Demirtaş çiftinden ‘Altın Yıl’ Sergisi

Krişna Sanat Merkezi, ilginç bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Muhteber-Yusuf Demirtaş çifti sergilerine ‘Seneye (2023) düğünümüz var’ adını vermişler. Krişna’dan gelen basın bülteninde, Yusuf Demirtaş, sergilerine neden bu ismi verdiklerini şöyle açıklamış:
“2018’de Krişna’da açtığımız serginin adı ‘Biz olmakt’tı. Bu isim sergi içeriği ile uyumluydu. Bu sergimize neden ‘Seneye (2023) düğünümüz var’ adını verdiğimize gelince. Birincisi, seneye Cumhuriyetimizin 100. yılı. İkincisi seneye genel seçim var, bayram havasında geçmesini diliyoruz. (Bence yine de Türkiye’de siyasi gelişmelerde ve tarih vermede temkinli olmak lazım.) Üçüncüsü, evliliğimizin 50. yılı. (Yani Demirtaş çifti 2023’te evliliklerinde altın yıllarını kutlayacaklar.)”
Yusuf Demirtaş, sergiye ‘Seneye düğünümüz var’ adının verilmesinde eşi Muhteber hanımın resimlerinin önemli rol oynadığını vurguladıktan sonra şöyle devam ediyor:
“Muhteber’in resimleri düğüne, baloya gider gibi allı pullu, cıvıl cıvıl. Estetik ve plastik değerler bağlamında güzel, sıcak resimler. Benim resimlerim, soyut dışa vurum anlayışta. Enerji dolu. Düğün, balo, enerji, hareket, estetik içerir.”
Muhteber Demirtaş’ın eserlerine baktığınızda, daha önceki sergilerindeki gibi ana konunun elbette kadınlar olduğunu görüyoruz. Yusuf beyin dediği gibi bu sergide Muhteber hanımın resimleri insanın yaşam sevincini artırır nitelikte. Coşkulu kadın figürleri, erkek egemen topluma adeta meydan okuyor. Kadınlar, Cumhuriyet rejiminin kazanımlarından asla vazgeçmeyecekleri mesajını veriyor. Muhteber Demirtaş, kendi ayakları üzerindeki durmalarını, okumalarını, kendilerini ifade etmelerini, ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını istediği için kadın konusunu işlemekten vazgeçmeyeceğini belirtiyor. Sanatçı, “İzleyici bu sergideki kadınları gördüğünde düğün konusunu kolayca anlasa da, onlar benim için hakkını arayan, çığlık atan kadınlar, kızlar” diyor.
Yusuf Demirtaş da, bu sergide gravürlerinin yanı sıra bozuk ya da lekeli gravür atıklarından yaptığı küçük boyutlu boya resimlere de yer vermiş. Sanatçı gravürün olanaklarından yararlanarak çizgi, doku, boşluk, açık-koyu ve rengi kullanarak anlatım bütünlüğüne ulaşmayı hedeflemiş. Çizgi değerleri, renk tonları, titizlik ve duyarlılığı ön planda tutarak eserlerinde bir bütünlük yaratmış.
Çalışmalarını Ankara’daki atölyelerinde sürdüren Demirtaş çiftinden Muhteber hanımın resim hayatı 1968’te şimdiki adı ‘Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’nin sınıf bazı olan ‘Resim Semineri’ yetenek sınavını kazanmasıyla şekillenmeye başlamış. Muhteber Demirtaş daha sonra girdiği Gazi Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalında lisans eğitimini tamamlamış. 1986’da Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Resim-İş Eğitim Bölümü’nde lisans öğrenimini bitiren Yusuf Demirtaş da, 1996’da ‘Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Temel Sanat Eğitiminin Bugünkü Durumu’ konulu teziyle Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisansını yapmış. Bu sergi Muhteber Demirtaş’ın 19’uncu, Yusuf Demirtaş’ın da 24’üncü kişisel sergileri. Demirtaş çiftinin hem son eserlerini görmek, hem de 50. yıl birlikteliklerini kutlamak için, Krişna Sanat’ta (Kennedy Caddesi) 30 Nisan’a kadar sürecek bu sergiyi kaçırmayın.
KENTTE NE VAR?
