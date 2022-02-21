Futbolda kişisel gelişimin önemi

Son dönemde Bursaspor’un tüm olumsuzluklara rağmen sahaya yansıttığı futbolu çok övmüştük.
Haklı bir övgüydü ama biraz da abartı vardı doğrusu.
Ve kalite su yüzüne çıktı.
PLANLAR GELECEK İÇİN...
Bu sezon için yapılabilecek tek şey; takımın ligde tutulması.
Fazlasını istemek haksızlık olur.
Hesaplar gelecek sezon için yapılmalı.
İyi oyun kaliteli futbolcularla oynanabilir.
Ama iyi mücadele...
Evet iyi mücadele iyi niyetli futbolcularla ortaya konulabilir.
Mevcut futbolculara değil lafım, yanlış anlaşılmasın.
Ayrıca iyi niyetli olmak, işini iyi yapmaya çalışmak, iyi futbolcu olup sahaya istenileni sunamamaktan iyidir.
Sezon başından beri “kaliteli” olarak nitelendirdiğimiz oyuncuların verdikleri de ortada.
Sonuç?
Gerçi hep kafa karışıklığı oldu.
Çünkü genelde Bursaspor’da başkan liderdir.
Ama Hayrettin Gülgüler, başkan olmasına karşın perde arkasında kaldı.
Zaman zaman ve hatta çoğu zaman insanlar Hayrettin Gülgüler yerine Emin Adanur’a “başkan” diye hitap ettiler.
İSTİFA VE KONGRE
Başkan ayrı...
Ekip lideri ayrı olunca...
Maç kaybedilseydi belki de kimse ne teknik heyete ne de futbolculara tepki göstermeyecek durumdaydı.
Tüm dikkatler kongre ve başkan adayları üzerine odaklanmıştı.
Herkesin kafasında ortak soru vardı; başkan kim olacak?
TERK ETMEDİ VE...
Altınordu maçını düşünen yok gibiydi neredeyse.
Ve bu sene için “takım ligde kalsın yeter” düşüncesi hakimdi.
Elbette genelden bahsediyorum.
Önce ikinci başkan Emin Adanur istifa etti.
Ardından yönetim kongre kararı aldı.
SORULAR!
- Eldeki kadro yeterli mi?
- Mevcut oyuncuların morali iyi mi?
- Teknik heyet kalıcı mı?
- Yabancı oyuncular ne yapacak?
Bir türlü istenileni veremedi.
Gerçi Spor Toto Birinci Lig için bu kadara pahalı bir oyuncu gerekli miydi?
Bence “hayır” ama alındı sonuçta.
Gazeteci arkadaşım Tarık Çapçı ile konuştuk Emin Adanur’un toplantısı öncesi.
Tarık, “Bursaspor iyi bir golcüsü olmadığı için küme düşmüştü. Bu yıl da iyi bir golcüsü olamadığı için bu halde” gibi bir tespitte bulundu.
Kesinlikle doğru.
Bursaspor sorun yaşıyorsa, arzu ettiği puanları alamıyorsa rakip fileleri havalandıramadığından.
“Hayır maç daha önce açıklandığı saatte oynanacak” dendi.
Sonuç!
Oynanmadı, maç ertelendi.
Ayrıca aynı gün aynı saatte Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray ve Trabzonspor maçı vardı.
Yani futbolseverler iki maçtan birini tercih etmek zorunda kaldı.
Maç oynanamadı, Eyüpspor-Bursaspor maçı kar nedeniyle 17. dakikada tatil edildi.
Tatil kararı sonrası kar dinince iki kulüp başkanları, yöneticileri, teknik heyetleri ve futbolcuları maçın oynanması için yeniden hakemle ve TFF ile temasa geçmiş.
- “Cumartesi öğleden sonra” dedi.
- “Bursaspor’un maçı var” dedim.
Şaşırdım aslında çünkü bu arkadaşım iyi bir Bursasporludur.
Demek oluyor ki herkes Bursaspor’dan ümidini kesti.
Kimsenin bir beklentisi kalmadı.
