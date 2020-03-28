Mutlu şarkılar zamanı

Sena Şener önümüzdeki yıllarda çok daha mutlu şarkılar da yazabilir. Ama biliyorum ki onu özgün kılan ne varsa onlardan asla vazgeçmeyecek. Bu nedenle de hep farklı kalacak.
Sena Şener genç yaşına rağmen hem güçlü nakaratlar içeren besteleri hem de belki henüz yaşamadığı duygulara dair hayal kurma becerisini gösterdiği sözleriyle haklı bir başarı kazandı. İki yıl önce yayımladığı ‘İnsan Gelir İnsan Geçer’ harika bir ilk albüm olarak diskografisindeki kıymetli yerini aldıktan sonra geçen yıl ‘Ölsem’ ve ‘Her An Gidebilirim’ gibi iki güçlü tekli daha yayımladı. 2020’ye de ‘Teni Tenime’ teklisiyle hızlı girdi.
Sena Şener şarkılarını yalnızlığın, karanlığın umut dolu bir güzellemesi; oldurulamayan aşkların evrakı metrukesi balatlar gibi konumlayacak olursak, ‘Teni Tenime’nin farkını hemen anlayabiliriz. Evet, elimizdeki bir ‘eğlence şarkısı’ değil ancak yapısı itibariyle gitarları daha sert ve öne alınmış bir rock baladına ya da durduğunuz yerde hareketlendirecek bir dans şarkısına dönüşecek öze sahip. Şarkı sözlerindeki umut da bu hipoteze destek oluyor. Sena Şener, tamamıyla kendi bildiği gibi yürüdüğü yolda kararlı adımlar atmaya devam ediyor.
HAFTANIN INSTAGRAM KONSER ÖNERİLERİ
Güncel yayın saatlerini ilgili Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz.
28 MART- Mark Eliyahu-@zorlu_psm
28 MART- Felix Raphael&Yannek Maunz; Dole&Kom Live; Mollono Bass; Green Lake Project; Seth Schwarz-
@partymagapp
29 MART- Alexis Ffrench-
@zorlu_psm
29 MART-Şenceylik-
@kendinehasonline
30 MART-Camel Power Club-
@zorlu_psm
31 MART- Emir Can İğrek-
@birlikteguzel
31 MART-Mahmut Orhan &
Sezer Uysal- @zorlu_psm
1 NİSAN-Gökhan Türkmen-@redbulltr
1 NİSAN-Dolu Kadehi Ters Tut-
@kendinehasonline
2 NİSAN- Can Bonomo- @birlikteguzel
3 NİSAN- Fatma Turgut & Can Baydar- @kendinehasonline
3 NİSAN- The Ringo Jets- @redbulltr
Sağlığımız için #EvdeKalMüzikleKal!
Demirören Medya, ‘#EvdeKalMüzikleKal’ çağrısını milyonlarla paylaşmaya devam ediyor. Ünlü sanatçıların evlerinden yaptıkları canlı yayın konserlerinde bu hafta Aydilge & Utku, Levent Yüksel ve Işın Karaca olacak. Konserler sanatçıların Instagram hesaplarından da canlı olarak izlenebilecek. ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor. İşte, önümüzdeki haftanın konserlerinin saatleri ve yayın adresleri:
◊ 31 Mart Salı saat 21.05 Aydilge & Utku @aydilgeonline
◊ 1 Nisan Çarşamba saat 21.05 Levent Yüksel @lvntyksl
◊ 3 Nisan Cuma saat 21.05
Işın Karaca @isinkaraca
Mutlu şarkılar zamanı
Sena Şener önümüzdeki yıllarda çok daha mutlu şarkılar da yazabilir. Ama biliyorum ki onu özgün kılan ne varsa onlardan asla vazgeçmeyecek. Bu nedenle de hep farklı kalacak.
Sena Şener genç yaşına rağmen hem güçlü nakaratlar içeren besteleri hem de belki henüz yaşamadığı duygulara dair hayal kurma becerisini gösterdiği sözleriyle haklı bir başarı kazandı. İki yıl önce yayımladığı ‘İnsan Gelir İnsan Geçer’ harika bir ilk albüm olarak diskografisindeki kıymetli yerini aldıktan sonra geçen yıl ‘Ölsem’ ve ‘Her An Gidebilirim’ gibi iki güçlü tekli daha yayımladı. 2020’ye de ‘Teni Tenime’ teklisiyle hızlı girdi.
Sena Şener şarkılarını yalnızlığın, karanlığın umut dolu bir güzellemesi; oldurulamayan aşkların evrakı metrukesi balatlar gibi konumlayacak olursak, ‘Teni Tenime’nin farkını hemen anlayabiliriz. Evet, elimizdeki bir ‘eğlence şarkısı’ değil ancak yapısı itibariyle gitarları daha sert ve öne alınmış bir rock baladına ya da durduğunuz yerde hareketlendirecek bir dans şarkısına dönüşecek öze sahip. Şarkı sözlerindeki umut da bu hipoteze destek oluyor. Sena Şener, tamamıyla kendi bildiği gibi yürüdüğü yolda kararlı adımlar atmaya devam ediyor.
HAFTANIN INSTAGRAM KONSER ÖNERİLERİ
Güncel yayın saatlerini ilgili Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz.
28 MART- Mark Eliyahu-@zorlu_psm
28 MART- Felix Raphael&Yannek Maunz; Dole&Kom Live; Mollono Bass; Green Lake Project; Seth Schwarz-
@partymagapp
29 MART- Alexis Ffrench-
@zorlu_psm
29 MART-Şenceylik-
@kendinehasonline
30 MART-Camel Power Club-
@zorlu_psm
31 MART- Emir Can İğrek-
@birlikteguzel
31 MART-Mahmut Orhan &
Sezer Uysal- @zorlu_psm
1 NİSAN-Gökhan Türkmen-@redbulltr
1 NİSAN-Dolu Kadehi Ters Tut-
@kendinehasonline
2 NİSAN- Can Bonomo- @birlikteguzel
3 NİSAN- Fatma Turgut & Can Baydar- @kendinehasonline
3 NİSAN- The Ringo Jets- @redbulltr
Sağlığımız için #EvdeKalMüzikleKal!
Demirören Medya, ‘#EvdeKalMüzikleKal’ çağrısını milyonlarla paylaşmaya devam ediyor. Ünlü sanatçıların evlerinden yaptıkları canlı yayın konserlerinde bu hafta Aydilge & Utku, Levent Yüksel ve Işın Karaca olacak. Konserler sanatçıların Instagram hesaplarından da canlı olarak izlenebilecek. ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor. İşte, önümüzdeki haftanın konserlerinin saatleri ve yayın adresleri:
◊ 31 Mart Salı saat 21.05 Aydilge & Utku @aydilgeonline
◊ 1 Nisan Çarşamba saat 21.05 Levent Yüksel @lvntyksl
◊ 3 Nisan Cuma saat 21.05
Işın Karaca @isinkaraca