. Onlar hayatlarından mutlu!
Ben ise çok üzülüyorum, şimdi bu değerli gençlerimize tatmin edici gelecek projeleri sunamadığımız ve onları çaresiz bıraktığımız için bazıları kripto adında yeni bir tarz kumara alıştırılıyorlar, yattığı yerden aplikasyon ile zengin olabilecekleri düşüncesine itiliyorlar. Merdiven altı kripto ve mitingciler çoğalıyor.
Aralık ayı enflasyonu yüzde 13.58, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. Bu oranlar son 19 yılın en yükseği. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan son 6 aylık süreçte enflasyon yüzde 25.48 oldu.
Buna göre, temmuzda maaşlarına yüzde 3 oranında zam yapılan memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 22.48 oranında enflasyon farkı ödenecek. Ağustos ayında bağıtlanan toplu sözleşme uyarınca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personel maaşına yine 1 Ocak’tan itibaren yüzde 5 zam yapılacak. Enflasyon farkı ile birlikte 6 milyonu aşkın kitlenin maaşında yüzde 27.48 artış olacak. Buna göre en düşük memur maaşı 5 bin 665 lira, en düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 37 lira oldu.
Emekliler arasında en gariban kitleyi oluşturan ve en düşük aylığa talim eden işçi, esnaf, çiftçi emeklisi, dul ve yetim aylığına 1 Ocak’tan geçerli yüzde 25.48 oranında zam yansıtılacak. Bu artışlar doğrultusunda en düşük işçi emekli aylığı 2 bin 41, en düşük esnaf emekli aylığı 2 bin 214 ve en düşük çiftçi emekli aylığı da 2 bin 87 liraya yükseldi.
Lakin bu aylıklar net 4.253 liralık asgari ücretin oldukça gerisinde kaldı. Gariban kitlenin son zamlar karşısında rahat nefes alabilmesi için en düşük emekli aylıklarının asgari ücret düzeyine çıkarılması şart. Bu maaşlarla salt elektrik ve doğalgaza gelen yüzde 25 ile 130 arasındaki zamlarla baş etmek olası değil.
Kabine toplantısından sonra Erdoğan, memur maaşlarında 1 Ocak’tan itibaren %7.5 (2.5’u ek zam) oranında, yani toplamda 30,5 artış olacağını bildirdi. En düşük emekli aylığı da 2.500 lira oldu. Şükrü KARAMAN
GÜNÜN SÖZÜ“KATILIM bankaları da, Bankacılık Kanunu’nun dini kurallara dayalı olmayan hükümleri çerçevesinde çalışırlar. Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin bankaları, şeriat bankacılığı yapmaz. Kutsal metinler, ticari bir iş olan banka işlemlerinde kullanılamaz. 92 yıl geriye giderek Türk harfleri yerine yeniden Arap harflerinin kullanılması söz konusu olamaz. Böyle bir geriye dönüş düşünülemez. İlgili bankanın yapılan yanlışı düzeltmesi gerekir.” Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK
DÜNYADA BİR ÖRNEK
TURİZM
“(Bu durum) Andımız’ın kaldırılmasının nesnel/bilimsel gerekçelere dayanmadığını, siyasi nedenlerle alınmış bir karar olduğunu gösteriyor. Ayrıca devlet dairelerinden ‘T.C.’ ibarelerinin çıkarıldığı, ‘Ne mutlu Türk’üm Diyene’ ifadelerinin kaldırıldığı, ‘Çözüm Süreci’ adı altında bölücü terör örgütünün siyasi temsilcileriyle doğrudan/dolaylı müzakere yapıldığı kamuoyunun malumudur” diyen Koncuk, Öğrenci Andı’nın kaldırılması ile ilgili idari işlemin ‘demokratikleşme süreci’nin (konjonktürel) bir parçası olduğunu ve andın sözde demokratikleşmenin kurbanı olduğunu söyledi.
Koncuk açıklamasının sonunda şöyle konuştu:
“Ant, ilkokulda gururla okutulan bir metindir. Andın kaldırılması değil, gururla okutulmaya devam ettirilmesinden yana olunması hem hukuki hem vicdani bir sorumluluktur, gerekliliktir. Bunun için davanın sonuna kadar takipçisi olacağım.”
GÜNÜN SÖZÜ
“İNSANLARIN hemen hemen her konuda kamplaştığı tuhaf bir dünyada yaşıyoruz. Kamplaşmış insan dinlemez, dinlese de anlamaz. Her düşünceyi kendi düşüncesine hizmet eden bir tamamlayıcı ya da potansiyel bir düşman olarak görür.” Vedat MİLOR
‘BEYİN GÖÇÜ DEĞİL VÜCUT GÖÇÜ’
MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Dile benden ne dilersen” konulu bir ankete, toplumun yarısının “Beni Türkiye’den başka bir ülkeye götür” cevabı verdiğini açıkladı. TV5’te yayınlanan ‘Ters Açı’ programında konuşan Kulat, “Artık sadece beyin göçü değil, vücut göçü de beden göçü de, her şeyin göçü var” dedi.
Kulat
Türkiye’deki TOGG oluşumunun başına Almanya’dan Gürcan Karakaş’ın geleceğini ilk defa köşemde duyurmuştum. Şimdi ise, dersini çok iyi çalışmış ve TOGG felsefesini çok güzel benimsemiş olarak bu sunumu gerçekleştirdi. Gazeteci arkadaşım Babür Gürel de ziyaretçiler arasındaymış. YouTube videosu beni çok etkiledi, kendisiyle konuştum, bilgilerini ve yorumlarını aldım.
Babür Gürel bana yolladığı notun başında şöyle diyor: “Neden bir otomobil fabrikası inşaatında üretilecek otomobilin prototipi ile fotoğrafım yok? Çünkü konu otomobil değil, otomobil orada üretilecek mobilitenin sadece dörtte biri.”
