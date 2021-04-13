Başakşehir’in bu ligde ne işi var (2)

Futbolu yaşayan bir kentin takımının yeri oralar olmamalı.
İstanbul hegemonyasına kafa tutan, bir dönem zirve yarışına ortak olan, Avrupa kupalarında da Türkiye adına iyi işler çıkaran Eskişehirspor, havluyu erken attı.
Ne acı...
Daha önce Ankaragücü de benzer bir sorun yaşamıştı.
Çok şükür küllerinden yeniden doğdu.
Düştüğü yerden kalkmayı bildi kardeş Ankaragücü.
*
Kaliteden bahsetmiyorum, hareketli güzel bir maç oldu.
Yoksa her iki takım da ciddi pas hataları yaptı.
Orta alan adeta “yol geçen hanı” gibiydi.
Tenis izler gibi futbol maçı izledik.
Top bir o kaledeydi, bir diğer kalede.
Ama genel anlamda Bursaspor’un kısa paslaşmaları oldukça kaliteliydi.
Özellikle Taha çok güzel iş çıkardı.
Ben hiçbir başkanın ve yöneticilerin niyetine yorum yapmam.
Mutlaka onlar da iyi işler yapmak için göreve soyunmuşlardır ama olmayınca olmuyor işte.
Çok fazla ısrar etmenin anlamı yok bence.
Bursaspor’un gençleri tüm bu imkansızlıklara rağmen Ankaraspor’u 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada 3-1 yenmiş.
Çok önemli bir başarı elde etmiş.
Harika...
*
Pozisyona çok giremese bile rakibe de çok alan bırakmadı.
Ancak ikinci yarının başında gelen gol, oyun dengelerini bozdu doğal olarak yeşil-beyazlı takımın.
Gol sonrası daha açık bir oyunu tercih etti Bursaspor teknik heyeti.
E doğal olarak tecrübeli Boluspor bu süreçte daha net pozisyonlar üretmeye başladı.
Pozisyonlar üretti ev sahibi takım ama Ataberk Dadakdeniz’i geçemedi.
*
Genç kaleci Ataberk, oyunda kaldığı sürece harika bir performans sergiledi.
bir kongre telaşı bekliyor Bursaspor’u.
Kulisler artacak, sandıklar kurulacak.
Kulübün borç yükü malum.
Gerçi “çıkmadık candan umut kesilmez” diye bir söz vardır ama...
Büyük bir sürpriz olmazsa Bursaspor bu sezon da bir üst lige çıkamayacak.
Bu nedenle seneye de işi çok daha zor olacak kulübün.
*
“Genç futbolculara destek olun” diyen de yok.
“Bunlar geleceğin yıldızları, hakemler biraz toleranslı davransın” diye talepte de bulunmuyor kimse.
Ama yazıktır, günahtır...
Bu kadar hak yenmez.
Bu çocukların önemli kısmı 20 yaşını bile aşmadı.
Rakip takımlarının oyuncularının büyük kısmına “ağabey” diye hitap ediyorlar.
Sert müdahale bulundular mı hemen rakibin başına gidiyorlar, üzüntülerini dile getiriyorlar.
“Bunlar geleceğin yıldızları, hakemler biraz toleranslı davransın” diye talepte de bulunmuyor kimse.
Ama yazıktır, günahtır...
Bu kadar hak yenmez.
Bu çocukların önemli kısmı 20 yaşını bile aşmadı.
Rakip takımlarının oyuncularının büyük kısmına “ağabey” diye hitap ediyorlar.
Sert müdahale bulundular mı hemen rakibin başına gidiyorlar, üzüntülerini dile getiriyorlar.
Pek çoğu ceza sahası içinde kendini yere atıp penaltı almayı dahi bilmiyor.
Gençler iyi bir birliktelik yakalamış, alkışlanacak bir oyun ortaya koyuyordu.
Skorlar da çok iyi olmasa bile umudu sıcak tutmaya yetiyordu.
Avunuyordu camia ve taraftar “zor da olsa çıkarız” diyerek.
Hatta bir ara bırakın play-off’lardan direkt çıkabileceğini düşünenler bile vardı Bursaspor’un.
Haksız da değildi taraftarlar ve camia.
Sonuçta gençler iyi işler çıkarıyordu.
Taraflı-tarafsız herkes Bursaspor’u yakından takip ediyordu.
Nezaket gösterip, başkanı, yöneticileri veya sezon başından beni sana şans veren, destekleyen teknik direktörün Mustafa Er’i aramadı.
Sözleşme ile fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştı ama her zaman seni destekleyen taraftarlara ilişkin tek bir söz etmedi.
Üstüne üstlük yakın akraban Ayhan Akman, televizyon ekranlarından senin asgari ücret karşılığı ter döktüğünü açıkladı.
Ama aynı Ayhan Akman, sana 2 yıldır Ali Akman’a sözleşme yenileme ve ücretinde iyileştirme teklifi edildiğini söylemedi nedense.
Babası da benzer açıklamalarda bulundu.
*
“Balıkesirspor karşısında alınan yenilginin Ali Akman ile ne ilgisi var?” dediğinizi duyar gibiyim.
Vakıfköy’den takviye ile yepyeni bir kadro kuruluyor.
Ve Tuzlaspor maçına öyle çıkılıyor.
Futbolun kalitesinden bahsetmek bile aslında haksızlık olur ama yine de fena oynamadı gençler.
Evet rakibin daha fazla pozisyonu vardı ama...
Sonuçta Bursaspor da galibiyeti çok istedi.
Oynama isteğinden belliydi.
*
Maç öncesi 8’i futbolcu, 1’i teknik heyet, 2’si de A Takım personeli olmak üzere 11 COVID-19 vakası tespit edildi Bursaspor’da.
4 oyuncunun sakatlığını da eklersek.
Varın siz hesap edin eksikleri.
Dile kolay 12 futbolcu.
Altyapıdan alınan 9 takviye edildi kadroya.
Rakip lider...
Giresunspor baskılı başladı ve 14 dakikada 2 gol bulup maça ağırlığını koydu.
Peki kızmalı bu durum için?
Ali Akman’a mı yoksa mevcut ve eski yönetime mi?
Ya da medyaya çıkaralım faturayı.
Ali, vefasızlık gösterdi, tamam.
Gerekirse kadro dışı bırakılsın.
Takımdan ayrı tek başına çalışsın.
Bu bir seçenek.
İlk 6 ve hatta ilk 3 için planlar yapılmaya başlanacaktı belki.
Ama olmadı...
İlk 45 dakikada bariz üstünlüğü vardı Bursaspor’un.
Net pozisyonları cömertçe harcadı ve devreye 1-0 önde girmeyi bildi.
İkinci yarının ilk bölümünde de iyi top çevirdi yeşil beyazlı takım ama ne olduysa son 30 dakikada oldu.
*
Bursaspor’un yapması gerekeni, Altınordu yaptı.
Adana Demirspor’un kadrosu oldukça kaliteli ve tecrübeli.
Süper Lig’de bile tutunabilecek düzeyde.
Geçen sene kaçırdıkları Süper Lig biletini bu yıl alabilmek için çok konsantre Adana temsilcisi.
Saha içinde de saha dışında da organize olmuş durumdalar.
O nedenle bu maçta aslında pek çok kişi belki de Bursaspor’un genç oyunculardan kurulu kadrosuna pek şans tanımıyordu.
Bursa hariç.
*
Gün geçmiyor ki yeşil beyazlı bir futbolcunun transfer haberi yapılmasın.
Veya “Sözleşmeyi fesh ediyor” söylentileri çıkmasın.
Doğruluk payı var elbet pek çoğunda.
Eleştirmek için yazmıyorum yanlış anlaşılmasın.
*
Olaya olumlu pencereden bakarsak;
Bursaspor belki alt ligde ama ruhu Süper Lig’de ilk 3’te.
Bir üst tura yükselebilirdi Bursaspor ama elenmesi de “normal” bence.
Sonuçta Süper Lig ekibi ile karşı karşıya geldi.
Ve tecrübe devreye giriyor bir şekilde.
Bazen tecrübe girer kazanmak için devreye, bazen de mücadele.
Ama hem tecrüben varsa ve bir de üstüne mücadeleni de ortaya koyarsan skoru lehine çevirebilirsin.
*
Antalyaspor bunu çok iyi yaptı.
Çok eleştirdim Başkan Kamat’ı bu sürece kadar.
Hala da eleştirilerimin arkasındayım.
İletişim anlamında hala istenilen düzeyde değiller.
Oysa kendisinin kongre sürecinde “şeffaflık” sözü vardı.
*
Eleştirebiliriz Başkan Kamat’ı ama hakkını da vermek lazım.
