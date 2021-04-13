Başakşehir’in bu ligde ne işi var (2)

Uzun süre birlikte oynadıkları için birbirlerinin ne yapabileceğini gayet iyi biliyorlar Bursasporlu futbolcular.

Paslar otomatik yapılıyor...

Kanat hareketlenmeleri de ona göre gerçekleşiyor.

Hatalı paslarda mutlaka bir “özür” işareti var...

Gol sevinçleri bile sanki farklı.

Yedek kulübesindekiler daha fazla seviniyor gol atandan, sahada olandan.

Ve tüm oyuncular Mustafa Er’in ne istediğini çok iyi biliyor.

En önemlisi de bu zaten.