ETKİLENİLMEYECEK GİBİ DEĞİL
Bu sabah TOGG’un Gemlik’deki fabrikasına giderken, düşündüklerimle gördüklerim arasında çok fark vardı. Daha önce dedikodulara dayanan, yalan yanlış ya da kulaktan duyma bilgilerle yapılan yorumlardan çok farklı olduğuna tanıklık ettim. Dünyada gördüğüm birçok otomobil fabrikası kadar etkileyici ve büyük bir alana kurgulanan fabrika, yan tesisleri ile cidden çok büyük ve modern olacak. Bu fabrikaya otomobil fabrikası denemez. Konularına çok hâkim bir ekibin, Gürcan Karakaş yönetiminde çok inandıkları bir projede, her detayı düşünerek ve ayakları yere basarak ilerlemesi; kesinlikle Türk Otomotiv Endüstrisi için çok önemli bir mihenk taşı olacak. Dedim ya, şimdilik 694 kişiden oluşan bu ekip, üretim aşamalarının her detayına hâkim ve bilgili. Fabrikada kimle konuştuysam herkes üretilecek olan araca güveniyor ve en önemlisi de, kullanılacak donanımların ne kadar gerekli olacağını biliyor. Bu ekip bozulmaz ve güven devam ederse, evet, ortaya iyi bir otomobil çıkabilir.
LİYAKATİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYUYOR
Şu anda Gebze’de küçük bir yerde prototip modelleri üretilen ve bu üretilen otomobillerin testlerde ve deneme sürüşlerinde kullanılmasıyla gelişimini sürdüren TOGG, önümüzdeki sene üretime hazırlanıyor (önümüzdeki yıl bugünlerde bu aracı tartışıyor olacağız). 0-100 kilometre saat arası hızlanması 4.8 saniyede olan otomobildeki yerlilik oranı şimdilik yüzde 51. Üretimi takip eden 3 yıl içinde ise, yüzde 68 yerlilik oranına ulaşacak. Tüm gelişim enstrümanlarının zaman içinde kullanılacağını anlatan ve kendi konusuna çok hâkim olan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş “Şu anda ortalama deneyimi 12 sene olan 694 kişilik bir beyin takımı ile hareket eden TOGG’un yüzde 25’i de kadın çalışanlardan oluşuyor. Konusunda deneyimli 469 mühendis aracın gelişimi için çalışıyor. Gemlik’in deprem bölgesi olması sebebiyle, kapalı alanları zemine 20 metre giren 44 bin kazık üzerine kurulacak olan fabrikanın tamamı olan 1.200 milyon metrekarelik deniz kıyısındaki alanda kurulum çalışmaları devam ederken, ihtiyaçların yüzde 75’i Türkiye’den tedarik ediliyor. Ve işin en önemli kısmı ise, tüm kararlar Türkiye’deki merkezden alınıyor” dedi.
AYRINTILAR
GEMLİK’
Katarlı yayıncı beIN Sports ile ilk başta Amerikan doları üzerinden yapılan anlaşmanın 1.5 yıl önce TL’ye çevrilmesinin de futboldaki krizi katlayacağını söyleyen Akşar, yabancı oyuncu maliyetlerinin arttığına dikkat çekti.
Akşar diyor ki:
“Kurlardaki artışlar kulüpleri vurmaya devam ediyor. Son bir aylık sürede TL’nin yüzde yüze ulaşan devalüasyonu, kulüpleri adeta yakıyor. Giderleri ağırlıkla yabancı para, buna karşın gelirleri TL olan kulüpler ateş hattındalar. Şimdi tüm kulüp yönetimleri, devre arasında bu krize karşı ne yapabileceklerinin arayışındalar. Ekonomik olumsuzluklar kötü yönetimlerle de birleşince kulüplerin finansal yetersizlikleri daha da artmış ve kulüplerin faaliyetlerini tehdit eder boyuta gelmiştir. Kulüpler yüksek devalüasyon nedeniyle gelirlerinin önemli bir kısmını kaybetmişlerdir. Kulüplerin mali yapılarında oluşan büyük zararlar, öz kaynaklarını iyice eritmiş ve onları teknik iflasa sürüklemiştir. Kulüplerin mevcut TL gelirleri, onların yabancı para giderlerini karşılamakta yetersiz kalmış ve had safhada sıcak para ihtiyacı artmıştır. Kulüpler devlet yardımı bekler hale gelmiştir.”
GÜNÜN SÖZÜ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde tüm dünyaya seslendi:
“Bizi izlemeye devam edin diyorum.”
Belediye Başkanı Keskin 1.000 günün hesabını verdi
Davayı yürüten Av. Bülent Kaçar yaptığı açıklamada, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kavacık köylülerinin haklı itirazlarını bugüne kadar hiç dikkate almadı” dedi.
Karma OSB’nin yapılması istenen 715 dönümlük Hazine arazisinin, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden dönümü yaklaşık 1.200 TL’den pazarlık usulü ile alındığı ortaya çıktı. Kavacık köyünün kullanımına ait olan Hazine arazisinin yürütme kararları gereği derhal kamuya iade edilmesi gerekiyor.
Kaçar, Bakanlık’ı ve Edirne Valiliği’ni derhal karma OSB projesini iptal etmeye çağırdı.
Yüzlerce Kavacık köylüsü başından beri göletlerine, meraya, tarım alanlarına, DSİ ormanına, cevizliklerine, tümülüslerine bitişik OSB kurulmasına şiddetle karşı çıkıyor. Ne yazık ki Bakanlık, köylülerin bu haklı itirazlarını görmezlikten geldi. Av. Bülent Kaçar, “Müvekkilim Mehmet Günay ve Kavacık köylüleri, muhtarlık ve Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, köylülerin topraklarını, ormanlarını, su varlıklarını korumak için hukuksal ve toplumsal bir mücadele örneği gösterdiler” dedi.
Kavacık köylülerinin açtığı dört ayrı iptal davasında üç ayrı bilirkişi heyet raporu ve iki ayrı yürütmeyi durdurma kararı ile tarım topraklarının üzerine karma OSB kurulamayacağı kesinleşmiş oldu. Şimdi gözler Edirne Valiliği’nde.
