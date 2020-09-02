Koca Yusuf’un şefkatli eli dünyaya uzandı

Airbus’ın İspanya Sevilla’daki askeri fabrikasında üretilen A400M uçaklarını en yoğun kullanan ülkelerden biri Türkiye. Ona sadece askeri bir nakliye uçağı diye bakmak hata olur. Aslında stratejik bir nakliye uçağı. Savaşların, çatışmaların olduğu bölgelerden çok yardımdan yardıma koşan bir uçak. Koronavirüs salgını boyunca dünyanın dört bir yanına tıbbi yardım taşıdı. Bizdeki adı Koca Yusuf. Kuyruk dikmesinde turna kuşu amblemi var.
Bu uçağı yıllar önce İspanya’nın Sevilla kentindeki Airbus’ın askeri fabrikasında gördüğümde çok etkilenmiştim. O zaman ilk teslim alacağımız, fabrikanın 9 seri numaralı uçağı yani bizim ilk uçağımız imalat hattındaydı. Sanırım 2014 yılında ilk uçak Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Aradan yıllar geçti, 2019 yılında Milli Savunma Bakanlığı’nın izniyle Sevilla’dan getirilecek 9’uncu uçakla uçma iznini aldım.
SEVİLLA’DAN KAYSERİ’YE
Çok tecrübeli pilotlarımızla, başlarında filo komutanı Hava Pilot Yüzbaşı Tuna Selçuk Yılmaz ile Sevilla’dan kalkıp Kayseri’deki 221’inci filoya teslimine kadar tanıklık ettim. Mükemmel bir uçuş yapmıştık. Kayseri üzerinde bir yavaş geçişle filoyu ve de kenti selamlamıştık. Uçuş boyunca kimi zaman kokpitte, kimi zaman kargo bölümünde oturduğun uçağın tutunmasına hayran kalmıştım. Şu günlerde bu uçaklar için Fransa, yanına Almanya’yı da alarak fırtınalar koparıyorlar. Libya’ya askeri malzemeleri bu uçaklarla taşımıyız diye. Bilmiyorum ama parasını verdiğimiz, üstelik ortada uçak yokken ortak olduğumuz A400M ile dünyanın dört bir yanına yardım elimizi uzattık. Avrupalı dostlarımız onlardan tek kelime etmezken hakkımız olan operasyonlar için fırtına koparıyorlar. Gelip geçer.
TÜRKİYE ÜRETİM ORTAĞI
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Kayseri’deki Ana Ulaştırma Üssü olan 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı sadece taktik görevler değil, stratejik ulaştırma harekatında da A400M uçaklarını etkin şekilde kullanıyor. Bu uçaklar toprak pistlere de rahatça inip kalkabiliyor. Türkiye’nin üretim ortağı olduğu A400M uçaklarından 10 tane sipariş verilmiş olup bugüne kadar 9 uçak Kayseri’deki 221 Filo’ya teslim edildi. Bu uçaklarla toplam 7 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirildi. Harekat ortamının lojistik desteğini sağlayan A400M uçakları aynı zamanda çok önemli özel kargo görevleri yapıyorlar. Uçakların bakımı Kayseri’de en güvenilir bakım üssü ilan edilen hangarlarda yapılıyor.
10 SAATE KADAR HAVADA KALIYOR
Teknik özellikleri ve operasyonel destek kabiliyetleri yönüyle A400M uçakları ‘Stratejik Lifter’ olarak değerlendiriliyor. İçerisinde toplam 116 personel taşıyabilen A400M uçağı 10 saat boyunca havada kalabiliyor. Saatte 780 kilometre hız yapabilen uçak 50 ton yakıt alıp, 37 tona kadar yük taşıyabiliyor. Bu yönüyle geleceğin askeri nakliye uçağı olarak anılıyor. Türkiye bu uçağın önemini en erken, yani projenin daha tasarım aşamasında fark etti. Bugünün gerek operasyonel gerekse insani yardım harekatı ihtiyaçlarına bakıldığında, A400M’in öneminin artarak devam edeceği anlaşılıyor.
YENİ A400M GELİYOR
Türk Hava Kuvvetleri imalat programına ortak olarak katıldığı Airbus 400M uçaklarından 10’uncusunu alacak. Yapılan anlaşmada zaten 10 uçak olarak belirlenmişti. Son uçağın alımı gelişen son teknolojilerle donatılması için ertelendi. Ama şimdi parası ödenen uçak 2021 yılı başlarında filoya katılacak. Bu uçakları dünyada en yoğun kullanan ülkelerden biri olduk.
