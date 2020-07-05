Hiçbir şeyi umursamıyor görünüp her şeyin farkında olan gençlerin platformu TikTok’u yanlış tanımışız

İlham verici ya da ‘zevzek’ videolar içermekten başka gayesi olmayan bir uygulama nasıl bir anda politika gündemine yerleşiverdi?
TikTok’un diğer mecralara göre nispeten ‘hafif’ ve ‘yeni’ olması gençler için tercih sebebi.
Demokrasi denince çoğunluğun üstünlüğü aklımıza gelir. Esasında gerçek demokrasi çoğunluğun karşısında azınlığın haksızlığa uğramamasını amaçlar. Pekala, ortada ne azınlığa ne de çoğunluğa mensup olan bir kesim varsa onların hakkına ne olur? ABD seçimleri yaklaşırken henüz oy verme yaşı gelmemiş gençler Başkan Trump’ın mitingini trolleyerek ‘ne olacağını’ tüm dünyaya gösterdi.
Kendine has bir dili var
Popüler TikTok uygulamasında buluşan yeni kuşak şimdi eğlenceli videolarla siyasette söz sahibi olmaya başlıyor. Önceki seçimlerde Barack Obama’ya başkanlığı kazandıran güçlü dijital enstrümanlardan biri Twitter olmuştu. Peki TikTok gibi siyasetten uzak durmaya çalışan, ilham verici ya da ‘zevzek’ videolar paylaşmaktan başka gayesi olmayan bir uygulama nasıl oldu da politika gündemine yerleşiverdi?
En fazla bir dakikalık videoların yüklendiği, 15 saniyeliklerin daha çok tercih edildiği video platformundaki kullanıcıların çoğu henüz 20’sinde bile değil. Yaşınız 40’ın üzerindeyse ortamda ne olup bittiğini anlamanızı zaten kimse beklemiyor, içiniz rahat olsun. TikTok, hiçbir şeyi umursamıyor görünüp de her şeyin farkında olan yeni gençlerin platformu. Kendine has bir dili var. Örneğin, kişi aniden yüzüne ileri geri zoom yapmaya başlıyorsa önemli bir şey söylüyor demektir. Dans etmek TikTok’ta çok popüler. Kulübe kabul edilmek istiyorsanız en azından bir dans videosuyla rüştünüzü ispatlamalısınız.
Zamanla apolitik görünen bir videodaki ince mesajları da fark etmeye başlayabilirsiniz. Platform öyle ‘gamsız’ ki videoların yayımlanma tarihi bile yer almıyor. TikTok’un en büyük gücü, kullanıcılarına sıfır takipçiyle bile viral olma imkanı vermesi. Misal bugün ilk videonuzu yayımlayın; şayet yeterince samimi, ilham verici, absürt ya da eğlenceliyse 24 saat içinde binlerce takipçiye ulaşabilirsiniz. Yeni nesil gençler için demokrasi belki de böyle bir şey. Sesini dünyaya duyurmak için kalabalık takipçi kitlesine, hayranlara, ün ve mevki sahibi olmana gerek yok. Söyleyecek etkili bir sözün olsun, onu da kendini fazla ciddiye almadan söyle yeter. Politikadan uzak durmaya çalışan TikTok, en çok ihtiyaç duyulduğu dönemde ifade özgürlüğünü -üstelik çok da ş’aapmadan- yaratıcı gençlerin eline bırakırsa olacağı budur!
3 Kasım’daki seçimlere hazırlanan Başkan Trump’ın Tulsa mitinginin trollenmesi olayının (TikTok üzerinden örgütlenen bir grubun mitinge kayıt yaptırdıkları halde gitmeyip salonu boş bıraktıkları iddia ediliyor) ardından The New York Times’a konuşan 100 bin takipçili Cade Lewis (19), “TikTok gençler için kablolu TV haber kanalı gibi” diyor. Gençlerin bütün gün telefonu ellerinden düşürmeyişlerine bakıp “Bunlardan bir halt olmaz” diyenler yeni dünya düzenini kimlerin kuracağını sonunda anlamaya başlıyor.
Politikayı komediye...
Politik farkındalığını videolarla, danslarla, meme’lerle (mim diye okunuyor) dile getiren gençlerden 19 yaşındaki Benjamin Williams, “Facebook ve Twitter’da politik şeyler çok var fakat Z kuşağı onlarla pek ilgilenmiyor” diyor: “TikTok sayesinde politikayı komediye dönüştürebiliyorsun.” Dünya politikacılarına önemli bir tüyo veren genç Benjamin, sözlerinin kıymetinin farkında mıdır bilmiyorum ama emin olduğum bir şey var: TikTok bahane, genç kafalar şahane!
Sırrı ‘gerçek’ olması
Gençler arasında popüler video platformu TikTok’u ilk bakışta absürt bulabilirsiniz. Biraz daha içine girince kendine has bir samimiyeti olduğu görülüyor. Sloganı, “Gerçek İnsanlar. Gerçek Videolar” olan uygulama gençleri doğallık üzerinden yakaladı. Herkesin en güzel, en mutlu hallerini koymaya çalıştığı Instagram’ın aksine TikTok’ta gençler, “Ben çirkinim” videoları çekiyor ve kara mizahla eğleniyor.
ELON MUSK YİNE ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Teknoloji ünlüsü Elon Musk geçen günlerde “Meme’lere hâkim olan evrene hâkim olur” diye bir tweet attı. Popüler bir fotoğrafın veya sözün karikatürize edilmesiyle hazırlanan meme’ler yeni dönemde politik mesajları mizahla yaymak için kullanılıyor. Musk, yaklaşan ABD seçimleri öncesinde adaylara üstü kapalı tüyo vermiş oldu.
Hiçbir şeyi umursamıyor görünüp her şeyin farkında olan gençlerin platformu TikTok’u yanlış tanımışız
İlham verici ya da ‘zevzek’ videolar içermekten başka gayesi olmayan bir uygulama nasıl bir anda politika gündemine yerleşiverdi?
TikTok’un diğer mecralara göre nispeten ‘hafif’ ve ‘yeni’ olması gençler için tercih sebebi.
Demokrasi denince çoğunluğun üstünlüğü aklımıza gelir. Esasında gerçek demokrasi çoğunluğun karşısında azınlığın haksızlığa uğramamasını amaçlar. Pekala, ortada ne azınlığa ne de çoğunluğa mensup olan bir kesim varsa onların hakkına ne olur? ABD seçimleri yaklaşırken henüz oy verme yaşı gelmemiş gençler Başkan Trump’ın mitingini trolleyerek ‘ne olacağını’ tüm dünyaya gösterdi.
Kendine has bir dili var
Popüler TikTok uygulamasında buluşan yeni kuşak şimdi eğlenceli videolarla siyasette söz sahibi olmaya başlıyor. Önceki seçimlerde Barack Obama’ya başkanlığı kazandıran güçlü dijital enstrümanlardan biri Twitter olmuştu. Peki TikTok gibi siyasetten uzak durmaya çalışan, ilham verici ya da ‘zevzek’ videolar paylaşmaktan başka gayesi olmayan bir uygulama nasıl oldu da politika gündemine yerleşiverdi?
En fazla bir dakikalık videoların yüklendiği, 15 saniyeliklerin daha çok tercih edildiği video platformundaki kullanıcıların çoğu henüz 20’sinde bile değil. Yaşınız 40’ın üzerindeyse ortamda ne olup bittiğini anlamanızı zaten kimse beklemiyor, içiniz rahat olsun. TikTok, hiçbir şeyi umursamıyor görünüp de her şeyin farkında olan yeni gençlerin platformu. Kendine has bir dili var. Örneğin, kişi aniden yüzüne ileri geri zoom yapmaya başlıyorsa önemli bir şey söylüyor demektir. Dans etmek TikTok’ta çok popüler. Kulübe kabul edilmek istiyorsanız en azından bir dans videosuyla rüştünüzü ispatlamalısınız.
Zamanla apolitik görünen bir videodaki ince mesajları da fark etmeye başlayabilirsiniz. Platform öyle ‘gamsız’ ki videoların yayımlanma tarihi bile yer almıyor. TikTok’un en büyük gücü, kullanıcılarına sıfır takipçiyle bile viral olma imkanı vermesi. Misal bugün ilk videonuzu yayımlayın; şayet yeterince samimi, ilham verici, absürt ya da eğlenceliyse 24 saat içinde binlerce takipçiye ulaşabilirsiniz. Yeni nesil gençler için demokrasi belki de böyle bir şey. Sesini dünyaya duyurmak için kalabalık takipçi kitlesine, hayranlara, ün ve mevki sahibi olmana gerek yok. Söyleyecek etkili bir sözün olsun, onu da kendini fazla ciddiye almadan söyle yeter. Politikadan uzak durmaya çalışan TikTok, en çok ihtiyaç duyulduğu dönemde ifade özgürlüğünü -üstelik çok da ş’aapmadan- yaratıcı gençlerin eline bırakırsa olacağı budur!
3 Kasım’daki seçimlere hazırlanan Başkan Trump’ın Tulsa mitinginin trollenmesi olayının (TikTok üzerinden örgütlenen bir grubun mitinge kayıt yaptırdıkları halde gitmeyip salonu boş bıraktıkları iddia ediliyor) ardından The New York Times’a konuşan 100 bin takipçili Cade Lewis (19), “TikTok gençler için kablolu TV haber kanalı gibi” diyor. Gençlerin bütün gün telefonu ellerinden düşürmeyişlerine bakıp “Bunlardan bir halt olmaz” diyenler yeni dünya düzenini kimlerin kuracağını sonunda anlamaya başlıyor.
Politikayı komediye...
Politik farkındalığını videolarla, danslarla, meme’lerle (mim diye okunuyor) dile getiren gençlerden 19 yaşındaki Benjamin Williams, “Facebook ve Twitter’da politik şeyler çok var fakat Z kuşağı onlarla pek ilgilenmiyor” diyor: “TikTok sayesinde politikayı komediye dönüştürebiliyorsun.” Dünya politikacılarına önemli bir tüyo veren genç Benjamin, sözlerinin kıymetinin farkında mıdır bilmiyorum ama emin olduğum bir şey var: TikTok bahane, genç kafalar şahane!
Sırrı ‘gerçek’ olması
Gençler arasında popüler video platformu TikTok’u ilk bakışta absürt bulabilirsiniz. Biraz daha içine girince kendine has bir samimiyeti olduğu görülüyor. Sloganı, “Gerçek İnsanlar. Gerçek Videolar” olan uygulama gençleri doğallık üzerinden yakaladı. Herkesin en güzel, en mutlu hallerini koymaya çalıştığı Instagram’ın aksine TikTok’ta gençler, “Ben çirkinim” videoları çekiyor ve kara mizahla eğleniyor.
ELON MUSK YİNE ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Teknoloji ünlüsü Elon Musk geçen günlerde “Meme’lere hâkim olan evrene hâkim olur” diye bir tweet attı. Popüler bir fotoğrafın veya sözün karikatürize edilmesiyle hazırlanan meme’ler yeni dönemde politik mesajları mizahla yaymak için kullanılıyor. Musk, yaklaşan ABD seçimleri öncesinde adaylara üstü kapalı tüyo vermiş oldu.