GÜNÜN SÖZÜ
“BİZİM gerçek milliyetimiz, insanlıktır.” Herbert George Wells
YERLİ TANK UÇAK MOTORU
Asgari ücretteki yüzde 50.5’lik artışın ardından yüksek zam beklentisine giren 3 milyonu aşkın memur ile 13.5 milyondan fazla emekli, SSK, Bağ-Kur emeklisi, dul ve yetim maaş ve ücretlere iyileştirme dahil en az yüzde 50’ye yakın zam bekliyor.
1 Ocak’ta maaşlara yapılacak yüzde 5’lik artışın yanı sıra ek zam talep eden 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, düzenlenecek ek protokolle iyileştirme sağlanmasını siyasi iradeden istiyor. Olası ek zam tutarının 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranı ile netleşeceği belirtiliyor. Kamu çalışanları ile emeklileri, maaş ve tazminatlarını yükseltecek 3600 ek göstergenin hükümetin açıklamaları doğrultusunda yeni yılda hayata geçirilmesini umuyor.
Aralarında hâlâ 1500 ile 2500 lira gibi son derece komik aylığa talim eden, yüksek enflasyon karşısında giderek yoksullaşan SSK ve Bağ-Kur emeklisi, dul ve yetimi de asgari ücrette olduğu gibi yüzde 50 zam bekliyor. Şükrü KARAMAN
GÜNÜN SÖZÜ
“GENÇ kuşaklar bilim, sanat ve teknikle ilgili değer taşıyan yapıtları anlamlarını iyice kavrayana kadar okumalı. Aydınları serbest okuma alışkanlığı kazanmayan toplumlarda, düşündüğünü yazan, düşüncesini açıklayan insan da pek az olur, ortam demagoglara kalır.” Server TANİLLİ
Almanlar, aşı işinin başına güçlü isimleri getirdilerTURKOVAC HAYIRLI OLSUN!
DÜN Türkiye için tarihi bir gündü. Acil kullanım onayı verilen ‘Turkovac’ın seri üretimine başlandı. Gelecekte yazılacaklar için bugünün ayrı bir önemi olacak. Aşının bir hafta ya da on gün içinde uygulanmaya başlanacağı söyleniyor. Ülkeye, milletimize olduğu kadar insanlık için de hayırlı olsun diyoruz. Seri üretime geçilmesiyle COVID-19 aşısını üreten 9 ülke arasına girdik. Bu az buz bir şey değil. COVID-19 salgınının hız kesmeden devam ettiği günümüzde çok önemli bir gelişme oldu.
Avrupa’ya bakarsak; ‘
Ziraat Mühendisi Sarıbal, son günlerde süt ve besi üreticilerinin artan maliyetler karşısında her gün zarar ettiğini belirttikten sonra “çünkü” diye devam ediyor:
“Hayvancılık sektörünün kabul gördüğü, süt üreticisinin ürettiği bir litre sütten 1,5 kilo yem, besicilik yapan yetiştiricilerin de ürettiği bir kilo karkas et karşılığında 25 kilo yem alabilmesidir. Bu denge sağlandığı zaman süt ve besi üreticisi maliyetleri karşılayabiliyor ve makul bir kârla işletmesinin devamlılığını sağlayabiliyor.
Geldiğimiz noktada geçen yıl ekim ayından itibaren süt üreticisi bırakın kazanmayı, 1 litre süt karşılığında 1 kilo yem bile alamadığı gibi şu günlerde bir litre süt karşılığında 800-850 gram arası yem alabilmektedir. Aynı durum besicilik yapan hayvancılık işletmeleri için de geçerlidir. Besi işletmesi bir kilo karkas et sattığında 13 kilo yem alabilmektedir. Bir kilo karkas et karşılığında 12 kilo yem masrafı ile zarar etmektedir.
Bu durumda, çözüm için maliyetler güncel hesaplanarak süt ve besi üreticisinin paritenin altında kalan kısmı destek olarak verilebilir veya TMO tarafından yapılan yem regülasyonu artırılarak piyasa da yem fiyatlarını düşürerek sabitlemekle mümkün olur.”
Akla şu geliyor: “Zarar eden hiç kimse daha fazla zarar yaparak devam edemez. Gereken tedbirler alınmadığı takdirde şu an yaşanan damızlık hayvanlar (inek) kesime gitme durumu daha da artarak devam edecektir ki bu durumda süt ve süt ürünlerinde kayıp demektir. Damızlık hayvan olmaması besi hayvanlarının da olmaması demektir aynı zamanda.”
Bu konuda acil önlem nasıl alınacaktır?
GÜNÜN SÖZÜ
ABD’nin Maryland kentindeki şirketin geliştirdiği aşı koronavirüsün dikenli proteinini taklit ederek bağışıklık sistemini uyarıyor, vücudu gerçek virüse karşı hazırlıyor. Üç hafta arayla iki doz yapılması gerekiyor. Buzdolabında muhafaza edilebildiği için lojistik olarak avantajlı. ABD, Meksika ve İngiltere’de 45 bin kişi ile yapılan araştırmada, yüzde 90 civarında koruma sağladığı söyleniyor.
AB Komisyonu, salgının daha da şiddetli olduğu dönemde Novavax şirketiyle 4 Ağustos 2021’de tedarik sözleşmesi imzalamıştı. Buna göre firma 2022’nin ilk çeyreğinde 100 milyon doz aşı verecek. AB üyesi devletler 2022 ve 2023’te toplam 100 milyon doz daha ısmarlama opsiyonuna sahip.
AB Komisyonu bugüne kadar beş aşıya acil kullanım onayı verdi. Aşılar ve teknolojileri şöyle:
BioNTech/Pfizer (mRNA), Moderna (mRNA), AstraZeneca (Adenovirus) ve Johnson&Johnson (Adenovirus).
Yeni aşı ile bu sayı beşe yükseldi. Yapılan anlaşmalar ile BioNTech/Pfizer 2.4 milyar doz, Moderna 460 milyon doz, AstraZeneca 400 milyon doz, Johnson&Johnson 400 milyon doz aşı verecek.
Almanya’da aşı kampanyası 360 gündür devam ediyor. 19 Aralık itibarıyla Almanya’ya 159.9 milyon doz aşı geldi. Bunların dağılımı şöyle: 116.3 milyon doz BioNTech, 14.4 milyon doz AstraZeneca, 23.9 milyon doz Moderna, 5.2 milyon doz Johnson&Johnson.
