Deepfake! Tehlikeli Ama Bir O Kadar da Eğlenceli!

E-ticaret, bir hizmet veya ürün için internet üzerinden ticaret yapılmasını sağlayan bir alışveriş yöntemi olarak tanımlanır.

Özellikle pandemi sürecinde alışveriş merkezleri ve mağazaların kapanmasıyla birlikte hem tüketiciler hem de satış yapan yerler, e-ticarete daha çok yöneldi. E-ihracat da bu artıştan nasibini aldı.Uygulamalar aracılığıyla gıda, giyim, teknoloji gibi birçok farklı alanda alışveriş yapılabiliyor.

Peki bu alışverişler ne kadar güvenli? Ürün ya da hizmet aldığınız alışveriş sitelerine olan güveni belirleyen ölçüt nedir? Gelin, bu konuyu ayrıntılarıyla ele alalım ve internet üzerinden alışveriş yaparken nelere dikkat edeceğimizi değerlendirelim.

Alışveriş Yapacağınız Web Sitesinden Emin Olun

İndirim ve kampanya haberleriyle tam bir tüketim çılgınlığının başladığından söz etmek mümkün. Tabii ki bu indirimler ne kadar gerçek, alışveriş yaptığınız siteler ne kadar güvenli, her birine kredi kartı bilgilerini girmeniz ne kadar doğru... Tüm bunlar ayrı ayrı tartışılması gereken sorular. Bu noktada tuzaklara dikkat etmeniz gerekir. Ürünü ya da hizmeti alacağınız web sitesinin gerçekten faaliyet gösteren bir mağazaya ait olup olmadığına, adres ve telefon bilgilerine, şikayet sitelerinde haklarında herhangi bir şikayet olup olmadığına dikkat etmenizde fayda var.

Alışveriş yapmadan önce mutlaka bu siteden daha önce alışveriş yapmış olan kişilerin yorumlarını okumalı ve sosyal medyada araştırmalısınız. Eğer bir sorun olacağını düşünüyorsanız e-ticaret konusunda kendini kanıtlamış olan sitelerden alışveriş yapmayı tercih edebilirsiniz.