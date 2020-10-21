Podcast nedir? Nasıl Ortaya Çıktı?

2010 yılında Sean Ellis tarafından ortaya atılan bir kavram olan Growth Hacking, son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünya genelinde pek çok kurumun üzerinde çalıştığı bir konu. Bu kavram hakkında birçok ülkede konferanslar düzenleniyor, kitaplar yazılıyor ve yeni fikirler üretiliyor. Dijital pazarlama alanında oldukça önemli bir yere sahip olan bu kavram, aslında bir büyüme stratejisi olarak açıklanabilir.

Growth Hacking Nedir?

Kelime anlamı olarak bakacak olursak; growth "büyüme", hacking ise bildiğimiz anlamından farklı olarak "kısa, akılcı ve çarpıcı" gibi anlamlara geliyor. Bu kelimelerinin birleşiminden yola çıkıldığında Growth Hacking, "büyüme için inovatif yollar bulma" anlamına geliyor. Yani Growth Hacking; bir iş modelini kullanıcıya kavuşturmak için yapılan planlı büyüme stratejisi ve bu planların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini kapsıyor. Her ne kadar yeni bir kavram olarak karşımıza çıkmış olsa da, birçok firmanın büyüme stratejisi adı altında Growth Hacking kapsamında çalışmalar yaptığını biliyoruz. Büyümek isteyen her işletmenin Growth Hacking metotlarına ihtiyacı var. Özellikle start-up işletmelerin bu yönteme sıkça başvurduklarını ve önemli ilerlemeler kaydettiklerini söyleyebiliriz.

Büyüme için inovatif çözümler bulan ve birçok disipline dayanarak bu çözümleri analitik bir bakış açısı ile değerlendiren bir yaklaşım olan Growth Hacking, bu işin uzmanları tarafından yapılıyor. SEO, sosyal medya, viral özellikli içeriklerin üretimi, kullanıcı deneyimi optimizasyonu gibi metotları uygulayarak geliştiren kişilere ise Growth Hacker deniyor. Growth Hacking; analitik veriye dayalı çalışmalar sonucu elde edilen datalarla ortaya çıkarılıyor. Growth Hackerlar ise üretim ve pazarlamanın (marketing) ortasında yer alarak bunları koordine ediyorlar.

Growth Hacking Yöntemleri:

Beş farklı yönteme sahip olan Growth Hacking, aslında dijital pazarlamadan da bildiğimiz yöntemleri uyguluyor. Bu yöntemleri örneklerle birlikte inceleyerek daha açıklayıcı bir hale getirmek isterim.