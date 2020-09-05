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UÄŸur Vardan

UÄŸur Vardan

uvardan@hurriyet.com.tr

SalonlarÄ± bir â€˜Ã‡in efsanesiâ€™ mi dolduracak?

5 Eylül 2020

Seyirciyi tekrar salonlara çekmesi beklenen yapÄ±mlardan â€˜Mulanâ€™ gösterimde. Çin kökenli bir virüsün dünyayÄ± düÅŸürdüÄŸü dehÅŸet ortamÄ±nda bir kadÄ±n savaÅŸçÄ±nÄ±n gösterdiÄŸi cesareti anlatan bu eski Çin destanÄ±nÄ±n, sinema adÄ±na â€˜kurtarÄ±cÄ±â€™ olarak sahaya sürülmesi de ilginç bir ironi...

SalonlarÄ± bir â€˜Ã‡in efsanesiâ€™ mi dolduracak
GeÃ§miÅŸ zamanlarÄ±n birinde Ã‡in, daimi komÅŸusu Hunlardan korkup â€˜duvarâ€™ bile inÅŸa etmiÅŸken yine de kimi sorunlara engel olamazmÄ±ÅŸ. Ä°ÅŸte o dÃ¶nemlerden Ã¶dÃ¼nÃ§ alÄ±nmÄ±ÅŸ bir hikÃ¢yeyi anlatan â€˜Mulanâ€™, 1998â€™de Ã§ekilmiÅŸ ve ilgi gÃ¶ren Disney animasyonlarÄ±nÄ±n biri olarak zihinlerde yer etmiÅŸti. Filmin konusu ÅŸÃ¶yleydi: Hunlar, yaÅŸlÄ± imparator yÃ¶netimindeki Ã‡inâ€™e kuzeyden saldÄ±rÄ±p Ã¼lkeyi ele geÃ§irmek istiyorlar. YÃ¶netim, direnmek ve savaÅŸmak amacÄ±yla her evden bir erkeÄŸi orduya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor. SavaÅŸacak durumu olmayan ama vatan gÃ¶revini yerine getirmek isteyen Fa Zou da bu Ã§aÄŸrÄ±ya cevap veriyor. Lakin gece vakti kÄ±zÄ± Mulan, babasÄ±nÄ±n savaÅŸ zÄ±rhlarÄ±nÄ± kuÅŸanÄ±yor, saÃ§Ä±nÄ± erkek gibi topluyor ve Ping adÄ±yla cepheye gidiyor. Ä°ÅŸin savaÅŸ kÄ±smÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k bir cesaret Ã¶rneÄŸi gÃ¶steriyor ve adeta bir ulusun kaderini belirliyor. Lakin...

â€˜Mulanâ€™, geleneksel yapÄ± iÃ§inde kadÄ±nÄ±n yeri evidir diyen zihniyete baÅŸkaldÄ±ran bir fikriyatÄ±n ifadesiydi. Bu filme, eline kÄ±lÄ±Ã§ alÄ±p Ã¼lke savunmasÄ±na katÄ±lan ve Ã¼stlendiÄŸi gÃ¶revi baÅŸarÄ±yla tamamlayan genÃ§ bir kadÄ±nÄ±n epik destanÄ± da demek mÃ¼mkÃ¼n...

GerÃ§ek oyuncularla ete kemiÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

Bana kalÄ±rsa tek sorunu kadÄ±nÄ±n var oluÅŸunu â€˜savaÅŸâ€™ gibi erkeklere biÃ§ilen bir formun iÃ§inde tanÄ±mlamaya, takdir etmeye ve yÃ¼celtmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ydÄ±. Yani bir anlamda erkekleÅŸen ve kendisini bÃ¶yle kanÄ±tlayan (ya da kahramanlaÅŸan) bir kadÄ±n figÃ¼rÃ¼...

Bu saptamalarÄ± yaptÄ±ktan sonra gelelim gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze... Ä°ÅŸte bu animasyon ÅŸimdi gerÃ§ek oyuncularla ete kemiÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ve uzun metraja dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YÃ¶netmenliÄŸini, bugÃ¼ne kadar beyazperdede Ã§okÃ§a kadÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ anlatmÄ±ÅŸ, feminist reflekslere sahip Yeni ZelandalÄ± Niki Caroâ€™nun Ã¼stlendiÄŸi yapÄ±mda Mulanâ€™Ä± Yifei Liu canlandÄ±rdÄ±.

â€˜2020 model Mulanâ€™ tÄ±pkÄ± geÃ§en hafta vizyona giren â€˜Tenetâ€™ gibi pandemi dÃ¶neminde seyirciyi salonlara Ã§ekmesi ve yeniden sinemayÄ± canlandÄ±rmasÄ± beklenen yapÄ±mlarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Filmin vizyon tarihi de doÄŸru zamanÄ± bulmak adÄ±na birkaÃ§ kez ertelenmiÅŸti.

