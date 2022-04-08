Bandırma hakkı olan stadı istiyor

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig’de elde ettiği başarıların meyvesini almaya başladı ve bugün takım 3’ncü sırada bulunuyor. Bu başarı Bandırma’yı deyim yerindeyse Süper Lig’e çıkma hedefi konusunda birleştirdi.
Kent bir yandan bayraklarla donatılırken diğer yandan da Bandırmaspor Taraftarlar Derneği tarafından “Stat istiyoruz” imza kampanyası başlatıldı. En üzücü olay ise Bandırmaspor’un Süper Lige çıkması durumunda o ligin standartlarına uygun bir stadının olmayışı. Dolayısıyla Bandırmaspor Süper Lige çıktığında maçlarını dışarıda oynamak zorunda kalabilir.
Yeni stat yapılması konusunda siyaset kurumu da elini taşın altına koydu. İmza kampanyasına tüm siyasi partiler destek verdi. Özellikle AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ile AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığında görüşmeler gerçekleştirdi, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da konuyu ilettiler. Ancak bu nokta dikkat çekmek istediğim konu, ne yazık ki Bandırma’nın kamu yatırımları açısından gerekli ilgiyi ve alakayı görememiş olması. Düşünsenize yaklaşık 3 yıl önce başlayan Korozman Mevkiindeki bat-çık hala tamamlanamadı, yeni diş hastanesi tamamlanmasına karşın hala faaliyete geçirilemedi. Umarım yeni stat yapılması da yukarıda bahsettiğim yatırımlar gibi yılan hikâyesine dönmez.
ÖRNEK BİR KOMPLEKS OLMALI
Bandırma’da hâkim rüzgârın poyraz olduğunu hesaba kattığımızda ve mevcut 17 Eylül Stadındaki rüzgârın olumsuz etkilerini düşündüğümüzde (Her maç sonu toplantısında konuk ekibin hocası ‘saha rüzgâr nedeniyle futbol oynamaya elverişli değildi’ sözünü de hatırlatmam gerek) yeni yapılacak stadın hem futbol oynamaya elverişli bir alanda yapılmasını hem de yıllarca Bandırma halkına hizmet edecek bir şekilde inşa edilmesini istemek bizlerin en doğal hakkı. Burada karşımıza çıkan en önemli soru ise; stadın yapılacağı alan… Rüzgârı düşündüğümüzde en mantıklı alan olarak Çanakkale – Bandırma yolu, Doğanpınar mevkii en önemli alternatif alan. Bunun dışında yalnızca stat istemek ise günümüz koşullarında aslında pek doğru değil. Benim düşüncem trafik sorunun ortadan kaldırıldığı, yanında “Bandırmaspor Çarşısının” da bulunduğu bir spor kompleksini Bandırma’ya kazandırmalıyız ve bunun için mücadele vermeliyiz. Bandırmaspor’un kalıcı gelirlere ihtiyacı var. Stat çevresinde kafeteryalar, yeşil alanlar, Bandırmaspor Store, lokantalar olsa kötü mü olur? Yoldan geçenler 5 dakikalığına bu alana girse, dinlense ve alışverişini yapsa bu kent olarak bizlerin de gururu olmaz mı?
Bandırma ürettiği katma değerin karşılığını alamayan bir ilçe, düşünün Balıkesir’in GSMH’nin yüzde 40’ını Bandırma oluşturuyor ama maçlarını sağlıklı bir şekilde oynayabileceği stadı bile yok. Uzun lafın kısası; Bandırma lütuf istemiyor Bandırma hakkı olanı istiyor. Bugüne kadar Bandırmaspor yöneticileri Başkan Onur Göçmez olmak üzere takımın başarısı için elinden geleni yaptı. Zamanını, yeri geldi cebindeki parayı harcadı. Futbolcular, teknik kadro başarı için ter döktü ve bizim onların bu denli önemli olan emeklerine sahip çıkmak için yalnızca şunu söylememiz gerekiyor: “Bandırma hakkı olan stadı istiyor”
Bandırma hakkı olan stadı istiyor
Royal Hastanesi Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig’de elde ettiği başarıların meyvesini almaya başladı ve bugün takım 3’ncü sırada bulunuyor. Bu başarı Bandırma’yı deyim yerindeyse Süper Lig’e çıkma hedefi konusunda birleştirdi.
Kent bir yandan bayraklarla donatılırken diğer yandan da Bandırmaspor Taraftarlar Derneği tarafından “Stat istiyoruz” imza kampanyası başlatıldı. En üzücü olay ise Bandırmaspor’un Süper Lige çıkması durumunda o ligin standartlarına uygun bir stadının olmayışı. Dolayısıyla Bandırmaspor Süper Lige çıktığında maçlarını dışarıda oynamak zorunda kalabilir.
Yeni stat yapılması konusunda siyaset kurumu da elini taşın altına koydu. İmza kampanyasına tüm siyasi partiler destek verdi. Özellikle AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ile AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığında görüşmeler gerçekleştirdi, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da konuyu ilettiler. Ancak bu nokta dikkat çekmek istediğim konu, ne yazık ki Bandırma’nın kamu yatırımları açısından gerekli ilgiyi ve alakayı görememiş olması. Düşünsenize yaklaşık 3 yıl önce başlayan Korozman Mevkiindeki bat-çık hala tamamlanamadı, yeni diş hastanesi tamamlanmasına karşın hala faaliyete geçirilemedi. Umarım yeni stat yapılması da yukarıda bahsettiğim yatırımlar gibi yılan hikâyesine dönmez.
ÖRNEK BİR KOMPLEKS OLMALI
Bandırma’da hâkim rüzgârın poyraz olduğunu hesaba kattığımızda ve mevcut 17 Eylül Stadındaki rüzgârın olumsuz etkilerini düşündüğümüzde (Her maç sonu toplantısında konuk ekibin hocası ‘saha rüzgâr nedeniyle futbol oynamaya elverişli değildi’ sözünü de hatırlatmam gerek) yeni yapılacak stadın hem futbol oynamaya elverişli bir alanda yapılmasını hem de yıllarca Bandırma halkına hizmet edecek bir şekilde inşa edilmesini istemek bizlerin en doğal hakkı. Burada karşımıza çıkan en önemli soru ise; stadın yapılacağı alan… Rüzgârı düşündüğümüzde en mantıklı alan olarak Çanakkale – Bandırma yolu, Doğanpınar mevkii en önemli alternatif alan. Bunun dışında yalnızca stat istemek ise günümüz koşullarında aslında pek doğru değil. Benim düşüncem trafik sorunun ortadan kaldırıldığı, yanında “Bandırmaspor Çarşısının” da bulunduğu bir spor kompleksini Bandırma’ya kazandırmalıyız ve bunun için mücadele vermeliyiz. Bandırmaspor’un kalıcı gelirlere ihtiyacı var. Stat çevresinde kafeteryalar, yeşil alanlar, Bandırmaspor Store, lokantalar olsa kötü mü olur? Yoldan geçenler 5 dakikalığına bu alana girse, dinlense ve alışverişini yapsa bu kent olarak bizlerin de gururu olmaz mı?
Bandırma ürettiği katma değerin karşılığını alamayan bir ilçe, düşünün Balıkesir’in GSMH’nin yüzde 40’ını Bandırma oluşturuyor ama maçlarını sağlıklı bir şekilde oynayabileceği stadı bile yok. Uzun lafın kısası; Bandırma lütuf istemiyor Bandırma hakkı olanı istiyor. Bugüne kadar Bandırmaspor yöneticileri Başkan Onur Göçmez olmak üzere takımın başarısı için elinden geleni yaptı. Zamanını, yeri geldi cebindeki parayı harcadı. Futbolcular, teknik kadro başarı için ter döktü ve bizim onların bu denli önemli olan emeklerine sahip çıkmak için yalnızca şunu söylememiz gerekiyor: “Bandırma hakkı olan stadı istiyor”