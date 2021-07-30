MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Uğur YÜKSEL>Ne izlesem okusam dinlesem
GeriUğur YÜKSEL Ne izlesem okusam dinlesem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

Yazarın tüm yazıları

Ne izlesem okusam dinlesem

30 Temmuz 2021

“Suicide Squad”in devam filmi “İntihar Timi”, DC Sinematik Evreni’nin süper kötülerini ikinci kez bir araya getiriyor. Disneyland’in tema parkından yola çıkarak yaratılan ve Amazon’da maceralarla dolu bir yolculuğa çıkaracak Disney eğlencesi “Jungle Cruise”, Dwayne Johnson ve Emily Blunt’ı buluşturuyor. Netflix’in en dikkat çekici animasyonlarından Trol Avcıları’nı tamamlayan “Titanlar Yükseliyor” serinin hayranları için ekranlarda.

FİLM

Ne izlesem okusam dinlesem

THE SUICIDE SQUAD: İNTİHAR TİMİ / THE SUICIDE SQUAD (Sinema)
Yönetmen: James Gunn / Oyuncular: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman / 2020, ABD, 94’ / KOMEDİ, DRAM

DC Sinematik Evreni’nin süper kötülerini buluşturan ve ilkini 2016’da izlediğimiz “Suicide Squad”in devam filmi sinemalarda. Harley Quinn başta olmak üzere, Rick Flag, Captain Boomerang ve Amanda Waller gibi ilk filmden tanıdığımız kahramanlarımıza Bloodsport, Peacemaker, SolSoria gibi yeni karakterler dahil oluyor. ABD’nin en yüksek ölüm oranına sahip hapishanesi Belle Reve’den çıkmak için her teklife evet diyecek süper kötülerin maceralarını anlatacak filmi, “Guardians of the Galaxy” filmlerine imza atan James Gunn yönetiyor. Harley Quinn rolünde Margot Robbie devam ederken, Idris Elba da Bloodsport karakterine hayat verecek.

Ne izlesem okusam dinlesem

MAINSTREAM (Sinema)
Yönetmen: Gia Coppola / Oyuncular: Andrew Garfield, Maya Hawke, Nat Wolff, Kalena Yiaueki / 2020, ABD, 94’ / KOMEDİ, DRAM

Coppola ailesinin yönetmen üyelerinden torun Gia Coppola’nın Venedik’te yarışan filmi, tüketim eleştirisi yaptıkları videolarıyla kısa sürede sosyal medya fenomenine dönüşen üç gencin yaşadıklarını konu alıyor. Ethan Hawke ve Uma Thurman’ın kızları Maya Hawke ve sinemanın son Örümcek Adam’ı Andrew Garfield’ın başrolünde olduğu film, meselesini anlatmada karakterleri kadar içi boş olmakla eleştirildi.

Ne izlesem okusam dinlesem

JUNGLE CRUISE (Sinema)
Yönetmen: Jaume Collet Sera / Oyuncular: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Ramirez / 2021, ABD, 127’ / AKSİYON, MACERA, FANTASTİK

Dwayne Johnson ve Emily Blunt’ı buluşturan Disney filmi, tıbbın geleceğini değiştirme gücüne sahip, eşsiz bir iyileştirme yeteneği olan eski bir ağacı keşif için Londra’dan Amazon ormanlarına yolculuğa çıkan Lily ile yıkık dökük teknesiyle ona rehberlik eden Frank’in yoldaki maceralarını anlatıyor. “Orphan”, “Unknown”, “The Shallows” gibi dikkat çekici korku filmleriyle tanıdığımız İspanyol yönetmen Jaume Collet-Serra’ya emanet edilen film, Disneyland’in “Karayip Korsanları”, “Tomorrowland” gibi büyük ilgi gören tema parklarından yola çıkarak perdeye geliyor.

Ne izlesem okusam dinlesem

TROL AVCILARI: TİTANLAR YÜKSELİYOR / TROLLHUNTERS: RISE OF THE TITANS (Netflix)
Yönetmen: Johane Matte, Francisco Ruiz-Velasco, Andrew L. Schmidt / 2021, ABD-MEKSİKA, 104’ / ANİMASYON, FANTASTİK, MACERA

“Pan’s Labyrinth / Pan’ın Labirenti”, Oscar aldığı “The Shape of Water / Suyun Sesi” gibi modern başyapıtların dahi yönetmeni Guillermo Del Toro’nun tasarladığı üç sezonluk sıra dışı animasyon serisi “Tales of Arcadia”nın sonundayız. İnsanlar, troller, uzaylılar ve büyücülerin birbirine karıştığı bir maceranın içine sürükleyecek film, dizinin hayranları için muhteşem bir final sunuyor.

