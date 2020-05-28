27 Mayıs’a iki gözle bakmak

Dün 27 Mayıs 2020 idi... 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yıldönümü. Türkiye’nin yakın tarihinde önemli bir dönemeç. 60 yıl sonra geriye bakarak, soğukkanlı bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Geriye bakarken kullanacağımız iki gözlük var. Tarihçiler bunları prospektif ve retrospektif olarak adlandırıyorlar. Prospektif gözlük, dünün olaylarına o günün koşullarıyla bakıyor. Retrospektif görüş ise düne, bugünün algıları ve yargılarıyla bakıyor. Bence tehlikeli olan ikincisi. Çok çarpıcı örnekler verilebilir.
1. Dünya Savaşı’nın ülkeleri saran ateş çemberini ve İnönü’nün Türkiye’yi savaştan uzak tutmak için çırpındığını unutmayalım. 18 milyon nüfusuyla nasıl fakir bir ülke olduğumuzu, Amerika, Sovyetler Birliği, Kore’yi; doğru olanı, dün olan biteni, art niyetten uzak, o zamanın koşulları içinde objektif bir bakışla değerlendirmek...
‘Tahkikat Komisyonu’nun yaptıklarını, CHP’nin kapatılma noktasına geldiğini unutmak mümkün mü? Anayasacı Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in uyarılarını... Öğrenciler, aydınlar ve demokrasiden vazgeçmek istemeyenler neler haykırıyorlardı...
CHP’li eski milletvekili Kemal Anadol, “27 Mayıs bir devrimdir ama o kadar da darbedir. Demokrat Parti’yi devirmiştir. 27 Mayıs’ın yanlışlarını ortaya koymak zorundayız” diyor haklı olarak...
27 Mayıs 1960 darbesini 12 Mart ve 12 Eylül’le eş tutabilirsiniz.
İktidarı komitenin elinden alan “Silahlı Kuvvetler Birliği” büyük baskı yaparak üç idam cezasının infazını sağlamıştır. Yassıada mahkemeleri hukuk tarihimizin yüzkarası olmuştur.
Bu konunun özeti budur!
GÜNÜN SÖZÜ
“BİZLER kazandığımız şeylerin değerini bildik. Çünkü zor elde ettik. Siz bunları kaybettiğinizde anlayacaksınız.” Muazzez İlmiye ÇIĞ
KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ: DAYANACAK GÜÇ KALMADI
KARADENİZ Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türkiye Belediyeler Birliği’ne çağrıda bulunarak yaşanan krizden belediyenin çok olumsuz etkilendiğini belirtti. Posbıyık, “Bu krizde bekleyecek ve dayanacak gücümüz kalmamıştır. Yerel yönetimlerin kaynak ihtiyacının karşılanması ve ekonomik destek paketinin acilen çıkarılması için TBB olarak devreye girmenizi bekliyoruz” dedi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında bütün kaynakları seferber eden Posbıyık, yaşanan krizden belediyenin çok olumsuz etkilendiğini ve artık dayanacak güçlerinin kalmadığını belirtti.
‘DEVLET KAPİTALİZMİ’
MALTEPE Üniversitesi Rektörlüğü sponsorluğunda çıkarılan ‘Science Up’ dergisinde yayınlanan Prof. Dr. Emre Alkin’in ‘Devlet kapitalizmi gündeme gelebilir’ başlıklı yazısında ilginç ifadeler var: “Koronavirüs salgını, ekonomik ve siyasi anlamda bir dönüm noktası olacak. Dünya olarak insanların, ülkelerin ve sistemlerin ilişkilerini gözden geçireceği yeni bir çağa giriyoruz. Ülkelerin sahip oldukları hükümet sistemlerini yeniden ele alacağı görülüyor. Kapitalizm, sorunlarını çözmekte zorlanıyor ve merkez bankaları gibi kurumlar görünür bir şekilde güç kaybediyor. Gelecekte ‘devlet kapitalizmi’ gündeme gelebilir.”
BİLGİ
Yeryüzünün en soğuk yeri neresidir?
Yeryüzünün en soğuk bölgesi 2 Temmuz 1983 tarihinde ölçülen -89.2 derece ile Antartika’daki Vostok İstasyonu’dur. Ancak ‘kusursuz’ soğuk hava koşullarının hüküm sürdüğü koşullarda -96 derece gibi daha düşük değerler ölçülebilir.
Yeryüzünün en sıcak yeri neresidir?
Kuzeybatı Libya’da bulunan El Aziziye kenti, 90 yıl boyunca dünyanın en sıcak yeri olarak kabul edildi. Bu durum kentin 13 Eylül 1922 tarihinde 57.8 derece sıcaklığa sahip olduğunu ifade eden bir rapordan kaynaklandı.
(Herkese Bilim-Teknoloji dergisinden)
KORONA BİZE ‘YAŞAMDAŞLIK’ ÖĞRETİYOR
İNSANOĞLU aydınlanma ile birey oldu. Ulus-devlet ile yurttaş, sonra vergisini ödeyen vatandaş, neoliberal ekonomi ile global tüketici olmayı öğrendi.
Şimdi, bağlantısal bütünsellik ilimi ve ortaya çıkmakta olan kültürü ile de yaşamdaş olmayı öğrenecek.
Yaşamdaşlık, zihnin ‘yaprak’ olmaktan çıkıp, ‘ormanın’ bağlantısallığı içine yerleşmesi demek.Türker KILIÇ
BİLİYOR MUSUNUZ?
Prof. Kuzu, AKP’ye kırgın mı?
TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın, dar bütçeleri ile Hayrabolu’da katlı yeraltı otoparkı, rekrasyonel sosyal ve sportif tesisi ve tarım müzesi; Kapaklı’da yeni mezarlık ve Muratlı’da yüzme havuzu ve İnanlı mesire alanı tesislerinin inşaatlarının sonuna geldiğini, bunların 15 Temmuz ile 29 Ekim tarihlerinde hizmete açılacağını söylediğini...
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğdu’nun, son günlerde sık sık karşılaşılan kolluk güçlerinin uyguladığı şiddet vakalarının sebeplerinin araştırılması ve söz konusu şiddetin engellenmesi için, güvenlik güçlerine olan güvenin tazelenmesi adına Meclis araştırması açılmasını istediğini...
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı’nda uzun yıllar görev yapan, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun, ‘Haber Global’de bugün 20.20’de Jülide Ateş’in sunduğu ‘40’ programında, hâkim ve savcılar, FETÖ, başkanlık sistemi, Zindaşti konularıyla alakalı konuşacağı ve “Partinize kırgın mısınız?” sorularını yanıtlayacağını...
ANTALYA milletvekili Feridun Bahşi’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Şu anda Adana il sınırında çaresizce bekleyen ve yüzyıllardır göçtükleri Kayseri Tomarza yaylasına alınmayan Yörük/Türkmen kardeşlerimiz çok zor durumdalar. Özünü kaybetmemiş, Türk kimliğini yitirmemiş bu insanlarımızın sorunu bir an önce çözülmelidir” dediğini...
27 Mayıs’a iki gözle bakmak
Dün 27 Mayıs 2020 idi... 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yıldönümü. Türkiye’nin yakın tarihinde önemli bir dönemeç. 60 yıl sonra geriye bakarak, soğukkanlı bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Geriye bakarken kullanacağımız iki gözlük var. Tarihçiler bunları prospektif ve retrospektif olarak adlandırıyorlar. Prospektif gözlük, dünün olaylarına o günün koşullarıyla bakıyor. Retrospektif görüş ise düne, bugünün algıları ve yargılarıyla bakıyor. Bence tehlikeli olan ikincisi. Çok çarpıcı örnekler verilebilir.
1. Dünya Savaşı’nın ülkeleri saran ateş çemberini ve İnönü’nün Türkiye’yi savaştan uzak tutmak için çırpındığını unutmayalım. 18 milyon nüfusuyla nasıl fakir bir ülke olduğumuzu, Amerika, Sovyetler Birliği, Kore’yi; doğru olanı, dün olan biteni, art niyetten uzak, o zamanın koşulları içinde objektif bir bakışla değerlendirmek...
‘Tahkikat Komisyonu’nun yaptıklarını, CHP’nin kapatılma noktasına geldiğini unutmak mümkün mü? Anayasacı Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in uyarılarını... Öğrenciler, aydınlar ve demokrasiden vazgeçmek istemeyenler neler haykırıyorlardı...
CHP’li eski milletvekili Kemal Anadol, “27 Mayıs bir devrimdir ama o kadar da darbedir. Demokrat Parti’yi devirmiştir. 27 Mayıs’ın yanlışlarını ortaya koymak zorundayız” diyor haklı olarak...
27 Mayıs 1960 darbesini 12 Mart ve 12 Eylül’le eş tutabilirsiniz.
İktidarı komitenin elinden alan “Silahlı Kuvvetler Birliği” büyük baskı yaparak üç idam cezasının infazını sağlamıştır. Yassıada mahkemeleri hukuk tarihimizin yüzkarası olmuştur.
Bu konunun özeti budur!
GÜNÜN SÖZÜ
“BİZLER kazandığımız şeylerin değerini bildik. Çünkü zor elde ettik. Siz bunları kaybettiğinizde anlayacaksınız.” Muazzez İlmiye ÇIĞ
KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ: DAYANACAK GÜÇ KALMADI
KARADENİZ Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türkiye Belediyeler Birliği’ne çağrıda bulunarak yaşanan krizden belediyenin çok olumsuz etkilendiğini belirtti. Posbıyık, “Bu krizde bekleyecek ve dayanacak gücümüz kalmamıştır. Yerel yönetimlerin kaynak ihtiyacının karşılanması ve ekonomik destek paketinin acilen çıkarılması için TBB olarak devreye girmenizi bekliyoruz” dedi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında bütün kaynakları seferber eden Posbıyık, yaşanan krizden belediyenin çok olumsuz etkilendiğini ve artık dayanacak güçlerinin kalmadığını belirtti.
‘DEVLET KAPİTALİZMİ’
MALTEPE Üniversitesi Rektörlüğü sponsorluğunda çıkarılan ‘Science Up’ dergisinde yayınlanan Prof. Dr. Emre Alkin’in ‘Devlet kapitalizmi gündeme gelebilir’ başlıklı yazısında ilginç ifadeler var: “Koronavirüs salgını, ekonomik ve siyasi anlamda bir dönüm noktası olacak. Dünya olarak insanların, ülkelerin ve sistemlerin ilişkilerini gözden geçireceği yeni bir çağa giriyoruz. Ülkelerin sahip oldukları hükümet sistemlerini yeniden ele alacağı görülüyor. Kapitalizm, sorunlarını çözmekte zorlanıyor ve merkez bankaları gibi kurumlar görünür bir şekilde güç kaybediyor. Gelecekte ‘devlet kapitalizmi’ gündeme gelebilir.”
BİLGİ
Yeryüzünün en soğuk yeri neresidir?
Yeryüzünün en soğuk bölgesi 2 Temmuz 1983 tarihinde ölçülen -89.2 derece ile Antartika’daki Vostok İstasyonu’dur. Ancak ‘kusursuz’ soğuk hava koşullarının hüküm sürdüğü koşullarda -96 derece gibi daha düşük değerler ölçülebilir.
Yeryüzünün en sıcak yeri neresidir?
Kuzeybatı Libya’da bulunan El Aziziye kenti, 90 yıl boyunca dünyanın en sıcak yeri olarak kabul edildi. Bu durum kentin 13 Eylül 1922 tarihinde 57.8 derece sıcaklığa sahip olduğunu ifade eden bir rapordan kaynaklandı.
(Herkese Bilim-Teknoloji dergisinden)
KORONA BİZE ‘YAŞAMDAŞLIK’ ÖĞRETİYOR
İNSANOĞLU aydınlanma ile birey oldu. Ulus-devlet ile yurttaş, sonra vergisini ödeyen vatandaş, neoliberal ekonomi ile global tüketici olmayı öğrendi.
Şimdi, bağlantısal bütünsellik ilimi ve ortaya çıkmakta olan kültürü ile de yaşamdaş olmayı öğrenecek.
Yaşamdaşlık, zihnin ‘yaprak’ olmaktan çıkıp, ‘ormanın’ bağlantısallığı içine yerleşmesi demek.Türker KILIÇ
BİLİYOR MUSUNUZ?
Prof. Kuzu, AKP’ye kırgın mı?
TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın, dar bütçeleri ile Hayrabolu’da katlı yeraltı otoparkı, rekrasyonel sosyal ve sportif tesisi ve tarım müzesi; Kapaklı’da yeni mezarlık ve Muratlı’da yüzme havuzu ve İnanlı mesire alanı tesislerinin inşaatlarının sonuna geldiğini, bunların 15 Temmuz ile 29 Ekim tarihlerinde hizmete açılacağını söylediğini...
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğdu’nun, son günlerde sık sık karşılaşılan kolluk güçlerinin uyguladığı şiddet vakalarının sebeplerinin araştırılması ve söz konusu şiddetin engellenmesi için, güvenlik güçlerine olan güvenin tazelenmesi adına Meclis araştırması açılmasını istediğini...
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı’nda uzun yıllar görev yapan, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun, ‘Haber Global’de bugün 20.20’de Jülide Ateş’in sunduğu ‘40’ programında, hâkim ve savcılar, FETÖ, başkanlık sistemi, Zindaşti konularıyla alakalı konuşacağı ve “Partinize kırgın mısınız?” sorularını yanıtlayacağını...
ANTALYA milletvekili Feridun Bahşi’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Şu anda Adana il sınırında çaresizce bekleyen ve yüzyıllardır göçtükleri Kayseri Tomarza yaylasına alınmayan Yörük/Türkmen kardeşlerimiz çok zor durumdalar. Özünü kaybetmemiş, Türk kimliğini yitirmemiş bu insanlarımızın sorunu bir an önce çözülmelidir” dediğini...