KOCA YUSUF'UN KATILDIĞI İNSANİ OPERASYONLAR
* COVID-19 nedeniyle Amerika, Avrupa ve Afrika ülkelerine Cumhurbaşkanlığı’nın koordine ettiği tıbbi malzeme yardımlarının teslim edilmesi.
* Vuhan’dan COVID-19 tahliyesi.
* Bangladeş’e sığınan Rohingyalı müslümanlara insani yardım operasyonu.
* Ekim 2017’de Somali Mogadişu’daki terör saldırısından sonra A400M uçağı insani yardım ulaştırdı ve bölgeden 34 yaralıyı Türkiye’ye getirdi.
* Kasım 2017’de ise Kuzey Irak ve İran’da meydana gelen depremlere ilk müdahale Türkiye’nin A400M uçakları ile gerçekleştirildi.
* Malatya depreminde ve Ocak 2020’deki Elazığ Depreminde Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardım ve Elazığ’dan yapılacak tahliyeler için Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 5 adet A400M uçağı ile hava köprüsü oluşturuldu.
* Van’daki çığ faciasında hızlı lojistik desteğin yanında kurtarma ekipleri ve yaralıların taşınmasının da baş aktörüydü.
* Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamadan sonra Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yardım desteği de A400M ile taşındı.
* Hürkuş’un tanıtım ve gösteri için Bolivya’daki havacılık fuarına götürülmesi.
* 2 adet T-129 ATAK taarruz tipi helikopter ile Afganistan’da Türk birliğindeki helikopterin taşınmaları.
* Türkiye’nin Libya, Katar ve Somali’deki askeri faaliyetlerinin desteklenmesi ve ulaştırma köprüsü oluşturdu.
* Vatiye Hava Üssü’nün Türk desteğiyle açılmasından sonra Vatiye ve Misrata’ya yönelik Türkiye-Libya arasında A400M filosuyla hava köprüsü A400M’le kuruldu.
* Türkiye, A400 uçaklarının envantere girdiği 2014 yılından beri başarılı görevler icra ederek kullanıcı ülkeler arasında birinciliği kaptırmıyor.
Koca Yusuf’un şefkatli eli dünyaya uzandı
Airbus’ın İspanya Sevilla’daki askeri fabrikasında üretilen A400M uçaklarını en yoğun kullanan ülkelerden biri Türkiye. Ona sadece askeri bir nakliye uçağı diye bakmak hata olur. Aslında stratejik bir nakliye uçağı. Savaşların, çatışmaların olduğu bölgelerden çok yardımdan yardıma koşan bir uçak. Koronavirüs salgını boyunca dünyanın dört bir yanına tıbbi yardım taşıdı. Bizdeki adı Koca Yusuf. Kuyruk dikmesinde turna kuşu amblemi var.
Bu uçağı yıllar önce İspanya’nın Sevilla kentindeki Airbus’ın askeri fabrikasında gördüğümde çok etkilenmiştim. O zaman ilk teslim alacağımız, fabrikanın 9 seri numaralı uçağı yani bizim ilk uçağımız imalat hattındaydı. Sanırım 2014 yılında ilk uçak Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Aradan yıllar geçti, 2019 yılında Milli Savunma Bakanlığı’nın izniyle Sevilla’dan getirilecek 9’uncu uçakla uçma iznini aldım.
SEVİLLA’DAN KAYSERİ’YE
Çok tecrübeli pilotlarımızla, başlarında filo komutanı Hava Pilot Yüzbaşı Tuna Selçuk Yılmaz ile Sevilla’dan kalkıp Kayseri’deki 221’inci filoya teslimine kadar tanıklık ettim. Mükemmel bir uçuş yapmıştık. Kayseri üzerinde bir yavaş geçişle filoyu ve de kenti selamlamıştık. Uçuş boyunca kimi zaman kokpitte, kimi zaman kargo bölümünde oturduğun uçağın tutunmasına hayran kalmıştım. Şu günlerde bu uçaklar için Fransa, yanına Almanya’yı da alarak fırtınalar koparıyorlar. Libya’ya askeri malzemeleri bu uçaklarla taşımıyız diye. Bilmiyorum ama parasını verdiğimiz, üstelik ortada uçak yokken ortak olduğumuz A400M ile dünyanın dört bir yanına yardım elimizi uzattık. Avrupalı dostlarımız onlardan tek kelime etmezken hakkımız olan operasyonlar için fırtına koparıyorlar. Gelip geçer.
TÜRKİYE ÜRETİM ORTAĞI
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Kayseri’deki Ana Ulaştırma Üssü olan 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı sadece taktik görevler değil, stratejik ulaştırma harekatında da A400M uçaklarını etkin şekilde kullanıyor. Bu uçaklar toprak pistlere de rahatça inip kalkabiliyor. Türkiye’nin üretim ortağı olduğu A400M uçaklarından 10 tane sipariş verilmiş olup bugüne kadar 9 uçak Kayseri’deki 221 Filo’ya teslim edildi. Bu uçaklarla toplam 7 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirildi. Harekat ortamının lojistik desteğini sağlayan A400M uçakları aynı zamanda çok önemli özel kargo görevleri yapıyorlar. Uçakların bakımı Kayseri’de en güvenilir bakım üssü ilan edilen hangarlarda yapılıyor.
10 SAATE KADAR HAVADA KALIYOR
Teknik özellikleri ve operasyonel destek kabiliyetleri yönüyle A400M uçakları ‘Stratejik Lifter’ olarak değerlendiriliyor. İçerisinde toplam 116 personel taşıyabilen A400M uçağı 10 saat boyunca havada kalabiliyor. Saatte 780 kilometre hız yapabilen uçak 50 ton yakıt alıp, 37 tona kadar yük taşıyabiliyor. Bu yönüyle geleceğin askeri nakliye uçağı olarak anılıyor. Türkiye bu uçağın önemini en erken, yani projenin daha tasarım aşamasında fark etti. Bugünün gerek operasyonel gerekse insani yardım harekatı ihtiyaçlarına bakıldığında, A400M’in öneminin artarak devam edeceği anlaşılıyor.
YENİ A400M GELİYOR
Türk Hava Kuvvetleri imalat programına ortak olarak katıldığı Airbus 400M uçaklarından 10’uncusunu alacak. Yapılan anlaşmada zaten 10 uçak olarak belirlenmişti. Son uçağın alımı gelişen son teknolojilerle donatılması için ertelendi. Ama şimdi parası ödenen uçak 2021 yılı başlarında filoya katılacak. Bu uçakları dünyada en yoğun kullanan ülkelerden biri olduk.
KOCA YUSUF'UN KATILDIĞI İNSANİ OPERASYONLAR
* COVID-19 nedeniyle Amerika, Avrupa ve Afrika ülkelerine Cumhurbaşkanlığı’nın koordine ettiği tıbbi malzeme yardımlarının teslim edilmesi.
* Vuhan’dan COVID-19 tahliyesi.
* Bangladeş’e sığınan Rohingyalı müslümanlara insani yardım operasyonu.
* Ekim 2017’de Somali Mogadişu’daki terör saldırısından sonra A400M uçağı insani yardım ulaştırdı ve bölgeden 34 yaralıyı Türkiye’ye getirdi.
* Kasım 2017’de ise Kuzey Irak ve İran’da meydana gelen depremlere ilk müdahale Türkiye’nin A400M uçakları ile gerçekleştirildi.
* Malatya depreminde ve Ocak 2020’deki Elazığ Depreminde Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardım ve Elazığ’dan yapılacak tahliyeler için Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 5 adet A400M uçağı ile hava köprüsü oluşturuldu.
* Van’daki çığ faciasında hızlı lojistik desteğin yanında kurtarma ekipleri ve yaralıların taşınmasının da baş aktörüydü.
* Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamadan sonra Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yardım desteği de A400M ile taşındı.
* Hürkuş’un tanıtım ve gösteri için Bolivya’daki havacılık fuarına götürülmesi.
* 2 adet T-129 ATAK taarruz tipi helikopter ile Afganistan’da Türk birliğindeki helikopterin taşınmaları.
* Türkiye’nin Libya, Katar ve Somali’deki askeri faaliyetlerinin desteklenmesi ve ulaştırma köprüsü oluşturdu.
* Vatiye Hava Üssü’nün Türk desteğiyle açılmasından sonra Vatiye ve Misrata’ya yönelik Türkiye-Libya arasında A400M filosuyla hava köprüsü A400M’le kuruldu.
* Türkiye, A400 uçaklarının envantere girdiği 2014 yılından beri başarılı görevler icra ederek kullanıcı ülkeler arasında birinciliği kaptırmıyor.