Rabia Çiloğlu-7 Nisan’da açılacak (Grup Sanat/Hollanda Caddesi), O! (Karma sergi)-19 Nisan’a kadar (Galeri Nev/Gezegen Sokak), Figen Rutkay-17 Nisan’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Reyhan Abacıoğlu-26 Nisan’a kadar (Arda Sanat/Yıldız), Gülay Yüksel-6 Nisan’da açılacak (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Sema Barlas-30 Nisan’a kadar (Plaform A/Taurus AVM), Ayla Seymen-20 Nisan’a kadar (Alev Sanat/Park Caddesi), Semure Aras-13 Nisan’a kadar (BRHD/Hollanda Caddesi), Serdar Toka-Yarın açılacak (Zülfü Livaneli Kültür Merkezi/Yıldız), Cebrail Ötgün-6 Nisan’da açılacak (Detay Sanat/Kocatepe), Füsun Kavalcı-26 Nisan’a kadar (Fikret Otyam Sanat Merkezi/Eskişehir Yolu), Zahit Büyükişleyen-Murat Tolga-Ceren Çağlar-Hakan Eraslan-Tansel Türkdoğan-13 Nisan’a kadar (Arkadaş Art Center/One Tover AVM/Or-An), Günnur Özsoy (heykel)-16 Nisan’a kadar (Siyah Beyaz-Şili Meydanı), Hasan Çağlayan-M.Ali Doğan-Gülçah Çağlan-8 Nisan’da açılacak (Galeri Soyut/Yıldız), Şahram Mahdavi-12 Nisan’a kadar (Emin Antik/Kale), Mehmet Emin Erdoğdu-9 Nisan’da açılacak (Nurol Sanat/Güvenevler), Önder Aydın-26 Nisan’a kadar (Medya Sanat/Çankaya), Çağdaş Sanatlar Merkezi etkinlikleri: Füsun Demiray-(Yarın açılacak), Berrin Güngördü-(17 Nisan’a kadar), Çağdaş Gazeteciler ve Çağdaş Sanat Resim/Heykel Sergisi-(12 Nisan’a kadar), Janos Korodi-Andras Szigeti (19 Nisan’a kadar.)
Demirtaş çiftinden ‘Altın Yıl’ Sergisi
Krişna Sanat Merkezi, ilginç bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Muhteber-Yusuf Demirtaş çifti sergilerine ‘Seneye (2023) düğünümüz var’ adını vermişler. Krişna’dan gelen basın bülteninde, Yusuf Demirtaş, sergilerine neden bu ismi verdiklerini şöyle açıklamış:
“2018’de Krişna’da açtığımız serginin adı ‘Biz olmakt’tı. Bu isim sergi içeriği ile uyumluydu. Bu sergimize neden ‘Seneye (2023) düğünümüz var’ adını verdiğimize gelince. Birincisi, seneye Cumhuriyetimizin 100. yılı. İkincisi seneye genel seçim var, bayram havasında geçmesini diliyoruz. (Bence yine de Türkiye’de siyasi gelişmelerde ve tarih vermede temkinli olmak lazım.) Üçüncüsü, evliliğimizin 50. yılı. (Yani Demirtaş çifti 2023’te evliliklerinde altın yıllarını kutlayacaklar.)”
Yusuf Demirtaş, sergiye ‘Seneye düğünümüz var’ adının verilmesinde eşi Muhteber hanımın resimlerinin önemli rol oynadığını vurguladıktan sonra şöyle devam ediyor:
“Muhteber’in resimleri düğüne, baloya gider gibi allı pullu, cıvıl cıvıl. Estetik ve plastik değerler bağlamında güzel, sıcak resimler. Benim resimlerim, soyut dışa vurum anlayışta. Enerji dolu. Düğün, balo, enerji, hareket, estetik içerir.”
Muhteber Demirtaş’ın eserlerine baktığınızda, daha önceki sergilerindeki gibi ana konunun elbette kadınlar olduğunu görüyoruz. Yusuf beyin dediği gibi bu sergide Muhteber hanımın resimleri insanın yaşam sevincini artırır nitelikte. Coşkulu kadın figürleri, erkek egemen topluma adeta meydan okuyor. Kadınlar, Cumhuriyet rejiminin kazanımlarından asla vazgeçmeyecekleri mesajını veriyor. Muhteber Demirtaş, kendi ayakları üzerindeki durmalarını, okumalarını, kendilerini ifade etmelerini, ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını istediği için kadın konusunu işlemekten vazgeçmeyeceğini belirtiyor. Sanatçı, “İzleyici bu sergideki kadınları gördüğünde düğün konusunu kolayca anlasa da, onlar benim için hakkını arayan, çığlık atan kadınlar, kızlar” diyor.
Yusuf Demirtaş da, bu sergide gravürlerinin yanı sıra bozuk ya da lekeli gravür atıklarından yaptığı küçük boyutlu boya resimlere de yer vermiş. Sanatçı gravürün olanaklarından yararlanarak çizgi, doku, boşluk, açık-koyu ve rengi kullanarak anlatım bütünlüğüne ulaşmayı hedeflemiş. Çizgi değerleri, renk tonları, titizlik ve duyarlılığı ön planda tutarak eserlerinde bir bütünlük yaratmış.
Çalışmalarını Ankara’daki atölyelerinde sürdüren Demirtaş çiftinden Muhteber hanımın resim hayatı 1968’te şimdiki adı ‘Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’nin sınıf bazı olan ‘Resim Semineri’ yetenek sınavını kazanmasıyla şekillenmeye başlamış. Muhteber Demirtaş daha sonra girdiği Gazi Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalında lisans eğitimini tamamlamış. 1986’da Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Resim-İş Eğitim Bölümü’nde lisans öğrenimini bitiren Yusuf Demirtaş da, 1996’da ‘Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Temel Sanat Eğitiminin Bugünkü Durumu’ konulu teziyle Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisansını yapmış. Bu sergi Muhteber Demirtaş’ın 19’uncu, Yusuf Demirtaş’ın da 24’üncü kişisel sergileri. Demirtaş çiftinin hem son eserlerini görmek, hem de 50. yıl birlikteliklerini kutlamak için, Krişna Sanat’ta (Kennedy Caddesi) 30 Nisan’a kadar sürecek bu sergiyi kaçırmayın.
KENTTE NE VAR?
Rabia Çiloğlu-7 Nisan’da açılacak (Grup Sanat/Hollanda Caddesi), O! (Karma sergi)-19 Nisan’a kadar (Galeri Nev/Gezegen Sokak), Figen Rutkay-17 Nisan’a kadar (Fırça Sanat/Hilal Mahallesi), Reyhan Abacıoğlu-26 Nisan’a kadar (Arda Sanat/Yıldız), Gülay Yüksel-6 Nisan’da açılacak (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi), Sema Barlas-30 Nisan’a kadar (Plaform A/Taurus AVM), Ayla Seymen-20 Nisan’a kadar (Alev Sanat/Park Caddesi), Semure Aras-13 Nisan’a kadar (BRHD/Hollanda Caddesi), Serdar Toka-Yarın açılacak (Zülfü Livaneli Kültür Merkezi/Yıldız), Cebrail Ötgün-6 Nisan’da açılacak (Detay Sanat/Kocatepe), Füsun Kavalcı-26 Nisan’a kadar (Fikret Otyam Sanat Merkezi/Eskişehir Yolu), Zahit Büyükişleyen-Murat Tolga-Ceren Çağlar-Hakan Eraslan-Tansel Türkdoğan-13 Nisan’a kadar (Arkadaş Art Center/One Tover AVM/Or-An), Günnur Özsoy (heykel)-16 Nisan’a kadar (Siyah Beyaz-Şili Meydanı), Hasan Çağlayan-M.Ali Doğan-Gülçah Çağlan-8 Nisan’da açılacak (Galeri Soyut/Yıldız), Şahram Mahdavi-12 Nisan’a kadar (Emin Antik/Kale), Mehmet Emin Erdoğdu-9 Nisan’da açılacak (Nurol Sanat/Güvenevler), Önder Aydın-26 Nisan’a kadar (Medya Sanat/Çankaya), Çağdaş Sanatlar Merkezi etkinlikleri: Füsun Demiray-(Yarın açılacak), Berrin Güngördü-(17 Nisan’a kadar), Çağdaş Gazeteciler ve Çağdaş Sanat Resim/Heykel Sergisi-(12 Nisan’a kadar), Janos Korodi-Andras Szigeti (19 Nisan’a kadar.)