KİTAP

Ne izlesem okusam dinlesem

TERSTEN PERSPEKTİF - Pavel Florenski, Metis Yayıncılık, Sanat
SINIR - Lidia Yuknavitch, Çınar Yayınları, Öykü
KIŞ YOLCULUĞU VE PEŞİNDEKİ ÖYKÜLER - Georges Perec & Oulipo, Everest Yayınları, Roman
SU ALTINDA SÜSLÜ KOSTÜM GEÇİDİ - Allison Colpoys & Davina Bell, VakıfBank Kültür Yayınları, Çocuk
KAYBOLAN OYUNCAK DÜKKANI - Edmund Crispin, Yapı Kredi Yayınları, Roman
O BENİM GEZEGENİM - Timothee de Fombelle, Yapı Kredi Yayınları, Öykü

MÜZİK

Ne izlesem okusam dinlesem

CURRENT - Can Yalçın, Alternatif Rock, Tekli
BATAKLIK - Oldeaf & Ağaçkakan, Rap, Tekli
GURUJİ - Kutiman, Dünya, Tekli
NEYSE NE - Cihan Bilgin, Elektronik, Tekli
TURNING AWAY - Moderator, Elektronik, Tekli
LURE (LIVE) - Aynur, Dünya, Albüm
LACİVERT - Sema Moritz, Alternatif, Tekli
COLORATURA - Coldplay, Alternatif Rock, Tekli
HOW MANY TIMES - The Away Days, Alternatif Rock, Tekli
KISASA KISAS - Altın Gün, Saykodelik, Tekli

X

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

23 Temmuz 2021
Amerikan versiyonu için çalışmalar süredursun Danimarkalı yönetmen Thomas Vinterberg’in bu yıl Oscar’larda En İyi Uluslararası Film seçilen karakomedisi ‘Körkütük’ sinemalara geliyor. Tye Sheridan ile Lily Rose’u buluşturan bilim kurgu ‘Gezginler’, etkileyici konusu kadar karanlık atmosferiyle de merak uyandırıyor. Yeşim Ustaoğlu’nun 2008 yapımı klasiği ‘Pandora’nın Kutusu’ ve ikinci sezonuyla geri dönen komedi dizisi ‘Ted Lasso’, ekranlardan tavsiyelerimiz.

FİLM

KÖRKÜTÜK / ANOTHER ROUND (Sinema)
Yönetmen: Thomas Vinterberg / Oyuncular: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Helene Reingaard Neumann / 2020, DANİMARKA, İSVEÇ, HOLLANDA, 117’ / DRAM, KOMEDİ

En İyi Uluslararası Film Oscar’ının bu yılki sahibi Thomas Vinterberg karakomedisi ‘Körkütük’, sinemalarda gösterimde. Avrupa Film Ödülleri’nde en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu ve senaryo ödüllerini toplamış film, bir kasabada öğretmenlik yapan ve uzun dostlukları olan dört erkeğin gönüllü başladıkları deney sürecinde yaşananları anlatıyor. Kanımızda doğuştan alkol eksikliği olduğunu ileri süren bir teoriyi deneyimlemek isteyen dörtlü, gittikçe daha çoğunu istedikleri yeni hayatlarının kurallarını esnetiyor ve sınırları da zorlamaya başlıyorlar. Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang ve Lars Ranthe’nin San Sebastian’da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ile de tescillenen performanslarından beslenen filmin Amerikan versiyonu için çalışmalara çoktan başlandığını da duyuralım.

GEZGİNLER / VOYAGERS (Sinema)

Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

16 Temmuz 2021
Şimdiden modern klasikler arasına girmiş 2018 yapımı korku filmi ‘Sessiz Bir Yer’in ikincisi bu hafta sinemalarda gösterimde. Maren Ade’nin Cannes’da FIPRESCI Ödülü almış kara komedisi ‘Toni Erdmann’ ve merakla beklenen korku dizisi ‘American Horror Stories’, ekranlarda haftanın öne çıkanları...

FİLMSESSİZ BİR YER 2 / A QUIET PLACE PART 2 (Sinema)
Yönetmen: John Krasinski / Oyuncular: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe / 2020, ABD, 97’ / DRAM, KORKU

En son ekranlarda Jack Ryan rolünde izlediğimiz John Krasinski’nin yönetmenlikte de başarısını kanıtladığı ‘Sessiz Bir Yer’, 2018’de gösterime girdiğinde seyirciden olduğu kadar eleştirmenlerden de büyük beğeni toplamıştı. Kısa sürede korku klasikleri arasına giren film, avlarını sesle bulan yaratıkların istila ettiği distopik bir dünyada geçiyor ve özellikle Oscar’a da aday olmuş ses tasarımıyla dikkat çekiyordu. İki yıl sonra gelen devam filmi, ilk hikâyenin bıraktığı yerden devam ediyor. Babalarını kaybetmiş Abbott ailesi yaşam savaşlarını sessizlik içinde sürdürürken, dış dünyadaki tek tehlikenin yaratıklar olmadığını anlıyor. Emily Blunt’ı bir kez daha başrolünde izleyeceğimiz filmin kötü adamını ise Cillian Murphy canlandırıyor.



TONI ERDMANN (MUBI Türkiye)

Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

9 Temmuz 2021
Çizgi roman dünyasının kadın kahramanlarını kadın yönetmenlerin gözünden perdeye taşıma projesi Cate Shortland imzalı “Black Widow” ile devam ediyor. Scarlett Johansson’ın performansıyla Marvel evreninin en ikonik kahramanlarından birine dönüşmüş Natasha Romanoff’un solo hikâyesini anlatacak film, geçen hafta açılan sinemalara geri dönmek için de ideal seçim. Steven Soderbergh’in Don Cheadle, Benicio Del Toro, Jon Hamm, Brendan Fraser gibi popüler aktörleri buluşturduğu suç draması “No Sudden Move” ve Chris Pratt’li zamanda yolculuk filmi “The Tomorrow War”, aksiyon tutkunlarına haftanın ekran tavsiyeleri. Çağının en iyi yönetmenlerinden Kelly Reichardt’ın son filmi “İlk İnek” ekranlarda haftanın en iyisi.

