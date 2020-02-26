Çeşme-Alaçatı mantıksız havalimanı

Mehmet Nuri Ersoy müthiş bir açıklama yaptı. Çeşme-Alaçatı Havalimanı’nın ne kadar gereksiz olduğunu gündeme getirdi. Bu davranış bir turizm bölgesinde dökülecek tonlarca betonla doğaya ihaneti umarım ortadan kaldırır. “Teşekkürler Sayın Bakan” demek, Çeşme Yarımadası’nın bağrından çıkan bir ses olur bence…
Böyle diyorum, çünkü gerçekten bir saçmalık. Doğaya ihanet, Kaynak israfı…Tonlarca beton dökülecek. Bir daha kimse kaldıramayacak. Birkaç özel jet uçacak ya da uçuş okulu diye bir şey kurulacak. Orası kimseye yar olmayacak…Memlekete hiçbir faydası dokunmayacak. Neyse ki sonunda bu mantıksız ve gereksiz havalimanı projesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy son noktayı koydu. Cesurca görüşünü açıkladı. Ersoy dedi ki; oraya bir havalimanı yapılmasına ne gerek var. İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı yeterli. Üstelik arada şahane bir otoyol var. Bakan Ersoy sonuna kadar haklı. Eğer açıklama yapmasa iş yürüyüp bilinmeze doğru gidecekti.
İHALE OYUNU
İhaleyi en düşük fiyatı verip alan firma hemen şantiye kurdu, kazılar yaptı. Ve sonra “Bu fiyatla bu iş olmaz” diye durdu. Sonra yeniden harekete geçti ve bu kez “Havalimanının büyütülmesi lazım” dedi. Yani yapılsa bile yıllarca sürecek bir sürüncemenin geleneksel ihale oyunu başlatılmıştı. Levhasına göre işin bitiş tarihi Haziran 2020 olarak görünüyor. Ama ortada fol yok yumurta yok. İyi ki böyle olmuş. Vazgeçmek için doğru bir zaman…Çeşme’ye, Alaçatı’nın güzel rüzgarlarının göbeğine böyle bir yapılaşmanın ne mantığı vardı. Üstelik kalkış yapacak uçak doğrudan Yunanistan hava sahasına girecekti. Al başına bela. Gereksiz huzursuzluk, çatışmalar yaşayacaktık. Üstelik Alaçatı’nın ihtiyacı, olsa olsa deniz uçağıdır. Zaten deniz uçağı denendi de, ama firmanın güçlü bir ekonomik yapısı olmadığı için tutturamadı. Belki ileride bir gün olur.
Gerçi henüz Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir açıklama yapılmadı. Bence Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin de içine sinmeyen bir projeydi bu. Daha önceki yöneticiler döneminde başlatılmıştı. Onlar da çok hevesli değildi ama ne olduysa başlandı. Çeşme’ye yapılacak bir havalimanı akıllara ziyan, mantıksız bir iştir. Doğaya yapılan bir ihanettir. Orada eskiden kalma bir toprak pist vardı. O zaman da gerek yoktu ama alt tarafı bir düzlüktü. Bir yapılaşma yoktu. Teşekkürler Sayın Bakan Mehmet Nuri Ersoy. Bu turizm cennetine büyük bir hizmet yaptınız. Sadece bu konudaki söyleminiz bile yeterli. Umarım anlayanlar, anladıklarının kararını hızlı verirler.
