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Uğur Vardan

Uğur Vardan

uvardan@hurriyet.com.tr

En ‘baba’ filmler...

20 Haziran 2020

Bu haftaki seçki Babalar Günü vesilesiyle izlenecek yapımlardan oluşuyor. İşte size konusu babalar etrafında biçimlenen hüzünlü, komik, varoluşsal meselelerde ya da uzayda gezinen bir grup film... İster babanızla, ister çocuğunuzla; eğer o değerli varlığınızı kaybettiyseniz de anısına ithafen izleyin...

1) ŞAMPİYON / THE CHAMPEn ‘baba’ filmler...
‘Ayağa kalk şampiyon!’

Alkol bağımlılığıyla mesleğinden uzaklaşmış bir boksör, oğlu için ringlere dönerek bir ölüm-kalım maçına çıkar. Türkiye’de Ekim 1980’de vizyona çıkan ve ‘ağlatan film’ olarak şöhreti kısa sürede kulaktan kulağa yayılarak katlanan bu etkileyici melodram, Franco Zeffirelli imzasını taşıyordu. Öykünün küçük kahramanı TJ’i canlandıran Ricky Schroder’ın boks müsabakası sırasında babasına (Jon Voight oynuyordu) destek verirken döktüğü gözyaşları sinema salonlarının yolunu tutan herkesi ağlatıyordu.

 2) HAYAT GÜZELDİR / LA VITA E BELLAEn ‘baba’ filmler...
Savaş bir oyun mudur?

Naziler bütün Yahudiler gibi onun da kapısını çalar. İtalyan Guido, oğlu Giosue’nin bu zorlu süreci en iyi şekilde atlatabilmesi için götürüldükleri toplama
kampında yaşadıkları acıyı bir oyun gibi sunar. Nazi zulmüne trajikomik bir mantıkla yaklaşan Roberto Benigni’nin bu son derece çarpıcı filmi üç dalda Oscar almıştı.

3) BİSİKLET HIRSIZLARI / LADRI DI BICICLETTEEn ‘baba’ filmler...
Fakirliğin gözü kör olsun

Savaş sonrası İtalya’da iki çocuk babası Antonio zorlukla bulduğu işinin ilk gününde en önemli aracı olan bisikletini çaldırır ve oğlu Bruno’yla gün boyu Roma sokaklarında onu arar. Vittorio De Sica’nın eseri, ‘yeni gerçekçilik’ akımının sembol filmidir ve izleyenin yüreğini dağlar.

4) KAYIP / THE MISSINGEn ‘baba’ filmler...
Evladıma ne yaptınız?

1973’te Şili’de faşist general Augusto Pinochet, Salvador Allende’yi ABD destekli darbeyle devirir. Bu esnada Amerikalı gazeteci Charles Horman ortadan kaybolur. Devletine bağlı orta sınıf bir Amerikalı olan baba Ed Horman oğlunun akıbetinin peşine düşerken kimi gerçekler ve ülkesinin kirli yüzüyle hesaplaşma noktasına gelir. Costa-Gavras’ın bir babanın dramına odaklandığı filmi Cannes’da, ‘Altın Palmiye’yi Şerif Gören-Yılmaz Güney ortak imzalı ‘Yol’la paylaşmıştı.

5) BABAM İŞ GEZİSİNDE / OTAC NA SLUZBENOM PUTUEn ‘baba’ filmler...
Senin baban bir muhalifti oğlum!

Sistemin gazabına uğrayıp tutuklanan bir baba ve içeride kaldığı süre boyunca oğlu Malik’e, babasının iş gezisinde olduğunu söyleyen ailesi... Emir Kusturica imzalı, bir zamanların Yugoslavya’sını ve siyasal iklimini, Bosnalı bir çocuğun gözünden anlatan, yer yer futbolla da süslenen, renkli ve etkileyici bir yapım.

6) BABAM İÇİN / IN THE NAME OF THE FATHEREn ‘baba’ filmler...
Adaletin bu mu dünya?

İrlandalı Gerry Conlon, 1970’lerde Londra’da gerçekleştirilen bir bombalama eylemi nedeniyle, hiç ilgisi olmadığı halde hapse girer. Patlamanın sorumluluğu ona fatura edilirken masum babası da suç ortağı olarak içeri atılır. Jim Sheridan’ın gerçek bir olaydan uyarlanmış ve zamanında çok ses getirmiş filmi, çileli baba-oğul odağında adaletin yok ettiği hayatları anlatır.

7) AZAP YOLU / ROAD TO PERDITIONEn ‘baba’ filmler...
Babamın sırrı...

1930’lar, Büyük Buhran dönemi Amerika’sında mafya tetikçiliği yapan bir babayla, onun sırrını öğrenmesi aile faciasına neden olan oğlu... Sam Mendes’in
yönettiği bu çarpıcı suç gerilimi, Yunan tragedyalarını andıran bir havaya sahip ve karanlık bir çağ atmosferi içinde sağlam bir vicdani öykü anlatıyor.

8) MEZUNİYET / BACALAUREATEn ‘baba’ filmler...
Çürümüşlüğün resmi

Doktor Romeo Aldea, lise son öğrencisi kızı Eliza’nın bir an önce İngiltere’ye gidip bir anlamda kendisini kurtarmasını ister. Parlak bir öğrenci olan Eliza, formalite niteliğindeki bitirme sınavlarını beklemektedir fakat... Rumen sinemasının en iyi yönetmenlerinden biri olan Cristian Mungiu imzalı yapım, bir baba-kız ilişkisi üzerinden vicdan, ahlak, doğruluk gibi meselelerle birlikte çürümüşlüğün sardığı bürokrasi, eğitim, emniyet, adalet ve tıp gibi kurumların röntgenini çekmeye soyunuyor.

9) YILDIZLARA DOĞRU / AD ASTRAEn ‘baba’ filmler...
Gökyüzünde onu arıyorum...

Bir yandan insanlığın geleceğini kurtarmak için çabalayan, öte yandan da yıllar önce uzayda kaybolan babasını arayan bir astronot... Brad Pitt’in sürüklediği ve James Gray’in yönettiği ‘Yıldızlara Doğru’, Freudyen okumalara açık bir öykü.

10) HAYAT AĞACI / THE TREE OF LIFEEn ‘baba’ filmler...
Varoluşsal meseleler...

‘İnsan denen varlığın kimliği nedir’ türünden meselelere kafa yoran yapıtlarıyla tanıdığımız Terrence Malick imzalı yapım, sert bir baba figürü ve çocukları eşliğinde, şiirsel dokunuşlara sahip bir aile dramını  anlatıyor. Filmin uğradığı meseleler arasında modern çağda bireyin açmazları da var.

BUNLARA DA DİKKAT!

  1. Babam ve Ustam / Padre Padrone / Yön: Taviani Kardeşler
  2. Ay Beyazdır / Paper Moon / Yön: Peter BogdanovichEn ‘baba’ filmler...
  3. Günaha Davet / A Bronx Tale / Yön: Robert De Niro
  4. Büyük Balık / Big Fish / Yön: Tim Burton
  5. Yıldızlararası / Interstellar / Yön: Christopher Nolan
  6. Yol / The Road / Yön: John Hillcoat
  7. Toni Erdmann / Yön: Maren Ade
  8. Başka Bir Yerde / Somewhere / Yön: Sophia Coppola
  9. Şeker Çocuk / Honey Boy / Yön: Alma Har’el
  10. Umudunu Kaybetme / The Pursuit of Happyness / Yön: Gabriele Muccino
  11. Kaptan Fantastik / Captain Fantastic / Yön: Matt Ross
  12. 96 Saat / Taken / Yön: Pierre Morel
  13. Senden Bana Kalan / The Descendants / Yön: Alexander Payne
  14. Gelinin Babası / Father of the Bride / Yön: Charles Shyer
  15. Süper Baba / Big Daddy / Yön: Dennis Dugan

SİNEMAMIZIN ‘BABA’LARI...

1. Babam ve Oğlum / Yön: Çağan Irmak
2. Gönül Yarası / Yön: Yavuz TurgulEn ‘baba’ filmler...
3. Bizim Aile / Yön: Ergin Orbey
4. Baba / Yön: Yılmaz Güney
5. Nuh Tepesi / Yön: Cenk Ertürk
6. Babamın Kanatları / Yön: Kıvanç Sezer
7. Babamın Sesi / Yön: Orhan Eskiköy, Zeynel Doğan
8. Babam / Yön: Nihat Durak
9. Babamın Kemikleri / Yön: Özkan Çelik
10. Hadi Be Oğlum / Yön: Bora EgemenEn ‘baba’ filmler...

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