FİLMBLACK WIDOW (Sinema)
Yönetmen: Cate Shortland
Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour
2021, ABD, 133’/AKSİYON, MACERA

Pandemiden dolayı bir yıldır vizyon bekleyen ve bu süreçte dijital platformlara direnen “Black Widow”, sinemaların açılışıyla birlikte Türkiye’de de gösterime girdi. “Lore” (2012), “Somersault” (2004), “Berlin Syndrome” (2017) gibi ödüllü filmleriyle tanıdığımız Avustralyalı bağımsız sinemacı Cate Shortland’ın elinde neye dönüşeceğini merakla beklediğimiz film, 2010’da “Iron Man 2” ile başladığı Marvel Sinematik Evreni’ne 2019’da “Avengers: Endgame” ile veda eden Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow’un solo hikâyesini anlatacak. Bir kez daha Scarlett Johansson’ın hayat vereceği Natasha Romanoff’un Avenger öncesi hayatına tanık olacağımız film, kahramanımızın karanlık geçmişine ışık tutacak. Johansson’a Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, William Hurt gibi sıkı bir kadronun eşlik ettiği “Black Widow”, sinema perdesinde iyi bir aksiyon izlemeyi özlemişler için kaçırılmaz fırsat.


Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

2 Temmuz 2021
Yeşilçam filmlerine de göz kırpmaya başlayan Netflix, Kemal Sunal’ın 12 filmini kataloğuna ekledi. Obam çiftinin yapımcılığında hazırlanan müzik ve animasyon dizi “We The People” ve yönetmenin hayranlarının kaçırmayacağı “Andrey Tarkovski: Bir İbadet Olarak Sinema” belgeseli haftanın diğer ekran seçenekleri. Güneş Özgeç’in mistik sularda gezinen ritmik şarkısı “Bence Gerçek Hepsi” de haftanın müzik tavsiyesi.

FİLMKEMAL SUNAL FİLMLERİ (Netflix)

Yeşilçam filmlerinin Türkiyeli izleyicide yarattığı sevginin gücünden etkilenen Netflix, birçok yerli klasiğin yanı sıra Kemal Sunal’ın 12 filmini de kataloğuna ekledi. Usta komedyenin “Salako”, “Kibar Feyzo”, “Çöpçüler Kralı” gibi neredeyse tek kişilik şovuna dönüşmüş filmlerinin yanı sıra “Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Mavi Boncuk” gibi ansambl oyuncu kadrosuyla da unutulmaz olmuş komedileri, yeniden ve yeniden ve üstelik sansürsüz izlemek isteyenler için yayında.



ANDREY TARKOVSKİ: BİR İBADET OLARAK SİNEMA/ANDREI TARKOVSKY: A CINEMA PRAYER (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Andrey A. Tarkovski

Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

25 Haziran 2021
Channing Tatum’un George Washington’a sesiyle hayat verdiği yetişkin animasyonu ‘America: The Motion Picture’, sınırları zorlayan bir alaycılıkla Amerikan tarihini canlandırıyor. Usta Fransız yönetmen François Ozon’un yaratıcılık ve özgünlükle parladığı ilk dönemlerinden dört klasik filmi BluTV kataloğunda. Haftanın müzik önerisi, Volkan İncüvez’in Yunus Emre’nin aynı adlı meşhur şiirini bestelediği teklisi ‘Dertli Dolap.’

AMERICA: THE MOTION PICTURE (Netflix)
Yönetmen: Matt Thompson / 2021, ABD, 98’ / ANİMASYON, KOMEDİ

Netflix’in merakla beklenen yetişkin animasyonu, George Washington’ın elinde motorlu testeresi ve yanında bira düşkünü kankası Sam Adams ile birlikte gerçekleştirdiği Amerikan Devrimi’ni konu alıyor. Amerikan tarihini sınırları zorlayan bir hiciv ve alaycılıkla anlatan filmin seslendirmesinde, Channing Tatum, Simon Pegg, Judy Greer gibi ünlü isimler var. Senaryosunu ‘Godzilla’ (2014), Wonder Woman 1984 (2019), ‘Mortal Kombat’ (2020) gibi büyük bütçeli aksiyonları da yazmış Dave Callahan’ın kaleme aldığı ve ağzı bozuk ajan dizisi ‘Archer’ın yapımcısı Matt Thompson’ın yönetmenliğini üstlendiği film 30 Haziran Çarşamba akşamı ekranlarda.



FRANÇOIS OZON FİLMLERİ (BluTV)

Fransız sinemasının en önemli ve yaratıcı yönetmenlerinden François Ozon’un köklerini merak eden sinefiller için Ozon’u Ozon yapan dört film BluTV kataloğunda. Bir farenin eve girişiyle yıkılan aile kurumunu anlattığı çılgın komedisi ‘Sitcom’ (1998), baştan çıkarıcı ve seksi cinayet filmi ‘Les Amants criminels / Katil Aşıklar’, Charlotte Rampling’in etkileyici yüzünü sinemaya geri kazandırdığı ‘Sous le sable / Kumun Altında’ (2000) ve polisiye yazarları Patricia Highsmith ve Ruth Rendell’a saygı duruşunda bulunduğu gerilimi ‘Swimming Pool / Havuz’ (2003), Ozon ile yeni tanışacaklar için de doğru başlangıçlar olacaktır.

Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

18 Haziran 2021
Antalya ve İstanbul film festivallerinin en iyisi “Maddenin Halleri”, klasik belgeselciliğin ayarlarıyla oynayan, hipnotik ve unutulması güç bir yapım. 90’lardan sarsıcı başyapıt “Yağmurdan Önce”, babalar gününe özel Kevin Hart’lı komedi “Bir Eksik” ve 6 filmlik seçki “İlham Perileri”, haftanın diğer ekran seçenekleri... Raflarda bu hafta, Pınar Öğünç’ün salgın zamanları Türkiyesinin ve emekçilerinin hafızasını kaydettiği “Pandemi Zayiatı-Bir Yıldan 35 Hayat Hikâyesi” adlı kitabı var.

FİLMBİR EKSİK/FATHERHOOD (Netflix)
Yönetmen: Paul Weitz
Oyuncular: Kevin Hart, Paul Alexander Désiré, Rodney Alexandre, Christine Lan
2021, ABD, 109’/DRAM, KOMEDİ

Matt Logelin’in 2011’de çok satanlara girmiş “Two Kisses For Maddy: A Memoir Of Loss and Love” adlı anı kitabından uyarlanan film, eşi ölünce kızını tek başına büyütmenin zorlu yolculuklarına dalmış bir babanın maceralarını konu alıyor. “American Pie”, “About a Boy”, “Grandma” filmleriyle tanıdığımız Paul Weitz’ın yönettiği filmde, Amerikalı ünlü komedyen Kevin Hart başrolde.


Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

11 Haziran 2021
Evrenini ekranlarda da genişleterek sürdüren Marvel’in yeni macerası “Loki”, Thor’un kötü kalpli kardeşi Loki’nin “Yenilmezler” serisinden bağımsız maceralarını konu alıyor. Roberto Benigni’nin Geppetto ustaya hayat verdiği “Pinokyo” ve korkusuz bir politikacının samimi portresini çizen “Feminist Bakan”, haftanın film seçenekleri...

DİZİLOKI (Disney+)
Yaratıcılar: Michael Waldron, Jack Kirby, Stan Lee / Oyuncular: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw / 2021, ABD, 1. SEZON, 6 BÖLÜM’ / FANTASTİK, AKSİYON

“WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” gibi büyük ilgi gören dizilerle ekranlarda da genişlemeye devam eden Marvel Sinematik Evreni’nin yeni projesi, Thor’un kardeşi Loki’yi odağına alıyor. En son, 2017’de izlediğimiz “Avengers: Endgame” filminde Tessaract’i de alarak ortadan kaybolan Loki’nin bundan sonra başına gelenleri anlatacak dizi, 6 bölümden oluşacak. Loki’ye filmlerde olduğu gibi Tom Hiddleston hayat verirken, zaman dedektifi Mobius M. Mobius rolünde karşımıza çıkacak Owen Wilson da dizinin sürprizlerinden olacak. İlk iki bölümü 9 Haziran’da yayınlanan “Loki”nin ikinci sezonuna onay aldığını da duyuralım.

YENİ SEZONLAR GELDİATİYE – 3. Sezon (Netflix) 17 Haziran’da yayınlanacak yeni sezonda, kahramanlarımız Atiye ve Erhan, iki soyun devamı olan Aden adlı kızlarına ulaşmaya çalışacak.



Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

4 Haziran 2021
Stephen King’in aynı adlı romanından Pablo Larraín’in yönetmenliğinde ekranlara taşınan korku dizisi “Lisey’s Story”, Julianne Moore ve Clive Owen’ı meşhur distopya filmi “Children of Men”den 15 yıl sonra yeniden bir araya getiriyor. Hikâyesi kadar Selen Uçer ve Ece Dizdar’ın ödüllü performanslarıyla da hafızalara kazınan Ümit Ünal filmi “Aşk, Büyü Vs.”, ilk kez ekranlarda. Beats By Girlz Türkiye’nin Deniz Tekin, Feryal Öney, Güneş Özgeç, Melike Şahin gibi isimleri bir araya getirecek buluşması, müzik tutkunlarının radarından kaçmasın. Haftanın kitabı “İki Satır İki Satırdır”, Edip Cansever’in Alev Ebüzziya’ya 1962-76 yıllarında yazdığı sevda ve şiir dolu mektupları zarflarından çıkarıyor.

DİZİSWEET TOOTH (Netflix)
Yaratıcılar: Jim Mickle, Beth Schwartz
Oyuncular: Nonso Anozie, Christian Convery, Stefania LaVie Owen
2021, ABD, 1. SEZON, 5 BÖLÜM’/DRAM

Çizgi roman devlerinden DC imzalı “Sweet Tooth”, 8 bölüm halinde Netflix kataloğunda yayında. Jeff Lemire’ın ilki 2009’da yayımlanan aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan dizi, “Büyük Çöküş” adı verilen olay sonrası yarı insan, yarı hayvan ‘melez’ çocukların doğduğu bir dünyada geçiyor. Melezlerin insanlar tarafından pek de kabul görmediği ve hatta avlandığı bu dünyayı, gözlerden uzakta büyümüş geyik-çocuk Gus ve gezgin arkadaşı Jepperd’ın maceraları eşliğinde izleyeceğimiz dizinin yapımcıları arasında beyazperdenin ‘Iron Man’i Robert Downey Jr. da bulunuyor.


Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

28 Mayıs 2021
70’ler ve 80’lerin efsanevi moda tasarımcısının hayatını ekranlara taşıyan “Halston”, Ewan McGregor başta olmak üzere oyuncu kadrosu ve tabii ki kostümleriyle göz dolduruyor. Genç okurun 2014’ün çoksatanlar listesinde yükselttiği aynı adlı roman serisinden uyarlama “Panik”, yazarı Lauren Oliver’ın kaleminden ekranlara taşınıyor. İstanbul Modern’de Sırp filmi “Baba” ve Kundura Sinema’da da meşhur bir gezginin büyülü Asya yolculuğunu anlatan “Ella Maillart: Çifte Serüven”, haftanın çevrimiçi seçenekleri.

DİZİHALSTON (Netflix)
Yönetmen: Daniel Minahan
Oyuncular: Ewan McGregor, Rebecca Dayan, Krysta Rodriguez, Bill Pullman
2021, ABD, MİNİ DİZİ, 5 BÖLÜM’/DRAM

Ryan Murphy’nin yaratıcıları arasında olduğu 5 bölümlük mini dizi, 70’ler ve 80’lere damgasını vurmuş moda tasarımcısı Halston’ın renkli olduğu kadar karanlıklar da barındıran hayatını anlatıyor. Halston’ı ve beraberinde moda imparatorluğunun yükselişini ve düşüşünü, birebir imzasını attığı skandallarla anlatmayı tercih eden dizi, dönemin eğlence sektöründen birçok popüler ismi de hikâyenin bir parçası yaparak ilgiyi çoğaltıyor. “Game of Thrones”, “American Crime Story”, “House of Cards” gibi dizileri çekmiş Emmy ve Hugo ödüllü Daniel Minahan’ın yönettiği dizi, bir yerden sonra kahramanının yaratıcılığı gibi sıradanlaşsa da usta işi oyunculuklar diziyi ayakta tutmayı başarıyor. Halston rolünde kariyerinin en iyi performanslarından birini veren Ewan McGregor, mücevher tasarımcısı Elsa Peretti’yi canlandıran Rebecca Dayan ve Liza Minnelli rolünde Krysta Rodriguez başta olmak üzere oyunculuklar kostümler kadar ışıldıyor.


Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

21 Mayıs 2021
İki ay önce “Justice League”in dört saatlik yönetmen kurgusunu izlediğimiz Zack Snyder bu kez, korku ve bilimkurgu türlerini birbirine karıştırdığı aksiyon filmi “Ölüler Ordusu” ile karşımızda. Ünlü şarkıcı Pink’i turnede ve özel hayatında yakından izleyen “P!nk: All I Know So Far” ve Rusya’da erkekleri baştan çıkarmanın yollarının öğretildiği bir kursta yaşananları anlatan “Baştan Çıkarma Dersleri”, belgesel meraklılarını bekliyor. Aralarında Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren’ın da olduğu zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken spiritüel bilimkurgu “Solos”, haftanın en dikkat çekici dizisi. Kitap raflarında ise bu hafta, Murathan Mungan’ın 80 şairden 127 şiiri buluşturan seçkisi “Aile Albümü” var.

FİLMÖLÜLER ORDUSU/ARMY OF THE DEAD (Netflix)
Yönetmen: Zack Snyder
Oyuncular: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick
2021, ABD, 148’/AKSİYON, SUÇ, KORKU, BİLİM-KURGU

“300” (2007), Watchmen (2009), “Man of Steel” (2013) ve en son dört saatlik kurgusuyla izlediğimiz “Justice League” gibi çizgi roman uyarlamalarıyla tanıdığımız Zack Snyder, bu kez orijinal bir hikâyeye soyunuyor. Snyder’ın, üçüncü John Wick filminin de senaristi Shay Hatten ile birlikte yazdıkları senaryodan çektiği film, zombi istilasındaki Las Vegas’ta büyük çaplı bir soygun planına girişen, eski askerlerden kurulu bir grubun yaşadıklarını anlatacak. Korku ve bilimkurgu türlerinin birbirine karıştığı bir aksiyon sunan “Ölüler Ordusu” bununla da kalmayacak; öncesinde yaşanmış hikâyelerin anlatılacağı bir film ve anime dizisiyle kendi evrenini yaratacak.


Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

14 Mayıs 2021
Colson Whitehead’in Pulitzer ödüllü aynı adlı romanından uyarlanan ve kuşağının en iyi sinemacılarından Barry Jenkins’in 10 bölümünü birden yönettiği Amazon dizisi “The Underground Railroad”, haftanın en heyecan verici ekran olayı. Angelina Jolie’yi başrole taşıyan neo-western gerilim “Those Who Wish Me Dead” ve Amy Adams’lı gerilim “The Woman In The Window”, Alexandra Aja özleyenlere “Oxygène” ve Mısırlı genç kadınların hikâyesini anlatan belgesel “Nişanlılar”, haftanın film seçenekleri. Müzik listelerinde bu hafta, yerli rap sahnelerinin en özgün isimlerinden Da Poet’in 10 yıl aradan sonra çıkardığı ilk solo albümü “Kendini Bul” öne çıkıyor.