RAPOR: HAVALİMANI HİÇ AVANTAJLI DEĞİL
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un tartışmaya açtığı Çeşme-Alaçatı Havalimanı için hazırlanan rapor şöyle: “Çeşme-Alaçatı için imzalanan sözleşme ve eklerinde, yapılması öngörülen pist 1760 X 30 metre boyutlarında olup, ICAO Annex 14’e göre Aerodrome referans kodu 3B olup, STOL karakterli bir hava meydanıdır. Bu fiziksel yapıdaki bir hava meydanında, sadece uçuş okulu, sportif havacılık, hava taksi ve genel havacılık faaliyetleri yapılabilir. Planlanan havalimanı yeri Adnan Menderes Havalimanı’na 64 km mesafede olup, Çeşme’ye 8-9 km stabilize yol ile ulaşılabilmektedir. Hava meydanına ICAO Annex-14 mania sınırlandırma yüzeyleri açısından baktığımızda, iç yatay düzlemde 8 adet RES (rüzgar enerji santrali), konik düzlemde ise 6 adet RES bulunmaktadır. Diğer yandan bölgede hava meydanıyla teknik etkileşimde olan toplam rüzgar enerji santrali sayısı 21 olup, kurulu güçleri 500 MW’ı aşmaktadır. RES’ler büyük bir ekonomik varlıktır. Hava meydanının referans kodunun 3B’den 4D’ye büyütülmesi ve VFR yerine IFR uçuş yapılabilmesi için RES’lerin durumu büyük bir engel oluşturacak, önemli bir windshare (rüzgarın aniden yön değiştirmesi) etkisi yaratacaktır. VOR gibi seyrüsefer cihazlarının yayınlarını bozacaktır. RES’lerin kaldırılması veya deplasmanı bu ölçekteki bir hava meydanın sağladığı yarara kıyasla önemli bir milli ve mali külfet olacaktır. Alaçatı hava meydanında yapılacak pistin güney başı Yunanistan’ın Sakız Adası’na 13 NM, Sisam Adası’na 29 NM, İstanbul-Atina FIR hattına 11 NM mesafededir. Dizayn edilecek denizden yaklaşma, iniş ve kalkış usulleri Yunanistan hava sahasına taşmaktadır. Dolayısıyla bu usullerin uygulanması Yunanistan ile sürekli bir koordinasyon ve anlaşmayı gerekli kılmaktadır. İzmir-Çeşme-Alaçatı Hava meydanı olarak planlanan bölgede yoğun askeri eğitim uçuşları mevcut olup, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordinasyon önemlidir. Pistin kuzey başına 19 km mesafede bulunan Akdağ’ın ve pist kenarlarında bulunan tepelerin ILS Localizer Clerans sahasında olması nedeniyle 19 pistine Localizer tesisi mümkün olamayacaktır.
Turizm potansiyelleri incelendiğinde yerli yabancı oranı yüzde 80’e yüzde 20 olup, Türkiye’nin yüzde 2’lik üst gelir grubunun yüzde 50’si Çeşme Alaçatı’yı tercih etmektedir.
NEGATİF BİR FAALİYET
Hem yat hem uçağı olanların yatları 50 metrenin üzerinde olduğu için, bu büyüklükteki yatların 25 km mesafedeki Çeşme Marina’ya bağlanması uygun değildir. Yani hava meydanı ile yat limanı eşlemesinin bir ekonomik cazibesi olamayacaktır. Olası Genel Havacılık potansiyelinin tespiti ve en sağlıklı bilgi için Adnan Menderes Havalimanı Genel Havacılık ve hava taksi trafiklerine bakmak yeterlidir. Sonuç: Bölgedeki turizm, sanayi, iş potansiyeli dikkate alındığında ortaya çıkan sivil havacılık talebi mevcut Adnan Menderes Havalimanı’nın nominal kapasitesinin yüzde 50 seviyesinin altındadır. Bölgenin ekonomik merkezinden uzaklaşan ve Adnan Menderes Havalimanı’nın 64 km batısında anılan havalimanın yapılmasının, üstelik havalimanı dizayn kodunun 3B’den 4D’ye çıkarılmasının ekonomik avantajı olmadığı gibi hiç de fizibıl değildir. Kamu ve özel sektör olarak kaynakların kullanımı anlamında olumsuz ve negatif bir faaliyettir.”
KARAYİPLER THY'Yİ BEKLİYOR
THY hem Kuzey Amerika’da hem de Güney Amerika’da birçok noktaya uçuyor. Tüm kıtada yayılmış vaziyette. Gelecek haziranda Kanada’daki Vancouver şehrine uçacak. Orta Amerika’da Havana hattının açılmasının üzerinden ciddi bir zaman geçti. Ama şimdi Karayipler’de, özellikle Dominik merkezli yeni bir uçuş noktası gerekiyor. Çünkü dünyanın doğusunda birçok adaya, turistik noktaya THY seferler yapıyor. Maldivler, Seyşeller ya da Mauritius ile Madagaskar’dan başlayıp Phuket ve Bali’ye kadar birçok nokta için uçuşlar var. Şimdi Dominik Cumhuriyeti’nin uluslararası havalimanı Punta Cana için özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu bölgelerinden yüksek talep var. İstanbul’dan konacak bir direkt uçuşun kısa sürede ciddi doluluk oranına sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Türk turizm şirketleri Karayip adalarını ciddi şekilde iyi pazarlıyorlar. Hatta bir büyük şirket o bölgede yeni bir otel yapımına da hazırlanıyor.
Çeşme-Alaçatı mantıksız havalimanı
Mehmet Nuri Ersoy müthiş bir açıklama yaptı. Çeşme-Alaçatı Havalimanı’nın ne kadar gereksiz olduğunu gündeme getirdi. Bu davranış bir turizm bölgesinde dökülecek tonlarca betonla doğaya ihaneti umarım ortadan kaldırır. “Teşekkürler Sayın Bakan” demek, Çeşme Yarımadası’nın bağrından çıkan bir ses olur bence…
Böyle diyorum, çünkü gerçekten bir saçmalık. Doğaya ihanet, Kaynak israfı…Tonlarca beton dökülecek. Bir daha kimse kaldıramayacak. Birkaç özel jet uçacak ya da uçuş okulu diye bir şey kurulacak. Orası kimseye yar olmayacak…Memlekete hiçbir faydası dokunmayacak. Neyse ki sonunda bu mantıksız ve gereksiz havalimanı projesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy son noktayı koydu. Cesurca görüşünü açıkladı. Ersoy dedi ki; oraya bir havalimanı yapılmasına ne gerek var. İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı yeterli. Üstelik arada şahane bir otoyol var. Bakan Ersoy sonuna kadar haklı. Eğer açıklama yapmasa iş yürüyüp bilinmeze doğru gidecekti.
İHALE OYUNU
İhaleyi en düşük fiyatı verip alan firma hemen şantiye kurdu, kazılar yaptı. Ve sonra “Bu fiyatla bu iş olmaz” diye durdu. Sonra yeniden harekete geçti ve bu kez “Havalimanının büyütülmesi lazım” dedi. Yani yapılsa bile yıllarca sürecek bir sürüncemenin geleneksel ihale oyunu başlatılmıştı. Levhasına göre işin bitiş tarihi Haziran 2020 olarak görünüyor. Ama ortada fol yok yumurta yok. İyi ki böyle olmuş. Vazgeçmek için doğru bir zaman…Çeşme’ye, Alaçatı’nın güzel rüzgarlarının göbeğine böyle bir yapılaşmanın ne mantığı vardı. Üstelik kalkış yapacak uçak doğrudan Yunanistan hava sahasına girecekti. Al başına bela. Gereksiz huzursuzluk, çatışmalar yaşayacaktık. Üstelik Alaçatı’nın ihtiyacı, olsa olsa deniz uçağıdır. Zaten deniz uçağı denendi de, ama firmanın güçlü bir ekonomik yapısı olmadığı için tutturamadı. Belki ileride bir gün olur.
Gerçi henüz Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir açıklama yapılmadı. Bence Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin de içine sinmeyen bir projeydi bu. Daha önceki yöneticiler döneminde başlatılmıştı. Onlar da çok hevesli değildi ama ne olduysa başlandı. Çeşme’ye yapılacak bir havalimanı akıllara ziyan, mantıksız bir iştir. Doğaya yapılan bir ihanettir. Orada eskiden kalma bir toprak pist vardı. O zaman da gerek yoktu ama alt tarafı bir düzlüktü. Bir yapılaşma yoktu. Teşekkürler Sayın Bakan Mehmet Nuri Ersoy. Bu turizm cennetine büyük bir hizmet yaptınız. Sadece bu konudaki söyleminiz bile yeterli. Umarım anlayanlar, anladıklarının kararını hızlı verirler.
RAPOR: HAVALİMANI HİÇ AVANTAJLI DEĞİL
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un tartışmaya açtığı Çeşme-Alaçatı Havalimanı için hazırlanan rapor şöyle: “Çeşme-Alaçatı için imzalanan sözleşme ve eklerinde, yapılması öngörülen pist 1760 X 30 metre boyutlarında olup, ICAO Annex 14’e göre Aerodrome referans kodu 3B olup, STOL karakterli bir hava meydanıdır. Bu fiziksel yapıdaki bir hava meydanında, sadece uçuş okulu, sportif havacılık, hava taksi ve genel havacılık faaliyetleri yapılabilir. Planlanan havalimanı yeri Adnan Menderes Havalimanı’na 64 km mesafede olup, Çeşme’ye 8-9 km stabilize yol ile ulaşılabilmektedir. Hava meydanına ICAO Annex-14 mania sınırlandırma yüzeyleri açısından baktığımızda, iç yatay düzlemde 8 adet RES (rüzgar enerji santrali), konik düzlemde ise 6 adet RES bulunmaktadır. Diğer yandan bölgede hava meydanıyla teknik etkileşimde olan toplam rüzgar enerji santrali sayısı 21 olup, kurulu güçleri 500 MW’ı aşmaktadır. RES’ler büyük bir ekonomik varlıktır. Hava meydanının referans kodunun 3B’den 4D’ye büyütülmesi ve VFR yerine IFR uçuş yapılabilmesi için RES’lerin durumu büyük bir engel oluşturacak, önemli bir windshare (rüzgarın aniden yön değiştirmesi) etkisi yaratacaktır. VOR gibi seyrüsefer cihazlarının yayınlarını bozacaktır. RES’lerin kaldırılması veya deplasmanı bu ölçekteki bir hava meydanın sağladığı yarara kıyasla önemli bir milli ve mali külfet olacaktır. Alaçatı hava meydanında yapılacak pistin güney başı Yunanistan’ın Sakız Adası’na 13 NM, Sisam Adası’na 29 NM, İstanbul-Atina FIR hattına 11 NM mesafededir. Dizayn edilecek denizden yaklaşma, iniş ve kalkış usulleri Yunanistan hava sahasına taşmaktadır. Dolayısıyla bu usullerin uygulanması Yunanistan ile sürekli bir koordinasyon ve anlaşmayı gerekli kılmaktadır. İzmir-Çeşme-Alaçatı Hava meydanı olarak planlanan bölgede yoğun askeri eğitim uçuşları mevcut olup, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordinasyon önemlidir. Pistin kuzey başına 19 km mesafede bulunan Akdağ’ın ve pist kenarlarında bulunan tepelerin ILS Localizer Clerans sahasında olması nedeniyle 19 pistine Localizer tesisi mümkün olamayacaktır.
Turizm potansiyelleri incelendiğinde yerli yabancı oranı yüzde 80’e yüzde 20 olup, Türkiye’nin yüzde 2’lik üst gelir grubunun yüzde 50’si Çeşme Alaçatı’yı tercih etmektedir.
NEGATİF BİR FAALİYET
Hem yat hem uçağı olanların yatları 50 metrenin üzerinde olduğu için, bu büyüklükteki yatların 25 km mesafedeki Çeşme Marina’ya bağlanması uygun değildir. Yani hava meydanı ile yat limanı eşlemesinin bir ekonomik cazibesi olamayacaktır. Olası Genel Havacılık potansiyelinin tespiti ve en sağlıklı bilgi için Adnan Menderes Havalimanı Genel Havacılık ve hava taksi trafiklerine bakmak yeterlidir. Sonuç: Bölgedeki turizm, sanayi, iş potansiyeli dikkate alındığında ortaya çıkan sivil havacılık talebi mevcut Adnan Menderes Havalimanı’nın nominal kapasitesinin yüzde 50 seviyesinin altındadır. Bölgenin ekonomik merkezinden uzaklaşan ve Adnan Menderes Havalimanı’nın 64 km batısında anılan havalimanın yapılmasının, üstelik havalimanı dizayn kodunun 3B’den 4D’ye çıkarılmasının ekonomik avantajı olmadığı gibi hiç de fizibıl değildir. Kamu ve özel sektör olarak kaynakların kullanımı anlamında olumsuz ve negatif bir faaliyettir.”
KARAYİPLER THY'Yİ BEKLİYOR
THY hem Kuzey Amerika’da hem de Güney Amerika’da birçok noktaya uçuyor. Tüm kıtada yayılmış vaziyette. Gelecek haziranda Kanada’daki Vancouver şehrine uçacak. Orta Amerika’da Havana hattının açılmasının üzerinden ciddi bir zaman geçti. Ama şimdi Karayipler’de, özellikle Dominik merkezli yeni bir uçuş noktası gerekiyor. Çünkü dünyanın doğusunda birçok adaya, turistik noktaya THY seferler yapıyor. Maldivler, Seyşeller ya da Mauritius ile Madagaskar’dan başlayıp Phuket ve Bali’ye kadar birçok nokta için uçuşlar var. Şimdi Dominik Cumhuriyeti’nin uluslararası havalimanı Punta Cana için özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu bölgelerinden yüksek talep var. İstanbul’dan konacak bir direkt uçuşun kısa sürede ciddi doluluk oranına sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Türk turizm şirketleri Karayip adalarını ciddi şekilde iyi pazarlıyorlar. Hatta bir büyük şirket o bölgede yeni bir otel yapımına da hazırlanıyor.