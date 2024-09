Adana’da film şöleni başlıyor

Haberin Devamı

Festival rüzgârı önce Ayvalık’la start almıştı, bugün itibarıyla da ülkemizin en köklü sinema şenliklerinden Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başlıyor.

Bu 31’inci kez gerçekleştirilecek organizasyon boyunca 22 ülkeden 125 yönetmenin toplam 117 filmini sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Festivalin bu yılki ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ Polonyalı usta yönetmen Jerzy Skolimowski’ye verilecek.

‘Onur Ödülleri’ sinema ve tiyatro oyuncuları Demet Akbağ ve Uğur Polat’a, ‘Orhan Kemal Onur Ödülü’ de sinemamızın üç emekçisine; Muzaffer Hiçdurmaz, Güler Ökten ve Mazlum Kiper’e takdim edilecek.

Ödüller bu gece saat 20.00’de başlayacak ‘Açılış töreni’nde sahipleriyle buluşurken Merkez Park’ta töreni Volkan Severcan sunacak ve gece Nilüfer’in vereceği konserle sonlanacak.

Haberin Devamı





JÜRİ BAŞKANI NURİ BİLGE CEYLAN



Festivalin en heyecanlı bölümü elbette ‘Ulusal Uzun Film Yarışması’ olacak ve bu kategoride 11 yapım boy gösterecek.

Bu yapıtları değerlendirecek jüriye Nuri Bilge Ceylan başkanlık yapacak.

Oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım, yönetmen ve senarist Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ile yazar, film eleştirmeni, küratör Müge Turan da jüride yer alan isimler...

Sekiz yapıtın yer aldığı ‘Ulusal Belgesel Yarışması’nın jürisi ise yönetmen Eylem Kaftan, yönetmen, senarist ve yapımcı Hakkı Kurtuluş ve yönetmen Serdar Kökçeoğlu’dan oluşuyor.

Ayrıca bu yıl Uluslararası Kısa Film Yarışması, Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması’nda toplam 51 kısa film jüri ve seyirci karşısına çıkacak.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan ‘Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’da finale kalan yedi senaryoyu da yapımcı Anna Maria Aslanoğlu, yazar Mine Söğüt ve yönetmen Seren Yüce’den oluşacak jüri değerlendirecek...

Festivalin ‘Dünya Sineması’ bölümünde ise aralarında Francis Ford Coppola’nın ‘Megalopolis’, Mohammad Rasoulof’un ‘Kutsal İncirin Tohumu’ (The Seed of the Sacred Fig), Adam Elliot’ın ‘Bir Salyangozun Anıları’ (Memoir Of A Snail), Boris Lojkine’nin ‘Süleyman’ın Hikâyesi’ (The Story of Souleymane), Emanuel Pârvu’nun ‘Dünyanın Sonuna Üç Kilometre’ (Three Kilometers To The End Of The World), Payal Kapadia’nın ‘Aydınlık Hayallerimiz’ (All We Imagine As Light), Tato Kotetishvili’nin ‘Kutsal Enerji’ (Holy Electricity) ve ‘Gidecek Yer Yok’ (No Other Land) gibi yapımlarının bulunduğu birçok yapıt gösterilecek. Bu bölümün ‘Özel Gösterim’ programında Sovyet yönetmen Mikhail Kalatozov’un 1964 yapımı başyapıtı ‘Ben Küba’ (I Am Cuba), 60. yılına özel gösterimiyle festivalde yer alacak.



FERİT EDGÜ VE GENCO ERKAL ANISINA...



Festivalde Erden Kıral’ın Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı ve FIPRESCI ödüllerini alan ve Türkiye’de uzun yıllar yasaklı kalmış 1983 yapımı klasiği ‘Hakkâri’de Bir Mevsim’, Sinematek’le ortaklaşa bir gösterimde seyirciyle buluşacak.

Film, yakın zamanda kaybettiğimiz yazar Ferit Edgü ve oyuncu Genco Erkal’ın anısına gösterilecek ve restore edilmiş kopyasıyla perdede olacak.

Bu arada ‘Özel Gösterimler’in uzun film programında, Mete Gümürhan’ın ‘Birlikte’ (2023), Selin Öksüzoğlu’nun ‘Görüşürüz Kaplumbağa’ (2024), Tunahan Kurt’un ‘Karganın Uykusu’ (2023), Nehir Tuna’nın ‘Yurt’ (2023) ve Tolga Karaçelik’in 2017 yapımı filmi ‘Kelebekler’ yönetmenlerin de katılımıyla gösterilecek.

Öte yandan Polonya Büyükelçiliği ve Gezici Festival’in ortaklığında hazırlanan ‘Polonya, Şimdi’ adlı seçkide, festivalin ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi Jerzy Skolimowski’nin Cannes’da Jüri Büyük Ödülü ve En İyi Özgün Müzik Ödülü’nün sahibi ‘Aİ’nin (EO) yanı sıra Anna Jadowska’nın ‘Çatıdaki Kadın’ (Woman On The Roof), Grzegorz Debowski’nin ‘Değersiz Bir Hayat’ (Next To Nothing), Robert Glinski’nin ‘Gölge Adam’ (Strawman) ve DK Welchman ile Hugh Welchman’nın sıra dışı canlandırması ‘Köylüler’ (The Peasants) gösterilecek.



GÖSTERİMLER VE ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ



Burda Performans Gösteri Merkezi (PGM), Cinema Pink, Merkez Park, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu, Çır Çır Fabrikası ve Başkent Üniversitesi Hastanesi Kışla Yerleşkesi gibi mekânlarda gerçekleştirilecek gösterimler ve bütün etkinlikler ücretsiz...

İyi seyirler dileklerimizle...

Haberin Devamı

‘Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’

◊ Bildiğiniz Gibi Değil / Yön: Vuslat Saraçoğlu

◊ Döngü / Yön: Erkan Tahhuşoğlu

◊ Gecenin Kıyısı / Yön: Türker Süer

◊ Hakkı / Yön: Hikmet Kerem Özcan

◊ Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri / Yön: Murat Fıratoğlu

◊ Hiçbir Şey Yerinde Değil / Yön: Burak Çevik

◊ On Saniye / Yön: Ceylan Özgün Özçelik

◊ Ölü Mevsim / Yön: Doğuş Algün

◊ Su Yüzü / Yön: Zeynep Köprülü

◊ Umut / Yön: Orhan İnce

◊ Yeni Şafak Solarken / Yön: Gürcan Keltek

‘Ulusal Belgesel Yarışması’

◊ Ağaçtan Umutlar / Yön: Haydar Demirtaş

◊ Bizim İsmail / Yön: Fatin Kanat-Önder İnce

◊ Laf Aramızda Engürü Kahve / Yön: Özlem Mengilibörü-Can Mengilibörü

◊ Sürgün Asla Bitmez / Yön: Bahar Bektaş

◊ Şarap Rengi Deniz / Yön: Nefin Dinç

◊ Şehir ve Mesih / Yön: Aylin Kuryel-Raşel Meseri

◊ Üçüncü Gurbet / Yön: Mediha Güzelgün

◊ Zamanın Kıyısında Sınav / Yön: İlkay Nişancı