FİLMOXYGÈNE(Netflix)
Yönetmen: Alexandre Aja
Oyuncular: Mélanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi
2021, FRANSA-ABD, 100’/GERİLİM

“Haute Tension”(2003), “The Hills Have Eyes”(2006), “Mirrors”(2008) gibi modern korku klasiklerinin yaratıcısı Fransız yönetmen Alexandra Aja’nın son filmi, hafızasını kaybetmiş şekilde bir kapsülün içinde uyanan Elizabeth Hansen adlı bir kadının oksijeni gittikçe azalan bu odadan kurtulma çabasını anlatacak. Mélanie Laurent’ın başrolünde olduğu gerilimde, usta Fransız aktörler Mathieu Amalric ve Malik Zidi de var.


Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

7 Mayıs 2021
Bu hafta ekranları yeni nesil süper kahramanlar ele geçiriyor. Emekliliğe geçmiş süper kahramanlar ve onların çocuklarının hikâyesini anlatacak “Jupiter’s Legacy” 8 bölümlük ilk sezonuyla ‘merhaba’ derken, Ryan Murphy imzalı “Pose”, üçüncü sezonuyla hayranlarına veda ediyor. Haftanın film önerisi Kundura Sinema’da gösterilen çarpıcı belgesel “Denizaşırı Hizmetçiler”, haftanın oyunu da dans, bale ve tiyatronun birbirine karıştığı Moda Sahnesi projesi “Balerin”.

DİZİJUPITER’S LEGACY (Netflix)
Yönetmen: Rupert Wyatt
Oyuncular: Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels
2021, ABD, 1. SEZON, 8 BÖLÜM/AKSİYON, MACERA

Mark Millar ile Frank Quitely’nin meşhur çizgi roman serilerinden uyarlanan dizi, yeni nesil süper kahramanlarla tanıştırıyor bizi. “Angel” (2002), “Spartacus: Blood and Sand” (2010), “Daredevil” (2015) gibi dizilerin yaratıcısı Steven S. DeKnight’ın imzasını taşıyan 8 bölümlük dizi, 1930’lardan bugüne insanlığın hayatını defalarca kez kurtarmış ve artık emekliliği hak etmiş yaşlı süper kahramanlar ile onların gücüne erişmek için yarışan çocuklarının hikâyesini anlatacak.


Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

30 Nisan 2021
80’lerin meşhur romanlarından “Sivrisinek Sahili”nin televizyon uyarlaması “The Mosquito Coast” ekranlarda. Kitabın yazarı Paul Theroux’un öz yeğeni de olan Justin Theroux’un başrolünde olduğu dizinin senaryosunda “Luther”ın yaratıcısı Neil Cross’un imzası var. Doğa belgesellerine meraklı izleyiciye David Attenborough’un üç bölümlük dizisi “Life in Color”, anime tutkunlarına da tarihin ilk siyah samurayını canlandıran “Yasuke” tavsiyemizdir. Isaac Asimov’un 7 kitaplık bilimkurgu serisi “Vakıf”ın Türkçede yayımlanan son halkası “Vakıf ve Dünya” ise raflarda haftanın kitabı.

DİZİTHE MOSQUITO COAST (Apple TV+)
Yönetmen: Rupert Wyatt
Oyuncular: Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish, Gabriel Bateman
2021, ABD, 1. SEZON, 8 BÖLÜM/AKSİYON, DRAM

Paul Theroux’un Türkçede “Sivrisinek Sahili” adıyla yayımlanmış aynı adlı romanından uyarlanan “The Mosquito Coast”, ilk iki bölümüyle Amazon’da yayında. Senaryosunu “Luther”ın yaratıcısı Neil Cross ve “The Loneliest Planet” (2011), “The Disaster Artist” (2017) filmlerinin senaristi Tom Bissell’ın birlikte yazdıkları diziyi, “Rise Of The Planet Of The Apes” ile övgü toplamış Rupert Wyatt yönetiyor. 1986’da Peter Weir’ın yönetmenliğinde Harrison Ford, Helen Mirren ve River Phoenix’li kadrosuyla beyazperdeye de uyarlanan kitabın dizi versiyonunda, “The Leftovers” dizisiyle hafızalarımıza kazınan Justin Theroux başrolde. Yazarın öz yeğeni de olan Theroux, eşi ve dört çocuğunu da alarak medeniyetten uzakta yeni ve ütopik bir dünya kurmaya çalışan Amerikalı mucit Allie Fox’u canlandıracak. 7 bölümden oluşacak “The Mosquito Coast” yeni bölümleriyle cuma günleri Apple TV+’ta olacak.


Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

23 Nisan 2021
Pazar gecesi Oscar’lar sahiplerini buluyor. Türkiye’de TRT 2’den canlı izlenebilecek tören öncesi hazırlık yapmak isteyenlere Oscar’ın güçlü adaylarını listeledik. Anna Kendrick ve Toni Collette’i buluşturan bilim kurgu ‘Kaçak Yolcu’ haftanın en dikkat çekici filmi. Grishaverse üçlemesinin ilk romanından uyarlanan fantastik dizi ‘Shadow and Bone’ ve 4. sezonuyla geri dönen ‘The Handmaid’s Tale’, dizi tutkunlarının bu haftaki favorileri olacak. Haftanın kitabı ise İletişim Yayınları’ndan çıkan Şebnem İşigüzel romanı ‘İstanbullu Amazonlar 1809.’

OSCAR ÖDÜLLERİ (TRT 2)

Bu yıl 93.’sü yapılacak Akademi Ödülleri, 26 Nisan gecesi TRT 2 ekranlarında canlı yayınlanıyor. 01.30’da ‘Oscar’a Doğru’ özel yayını ile başlayacak gece, 03.00’ten itibaren de Oscar’ların dağıtılacağı törenle devam edecek. En İyi Film kategorisinin en güçlüsü ‘Nomadland’ Türkiye’de henüz yayında değil ama diğer kategorilerin güçlü adaylarından izleyebileceklerinizi sizin için listeledik.

MANK (Netflix): 10 adaylığa sahip olsa da En İyi Film’i ‘Nomadland’e kaptıracak gibi görünen David Lynch filminin şansı görüntü ve tasarım dallarında daha mümkün görünüyor.

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM (Netflix): Geçen yıl kaybettiğimiz aktör Chadwick Boseman, filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alarak tarihe geçecek gibi görünüyor. Kostüm ve makyaj dalında da filmin elinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz.



Yazının Devamını Oku

Ne izlesem, okusam, dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

16 Nisan 2021
Azra Deniz Okyay’ın Antalya’da En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini alan filmi “Hayaletler”, MUBI Türkiye’de gösterimde. Yönetmenin ilk filmi de olan “Hayaletler”, dinamik kurgusu, yenilikçi senaryosu ve canlı oyunculuklarıyla haftanın en iyi ekran seçeneği. Çevrim içi platformlarda bu hafta Kundura Sinema ve İstanbul Modern’in ücretsiz izlenebilen seçkilerine bakmanızı öneririz. Raflardan bu haftaki tavsiyemiz ise, yıllarca erkek kimliğiyle yazmak zorunda kalmış Alice B. Sheldon’ın meşhur feminist distopyası “Houston, Houston, Duyuyor musun?”

FİLMHAYALETLER (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Azra Deniz Okyay
Oyuncular: Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar, Emrah Özdemir
2020, TÜRKİYE-FRANSA-KATAR, 85’/DRAM

Venedik’te Eleştirmenler Birliği Ödülü alarak başladığı festival yolculuğunda eleştirmenlerin övgülerini toplamış Azra Deniz Okyay filmi “Hayaletler”, MUBI Türkiye’de yayında. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 5 ödül birden kazanan film, tüm Türkiye’de elektriklerin saatlerce kesildiği bir günde geçiyor. Çoğumuzun hafızalarından silinmiş olsa da 31 Mart 2015 tarihinde gerçekten de yaşanmış bu kesintinin metaforundan beslenen film, İstanbul’un yoksul bir mahallesinde o gün yaşananları dört farklı karakterin iç içe geçen hikâyeleri eşliğinde anlatıyor. Ödüllü kısalarıyla tanıdığımız Okyay’ın ilk uzun filmi de olan “Hayaletler”, dinamik kurgusu, yenilikçi senaryosu ve canlı oyunculuklarıyla yılın en iyi yerli yapımlarından.


Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

9 Nisan 2021
Charlize Theron’u Amerikan başkanlığı yarışında izleyeceğimiz komedi filmi ‘Denemeye Değer’, türün cinsiyetçi klişeleriyle dalgasını geçerken; Melissa McCarthy ve Octavia Spencer’ı buluşturan ‘Thunder Force’ da süper kahraman filmlerini tiye alıyor. Idris Elba’lı baba oğul draması ‘Kent Kovboyu’ ve Amazon yapımı korku dizisi ‘Them’, haftanın diğer ekran seçenekleri... Bejan Matur’un yeni şiir kitabı ‘Dünya Güzeldir Hâlâ’ ve şiirlerini seslendirdiği ‘Yedi Gece’ albümü haftanın edebi sürprizi.

FİLMDENEMEYE DEĞER / LONG SHOT (Netflix & BluTV)
Yönetmen: Jonathan Levine / Oyuncular: Charlize Theron, Seth Rogen, June Diane Raphael, Ravi Patel / 2019, ABD, 125’ / KOMEDİ

Charlize Theron ve Seth Rogen’ı buluşturan bu eğlenceli film, doğruculuğundan işsiz kalmaya mahkum gazeteci Fred Flarsky’nin başkanlık seçimine hazırlanan çocukluk aşkı Charlotte Field ile rastlantı sonucu karşılaşmaları sonrası yaşananları anlatıyor. ‘50/50’ ve ‘The Night Before’ gibi bağımsız komedileriyle tanıdığımız Jonathan Levine’in yönettiği komedi, türün cinsiyetçi klişeleriyle dalga geçiyor, 90’lar müziği ve filmlerine -özellikle Pretty Woman’a- bolca selam gönderiyor.

5 PERFORMANS
-CHARLIZE THERON
THE OLD GUARD (2020)

Yazının Devamını Oku

Ne izlesem dinlesem okusam

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

2 Nisan 2021
Rock’un babaannesi Tina Turner’ın hayatından bugüne dek yayınlanmamış görüntüler ve kayıtlar sunan “Tina”, 2017’nin Oscar yıldızı “Ay Işığı”, 6 yıllık yolculuğunda pandemiyi de görmüş süper komedi “Superstore” ve süper kahraman hikâyelerinin en yenisi “Invincible”, haftanın ekran seçenekleri. Alice Walker’ın “hayatımın kitabı” dediği “Gözleri Tanrı’yı Seyrediyordu”, Türkçe’de ilk kez yayımlanmış Zora Neale Hurston’ı keşfetmek isteyenler için raflarda... Barış Demirel ve Guillaume de Kadebostany ortaklığından doğma “Sal Beni”, yalnızca haftanın değil bu yılın da en iyi şarkılarından.

FİLMAY IŞIĞI/MOONLIGHT (Bein Connect)
Yönetmen: Barry Jenkins
Oyuncular: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson, Janelle Monáe
2016, ABD, 111’/DRAM, AŞK

Barry Jenkins’in 2017’de En İyi Film Oscar’ına da uzanan ustalık eseri filmi “Ay Işığı” Bein Connect’te yayında. Tarell Alvin McCraney’nin hayatından otobiyografik izler taşıyan “In Moonlight Black Boys Look Blue” adlı oyunundan uyarlanan film, üç farklı zamanda geçiyor ve bir çocuğun büyüme ve kendini keşfetme hikâyesini konu alıyor. Diyaloglarından oyunculuklara, müziklerinden James Laxton imzalı görüntü yönetimine, adeta sinema dersi veren bu modern başyapıt, ötekiliği yüzünden dışlanmış, dünyada yalnız bırakılmış herkesin yüreğini titretmeyi başarıyor.


Yazının Devamını Oku

Uğur Yüksel

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

26 Mart 2021
Yılın beklenen büyük bütçeli yapımlarından “Godzilla vs Kong”, sinema tarihinin meşhur iki canavarını karşı karşıya getiriyor. 1978 yapımı Fassbinder başyapıtı “Maria Braun’un Evliliği” ve kısa film tutkunlarına Akbank Kısa Film Festivali, haftanın diğer çevrimiçi seçenekleri… Haftanın kitabında bu hafta, Orhan Pamuk’un yazımı 5 yıl süren aşk, polisiye ve tarihi romanı “Veba Geceleri” var.

FİLMGODZILLA VS. KONG (HBO Max)
Yönetmen: Adam Wingard
Oyuncular: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry
2021-ABD, AVUSTRALYA-113’/AKSİYON, GERİLİM, BİLİMKURGU

Pandemi sürecinde vizyonu ertelenen büyük bütçeli yapımlardan “Godzilla vs Kong”, bugün ABD’de sinemalarda ve HBO Max’ta da çevrim içi gösterime girdi. “Kong: Skull Island/Kong: Kafatası Adası” (2017) ile “Godzilla: King of the Monsters/Canavarlar Kralı”nın (2019) devamı da olan film, sinema tarihinin iki meşhur canavarını karşı karşıya getiriyor. Dev goril King Kong ile nükleer radyasyonun uyandırdığı tarih öncesi deniz yaratığı Godzilla’nın arasındaki çatışmanın ortasında kalmış insanların hikâyesini izleyeceğimiz filmde, sinemanın son Tarzan’ı Alexander Skarsgård, Rebecca Hall ve “Stranger Things”in Eleven’ı Millie Bobby Brown başrollerde.


Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

19 Mart 2021
Sinemamızın usta yönetmenlerinden Reha Erdem’in nefis bir oyuncu kadrosunu bir araya getirdiği kara komedisi “Seni Buldum Ya!”, Zoom’da çekilen ilk yerli yapım olma özelliği de taşıyor. Zack Snyder’in dört saatlik kurgusuyla yeniden buluşacak “Justice League” ve kadın yönetmenlerin ders verdiği bir sinema okulunun kapılarını aralayan 14 saatlik “Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema” belgeseli, haftanın öne çıkan diğer seyir seçenekleri. Hafta başı aday listesinin açıklandığı Oscar yarışına evden hazırlanmak isteyenler için rehberimiz de bu haftaki köşemizde yer alıyor.

FİLMSENİ BULDUM YA! (MUBI)
Yönetmen: Reha Erdem
Oyuncular: Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola
2021-TÜRKİYE-82’/
KOMEDİ

‘İnsan nedir?’ sorusunun peşinde “Korkuyorum Anne” (2004), “Beş Vakit” (2006), “Hayat Var” (2008), “Kosmos” (2010) gibi başyapıtlar vermiş usta yönetmen Reha Erdem’in geçen yıl bu zamanlarda İstanbul’da ve Zoom platformu üzerinden çektiği film, MUBI’de gösterimde. Sinemamızın ilk karantina filmi de olan “Seni Buldum Ya!”, pandemi dönemini fırsat bilerek çevrim içi bir suç ağı kuran iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların korku, endişe ve bir o kadar da başkaldırı, heves, empati, aşk ve dans dolu hâllerini anlatıyor. Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun gibi usta işi bir oyuncu kadrosunun buluştuğu filmde, her bir oyuncuyu kendilerine özel olarak yazılmış rollerde ve enfes performanslarda izliyoruz. Kapanış jeneriğinin ardından başlayan Reha Erdem ve Esin Küçüktepepınar söyleşisi de yönetmenin hayranları için kaçırılmaz fırsat.

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları