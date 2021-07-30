Ne izlesem, okusam, dinlesem

Çizgi roman dünyasının kadın kahramanlarını kadın yönetmenlerin gözünden perdeye taşıma projesi Cate Shortland imzalı “Black Widow” ile devam ediyor. Scarlett Johansson’ın performansıyla Marvel evreninin en ikonik kahramanlarından birine dönüşmüş Natasha Romanoff’un solo hikâyesini anlatacak film, geçen hafta açılan sinemalara geri dönmek için de ideal seçim. Steven Soderbergh’in Don Cheadle, Benicio Del Toro, Jon Hamm, Brendan Fraser gibi popüler aktörleri buluşturduğu suç draması “No Sudden Move” ve Chris Pratt’li zamanda yolculuk filmi “The Tomorrow War”, aksiyon tutkunlarına haftanın ekran tavsiyeleri. Çağının en iyi yönetmenlerinden Kelly Reichardt’ın son filmi “İlk İnek” ekranlarda haftanın en iyisi.

FİLMBLACK WIDOW (Sinema)

Yönetmen: Cate Shortland

Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour

2021, ABD, 133’/AKSİYON, MACERA

Pandemiden dolayı bir yıldır vizyon bekleyen ve bu süreçte dijital platformlara direnen “Black Widow”, sinemaların açılışıyla birlikte Türkiye’de de gösterime girdi. “Lore” (2012), “Somersault” (2004), “Berlin Syndrome” (2017) gibi ödüllü filmleriyle tanıdığımız Avustralyalı bağımsız sinemacı Cate Shortland’ın elinde neye dönüşeceğini merakla beklediğimiz film, 2010’da “Iron Man 2” ile başladığı Marvel Sinematik Evreni’ne 2019’da “Avengers: Endgame” ile veda eden Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow’un solo hikâyesini anlatacak. Bir kez daha Scarlett Johansson’ın hayat vereceği Natasha Romanoff’un Avenger öncesi hayatına tanık olacağımız film, kahramanımızın karanlık geçmişine ışık tutacak. Johansson’a Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, William Hurt gibi sıkı bir kadronun eşlik ettiği “Black Widow”, sinema perdesinde iyi bir aksiyon izlemeyi özlemişler için kaçırılmaz fırsat.