19 Aralık itibarıyla bu aşıların yüzde 88.9’u kullanıldı.
GÜNÜN YAŞAMI
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken nihayet bir açıklama yaptı ve 2015 yılından beri devletin kaçak alkolden vergi kaybının 9 milyar TL olduğunu söyledi. Yeni yıla girerken vergilerin yüksekliği sebebiyle maalesef yine sahte içki üreticileri ve buna bağlı ölüm haberlerinin arttığını belirten Palandöken, “Hem üretene, hem içene, hem de devlete geri dönüşü olmayan zararlar veren, insan canına kasteden sahte alkol üreticilerine fırsat verilmemeli” dedi. Çözüm için şöyle diyor Palandöken:
“Vatandaşımız esnaftan güvenilir ve bandrollü şişeleri tercih etmeli. 81 ilde devam eden zehir kod adlı operasyonlara emniyet güçlerimiz ara vermeden devam etmeli. En önemlisi bu operasyonlara vatandaşlarımızın da gördükleri, duydukları zehir tacirlerini bildirmelerini rica ediyorum.”
FUKARANIN İSTANBUL’DA NE İŞİ VAR
SOSYAL medyada mezarlık konusu tartışılıyor. İzmir’den İdris Akyüz, “Ölsen de kurtulamıyorsun. Fukaraya mezar bile yok. İstanbul’da bildik bir mezar yeri fiyatı 41 bin TL oldu” demiş. Arkasından sosyal medyada yazılanlara bir bakar mısınız:
“İstanbul’da her sınıfa ait mezarlık var, aile mezarlığı varsa tamam yoksa en az 50-60 kilometre mesafeye gönderiyorlar”, “Valla ben ölmeyi hiç düşünmüyorum”, “Ecel sana ait değil ki”, “Fukaranın İstanbul’da ne işi var”, “Yöresinden geçinme şartlarından yoksun olduğu için gelmiştir gurbete”, “Herkes şark kurnazlığı peşinde”, “İnsanlar neden İstanbul’a göç etme mecburiyetinde bırakılmıştır? Asıl sorgulanması gereken budur.”
MESAJ PANOSU
NE yazık ki bitik iktidarın karşısında yitik bir muhalefet vardır. Toplum uyuşturulmuş olarak olanları seyretmektedir. Ülkemizde bütün bu yapılanlara karşı duracak demokratik güçler nerededir? Gerçek bir muhalefet, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ile Mustafa Kemal’in gençleri aranmaktadır. Suay KARAMAN
ARAŞTIRMASI 40 YIL SÜREN KİTAP
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücrette en önemli gelişme, emekçinin yıllardır talep ettiği ücretten gelir vergisi ile damga vergisi kesintisine son verilmesi oldu. Böylelikle işverenin üzerindeki 450 liralık vergi yükü kaldırılmış oldu.
Emekçinin talebi uzun yılların ardından karşılık buldu. Bu uygulama ile tüm memur ve işçilerin maaşının asgari ücreti kadar bölümünden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacak.
Halen 2.825 lira olan asgari ücretin 1 Ocak 2022’den itibaren net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükselmesi ile brüt asgari ücret 5.004 lira düzeyinde olacak. Doğrudan 7 milyon kişiyi ilgilendirse de 10 milyon emekçinin temel geçim kaynağı olan asgari ücretteki yüzde 50.44 oranındaki artış ne denli sevindirici ise de durdurulamayan yüksek enflasyon karşısında 4-5 ay sonra erimesinden kuşku duyuluyor. Bu anlamda bir an önce çarşı-pazardaki ateşin dindirilmesi şart. Asgari ücretin yükselmesiyle kıdem tazminatı, SGK primi, işsizlik sigortası, Genel Sağlık Sigortası primi tutarları da artacak.
Ocak ayında aylık ve maaşlarına yüksek olasılıkla yüzde 15 zam yapılması beklenen 13 milyonu aşkın memur, işçi, esnaf, çiftçi emeklisi ile dul ve yetimi de asgari ücrette olduğu gibi yüzde 50 oranında zam bekliyor. 1.500 ile 2.500 lira arasında aylığa talim eden emekli bu artışı fazlasıyla hak ediyor. Yine memur da ek protokol ile ocakta maaşlara yapılacak yüzde 5 zammın artırılmasını istiyor. Şükrü KARAMAN
GÜNÜN SÖZÜ
“DEVRİM yapılırken yelpaze sallanmaz.” Albert Camus
NEYLE ÖDERSEN ÖDE AYNI KAPIYA ÇIKIYOR
EDİRNE’DE
Teftiş heyeti, İmamoğlu’na bağlıdır. İmamoğlu, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Ticaret Bakanlığı’ndan istifa eden maliye kökenli Müfettiş Abbas Yaşar’ı atamış, huzursuzluklar ve eleştiriler bundan sonra başlamış. Yaşar’ın, Kurul’da tarafsız hizmet yürüten müfettişlere mobbing ve hakaret içeren söylemleri, genel şikâyet konusu olarak gündeme getirilmektedir. Bir başkan, çalışanlarından kendi görüşleri doğrultusunda dosya hazırlanmasını veya emekli olunmasını isteyebilir mi? Uyguladığı tüm baskı ve mobbinglere rağmen dosyaların sonuçlarına müdahale edemediği için, 15 yıl önce emekli olmuş maliye kökenli müfettişleri, deneyimli müfettişlerin yerine getirmesi ne kadar doğrudur?
Kuruma 30 yıl hizmet veren müfettiş kadrolarına, “Sizler maliye müfettişi gibi çalışacaksınız” uyarısı ne demektir? Bütün bunlar küçümseme ve aşağılama değil midir? Vilayetten gelen karşı yazıları, belediye müfettişlerini zor duruma düşürmüyor mu? İBB müfettişleri “Bizi boş uygulamalarla nasıl işlevsiz bırakıyorsunuz?” diye sorular ortaya atıyorlar.