Son dönemdeki performansı alkışlanacak düzeyde.
Paslar otomatik yapılıyor...
Kanat hareketlenmeleri de ona göre gerçekleşiyor.
Hatalı paslarda mutlaka bir “özür” işareti var...
Gol sevinçleri bile sanki farklı.
Yedek kulübesindekiler daha fazla seviniyor gol atandan, sahada olandan.
Ve tüm oyuncular Mustafa Er’in ne istediğini çok iyi biliyor.
En önemlisi de bu zaten.
Başakşehir’in bu ligde ne işi var (2)
GEÇEN yazımda Başakşehir’den bahsetmiştim ve doğrusu beklemediğim tepkiler aldım.
Yazımın içerdiği ironinin çok anlaşılmadığını görüyorum.
Teknik heyet ve futbolcularının emeği sonucu şampiyonluğa ulaşan Başakşehir’in elde ettiği başarıya söz söylemek elbette benim haddim değil.
İyi organize oldular ve sonuçta şampiyonluğa ulaştılar.
Alkışlamak gerek...
*
Küme düşen Eskişehirspor ile bu yıl da Süper Lig’e çıkma vizesi alamayan Bursaspor’un kötü yönetildiğine yönelik yorumlara da katılıyorum ve altına imzamı atıyorum.
Ancak bu yöneticilerin iş bilmezliğinin cezasını koskoca camiaların ve kentlerin çekmesini de sineye çekmek mümkün değil.
Ayrıca Bursaspor özelinde durumu ele alırsak, saha dışı etkenleri de dikkate almak gerek.
Bursaspor’un küme düştüğü sezonda VAR’a rağmen yaşanan bariz hakem hatalarını düşündüğümüzde futbol için sadece saha içindeki mücadelenin yetmediği noktasında sanırım artık herkes hemfikir.
Ve ayrıca ben futbolun taraftarsız tadının tuzunun fazla olmadığını düşünenlerdenim.
Yani camian varsa taraftarın varsa ortaya koyduğun mücadele daha değerli oluyor.
*
Bir tiyatro oyunu veya sinema filmi, eğer gişe yapmazsa “başarısız” görülür.
Futbolda da bana göre taraftar çok önemlidir.
Dolu tribünler futbolun olmazsa olmazıdır.
Eğer bu böyle olmasaydı, UEFA ve FIFA maçların seyircili oynanabilmesi için formüller aramazdı.
Eğer taraftarlar bu kadar önemli olmasaydı, hiçbir kulüp bu kadar yatırım yapmazdı.
Yineliyorum, Başakşehir ve benzeri taraftar desteği az olan kulüplerin emeğine laf etmem.
Ama futbolun seyir zevkinin daha fazla olabilmesi için Başakşehir yerine, Eskişehirspor, Bursaspor, Kocaelispor gibi takımların Süper Lig’de yer alması gerektiği düşüncemin arkasındayım.
*
Elbette bu kulüpler de iyi yönetilmeli.
Elbette bu kulüplerin camiaları ve taraftarları da yönetim tercihlerinde daha seçici olmalı.
Elbette bu kulüpler de taraftarlarına ve camialarına yakışır şekilde hareket etmeli.
ADAYLAR BELLİ OLUYOR
BURSASPOR’da camia maçlardan çok kongreye odaklanmış durumda.
İlk resmi aday Ekrem Pamuk oldu.
Tüzük gereği aday olamayan Emin Adanur da Ekrem Pamuk’un listesinde yer alacak.
Aday açıklaması camiayı rahatlattı.
Kongre tek adaylı olmaz diye düşünüyorum.
İsmi şimdilik bende saklı (Bilenler vardır ama ismi benden çıkmasın) bir aday adayı daha var görüşmelerini sürdüren.
Bu borca rağmen taşın altına elini sokanlara teşekkür etmeli camia.
BU YIL DA OLMADI
DEPLASMANDA Ümraniyespor’a 2-1 yenilen Bursaspor, Süper Lig’e çıkma şansını tamamen yitirdi.
Artık tüm hesaplar gelecek sezon için yapılmalı.
Yalnız Ümraniyespor maçında son dakikaya kadar en azından beraberlik için mücadele eden gençleri tebrik etmek lazım.
Umarım bu iskelet kadro korunabilir.
Umarım kongreye kadar iş işten geçmez, futbolcular başka kulüplerle el sıkışmaz.