Ve belki de en kötüsü maçını izlemek istemiyor, o nedenle gündemine almıyor “İyi Bursasporlu” diyebileceğim insanlar.
Adanaspor’daki futbol, mücadele ve skor da bunun nedenlerini ortaya koyuyor aslında.
12 MAÇTIR BÖYLE!
Haberde; Yılmaz Büyükerşen korunuyor, kulüp başkanı Halil Ünal yerden yere vuruluyordu.
Ve hatta haberin bir bölümünde “Hatalı transferler nedeniyle maddi açıdan zor günler yaşayan Eskişehirspor’da Kulüp Başkanı Halil Ünal’ın eski Başkan Mesut Hoşcan ve Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i suçlaması, camiada ‘Başkan kendini kurtarmak, Saray’a yaranmak istiyor’ diye yorumlandı” ibaresi yer alıyordu.
Kim yorumluyor?
Belli değil.
Neyse o başka bir konu.
TAM TERSİ DE BURADA
Burada hedeflenen futbol üzerinden siyasete kafa atmak resmen...
Özleşmişiz, oturduk sohbet ettik uzun uzun.
Konu elbette Bursaspor idi.
Sohbet özel olduğu için ismini açıklamayacağım.
Yanlış anlaşılmasın, delikanlıdır öyle gözünü budaktan sakınmaz ama konuyu başka bir mecraya taşımamak için ismi şimdilik bende saklı kalsın.
ŞAŞIRDIM!
Benim ile ilgili “Emin”ci yakıştırması yapıldığını söyledi arkadaşım.
Şaşırdım ve güldüm elbet.
“Play-off kesin ama belki ilk iki falan” diye düşünenler bile vardı çevremde.
O nedenle İzmir deplasmanında Menemen karşısında 3 puana herkes “çantada keklik” gözüyle bakıyordu.
Benim ise beklentim “olumlu futbol” üzerindeydi.
Sonuçta Tamer Tuna’nın da elinde sihirli değnek yok.
HAVA KATTI
İyi bir hoca ama biriken tüm sorunları bir “hokus pokus” ile bir anda ortadan kaldıramazdı.
Ama bir hava katmış takıma.
Öyle bir kadronun başına geçti ki!
Psikolojik olarak bitmiş...
Fizik gücünü kullanmaktan aciz.
Paslaşmadan, oyun kurgulamadan habersiz.
Ve sanki futbolu unutmuş bir oyuncu grubunu yönetmek...
Öyle kolay bir şey değil.
“Ateşten gömlek” deyimi tam da cuk oturuyor bu duruma.
SIFIRDAN MI ÖĞRETSİN!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Geçmişle helalleşeceğiz” çıkışı gündemine oturdu ve hala üzerine farklı yorumlar yapıyor.
Neyse sporu siyasete karıştırmadan biz kendi mevzumuza dönelim.
UMUT OLDU!
Tahta açıldı...
Transferler yapıldı...
Ödemeler bir şekilde rutine döndürüldü.
Personel maaşları düzenli ödenmeye başlandı.
Tüm camia seri galibiyetler beklerken, sonunu getiremiyor yeşil beyazlı takım.
“İyi oynadık, rakibe üstünlük kurduk” açıklamaları da...
“Hakemlerin kötü maç yönetiyor” savunmaları da...
“Biz şu maçları alırsak, rakipler şu maçları kaybederse” ince hesapları da...
Hükmünü yitirmiştir bence.
MÜMKÜN DEĞİL!
Rahmetli Mehmet Özman ağabeyimiz yıllar önce, “Sen Bursaspor’sun, çıkacaksın 3 atacaksın, 5 atacaksın!” demişti.
Art arda 3 maçta alınan yenilgiler...
İsmail Çokçalış’ın alacaklarını istemesi...
Yine kadro dışı bırakılan İsmail’in inanması zor iddiaları...
Ve Bursaspor Kulübü’nün belgeli yanıtı.
FUTBOL HARİÇ...
Yani hareketli bir süreç yaşadı Bursaspor bu 3 haftada.
