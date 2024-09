Mars’a gitmek ABD seçimlerine mi bağlı?

Haberin Devamı

ABD seçimlerine iki aydan az kaldı ve çarşamba günü seçimlerin kaderini belirleyecek önemli bir eşik olarak adaylar münazarası gerçekleşti. Trump’ın performansını ‘tren kazası’ olarak yorumlayanlara bakılırsa Harris şimdilik önemli bir avantaj elde etmişe benziyor. Başkanlık yarışı Donald Trump ve Kamala Harris arasında geçse de genelde gölgede duran fakat şimdilerde güneşin altına çıkmaya başlayan bir isim daha var: Elon Musk. Her taşın altından çıkmasına ve global gündeme istediği gibi parmak atmasına alıştığımız Elon Musk’ın dünya yönetiminde söz sahibi olmak istediğini, ne yapıp edip eline almayı başardığı Twitter döneminden biliyoruz ya da fikir sahibi olduk diyebiliriz. Şimdiyse Elon Musk, bir dönem atıştığı hatta hakaretlerine maruz kaldığı Trump’ın başdestekçisi konumuna geçerek nihayet ‘tarafını’ belli etti.

Musk hükümetin daha verimli çalışabilmesi için harcamaların kesilmesini ve maaş alan binlerce insanın kadrolardan çıkarılmasını önermişti. Donald Trump bu fikri Amerika’nın geleceği için çok faydalı bularak destekledi ve bir ‘Hükümet Verimlilik Komisyonu’ kurulursa başına Musk’ı atayacağını duyurdu.

BÜYÜK BİR ÇIKAR ÇATIŞMASI

İşin ironik boyutu, Elon Musk vakit bulur da bu pozisyona geçerse, kendi Tesla ve SpaceX şirketlerini denetleyen hükümet ajansları üzerinde etki sahibi olabilecek. Bu durumun büyük bir çıkar çatışması yaratabileceği düşünülüyor. The New York Times teknoloji muhabiri Ryan Mac, hükümete tasarruf ettirme görevini Musk üstlenirse neler yaşanacağını anlamak için eski Twitter’daki icraatına bakmanın yeterli olacağını ifade ediyor. “Musk başa geçince şirketin dokunulmadık yeri kalmamıştı, yöneticiler ve mühendislerden tutun içerik denetleyenlere, reklamcılardan temizlikçilere kadar her yerde kısıtlamaya gidilmişti.” Mac’a göre kesintiler öyle seviyeye gelmiş ki New York ofisinde çalışanlar tuvalet kâğıtlarını bile evlerinden getirmek durumunda kalmışlar...



Radikal kararlarıyla tanınan Trump ve Musk işbirliğinin ABD hükümetinde ne gibi sonuçlara yol açacağını kestirmek kolay değil.

İki sivri dilli, iki başına buyruk, iki cüretkâr, iki milyarder, iki lider... Elon Musk ve Donald Trump’ın ilişkisi internette ‘devlerin dansı’ olarak yorumlanıyor. Fakat bir yandan da her şeyin ne kadar absürt olduğu, anında viral olan dans videosuyla tescillendi. İkiliyi ‘Stayin’ Alive’ parçasıyla dans ederken gösteren yapay zekâ videosu, şu sıralar YouTube’un en çok izlenenleri arasında.

Çarşamba günkü seçim münazarasının hemen ertesinde yapılan CNN Flash Poll anketlerine göre ekran başındaki izleyicilerin büyük çoğunluğu, Harris’in performansıyla göz doldurduğunu ve Trump’ın önüne geçtiğini söylüyor. The Washington Post’un haberine göreyse Trump taraftarları da bu görüşü destekliyor ve sonucun oy tercihlerini etkileyebileceğini belirtiyorlar.

Münazaranın ardından Trump’a destek vermek için hemen klavyesinin başına geçen isim Elon Musk oldu. Musk aynı gün attığı tweet ile Harris seçilirse Mars’a asla ulaşamayacağımızı söyleyerek şaşkınlık yarattı: “Önemli bir hükümet reformu yapılmadığı sürece, yasalar ve düzenlemeler her yıl daha da kötüleşmeye devam edecek, ta ki şehirlerimiz arasındaki hızlı trenlerden yaşamı çok gezegenli hale getirmeye kadar her büyük çaba fiilen yasadışı olana kadar. Trump büyük işlerin yapılabilmesi için bir hükümet verimlilik komisyonunu destekliyor, Kamala ise desteklemiyor. Kamala kazanırsa Mars’a asla ulaşamayacağız.” (Çvr: DeepL)

İnsanlık olarak 1965 yılında yörüngesine ulaştığımız, 1976’dan beri toprağına değdiğimiz ve artık günbatımı manzarasını bile seyredebildiğimiz bir gezegenden bahseden Elon Musk bu çıkışıyla kendisine veya Trump’a bir fayda sağlayacak mı bilemiyorum. Fakat internetin gelmiş geçmiş en manipülatif tweet’ini atarak tarihe kazınmayı hak etmiş gibi görünüyor.

HARRİS’E YAPAY ZEKÂ SÖKMÜYOR

Yapay zekâ ve ‘deepfake’ görüntülerinin 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimlerini etkilemesine kesin gözüyle bakılıyordu, öyle de oldu. Her iki başkan adayı hakkında toplum algısını etkileyecek sayısız mim ve video üretiliyor ve paylaşılıyor. Ancak ilginç biçimde, yapay zeka görsel üreteçleri Kamala Harris’in yüzünü gerçekçi biçimde canlandıramıyor. Trump’ın Harris’e komünist demesiyle birlikte Kamala Harris’i komünist diktatör şeklinde göstermeye çalışan AI görselleri ortaya çıktı. Fakat resimdeki kişi Harris’e benzemediği için etkili olamadı. Öte yandan Taylor Swift, deepfake’lerden en fazla darbe yiyen ünlülerden. Kamala Harris’i destekleyen Swift, kendisini Trump’ı destekliyormuş gibi gösteren deepfake görüntüler nedeniyle mağduriyet yaşadı.

TRUMP’IN DİJİTAL MEDYA PLATFORMU BATIYOR

Donald Trump’ın sahibi olduğu dijital medya platformu Truth Social, son haftalarda borsada büyük kayıplar yaşamıştı. Önceki hafta açıklanan rakamlara göre halihazırda 4 milyar dolar değer kaybeden şirket, çarşamba günkü münazaranın ardından dibe çakıldı. Tuttle Capital Management CEO’su Matthew Tuttle, CNN’e yaptığı açıklamada “Piyasadaki algı, tartışmayı Harris’in kazandığı yönünde” dedi. Donald Trump’ın dünyaya verdiği mesajın yatırımcılar tarafından beğenilmediği değerlendirmeleri yapıldı. Münazaranın ardından Truth Social hisseleri 16 dolara kadar geriledi. Şirketin hisseleri en değerli zamanında 70 dolar seviyelerine ulaşmıştı.