Kurul Başkanı, yetkisi bulunmadığı halde ilçe belediyelerinin (özellikle CHP’li) geriye dönük imar uygulamaları hakkında soruşturma açtırarak, ilçe ve İBB görevlilerini zor durumda bırakmış olmuyor mu?
Bizim anladığımız, denetim mekanizmaları ile oynamak hiçbir siyasetçiye hayır getirmez. Aksine, siyasetçi denetimin önünü açmak için çaba göstermelidir, hele İstanbul gibi bir zor bir kentte.
GÜNÜN SÖZÜ
“BEDENİ iyileştirmek için önce yüreğin iyileşmiş olması gerekir.” Balzac
GENÇLERİ KAZANAN SEÇİMİ ALIR MI?
GENÇLİK
Küskünlük yaklaşık bir ay kadar öncesine kadar sürdü. Aslında Türkiye, lojistik değerini bilmiyordu.
Şimdi anlamış gibi.
BAE, 1960 yılında İngiliz sömürgeliğinden kurtuldu. Ülkenin tüm altyapı işleri bitmişti.
BAE’lilerin, artık Çin’den bıkmış olduklarını söyleyebilirim. Çin’in lojistik üssü Cebel Ali’de, bütün malını Ortadoğu ve Avrupa’ya buradan gönderiyor.
Türkiye’ye yakın olmak istediklerini biliyorum. İran’dan ise korkuyorlar. Amerika’nın kendilerine her zaman kazık attıkları düşünürler. Diğer Arap ülkelerinden de uzak durmak isterler.
BAE, sofistike projeler yapmakta mahir olduklarını gösterdi. Çölün ortasında “Master” adlı bir kent yarattılar. Orada her şey ‘yeşil’. Golf ve kayak merkezleri de var. Buraya Avrupalılar bayılıyor. Batı’nın zenginleri oradan ev almayı ‘moda’ sayıyor. Bitkiler ‘havada’ yetişiyor, gaz ve güneşle ısınıyor. Hidrojen ve oksijen gazlarını birleştirerek su üretiyorlar.
NİYE MAL MÜLK SATALIM
BAE’nin petrol ve gaz gelirleri yılda 60 milyar doları buluyor. Türkiye’ye Swap yoluyla rahat kredi verebilirler. Türkiye hariç bütün bu sözünü ettiğimiz ülkeler dolar zengini. Bizim gibi ağlayanı da yok. Biz dolara hâkim olamıyoruz. Çanakkale Köprüsü gibi projelere harcıyoruz. İş dünyasında, BAE’nin Türkiye’yi ticari üs yapmak istediği konuşulmaktadır. Ama nasıl? Geçmişte Boğaz sırtlarında kıymetli bir arsa aldıklarını biliyoruz. Pilot ve teknisyenlerini Türkiye’de eğittirirlerdi. Bize her türlü eğitim içinde de gelirlerdi.
Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının özlük haklarının acilen düzenlemesi gerektiğini söyleyen Dr. Ali Şeker, “Geçtiğimiz cuma gününe kadar 1.270 hekim yurtdışına gitmek için belge aldı. Üç büyük tıp fakültemiz olan Hacettepe, Cerrahpaşa, Çapa geçen yıl 1.133 hekim mezun etti, biz 1.270 yetişmiş, çoğu alanında uzman hekimi kaybettik. Bu artış trendi öyle bir noktaya geldi ki önümüzdeki yıl 2 bin, ondan sonra 2.500 olarak devam edecek. Özlük hakları düzenlemesinin acilen yapılması, yasalaşması gerekiyor” uyarısında bulundu.
Dr. Şeker şöyle dedi:
“Bakanlık bir düzenleme getirdi. Partilerin oybirliğiyle kabul edilen iyileştirmeler, iptal edilmek üzere hukuksuz bir şekilde Komisyon’a geri çekildi. Veteriner hekimler ile ilgili iyileştirmeler de buna ilave edilebilirdi. Torba yasaları bugüne kadar hep eleştirdik. Şimdi siz bu teklifi geri çekmek için ilk defa torba yasa eleştirisi yapıyorsunuz. Bu doğru değil. Geri çekmek yerine eksiklerini tamamlayalım.
Önümüzdeki sene bir emekli hekim 11-12 bin lira alacak, bu da ‘valinin 200, 300 lira üzerinde olacak’ diye bir tepki geliştirildi. Bir vali 4 yıl okuyor, bir uzman hekim uzmanlığı hak edene kadar en az 12-13 yıl. Ve bir vali emekli olduğu gün telefonunu kapatabiliyor, bir hekim ölene kadar telefonunu kapatamıyor. Bir süre sonra riskli branşlarda ameliyat yapacak cerrah bulamayacağız. O iyi yetişmiş olan cerrahları, uzman hekimleri bir bir yurtdışına kaptırıyoruz.”
Dr. Şeker, teklifin geri çekilmemesini, Sağlık Komisyonu’nun tekrar toplanarak konuyu tartışmasını önerdi.
GÜNÜN SÖZÜ
CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, “2022 Merkezi Bütçe Kanun Teklifi’nin TBMM’ye sunulduğu 16 Ekim’de dolar kurunun 9.27 TL olduğunu ve 58 günde 2022 Bütçesinin yüzde 54’ünün başlamadan eridiğini” söyledi.
Kastamonu’nun etkinliklerine Sarıyer ev sahipliği yapıyor
Dinlediklerim, rakamların ötesinde bir şeyi anlatıyordu. Üstenci, halkın ihtiyacı bu diye masa başında yönetim Şişli’de tarihe karışmış. Halk kendi oylarıyla seçtiği mahalle komiteleri aracılığıyla Şişli bütçesinde artık doğrudan söz hakkına sahip. Şişli’nin 2022 yılı bütçesinden tam 113 milyon lira doğrudan Şişli halkının belirlediği alanlara yatırım yapmak üzere ‘Katılımcı Bütçe’ olarak ayrılmış. Bu miktar, belediye bütçesinin yüzde 14’üne denk geliyor. Dünyada kişi başına düşen katılımcı bütçe oranlarına göre bakıldığında Şişli 51 dolarla New York, Seul, Madrid ve Paris’i geride bıkmış. Muammer Keskin: “‘Benim Bütçem’, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını yerleştirip yerel demokrasiyi güçlendiriyor. Komşularımızın kendilerini ilgilendiren kararlara katılabildiği ‘Benim Bütçem’ çalışmasının ülkemize örnek olacağına inanıyorum. Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de İstanbul ölçeğinde katılımcı bütçe çalışmasını başlattı. İstanbul’da peş peşe diğer belediyeler de katılımcı bütçe sistemine geçiyor. Bu elbette bizim açımızdan çok sevindirici. Şişli’den başlattığımız ‘Benim Bütçem’in ayırt edici özellikleriyle dünyaya da örnek olacağına inanıyorum” diyor.