Futbol dışında her şey konuşuldu özellikle son 5-6 günde.
Yine o süreçte Bursaspor’un iyi futbol oynamadığını alınan galibiyetlerin kimseyi yanıltmaması gerektiğini iletmiştim.
İyi futbol oynamadan sürekli bir başarı elde edilemeyeceğinin de altını ısrarla çizmiştim.
Yanılmayı o kadar isterdi ki!
VASAT!
Gençlerbirliği maçında da gördük ki Bursaspor vasat bir takım.
O kadar pas hatası yapılabilir mi bir takım.
Koordine bir atak dahi gerçekleştiremedi Bursaspor.
Şimdi tek tek saymayacağım çünkü yazının önemli bir kısmı isimlerden oluşur.
Son olarak Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz ile yollar ayrıldı.
Sebep tam olarak açıklanmasa da sanırım düşük performansları.
ŞAŞIRDIM!
Burak ve Cüneyt ile ilgili karara şaşırdım doğrusu.
Gerçi bu iki futbolcunun sezon başından bu yana sergilediği futbola da şaşırıyordum.
Elbette teknik heyet ve yönetimin tasarrufu ama göndere göndere nereye ulaşılacak merak ediyorum.
Tam “çıkış devam edecek” diye düşünürken...
Tam taraftarlar ve camia zirve hesapları yapacakken...
İlla bir şey oluyor.
TAM UMUTLANMIŞKEN...
Takımın ayarlarıyla oynamak için birileri nedense “çok çalış”ıyor.
Tam “Bursaspor Süper Lig’e ilk 2’de mi yoksa play-off sonrası çıkar” diye düşünürken...
Tam “hoca tuttu, oyuncular işin ciddiyetini anladı” diye umutlanırken...
Anlamsız 2 kırmızı kart ve verilmeyen penaltı.
İnanılır gibi değil.
Hakemler maalesef çok formsuz.
Formsuz mu, bilgisiz mi ondan da çok emin değilim doğrusu.
*
Röveşataya kalkan Zalazar, akıllara zarar bir kararla kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
Böyle hata yapan bir hakem “ben geliştim” diyene kadar TFF’den görev istememeli bence.
Futbolda kişisel gelişimin önemi
ESKİDENDİ o “Aslansın kaplansın” sözleriyle futbolcuları motive etmek.
Sadece yetenek de yeterli değil oyuncunun iyi bir noktaya gelebilmesi için.
Şayet yeterli olsaydı, Türkiye çoktan Avrupa ve dünya kupalarını kazanmıştı.
Çoktan dünyanın önde gelen kulüplerinde forma giyen Türk futbolcuların sayısı 100’lerle ifade edilebilirdi.
Ve Türkiye, Türk sporcuların transferlerinden ciddi gelir elde eder hale gelirdi.
Ama ne yazık ki şu an durum tam tersi.
TÜRKİYE İŞE YARAMAZ YABANCILARLA DOLUYOR!
Bırakın kazanmayı, ciddi miktarda dövizi çoğu kez işe yaramaz yüzlerce yabancı futbolcu için harcıyoruz.
Ve bunun karşılığında Türk takımları maalesef bir başarı elde edemiyor.
Yıllar önce Galatasaray’ın elde ettiği başarının yanına yaklaşan takımımız yok.
Tekrar başa dönecek olursak; aslında yetenekli oyuncularımız var.
Küçük yaşlar gruplarındaki takımlarımız Avrupa ve dünya arenasında ciddi başarılar elde ediyorlar.
Ama bu çocuklar bir yaşa geldiklerinde ilerleme duruyor.
Ve hatta tersine bir durum söz konusu.
GENÇ YETENEKLER KAYBOLUP GİRİYOR!
Beşiktaş’ta forma giyerken “Yerli Messi” denilen Muhammed’in şimdilerde esamesi okunmuyor.
Ve daha niceleri.
Onlarca Türk futbolcu yetenekli olmalarına...
Futbolun temel kurallarını iyi bilmelerine..
Teknik olarak üst düzeyde gösterilmelerine rağmen, kaybolup gittiler.
Pek çoğunun futbol yaşantısı dahi erken yaşta sona erdi.
Sadece tesis ve yeni statlar yapmakla futbolcu kalitesi yükselmiyor.
ÖZEL YETENEKLER ÖZEL YETİŞTİRİLİYOR
Elbette stat ve tesislerin etkisi var ama...
Dünyada artık özel yetenekler özel olarak yetiştiriliyor.
Teknik...
Taktik...
Psikolojik...
Özel proje sporcular bile var.
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Beckham...
Özellikle Beckham; sadece yetenekli olduğu için bu kadar popüler olmadı.
Bunu başarabilecek yetenekte Türk sporcu yok mu?
Elbette var, hem de onlarca.
Peki ne eksik...
Organizasyon.
Bunu son dönemde Bursa’da kurulu MOD7 isimli firma yapıyor.
Gazeteci arkadaşım Burak Uçar’ın kurduğu Spor Gelişim Ajansı, Türkiye’nin Transfermarkt verilerine göre en değerli oyuncusu Uğurcan Çakır başta olmak üzere bu sezon gelişime açık 4 takımdan 10 oyuncuyla çalışıyor.
FUTBOLCULARIN HER ŞEYİYLE İLGİLENİYORLAR
Öyle bildiğiniz danışmanlıktan bahsetmiyorum.
Her şeyiyle ilgileniyorlar futbolcuların.
Yabancı dil eğitimi...
Psikolojik destek...
Kişisel gelişim ile ilgili diğer konular.
Ve bu hizmet bilimsel veriler ışığında veriliyor sporculara.
Ekipte 2’si proföser 1’i doçent 8 uzman var.
Bence çok kıymetli bir destek bu.
Gelecek hayalleri yüksek oyuncular bu destekten faydalanıyorlar.
Ama bence kulüpler toplu olarak bu hizmetten faydalanmalı.
BURSASPOR BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALMALI
Örneğin Bursaspor...
İsim yazmayalım ama pek çok futbolcu hem aidiyet duygusu yeterince oluşmadığı...
Profesyonellik olgusu yeterince oturmadığı...
Sadece para kazanmaya odaklanmış menajerlerin yanlış yönlendirmeleri...
Ve diğer etkenlerden dolayı kulüpten, kulübe 5 kuruş kazandırmadan gitti.
Ve giden oyuncuların önemli bir kısmı yetenekli olmasına karşın kaybolup gitti.
Türkiye’de futbola harcanan paranın milyar dolarlara ulaştığını düşünürsek, bir an önce bir önlem alınmalı.
Eğer önlem alınırsa, Türk futbolcular daha genç yaşlarda iyi donatılırsa...
5-10 yıl içinde Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde daha fazla Türk futbolcu görebiliriz.
Eğer önlem alınırsa, Türk futbolu ithalatçı değil ihracatçı konuma gelir.
Eğer önlem alınırsa, dünya Arjantinli, Portekizli, İngiliz, İspanyol veya diğer ülkelerin değil Türkiye’nin yetiştirdiği yıldızları konuşur.
BU DURUMDA TÜRK FUTBOLU KAZANIR
14 yıllık ülke Kosova’dan Türkiye’de 10’a yakın futbolcu top koşturuyorsa...
Varın gerisini siz düşünün.
Tekrar ediyorum; Burak Uçar ve ekibi çok kıymetli bir iş yapıyor.
Bence bu işi yapanlar artmalı.
Ve kulüpler, 8 antrenör yardımcısı, bilmem kaç fizyoterapist ve diğer yardımcı branşlar kadar bu alan için de ekip oluşturmalı.
Ronaldo, Beckham, Messi ve diğer ünlü futbolcuların satış rakamlarını düşünürsek...
Böyle bir durumda Türk takımlarının, futbolunun ve ülkemizin neler kazanacağını bir düşünün.
Çok bilmiyorum ama bu alan için harcanacak bütçenin de elde edilecek kazancın yanında devede kulak olacağı tahmin ediyorum.