DoÄŸru zamanÄ±n bu hafta olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kuÅŸkusuz â€˜Mulanâ€™Ä±n giÅŸede gÃ¶receÄŸi ilgi gÃ¶sterecek ama Ã‡in kÃ¶kenli bir virÃ¼sÃ¼n dÃ¼nyayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ dehÅŸet ortamÄ±nda bu eski Ã‡in Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n sinema adÄ±na â€˜kurtarÄ±cÄ±â€™ olarak sahaya sÃ¼rÃ¼lmesi sanÄ±rÄ±m Ã¶zel bir ironi olsa gerek...

MULAN

YÃ¶netmen: Niki Caro
Oyuncular: Yifei Liu, Donnie Yen, Li Gong, Jet Li, Jason Scott Lee, Yoson An, Tzi Ma, Rosalind Chao, Xana Tang, Ron Yuan...
ABD, Kanada, Hong Kong ortak yapÄ±mÄ±

VÄ°ZYON TURU

HaftanÄ±n diÄŸer seÃ§enekleri ÅŸÃ¶yle: Brett ve Drew T. Pierceâ€™in ortaklaÅŸa Ã§ektikleri â€˜Davetsizâ€™ (â€˜The Wretchedâ€™), Gerard Bush ve Christopher Renz ikilisinin yÃ¶nettiÄŸi â€˜Antebellumâ€™, James Snider imzalÄ± animasyon â€˜Penguenler TakÄ±mÄ± Uzaydaâ€™ (â€˜Penguin Leagueâ€™), Ruken KeleÅŸâ€™in yÃ¶nettiÄŸi â€˜Aetherâ€™, Regis Roinsard imzalÄ± â€˜SÄ±rlar KitabÄ±â€™ (â€˜Les Traducteursâ€™) ve Francis Annan imzalÄ± â€˜Pretoriaâ€™dan KaÃ§Ä±ÅŸâ€™ (â€˜Escape from Pretoriaâ€™).SalonlarÄ± bir â€˜Ã‡in efsanesiâ€™ mi dolduracakAntebellum

BAÅžKENTTE FESTÄ°VAL ZAMANISalonlarÄ± bir â€˜Ã‡in efsanesiâ€™ mi dolduracak
Bu yÄ±l 31â€™incisi dÃ¼zenlenecek olan Ankara Film Festivaliâ€™nin seyircisiyle buluÅŸmasÄ± aslÄ±nda haziran ayÄ±nda olacaktÄ±. Ne var ki pandemi sÃ¼reci bu randevunun ertelenmesine yol aÃ§tÄ±. Ve festival, gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ±yla, 3 EylÃ¼l perÅŸembe akÅŸamÄ± itibariyle baÅŸladÄ±. 10 EylÃ¼lâ€™de sona erecek festival kapsamÄ±nda 13 Ã¼lke ve 59 yÃ¶netmenden toplamda 56 film izleyici huzuruna Ã§Ä±kacak. TÃ¼m gÃ¶sterimler KÄ±zÄ±lay BÃ¼yÃ¼lÃ¼ Fener SinemasÄ±â€™nda yapÄ±lacak. â€˜Ulusal YarÄ±ÅŸmaâ€™da dokuz film boy gÃ¶sterecek. Bu yapÄ±mlarÄ±, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± YeÅŸim UstaoÄŸluâ€™nun Ã¼stlendiÄŸi ve diÄŸer Ã¼yeleri de oyuncu Berkay AteÅŸ ile oyuncu TuÄŸÃ§e AltuÄŸ, kurgucu Aylin Zoi Tinel ve HÃ¼rriyet gazetesi sinema yazarÄ± UÄŸur Vardanâ€™dan oluÅŸan jÃ¼ri deÄŸerlendirecek.

ULUSAL YARIÅžMA FÄ°LMLERÄ°

- AÅŸk, BÃ¼yÃ¼ vs.Â
YÃ¶n: Ãœmit ÃœnalSalonlarÄ± bir â€˜Ã‡in efsanesiâ€™ mi dolduracak

- BilmemekÂ
YÃ¶n: Leyla YÄ±lmaz

- Ceviz AÄŸacÄ±Â
YÃ¶n: Faysal Soysal

- Kovan
YÃ¶n: Eylem Kaftan

- Omar ve Biz
YÃ¶n: Maryna Er Gorbach-Mehmet BahadÄ±r Er

- ÅžairÂ
YÃ¶n: Mehmet Emin YÄ±ldÄ±rÄ±m

- Topal ÅžÃ¼kranâ€™Ä±n MaceralarÄ±
YÃ¶n: Onur ÃœnlÃ¼

- Uzak Ãœlke
YÃ¶n: Erkan YazÄ±cÄ±

- Uzun Zaman Ã–nceÂ
YÃ¶n: Cihan SaÄŸlam

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UÄŸur VARDAN UÄŸur VARDANTÃ¼m yazÄ±larÄ±
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