Ne izlesem, okusam, dinlesem

2000’lerin meşhur gizem filmlerine imza atmış M. Night Shyamalan’ın son filmi “Zamanda Tutsak”, Gael García Bernal ve Vicky Krieps’li kadrosuyla yönetmenin sadık izleyicilerini bekliyor. İlkini sevenler için “Crood’lar 2: Yeni Bir Çağ”, komedi arayanlara Jodie Comer ile Ryan Reynols’ı buluşturan “Gerçek Kahraman” ve Venedik’ten ödüllü “Derisini Satan Adam”, sinemalarda haftanın diğer seçenekleri. David Ouimet’in yazıp çizdiği, çocuklar kadar yetişkinlere de yürekten seslenen “Gümbür Gümbür”, haftanın kitap seçimi.

ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)

Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung

2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU

“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.

DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)

Yönetmen: Kaouther Ben Hania