‘Katılımcı Bütçe ile başka bir şehir mümkün’ adlı 287 sayfalık kitabın ön sözünü Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Muammer Keskin yazmış. Keskin’in kitap başlığı ‘Benim Bütçem’.
ŞİŞLİ’NİN IŞIĞI PARLIYOR
Nişantaşı’nda Muammer başkanla küçük bir yürüyüş de yaptık. İnanılmaz bir değişim, hareket, renk gelmiş. Abdi İpekçi Caddesi yeniden düzenlenmiş, yepyeni bir meydana kavuşmuş. Yılbaşı ışıklarıyla bezenen cadde yurtdışındaki ünlü caddelerle yarışır duruma gelmiş.
Şişli Belediyesi altyapı yatırımlarını yaparken bölgede bulanan mağazalar, metrekareleri oranında maddi katkı sağlayarak üst yapı yatırımını gerçekleştirmiş. İyi de yapmışlar. İş insanları önderliğinde ‘Abdi İpekçi Caddesi Güzelleştirme Derneği’ kurulmuş. Bu derneğin çalışmalarında büyük kolaylaştırıcılık sağlayan belediyle el ele verip bölgeyi baştan yaratmışlar adeta.
MARKALAR YER ALIYOR
Gizia’nın sahibi İsmail Kutlu da sohbetimize katıldı. “Başkanımız hep yanımızdaydı, belediyenin kolaylaştırıcılığı ve destekleri olmasıydı bu kadar güzel bir sonuç alamazdık. Bütün altyapı çalışmalarını belediyemiz yaptı” diyor Kutlu. Kendisi de 3 mağazasıyla bölgenin ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlıyor. Eskiden burada tam 41 mağaza boşalmış, büyük markalar bölgeden gitmeye başlamıştı. Şimdi ise bölgedeki 102 mağazanın tamamı dolu ve markalar yer arar hale gelmiş. Gördüklerimiz bizi mutlu etti, emeği olan herkesin eline sağlık.
EFSANE BAŞKANLAR SERGİSİ
Hekatomnos’un Milas’taki anıtmezarından 2010 yılında İskoçya’ya kaçırılan ‘Altın Taç’ hırsızlığını hatırlattı. Çünkü tarihi eser ve dönem tarihi uyuştuğundan bu hırsızlığın aynı mezardan çıkarılan eserlerden olduğu sanılıyor. New York milyarderi Michael Steinhardt, 70 milyon dolarlık çalıntı antik sanat eserlerini teslim etti. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın acilen bu parçanın Türkiye’ye ve Milas’a getirilmesi için gerekli başvuruyu yapması bekleniyor.
Milas’ta 12 yıldır, Uluslararası Karya, Karyalılar ve Mylasa Sempozyumu’nu düzenleyen gazeteci-yazar Olcay Akdeniz, olayla ilgili bağlantı üzerine şunları söyledi: “Haber kapsamında 70 milyon dolar değerindeki 180 kalıntının içinde kaç tanesinin Türkiye’den kaçırıldığına ilişkin bir bilgi yoktu fakat Milas’tan kaçırıldığı belirtilen M.Ö. 400 yılına ait geyik başlı bir kupanın fotoğrafına yer veriliyor. Ele geçirilen eşyalar arasında M.Ö. 400 yılına tarihlenen bir geyik kafasını betimleyen bir tören gemisi olan Geyik Başı Rhyton da yer alıyor. Türkiye’nin Milas kentinde yağmalandıktan sonra piyasaya çıktı ve DA’nın açıklamasına göre bugün 3.5 milyon dolar değerinde.”
Bu ifade hemen akıllara 2010 yılında Milas ilçe merkezinde yapılan büyük mezar soygununu getirdi.
KAÇAK KAZI 5 YIL SÜRMÜŞ
İlçe merkezinde, Milas Belediyesi’ne sadece 100 metre, Milas Müzesi’ne 200 metre, Emniyet Müdürlüğü’ne 500 metre mesafedeki Uzunyuva sit alanında, bir gecekondunun içinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarmanın yaptığı operasyon ile soygun ortaya çıkarılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tarihi eser soygununu, polisin görev bölgesinde olmasına rağmen Milas Jandarması ortaya çıkarmıştı. Soruşturma sürdükçe aslında Milas Müzesi’ne, Emniyet Müdürlüğü’ne soygunla ilgili birçok kez ihbarda bulunulduğu fakat işin üstüne gidilmediği, bunun üzerine jandarmaya yapılan ihbar üzerine soygunun ortaya çıkarıldığı belirlenmişti. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da işin üzerine gitmesi üzerine soruşturma derinleştirilmiş birçok kişi tutuklanmış ve sonuçta 11 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı. Fakat pek çok olayda olduğu gibi perde gerisindeki ‘büyük’lere bir türlü ulaşılmamış, ulaşılamamıştı.
Gecekondunun zemininde önce 120 santimetre kalınlığındaki mermeri karot ile kırıp 8 metre yüksekliğindeki üst koridora ulaşan soyguncuların koridorun zeminindeki 120 santimetrelik mermeri de yine karotlarla delip mezar odasına, tam da muhteşem bir işçilikle yapılan lahitin üstüne indikleri anlaşılmıştı. Soygunun ortaya çıkarılmasının ardından yapılan incelemelerde, internet ortamında mezar odasında çekilmiş olan ve 2005 yılında internete koyulduğu anlaşılan görüntüler de bulunmuştu. Mezar soygunu en azından 2005 yılında başlamış ve jandarmanın operasyon yaptığı 2010 yılına kadar devam etmiş olduğu ortaya çıkıyordu.
100 YILIN BULUŞU
Bu arada 2005 yılında Denizli’de bir genel yol araması sırasında bir arabada bulunan tarihi eserlerin nereye ait olduğu belirlenememiş ve Denizli Müzesi’ne emanete verilmişti. 2010 yılı temmuz ayında Milas soygunu ortaya çıkınca Denizli’deki eserlerle karşılaştırma yapılmış ve eserlerin
Bunlara vereceğimiz örneklerden biri ise devlet hastanelerine yemek veren firmalar. Hani o şifa bulmak için gittiğimiz ve aylarca yatıp tedavi gördüğümüz ve hastalarımızın iyi beslenmesi gereken hastaneler. 12, 24, 36 aylık sözleşmelerle yapılan bu işlerde ihalede ilk verilen fiyat işin sonuna kadar geçerli oluyor. Gıda fiyatlarının aylık değil, artık haftalık hatta günlük değiştiği bu ortamda işi yapan firmaların fiyat farkı almadan nasıl ayakta durduğunu düşünen yok mu? Bu insanların sorunlarıyla yüzleşecek ve çözüm bulacak bir kurum, bir yetkili yok mu? 4 çeşit yemek, ekmek su hizmetini 5-6-7 TL’ye veren bu firmalar (1 somun ekmek 2.50 TL) bu ortamda ne yapsın, teminatlarını mı yaksınlar? Binlerce işçiye istihdam sağlayan bu işletmeler pes edip bu insanların iş akdini mi sonlandırsın? Niye bu fiyatlarla yemek veriliyor diyebilirsiniz; lakin 3 yıl önce yapılan maliyet çalışmaları yıllık artışlarla hesaplanarak verilirken, son 3 ayda oluşan kaygan fiyat politikası artık baş edilmez bir duruma sürükledi işletmeleri. İşin başında 18 litre yağ 110 TL iken şu anda 450 TL, pirincin kilosu 3 TL iken şimdi 9 TL, tavuk ve et fiyatları da yüzde 200 hatta yüzde 300 artmış durumda ama hizmet (yani bir kap yemek) bedeli hâlâ aynı: 5, 6, 7 TL. Verilen örnekler, hastanın önüne gelen 4 çeşit yemekte kullanılan malzemelerin yüzde 10’u. İşin özü, binlerce kişiye ekmek kapısı olan bu işletmelerin fiyat farkları veya sözleşme iptalleriyle ilgili bir çalışma yapılması ve ivedilikle bu insanların sorunlarıyla ilgilenilmesi gerekmektedir. İlgili bakanlık ve kurumlardan yardım bekliyor bu insanlar ve işletmeleri...
GÜNÜN SÖZÜ
“EMEKLİLER, insanca yaşayabilecekleri bir ücret almak istemektedirler. Bu nedenle ek zam kaçınılmaz oldu.”
(Türk Emekli-Sen Genel
Başkanı Osman ÖZDEMİR)
‘AZİZ’ 10 GÜNDE 3. BASKI YAPTI
ÜÇ dönem görev süresiyle ‘Eşref Paşa’nın asırlık rekorunu kıran belediye başkanı’ olarak İzmir Belediyesi tarihine geçen Aziz Kocaoğlu’nun fırtınalı yaşam öyküsünün anlatıldığı ‘Aziz’ adlı biyografi, kent siyasetinde en çok konuşulan kitap oldu. Kocaoğlu’nun en yakın çalışma arkadaşlarından olan Basın Danışmanı Reşat Yörük tarafından kaleme alınan ve Varyant Yayınları’ndan çıkan kitap 10 gün içinde 3. baskısını yaptı. Eserde, Türkiye siyasetine ilişkin önemli kilometre taşları ile yaşanan renkli ve çarpıcı olaylara yer veriliyor. Uzun yıllar CHP’nin ‘kamudaki 1 numaralı koltuğu’nda oturan, belediye başkanlığı döneminde 5 farklı vali ve 9 farklı Bakanlar Kurulu ile çalışan, AK Parti hükümetleriyle en uzun soluklu mesai yapan ‘muhalif’ belediye başkanlarından biri olan Aziz Kocaoğlu’nun en sıkıntılı zamanlarda yaşadıkları ve örnek mücadelesinin anlatıldığı kitap, İzmir siyasetinin yakın tarihine ayna tutuyor. Aziz, bugüne kadar kamuoyunun hiç bilmediği bazı olayları da ilk kez gün ışığına çıkarıyor.
102 YIL ÖNCEKİ İLK KADIN MİTİNGİ
3600 ayrımcılık olmaz!
Gündelik dile “3600” siyasi bir tartışma konusu olarak yerleşti. 3600, Devlet Memurları Kanunu uyarınca memurlara ödenen ücretlerin belirlenmesi ve hesaplanmasını düzenleyen mali sistemin, ‘ek gösterge’ denilen ölçütün bir kademesidir.
Birinciden onuncuya kadar derecelendirilmiş memur ücret kademeleri (barem dereceleri), mesleksel yetki ve sorumluluk, görevin özellikleri, öğrenim durumu, görevlinin kıdemi gibi kriterler değerlendirilerek, çeşitli derecelerdeki memur ve memur emeklilerine verilecek ek göstergeler kanunla tespit edilmiş ve uygulanmıştır. Yani her derece/kademenin ek göstergesi sebep ve gerekçelere dayanır. Bütünlüğü olan bir görevlendirme/ücretlendirme sisteminin maddi ölçüsüdür. Bir meslek grubu kamu görevlisinin ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi gerekebilir. Ancak bu sistemin yalnızca bir derece kademesindeki memurlar (görevliler) için ek göstergenin değiştirilip yükseltilmesi ayrımcılık sonucu doğurmuş olur. Dolayısıyla eşitlik ilkesine, liyakate aykırılık ve diğer kademedekiler için mağduriyet yaratır.
Bundan dolayı, 3600 ek gösterge verilmesi düşünülen görevliler için yapılacak iyileştirmenin, aynı şekilde diğer bütün ek gösterge kademelerinde çalışanlar ve emekliler için de ölçülü biçimde uygulanması, eşitlik ilkesi ve liyakat bakımından zorunludur. Aksi takdirde idari ve hukuki sorunların doğması kaçınılmazdır.
Bu nedenle yasada ayrımcılık yapılamaz. Murat KATOĞLU
GÜNÜN SÖZÜ
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, vatandaşın borç sarmalını şöyle özetledi:
“Yoksul halkımız enflasyon altında daha çok eziliyor. Kredi kartı borçları 6.1 milyar lira arttı. Vatandaşın borcu 1 trilyon 83 milyar liraya çıktı. Vatandaş borç sarmalında. İcra dosya sayısı 22.5 milyon adet oldu.”
ALEVİLER: “BİZ ÜVEY EVLAT MIYIZ? ‘MELELER’ KADAR DEĞERİMİZ YOK”
EKREM İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra İstanbul’da yeni cemevleri yapılması ve mevcutların onarılması ile ilgili olarak İBB’ye bir çok başvuru olduğu biliniyor. İmamoğlu’nun bu taleplerden haberi var tabii. Ancak 2.5 yıldır İBB tarafından tek bir cemevi yapılmadığını, yapılan ziyaretlerde de verilen sözlerin unutulduğunu belirten bir ‘Dede’,“Eksikleri tamamlayacağım”, dedi ancak gereğini yapmadı. İmamoğlu’nun bir huyu vardır; gelir gaz alıp gider” diye konuştu.
Ayrıca bazı cemevi yöneticileri de aynı dönemde İBB tarafından bir çok cami yapıldığını ve İmamoğlu tarafından açıldığını hatırlatırken “Biz Aleviler üvey evlat mıyız!” diye serzenişte bulunmaları ilginç. İBB’ye yapılan resmi başvurular da havada kalmış.
İlginç bir not da aktardılar: AKP’li belediyeler Ümraniye, Esenler, Üsküdar, Başakşehir’de cemevleri yapmışlar, açık olanlara da her türlü desteği vermişler. İBB’yi rahatsız edecek bir söz de söylüyorlar. “Bizim Güneydoğulu Meleler kadar değerimiz yok anlaşılan.”
BU GİDİŞLE EKMEĞİ DE PLASTİKTEN YAPACAĞIZ
İKLİM krizi ile gıda krizi kapımıza dayanmışken, gıda üretimini güvence altına alacak politikalar beklerken, Trakya tarım toprakları ‘Tarımsal SİT Alanı’ ilan edilecek umudu ile yaşarken, ovanın ortasına plastik OSB kurma çılgınlığı ile karşı karşıyayız.
Trakya’nın göbeğinde üç milyon metrekareye yakın bir tarım alanına plastik OSB kurulmak isteniyor, ne yazık ki.
Bu OSB için askıya çıkan Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planı değişikliği ve Tekirdağ ili 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı için itiraz süresi sona erdi.
Şu soru akla geliyor; plandaki değişiklikle Trakya toprakları gözden mi çıkartılıyor? Evet... Daha önce alınan ÇED olumlu kararıyla ilgili dava sonuçlanmamışken, yangından mal kaçırırcasına 100 ve 25 binlik planlarda değişiklik yapılarak, kurulmak istenen devasa plastik OSB’sine adeta onay veriliyor.
Tarım toprakları gecikmeden ‘Tarımsal SİT Alanı’ olarak tescil edilmelidir. Murat SEVGİ
BODRUM RES’E UYGUN DEĞİL
PEŞİNEN şunu söyleyelim; bizler RES’lere değil, RES’lerin kurulmak istendiği yerlere karşıyız. Bu yerler başka bir cennet. Evet, 7 köy halkı ile yıllardır direndik ve kazandık. Öğreniyoruz ki, son yangından önce Bakanlık, yanan yerlere şerh koymuş. Mücadeleyi sürdürüyoruz. Bilirkişilerin verdiği rapor doğrultusunda devletin çıkarlarını koruyoruz aslında. Bölge ranta kurban gitsin istemiyoruz. Biz RES yağmasına karşıyız. Zaten bilirkişi raporu da rüzgâr olmadığından bölgenin RES’lere uygun olmadığını bildiriyor.
Elinde ÇED raporlarıyla gelenlere sesleniyorum. ‘Bodrum sevdalıları’ var, bizler haksız, adaletsiz, vicdansızlara karşı çevreyi korumaya devam ediyoruz. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a da bize verdiği destekten ve yan yana durmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Av. Remzi KAZMAZ
BİLİYOR MUSUNUZ?
SANATÇILAR MALTEPE’DE
MALTEPE Belediyesi tarafından şair Cemal Süreya’nın vefatının 32. yılında, Altayçeşme Mahallesi, Kader Sokak’ta bulunan 2.500 metrekarelik “Cemal Süreya Parkı” ile heykeltıraş Güner Yener’in hazırladığı Cemal Süreya heykelinin açılışının, Belediye Başkanı Ali Kılıç ve vatandaşların katılımı ile yapıldığını; Ali Kılıç’ın Maltepe’de ilk önce Fikret Otyam’ın konuk edildiğini, “Yaşar Kemal Kültür Merkezi” inşaatının bitmek üzere olduğunu, Prof. Türkan Saylan’ın zaten olduğunu, şimdi de Cemal Süreya’nın ağırlandığını söylediğini...
İSTANBUL’da yaklaşık 4 bin aktif üyesi olan İstanbul Kuyumcular Odası’nın 13 Ocak Perşembe günü yapılacak başkanlık seçimlerinde Mustafa Atayık ve Norayr İşler’in yarışacaklarını...
GENÇLERE ÖĞRETİLECEK OLAN
(Kabataş Erkek Lisesi’ndeki poster saldırısı üzerine)
“En önemli yaptırım, devlet ve millet olarak Atatürk’ün anısına ve yaptığı devrimlere sahip çıkmamızdır. Çünkü en doğru yolu herhangi bir dogma ya da –son günlerin moda sözcüğü ile– ‘nas’ olarak değil, ‘müspet ilim’ olarak o göstermiştir. Gençlerimize öğretilecek olan da budur.”
Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK