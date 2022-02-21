Futbolda kişisel gelişimin önemi

Hani bir laf vardır; “Maşallah dediğimiz 5 dakika yaşamıyor” diye.

Son dönemde Bursaspor’un tüm olumsuzluklara rağmen sahaya yansıttığı futbolu çok övmüştük.

Haklı bir övgüydü ama biraz da abartı vardı doğrusu.

Ve kalite su yüzüne çıktı.

PLANLAR GELECEK İÇİN...

Bu sezon için yapılabilecek tek şey; takımın ligde tutulması.

Fazlasını istemek haksızlık olur.

Hesaplar gelecek sezon için yapılmalı.

